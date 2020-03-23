 Зеленський подякував українським медпрацівникам за їхню боротьбу з коронавірусом і військовим за захист держави на Донбасі

Як передає Цензор.НЕТ, про це повідомляє пресслужба Офісу президента.

"Хочеться говорити й відзначати тих, хто працює самовіддано та без відпочинку. Я щиро дякую кожному українському медику. Сьогодні ви – наші супергерої. Вона (медицина) тримається, бо має найцінніше. Це – люди. Це наші українські медики", – заявив Зеленський у відеозверненні.

Президент закликав українців залишатися вдома, щоб мінімізувати кількість хворих на коронавірус і захистити лікарів від вибору, кого лікувати.

"Давайте не допустимо ситуації, коли вони в прямому сенсі слова будуть падати на роботі від перевтоми і будуть змушені обирати, кого з пацієнтів їм лікувати. Допоможіть своїй країні – залишайтеся вдома", – закликав Зеленський.

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Окремо глава держави відзначив службу українських військових на сході країни.

"Сьогодні весь інформаційний простір заповнений темою коронавірусу. Але захист України залишається нашим пріоритетом. Дякую українським бійцям, які продовжують боронити Батьківщину. Ми робимо все, щоб Україна була здоровою. Ви робите все, щоб Україна – була", – сказав президент.

Крім того, Зеленський подякував українським прикордонникам, які одними з перших долучилися до стримування поширення коронавірусу в Україні.

"Вони фактично перебувають на новій "передовій" і ведуть боротьбу з невидимим ворогом – коронавірусною інфекцією. Дякую вам за службу", – наголосив Зеленський.