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Теми дня: Коронавірус і карантин Російські терористи збили Боїнг
 Політика України, Здоров'я
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 Деякі громадяни, підписавши при в'їзді в країну зобов'язання про добровільний карантин, відразу намагаються його порушити, - Антон Геращенко

При в'їзді в країну всі ці українці, які повертаються, підписують зобов'язання про добровільний карантин. Деякі готові знехтувати цим і прирікають на небезпеку своїх співгромадян.

Як передає Цензор.НЕТ, про це у Фейсбуці написав заступник міністра МВС Антон Геращенко.

Він зазначив: "Цікава історія трапилася сьогодні з однією дівчиною, яка прилетіла рейсом Барселона-Бориспіль о 16.10.

Спілкуюся сьогодні по телефону з однією моєю доброю знайомою (назвемо її Дариною Петрівною), яка говорить мені: "Антоне, що ж це відбувається?! По телевізору кажуть, що з усіх, хто приїжджають в Україну, беруть підписку про те, що вони повинні сидіти 14 днів у карантині. Але ось сьогодні, рейсом з одного з центрів епідемії - з Іспанії, де від коронавірусу вже померло 1700 осіб, прилетіла донька моєї найкращої подруги. Вона сказала, що з неї в аеропорту Бориспіль не брали ніякої підписки!"

Я відповідаю, що цього не може бути, тому що прикордонники точно виконують наказ номер 2 головного санітарного лікаря Віктора Ляшка про обов'язкове попередження всіх, хто в'їжджає в Україну про обов'язковий карантині способом самоізоляції на 14 днів. І що за порушення цього зобов'язання за статтею 44-3 КУпАП передбачено штраф у розмірі від 17 до 34 тисяч гривень.

Дарина Петрівна же стверджує, що дівчина прямо говорить - жодних зобов'язань із неї не брали!"

Геращенко продовжив:  "Я дзвоню прикордонникам і питаю: як таке може бути!? Що це за пе-ць !? (Маю на увазі хиже пухнасте звірятко з хутром білого кольору).

На що в ДПСУ стверджують, що такого бути не може і терміново просять мене повідомити ПІБ пасажирки рейсу Барселона-Київ, щоб усе перевірити. Вже через 3 хвилини прикордонники скидають мені фото особистого зобов'язання цієї дівчини, згідно з яким вона має 14 днів сидіти вдома на карантині в самоізоляції!"

"Я дзвоню моїй знайомій і повідомляю, що дочка її найкращої подруги - тупо збрехала! Вона підписала зобов'язання два тижні сидіти вдома!

Зі свого боку моя знайома каже, що дівчина щойно у всьому зізналася. Вона збрехала своїй матері заради того, щоб поїхати з Києва до Львова побачити свого сина...

Ну що тут сказати?.. Дівчина, яка приїхала з Барселони - одного з центрів епідемії, зовсім не розуміє своєї відповідальності навіть перед своїми рідними і близькими. Не кажучи вже про інших українців", - підкреслив заступник міністра.

Він зазначив: "Дай Боже, щоб вона не була заражена коронавірусом. Але якщо у неї на сьогодні немає симптомів, це зовсім не означає, що вона не є носієм вірусу, який як правило проявляється на 7-й, а іноді навіть і на 14-й день інкубаційного періоду.

Експрес-тести і навіть ПЛР-тести не показують, що інфікований хворий доти, доки в крові не з'явиться достатньо антитіл у результаті імунної відповіді організму.

Якщо вона таки заражена і поїхала б до Львова, то вона могла б заразити того, хто її віз у легковому авто, тих, із ким вона могла перетнутися на АЗС, своїх рідних і, нарешті, найдорожче, що у неї є - свого сина!

Звичайно ця дівчина тепер нікуди не поїде. Мама просто її нікуди не відпустить.

А якби поїхала, то вона порушила б умови підписки про самоізоляцію. Якби факт порушення з її боку було б встановлено поліцією, то її було б затримано й оштрафовано на 17 або навіть 34 тисячі гривень.

Я написав цей Long Reads для того, щоб ми всі зрозуміли ступінь загрози, яка нависла над Україною".

"Наші співгромадяни, привчені десятиліттями беззаконня до безвідповідальності, не цінують ні свої, ні чужі життя. Передбачаю, що українцям доведеться заплатити за це дуже дорогу ціну.

