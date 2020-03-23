 Зеленський подякував українським медпрацівникам за їхню боротьбу з коронавірусом і військовим за захист держави на Донбасі

Як передає Цензор.НЕТ, про це повідомляє пресслужба Офісу президента.
"Хочеться говорити й відзначати тих, хто працює самовіддано та без відпочинку. Я щиро дякую кожному українському медику. Сьогодні ви – наші супергерої. Вона (медицина) тримається, бо має найцінніше. Це – люди. Це наші українські медики", – заявив Зеленський у відеозверненні.
Президент закликав українців залишатися вдома, щоб мінімізувати кількість хворих на коронавірус і захистити лікарів від вибору, кого лікувати.
"Давайте не допустимо ситуації, коли вони в прямому сенсі слова будуть падати на роботі від перевтоми і будуть змушені обирати, кого з пацієнтів їм лікувати. Допоможіть своїй країні – залишайтеся вдома", – закликав Зеленський.
Окремо глава держави відзначив службу українських військових на сході країни.
"Сьогодні весь інформаційний простір заповнений темою коронавірусу. Але захист України залишається нашим пріоритетом. Дякую українським бійцям, які продовжують боронити Батьківщину. Ми робимо все, щоб Україна була здоровою. Ви робите все, щоб Україна – була", – сказав президент.
Крім того, Зеленський подякував українським прикордонникам, які одними з перших долучилися до стримування поширення коронавірусу в Україні.
"Вони фактично перебувають на новій "передовій" і ведуть боротьбу з невидимим ворогом – коронавірусною інфекцією. Дякую вам за службу", – наголосив Зеленський.
мне кажется, что все победобесие с парадом, гостями и полком пошло псу под хвость
Світла пам'ять, хлопці...
https://www.youtube.com/watch?v=NMQTXa8pCaE
гроші воно канючить у олігархів,
олігархи ж організовують штаби із порятунку України
Вова, де держава, яку тобі залишив Порох ?
шо, вже проср...ав ?
https://www.obozrevatel.com/politics/shmyigalya-uvolyat-v-blizhajshie-mesyatsyi-portnikov-dal-prognoz.htm
При это средства защиты они должны закупать за свой счет????
вот вам и разница...
поймите уже наконец, кто еще этого не понял...
марионетка серьезных людей, которая сама ничего не решает...
пишут речевки ей....
Огромная "благодарочка" одноклеточным зелебобам за эту хрень... Я всем вам, желудочным лоботрясам, кого знаю лично, буду долго напоминать...😬😬😬
Таки да, то важка праця - нарізати звивини на мізках, які прикріплені безпосередньо до шлунку...
Где завелась эта "корона"? - 16.09.2019 г. в новосибирском центре вирусологии "Вектор" произошёл взрыв.Этот научный центр располагает одной из самых полных в мире коллекций опасных вирусов.На "Векторе" собрана уникальная коллекция культур микроорганизмов. В 1970-1980-е годы в центре велась разработка биологического и бактериологического оружия, а также средств защиты от него.Также на "Векторе" собрана уникальная коллекция культур микроорганизмов - в частности, это одно из двух мест в мире, где хранится вирус оспы и вирус лихорадки Эбола и т.д. ...
а медикам пообіцяти хоча б якісь кошти додатково...?! але "тисячі" вже мабуть брати ніде...
https://www.obozrevatel.com/politics/zelenskij-razdelil-mezhdu-oligarhami-oblasti-dlya-borbyi-s-koronavirusom-smi.htm
Серед нас купа людей, які кожного дня роблять все можливе для того, щоб життя не зупинялось! Серед нас живуть тисячі лікарів, які продовжують працювати, щоб рятувати наші життя!
І ще більше людей, які готові допомагати, але можливо просто не знають як! Таким можу порадити тільки підтягуватись до тих, хто вже показав приклади свідомості та самоорганізації!
Так що, друзі, вірте один в одного, вірте в Україну, і разом ми подолаємо всі випробування - неважливо звідки вони сунуть - з росії, Китаю, чи від тих, хто завжди готовий скористатись кризою, щоб у всьому звинуватити народ!
Все буде добре!