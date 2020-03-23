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 Не виходити з дому без поважної причини і не збиратися більше двох осіб, - у Великій Британії посилюють карантин

Від вечора 23 березня у Великій Британії забороняють виходити з дому без поважної причини і збиратися більше двох осіб.

Про це заявив у телевізійному зверненні прем'єр-міністр Великої Британії Борис Джонсон, інформує Цензор.НЕТ із посиланням на hromadske.

"Від сьогоднішнього вечора я змушений дати британцям чітку вказівку — ви маєте лишатися вдома", — сказав Джонсон у зверненні.

Він перерахував підстави, за яких дозволяється виходити з домівок:

  • похід до крамниць, але лише за товарами першої необхідності й якомога рідше;
  • одна форма фізичної активності на день, як-от пробіжка, прогулянка (самостійно чи з членами сім'ї);
  • будь-яка медична потреба, приміром, надання першої допомоги;
  • відвідування роботи й повернення з неї додому, але лише в разі крайньої потреби і якщо її не можна виконувати віддалено.

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Закриють усі крамниці, окрім тих, що торгують товарами першої необхідності, а також бібліотеки, дитячі та спортивні майданчики, місця богослужіння тощо. Відкритими залишаться лише парки. 

Забороняють також зібрання більше двох людей, якщо лише вони не є членами однієї сім'ї, і всі заходи на кшталт весіль та хрещень — за винятком похоронів. 

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Зазначені обмеження триватимуть щонайменше три тижні (тобто до 13 квітня) і після цього можуть бути зняті, змінені чи продовжені, пояснив британський прем'єр. Контролювати обмеження буде британська поліція.

Крім того, 7500 лікарів погодилися повернутися з пенсії для роботи в Національній службі охорони здоров'я Великої Британії на час боротьби з коронавірусом.

За останніми даними в країні інфіковано 6 650 осіб, з них 335 померло.

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Источник: https://censor.net.ua/ua/n3183758
 
 
 Топ коментарі
 
Харьков - надпись на продуктовом магазине - Без масок вход запрещен. Не более 2 х человек
Рядом аптека - на которой надпись - масок нет, без масок вход воспрещен!
Зеленский, дибил, где маски! ссука ты гундосящая!
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Друзі, поширюйте, будь ласочка... Не выходить из дома без уважительной причины и не собираться более двух человек, - в Великобритании ужесточают карантин - Цензор.НЕТ 3069
Не выходить из дома без уважительной причины и не собираться более двух человек, - в Великобритании ужесточают карантин - Цензор.НЕТ 4203
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Чехи - маски в магазинах раздаются бесплатно! Польша - Маски раздаются бесплатно! Испания - всех, у кого доход маленький - развозка продуктов - 10 банок тунца, 10 пачек макарон, 5 кг муки, яблоки, апельсины - витаминный набор, плюс 200 евро на счет и 6 масок на семью!.Знакомую пенсионерку оштрафовали в Испании на 1800 евро за то что вышла на улицу без маски .... выгулять собаку
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Харьков - надпись на продуктовом магазине - Без масок вход запрещен. Не более 2 х человек
Рядом аптека - на которой надпись - масок нет, без масок вход воспрещен!
Зеленский, дибил, где маски! ***** ты гундосящая!
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Чехи - маски в магазинах раздаются бесплатно! Польша - Маски раздаются бесплатно! Испания - всех, у кого доход маленький - развозка продуктов - 10 банок тунца, 10 пачек макарон, 5 кг муки, яблоки, апельсины - витаминный набор, плюс 200 евро на счет и 6 масок на семью!.Знакомую пенсионерку оштрафовали в Испании на 1800 евро за то что вышла на улицу без маски .... выгулять собаку
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А эти все ждут халявы. Колбасы по 2.20 не будет, алё Не виходити з дому без поважної причини і не збиратися більше двох осіб, - у Великій Британії посилюють карантин - Цензор.НЕТ 7479
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Слышу голос разума.
Полностью и всецело солидарен с Вашей оценкой профпригодности этой власти.
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Если ты не понимаешь чем отличаются разумные меры и попытка мешать людям жить как это у нас то тебе не объяснить.
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Все то же самое - в Германии. Из магазинов - только продуктовые и аптеки, рестораны и кафе - только на вынос. Но никто общественный транспорт не останавливает и маски на рожи напяливать не заставляет.
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Поглядим что будет спустя пару тысяч жмуров.
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В эти сложные дни настроение вам поправит комментарий вот этого простого, но почти образцового русского дебила по имени Ян Царёв, цитирую без малейших изменений:
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Рубль упал так как нефть упала, а нефть упала ибо провительство России обрушила нефтяные компании мира скинув дишовую нефть на рынок. Если американским компаниям нужно было 40$ потратить на добычю барреля нефти то им как минимум нужно хотя-бы за 50$ продать её. Но нефть на уровне 10-30$ стоит. Тем самым уничтожим американские нефте-добываюшие компани. И тем самым сковав американскую економику. Ибо она построена на потреблении нефти. И ктоб подумал, тип нефть дешевле и можно покупать болие дёшево. Но не тут то было американцам нефть русские не продадут. А орбской нефти американцам не. Хватит. Кароче говоря паден е цен на нефть это ответочка за санкции. Ибо России продежитса так 6 лет по запасам валюты. А США раньше обвалятса просто.
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Конец цитаты.
))))))))))))))
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Несложная арифметика. В Верховной Раде 423 депутата. 2-3 из них заразились коронавирусом. Что примерно 0,5 %. В Украине ~40млн. человек. 0,5% это 200000 человек возможно зараженных.
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А у нас транспорт остановили и не дают добраться на работу!
Чтобы помучились, а то пандемии они не боятся, заработать на жратву хотят.
Сидите и бойтесь! А как еда закончится, так еще ЧП введут, чтобы и не рыпались...
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Надо же как быстро. Только вчера читала про 4 млн, сегодня уже 15
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Британцы проснулись, увидели стремительно надвигающийся результат их пофуизма и очень резко зачесали репу.
Поздновато.
Сегодня купил пачку парацетамола и витамины. Если эпидемия расширится - а вероятность высокая, тяжелыми больными переполнено будет всё и лечиться надо будет дома. Поскольку коронавирусная инфекция пока фактически не лечится, то всё, что досиупно, это парацетамол от температуры выше 39, и витамины всё время. И надеяться на крепкий организм.
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Ой, а шо такое? А как же коллективный иммунитет?
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Могу сказать пресса - она на западе левацкая и распинает политиков за с вскукареками "мы все умрем и власти ничего не делают" - а вообще элиты выродились, идиократия на марше ...
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Oдин из немногих разумных комментариев на этом форуме.
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Неужели Джонсон готовится продать англицкую землю? Да еще и имя какое - Борис. Явный огенд ******* Не виходити з дому без поважної причини і не збиратися більше двох осіб, - у Великій Британії посилюють карантин - Цензор.НЕТ 4971
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Схаменулися ... Порахували, що =нічогонеробіння= обернеться 70 000 смертей - то вирішили вжити якихось заходів.
В Канаді за неповну ще добу кількість хворих збільшилася на 619 чоловік = 2 091
Квебек тепер на сумному 1-му місці за ніч (були четвертими після Брит. Колумбії, Альберти та Онтаріо) = 628. Тому завтра опівночі закриваються всі неважливі підприємства та бізнеси, опубліковано список тих секторів, які є критичними для забезпечення життєдіяльності. Всім іншим виходити з дому заборонено.
Двоє поліцейських захворіли, але вони вернулися з-за кордону.
Нам зробили трохи послаблення з паркінгом.
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