 Не виходити з дому без поважної причини і не збиратися більше двох осіб, - у Великій Британії посилюють карантин

Про це заявив у телевізійному зверненні прем'єр-міністр Великої Британії Борис Джонсон, інформує Цензор.НЕТ із посиланням на hromadske.
"Від сьогоднішнього вечора я змушений дати британцям чітку вказівку — ви маєте лишатися вдома", — сказав Джонсон у зверненні.
Він перерахував підстави, за яких дозволяється виходити з домівок:
- похід до крамниць, але лише за товарами першої необхідності й якомога рідше;
- одна форма фізичної активності на день, як-от пробіжка, прогулянка (самостійно чи з членами сім'ї);
- будь-яка медична потреба, приміром, надання першої допомоги;
- відвідування роботи й повернення з неї додому, але лише в разі крайньої потреби і якщо її не можна виконувати віддалено.
Закриють усі крамниці, окрім тих, що торгують товарами першої необхідності, а також бібліотеки, дитячі та спортивні майданчики, місця богослужіння тощо. Відкритими залишаться лише парки.
Забороняють також зібрання більше двох людей, якщо лише вони не є членами однієї сім'ї, і всі заходи на кшталт весіль та хрещень — за винятком похоронів.
Зазначені обмеження триватимуть щонайменше три тижні (тобто до 13 квітня) і після цього можуть бути зняті, змінені чи продовжені, пояснив британський прем'єр. Контролювати обмеження буде британська поліція.
Крім того, 7500 лікарів погодилися повернутися з пенсії для роботи в Національній службі охорони здоров'я Великої Британії на час боротьби з коронавірусом.
За останніми даними в країні інфіковано 6 650 осіб, з них 335 померло.
Рядом аптека - на которой надпись - масок нет, без масок вход воспрещен!
Зеленский, дибил, где маски! ***** ты гундосящая!
Полностью и всецело солидарен с Вашей оценкой профпригодности этой власти.
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Рубль упал так как нефть упала, а нефть упала ибо провительство России обрушила нефтяные компании мира скинув дишовую нефть на рынок. Если американским компаниям нужно было 40$ потратить на добычю барреля нефти то им как минимум нужно хотя-бы за 50$ продать её. Но нефть на уровне 10-30$ стоит. Тем самым уничтожим американские нефте-добываюшие компани. И тем самым сковав американскую економику. Ибо она построена на потреблении нефти. И ктоб подумал, тип нефть дешевле и можно покупать болие дёшево. Но не тут то было американцам нефть русские не продадут. А орбской нефти американцам не. Хватит. Кароче говоря паден е цен на нефть это ответочка за санкции. Ибо России продежитса так 6 лет по запасам валюты. А США раньше обвалятса просто.
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Конец цитаты.
))))))))))))))
Чтобы помучились, а то пандемии они не боятся, заработать на жратву хотят.
Сидите и бойтесь! А как еда закончится, так еще ЧП введут, чтобы и не рыпались...
Поздновато.
Сегодня купил пачку парацетамола и витамины. Если эпидемия расширится - а вероятность высокая, тяжелыми больными переполнено будет всё и лечиться надо будет дома. Поскольку коронавирусная инфекция пока фактически не лечится, то всё, что досиупно, это парацетамол от температуры выше 39, и витамины всё время. И надеяться на крепкий организм.
В Канаді за неповну ще добу кількість хворих збільшилася на 619 чоловік = 2 091
Квебек тепер на сумному 1-му місці за ніч (були четвертими після Брит. Колумбії, Альберти та Онтаріо) = 628. Тому завтра опівночі закриваються всі неважливі підприємства та бізнеси, опубліковано список тих секторів, які є критичними для забезпечення життєдіяльності. Всім іншим виходити з дому заборонено.
Двоє поліцейських захворіли, але вони вернулися з-за кордону.
Нам зробили трохи послаблення з паркінгом.