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Теми дня: Коронавірус і карантин Російські терористи збили Боїнг
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 Кількість тих, що одужали від коронавірусу у світі перевищила 100 тис. осіб, - університет Гопкінса

Вже 100 885 осіб, що заразилися коронавірусом у різних країнах, одужали.

Як передає Цензор.НЕТ із посиланням на Інтерфакс-Україна, про це повідомляє в понеділок сайт університету Джонса Гопкінса.

Майже 60 тис. одужань припадає на китайську провінцію Хубей, звідки почалося поширення інфекції. На другому місці - Іран, де видужало 8 376 осіб, за ним - Італія, де перехворіли коронавірусом і одужали 7 432 особи.

Всього в світі зареєстровано 372 563 випадки захворювань на коронавірус. Станом на 21:20 за київським часом кількість померлих пацієнтів із коронавірусом у світі становить 16 381 особа.

Перше місце за кількістю зареєстрованих випадків коронавірусу все ще займає Китай із 81 496 хворими, за ним іде Італія з 63 927 випадками, на третьому місці США з 41 511 випадками. Понад 33 тис. випадків зареєстровано в Іспанії, понад 28 тис. у Німеччині і понад 23 тис. в Ірані.

За кількістю померлих перше місце посідає Італія, там померло 6 077 пацієнтів із коронавірусом. На другому місці провінція Хубей з 3 152 смертями. Понад 2,2 тис. смертей в Іспанії, понад 1,8 - в Ірані і майже 900 - у Франції.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Міністерство охорони здоров'я має оприлюднити порівняльні дані про смерті від пневмонії за перші місяці цього і минулого року, - бізнесмен Давиденко

Источник: https://censor.net.ua/ua/n3183756
 
 
 Топ коментарі
 
Все буде добре. Всім здоров'я.
Слава Україні.
Смерть ворогам(зрозуміли про кого я)
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Судя по падению рейтинга зебила с 73% до 15-17% в Украине от вируса зебилизма вылечилось примерно 10 млн. человек. Число выздоровевших от коронавируса в мире превысило 100 тыс. человек, - университет Хопкинса - Цензор.НЕТ 2909
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Не факт, що зєбіли не оберуть ще більш нікчемного але більш язикатого наступного разу. Від них порозуміння чекати це ... занадто оптимістично. Ознак розуму там або розвитку на даний момент в зєбілів не помічено.
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Все буде добре. Всім здоров'я.
Слава Україні.
Смерть ворогам(зрозуміли про кого я)
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Несмотря на угрозу коронавируса и бойкот оппозиции, 22 марта в Гвинее был проведен конституционный референдум,
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«21.03.20. Путин наградил Лаврова звездой Героя Труда.»
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На этом кипише , не стоящего наших нервов, кто то очень хорошо нагреет руки! В ЕС те же проблемы, то же обеспечение и то же лечение что и у нас! Большинство лечиться дома в легкой стадии. Без паники!
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Судя по падению рейтинга зебила с 73% до 15-17% в Украине от вируса зебилизма вылечилось примерно 10 млн. человек. Число выздоровевших от коронавируса в мире превысило 100 тыс. человек, - университет Хопкинса - Цензор.НЕТ 2909
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Після закінчення епідемії буде ще менше.
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Не факт, що зєбіли не оберуть ще більш нікчемного але більш язикатого наступного разу. Від них порозуміння чекати це ... занадто оптимістично. Ознак розуму там або розвитку на даний момент в зєбілів не помічено.
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Все можливо, але обрання Зе було схемою, яка закінчується. Нової схеми у них нема, бо зараз на це необхідно і мільярди. Шанси обрати порядну людину є.
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Шанси є, але нарід обере ОПЗЖ з Медведчуком у голові, Нажаль
☹️
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Хотелось бы побольше кипиша, чтобы после испуга власть не продолжила сливать медицину!
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Медична рефома почала рушитись ще за Супрун ! P.S. Не ЗЕбіл !
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Він не тільки її не відмінив, а повністю перекрутив на свій зелений лад.
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А наряду с этим средняя смертность от этого вируса в мире выросла до 4,4%
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У вируса нашли уже сорок мутаций. И это одни исландцы. Какая мутация тебе попадет, то другие шансы.
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Как Вы считаете, что смертность 4-5%?
372563 заболели, 100885 выздоровели, 16381 умерли
А что делают оставшиеся 255297 человек? Правильно - все еще болеют. И сколько из них еще умрет? Наверное такая же доля, как при выздоровлении 100885 человек. Т.е. еще 35663 человека. Всего 52044 из 372563 заболевших. А это 14%.
Такая вот математика эпидемии.
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Звичайно, що частина одужає. При цьому бронхіти і запалення легенів обов'язково мають рецедиви. Наступний вірус може їх добити.
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хорошо чтобы выздоровели все остальные
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НАНУ прогнозирует, что коронавирусом в Украине могут заразиться более 22 млн человек. Источник: https://censor.net.ua/n3183329
Всего в мире зарегистрировано 372 563 случая заболевания коронавирусом. Источник: https://censor.net.ua/n3183756
Пошла я спать. Когда за 17-й милион перевалит - разбудите.
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Невже нас знову взули із черговим грипом?
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Згадую кожного дня: блаженної пам'яті пташиний грип, свинячий грип, лихоманку *****. Де тільки поділися найстрашніші хвороби **********? Одне тільки добре, що стали дезинфікувати автобуси. Раніше водилам на думку не спадало, що поручні треба протирати.
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Ну вот тепер миють всі руки - то хоч від глистів позбудуться ...
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