Сьогодні поліція почала отримувати в автоматизованому порядку дані від прикордонників щодо десятків тисяч українців, які підписали особисті зобов'язання про 14-денний карантин шляхом самоізоляції.

Десятки тисяч дільничних і патрульних поліцейських приступають до масового вибіркового контролю умов дотримання карантину. Від цього без перебільшення залежить майбутнє боротьби з епідемією коронавірусу.

Не виключаю, що цих заходів буде недостатньо і за прикладом Південної Кореї, Ізраїлю та Польщі державі доведеться звернутися до мобільних операторів і здійснювати контроль за умовами карантину через моніторинг мобільних мереж", - резюмував Геращенко.

Також він опублікував фото особистого зобов'язання "дівчини, яка сказала неправду своїй матері і готова була ризикувати життями своїх близьких, а також незнайомих їй людей, аби зробити те, що їй хотілося".

Деякі громадяни, підписавши при вїзді в країну зобовязання про добровільний карантин, відразу намагаються його порушити, - Антон Геращенко 01

Источник: https://censor.net.ua/ua/n3183757
 
 
 Топ коментарі
 
люди брешуть - це трагічно, Антоша, правда?
а ця новина тебе засмутить ще більше: діда Мороза не існує!
тільки не плач, ти вже дорослий
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Треба розуміти, що зобов'язання і обіцянки не виконує сама влада. Тому інші теж плюють на закони.
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В пана Антуана ще багато антреприз... Готуймося і тримаймося...
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аргументуй. Чи ти теж ізмучєнний карантіном із Домінікани?
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бо через два тижні помре бабуся твого двоюрідного брата
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Коли тебе ************ козла достане пандемія,бюажано щоб ти був в себе на магадані чи соловках.
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не голосовал за зе, а голосовал против барыги, нацжена?
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Треба розуміти, що зобов'язання і обіцянки не виконує сама влада. Тому інші теж плюють на закони.
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люди брешуть - це трагічно, Антоша, правда?
а ця новина тебе засмутить ще більше: діда Мороза не існує!
тільки не плач, ти вже дорослий
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Це ще один доказ що в цій державі населеній бидлом безвідповідальним нормального життя не буде.
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друже. я тут з іспанцями зараз деколи спілкуюсь. не бачу великої різниці.
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Не забывай только, что это быдло вернулось из Испании, Италии, Швейцарии. Просто в нашей стране можно ни за что не отвечать. А безнаказанность порождает беспредел.
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Туристи всякі, або нелегали по безвізу. Є такі ,що і за роки не перевиховуються, хоч в більшості поведінка з часом міняється, починають жити по правилах.
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Про испанские и итальянские правила рассказывать не нужно. Не смеши. Динамика распространения коронавируса все наглядно показывает.
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Яник,тебе що до Іспанії з ростову пустили!
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Америка, 1918, час іспанського грипу. Напис на грудях чоловіка: "Ходи в масці, або йди за ґрати".

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Гантошка тупий як поліно. Підпис стоїть там, де людина дає згоду на обробку персональних даних. А там де йдеться про самоізоляцію ніякого підпису немає. По такій пісюльці жоден суд не накладе жодного штрафу.
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А ти правий. Класик в таких випадках казав, що Якось текст по дибільному написаний.
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«Коммандер Коди...
Вот время и настало.
Выполнить приказ 66».

