 Не виходити з дому без поважної причини і не збиратися більше двох осіб, - у Великій Британії посилюють карантин

Про це заявив у телевізійному зверненні прем'єр-міністр Великої Британії Борис Джонсон, інформує Цензор.НЕТ із посиланням на hromadske.

"Від сьогоднішнього вечора я змушений дати британцям чітку вказівку — ви маєте лишатися вдома", — сказав Джонсон у зверненні.

Він перерахував підстави, за яких дозволяється виходити з домівок:

похід до крамниць, але лише за товарами першої необхідності й якомога рідше;

одна форма фізичної активності на день, як-от пробіжка, прогулянка (самостійно чи з членами сім'ї);

будь-яка медична потреба, приміром, надання першої допомоги;

відвідування роботи й повернення з неї додому, але лише в разі крайньої потреби і якщо її не можна виконувати віддалено.

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Закриють усі крамниці, окрім тих, що торгують товарами першої необхідності, а також бібліотеки, дитячі та спортивні майданчики, місця богослужіння тощо. Відкритими залишаться лише парки.

Забороняють також зібрання більше двох людей, якщо лише вони не є членами однієї сім'ї, і всі заходи на кшталт весіль та хрещень — за винятком похоронів.

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Зазначені обмеження триватимуть щонайменше три тижні (тобто до 13 квітня) і після цього можуть бути зняті, змінені чи продовжені, пояснив британський прем'єр. Контролювати обмеження буде британська поліція.

Крім того, 7500 лікарів погодилися повернутися з пенсії для роботи в Національній службі охорони здоров'я Великої Британії на час боротьби з коронавірусом.

За останніми даними в країні інфіковано 6 650 осіб, з них 335 померло.

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