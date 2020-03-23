 Деякі громадяни, підписавши при в'їзді в країну зобов'язання про добровільний карантин, відразу намагаються його порушити, - Антон Геращенко

Як передає Цензор.НЕТ, про це у Фейсбуці написав заступник міністра МВС Антон Геращенко.

Він зазначив: "Цікава історія трапилася сьогодні з однією дівчиною, яка прилетіла рейсом Барселона-Бориспіль о 16.10.

Спілкуюся сьогодні по телефону з однією моєю доброю знайомою (назвемо її Дариною Петрівною), яка говорить мені: "Антоне, що ж це відбувається?! По телевізору кажуть, що з усіх, хто приїжджають в Україну, беруть підписку про те, що вони повинні сидіти 14 днів у карантині. Але ось сьогодні, рейсом з одного з центрів епідемії - з Іспанії, де від коронавірусу вже померло 1700 осіб, прилетіла донька моєї найкращої подруги. Вона сказала, що з неї в аеропорту Бориспіль не брали ніякої підписки!"

Я відповідаю, що цього не може бути, тому що прикордонники точно виконують наказ номер 2 головного санітарного лікаря Віктора Ляшка про обов'язкове попередження всіх, хто в'їжджає в Україну про обов'язковий карантині способом самоізоляції на 14 днів. І що за порушення цього зобов'язання за статтею 44-3 КУпАП передбачено штраф у розмірі від 17 до 34 тисяч гривень.

Дарина Петрівна же стверджує, що дівчина прямо говорить - жодних зобов'язань із неї не брали!"

Геращенко продовжив: "Я дзвоню прикордонникам і питаю: як таке може бути!? Що це за пе-ць !? (Маю на увазі хиже пухнасте звірятко з хутром білого кольору).

На що в ДПСУ стверджують, що такого бути не може і терміново просять мене повідомити ПІБ пасажирки рейсу Барселона-Київ, щоб усе перевірити. Вже через 3 хвилини прикордонники скидають мені фото особистого зобов'язання цієї дівчини, згідно з яким вона має 14 днів сидіти вдома на карантині в самоізоляції!"

"Я дзвоню моїй знайомій і повідомляю, що дочка її найкращої подруги - тупо збрехала! Вона підписала зобов'язання два тижні сидіти вдома!

Зі свого боку моя знайома каже, що дівчина щойно у всьому зізналася. Вона збрехала своїй матері заради того, щоб поїхати з Києва до Львова побачити свого сина...

Ну що тут сказати?.. Дівчина, яка приїхала з Барселони - одного з центрів епідемії, зовсім не розуміє своєї відповідальності навіть перед своїми рідними і близькими. Не кажучи вже про інших українців", - підкреслив заступник міністра.

Він зазначив: "Дай Боже, щоб вона не була заражена коронавірусом. Але якщо у неї на сьогодні немає симптомів, це зовсім не означає, що вона не є носієм вірусу, який як правило проявляється на 7-й, а іноді навіть і на 14-й день інкубаційного періоду.

Експрес-тести і навіть ПЛР-тести не показують, що інфікований хворий доти, доки в крові не з'явиться достатньо антитіл у результаті імунної відповіді організму.

Якщо вона таки заражена і поїхала б до Львова, то вона могла б заразити того, хто її віз у легковому авто, тих, із ким вона могла перетнутися на АЗС, своїх рідних і, нарешті, найдорожче, що у неї є - свого сина!

Звичайно ця дівчина тепер нікуди не поїде. Мама просто її нікуди не відпустить.

А якби поїхала, то вона порушила б умови підписки про самоізоляцію. Якби факт порушення з її боку було б встановлено поліцією, то її було б затримано й оштрафовано на 17 або навіть 34 тисячі гривень.

Я написав цей Long Reads для того, щоб ми всі зрозуміли ступінь загрози, яка нависла над Україною".

"Наші співгромадяни, привчені десятиліттями беззаконня до безвідповідальності, не цінують ні свої, ні чужі життя. Передбачаю, що українцям доведеться заплатити за це дуже дорогу ціну.

Сьогодні поліція почала отримувати в автоматизованому порядку дані від прикордонників щодо десятків тисяч українців, які підписали особисті зобов'язання про 14-денний карантин шляхом самоізоляції.

Десятки тисяч дільничних і патрульних поліцейських приступають до масового вибіркового контролю умов дотримання карантину. Від цього без перебільшення залежить майбутнє боротьби з епідемією коронавірусу.

Не виключаю, що цих заходів буде недостатньо і за прикладом Південної Кореї, Ізраїлю та Польщі державі доведеться звернутися до мобільних операторів і здійснювати контроль за умовами карантину через моніторинг мобільних мереж", - резюмував Геращенко.

Також він опублікував фото особистого зобов'язання "дівчини, яка сказала неправду своїй матері і готова була ризикувати життями своїх близьких, а також незнайомих їй людей, аби зробити те, що їй хотілося".