А н нет...выполнить приказ номер 2, главного санитарного врача Виктора ЛяшкА ))
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пузырь с дерьмом аваква внедряет мысль что сверхполномочия мусоров это необходимость
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Толку от этих обязательств, если люди, прилетевшие в Киев, потом добираются другим транспортом в свои города, заражая других?
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Допустим, не поедет она во Львов, но она может заразить мать, а та, в свою очередь, других людей.
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хоча.. що там вже казати. Якщо вже такі розвинені країни, як Німеччина, Швейцарія, Японія, Великобританія, та й Китай також страждають, то нам також не уникнути цієї чаші.. Не зіскочемо ж ми з планети Земля. Залишається самим про себе піклуватись.
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Строгость украинских законов компенсируется необязательностью их исполнения. Рано еще в Европу, рано!
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А что удивляться? Если даже мы в своей семье не можем справиться с племянником-подростком. Деякі громадяни, підписавши при в'їзді в країну зобов'язання про добровільний карантин, відразу намагаються його порушити, - Антон Геращенко - Цензор.НЕТ 6016 Наслушался дебила Коморовского (будь неладно это ЧМО!!!) о том, что "молодые не болеют" или "болеют бессимптомно/легко" и решил, что ему вообще бояться нечего! Каждый день скандалит с сестрой, что "сидеть дома не будет", что "лучше переболеть легко" и гулять, ничего не бояться... Все меры предосторожности тупо игнорит. Сколько мы не показывали ему роликов/передач/рекомендаций/новостей/статистики- не действует НИЧЕГО. Что делать- не знаю.... Деякі громадяни, підписавши при в'їзді в країну зобов'язання про добровільний карантин, відразу намагаються його порушити, - Антон Геращенко - Цензор.НЕТ 4430 Может, у кого есть такой "рецепт" и кто-то уже решил подобную проблему? Про "премию Дарвина" и "естественный отбор" прошу не писать. Ибо сейчас для нас это реальная, насущная проблема.... Деякі громадяни, підписавши при в'їзді в країну зобов'язання про добровільний карантин, відразу намагаються його порушити, - Антон Геращенко - Цензор.НЕТ 6016 ПАМАГИТЕ!!!
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Битие определяет сознание - Карл Маркс

Деякі громадяни, підписавши при в'їзді в країну зобов'язання про добровільний карантин, відразу намагаються його порушити, - Антон Геращенко - Цензор.НЕТ 1744
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Было бы смешно, если б не было так грустно. Деякі громадяни, підписавши при в'їзді в країну зобов'язання про добровільний карантин, відразу намагаються його порушити, - Антон Геращенко - Цензор.НЕТ 502 Там амбал под 2 метра ростом.... Не битый. Тем более, будет делать на зло...
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А то, что он может заразить родственников, которые могут болеть в тяжёлой форме?
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Всё просто! Дайте возможность подзаработать в такой тяжёлой ситуации соседям! Если кто то сообщит о нарушении карантина и подтвердится то 10% штрафа поймавшему!
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Меня сегодня целый день достают трезвоня из эпидемиологической службы, какое-то чмо из новобрибывших из Запада возвращенцев Зеленского указал мой номер телефона вместо своего. Так как, насколько мне известно, они там своей рукой заполняют свои адреса и телефоны, скорее всего, не ошибся, а мой номер как левый, а не свой, дал целенаправлено. Я просто хренею с этой тупой и безмозглой власти. Вы на что надеялись, завозя в Украину потенциальных разносчиков вируса? Е..анутые создания
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Ну дал же Господь благодаря 75% власть, которая абсолютно не понимает особенности украинских граждан и ничего не умеет организовать.
Нужно было не встречать с распростёртыми объятиями приезжающих из-за границы, не записывать нелоху радостные видосики о том, как он возвращает украинских граждан, а развернуть военно-полевые госпитали или перепрофилировать гостиницы под карантин и прямо с поездов и самолётов туда отправлять прибывших из очагов хотя бы на две недели на обсервацию.
Надеяться на сознательность граждан в этой ситуации может только круглый дурак.
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Недавно тоже вернулся и подписал такой же "документ". Сижу вот, второй день... Прикол только в том, что там написано "Мне дали информацию... Я проинформирован... Я имел возможность задавать вопросы.." А на самом деле ткнули бумажку под нос, на все вопросы - "о тута распишитесь и валите на хрен!" Что я и сделал... Но только я ее прочел, и даже - выполняю. А народ в том же самолете, уверен 2/3 из них даже не читали, то же там написано...
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Вот по этому и нужно народ за вознаграждение подключать! Если нет сознательности и на всех наплевать то 17тысячь, более эффективно помогут! И главное сообщить по ТВ сколько наказали и скольким "Ананимам" выплачено вознаграждение сразу авансом!
Не знаю, тот закон о кондиционерах и сообщениях подходит в данном случае?
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антон тупо оторвался от тарелки ?
им пешком домой, полями идти ?
тваринка, что вы сделали чтобы они могли прообсервироваться и прикарантиница ?
топить Зеленского это вы мастера,
но что кроме слов ?
бумажку напечатал ?
что Геращенко вообще сделал ?
ролик записал, шде он кацапов по телефону троллит ?
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