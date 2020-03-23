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Теми дня: Коронавірус і карантин Російські терористи збили Боїнг
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 Зеленський подякував українським медпрацівникам за їхню боротьбу з коронавірусом і військовим за захист держави на Донбасі

Президент України Володимир Зеленський подякував медичним працівникам за роботу в боротьбі з розповсюдженням коронавірусу, зазначивши, що українська медицина тримається на професійних і самовідданих людях, а також військовослужбовцям за службу і захист держави на Донбасі.

Як передає Цензор.НЕТ, про це повідомляє пресслужба Офісу президента.

"Хочеться говорити й відзначати тих, хто працює самовіддано та без відпочинку. Я щиро дякую кожному українському медику. Сьогодні ви – наші супергерої. Вона (медицина) тримається, бо має найцінніше. Це – люди. Це наші українські медики", – заявив Зеленський у відеозверненні.

Президент закликав українців залишатися вдома, щоб мінімізувати кількість хворих на коронавірус і захистити лікарів від вибору, кого лікувати.

"Давайте не допустимо ситуації, коли вони в прямому сенсі слова будуть падати на роботі від перевтоми і будуть змушені обирати, кого з пацієнтів їм лікувати. Допоможіть своїй країні – залишайтеся вдома", – закликав Зеленський.

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Окремо глава держави відзначив службу українських військових на сході країни.

"Сьогодні весь інформаційний простір заповнений темою коронавірусу. Але захист України залишається нашим пріоритетом. Дякую українським бійцям, які продовжують боронити Батьківщину. Ми робимо все, щоб Україна була здоровою. Ви робите все, щоб Україна – була", – сказав президент.

Крім того, Зеленський подякував українським прикордонникам, які одними з перших долучилися до стримування поширення коронавірусу в Україні.

"Вони фактично перебувають на новій "передовій" і ведуть боротьбу з невидимим ворогом – коронавірусною інфекцією. Дякую вам за службу", – наголосив  Зеленський.

Источник: https://censor.net.ua/ua/n3183754
 
 
 Топ коментарі
 
Моральный урод, обеспечь медработников спецзащитой, иначе они все заболеют Зеленский поблагодарил украинских медработников за их борьбу с коронавирусом и военных за защиту государства на Донбассе - Цензор.НЕТ 8033
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Вибач, не можу натиснути "Мне нравится", друже...
Світла пам'ять, хлопці...
Зеленский поблагодарил украинских медработников за их борьбу с коронавирусом и военных за защиту государства на Донбассе - Цензор.НЕТ 8811
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грешно так говорить,но хочется верить что и публики на 9-е Мая в кремле и мацкве не останется...
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ну что ж, америцких пиндосов можно поздравить с успехом ! Зеленский поблагодарил украинских медработников за их борьбу с коронавирусом и военных за защиту государства на Донбассе - Цензор.НЕТ 1594

мне кажется, что все победобесие с парадом, гостями и полком пошло псу под хвость
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Вибач, не можу натиснути "Мне нравится", друже...
Світла пам'ять, хлопці...
Зеленский поблагодарил украинских медработников за их борьбу с коронавирусом и военных за защиту государства на Донбассе - Цензор.НЕТ 8811
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Осталось всего два дня…Обратный отсчет украинской независимости продолжает тикать

https://www.youtube.com/watch?v=NMQTXa8pCaE
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Моральный урод, обеспечь медработников спецзащитой, иначе они все заболеют Зеленский поблагодарил украинских медработников за их борьбу с коронавирусом и военных за защиту государства на Донбассе - Цензор.НЕТ 8033
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Він їх звільняє з 1 квітня. Для прикладу: в Києві є лікарня швидкої допомоги, де звільнять 178 медика.
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Бенефіс у найвеличнішого. Три виходи на біс! Це таки визнання!
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хто це НЄДОРАЗУМЄНІЄ на фото ?

гроші воно канючить у олігархів,
олігархи ж організовують штаби із порятунку України

Вова, де держава, яку тобі залишив Порох ?
шо, вже проср...ав ?
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Ця подяка буде реалізована у звільненні медиків з 1 квітня. Тобто це вже черговий день дурнів, які його обрали.
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ты не цирк этот устраивай, а объясни как такое г*но как глава укрпочты имеет зарплату в 2 млн/грн/мес, а медики - около 5 тыс. грн/мес??
При это средства защиты они должны закупать за свой счет????
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сегодня мой знакомый-служит на контракте в армии рассказал как они каждый месяц после зарплаты скидываются по 200гр на закупку самого необходимого для службы(запчасти,детали.мелочёвка)это конечно бред...но таковы реалии наших военных и медиков...ЖЕСТЬ...а кто-то во власти легко покупает "мерсик" за 3 лимона...
вот вам и разница...
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Так скидываться в Украине это норма, вы не знали?.
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Ну вірно, в період між дурницями, потрібно дякувати людям, які охороняють ці дурниці. Язик без кісток.
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это голограмма....
поймите уже наконец, кто еще этого не понял...
марионетка серьезных людей, которая сама ничего не решает...
пишут речевки ей.... Зеленский поблагодарил украинских медработников за их борьбу с коронавирусом и военных за защиту государства на Донбассе - Цензор.НЕТ 2632
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Zеленский: я не гольій, 75 КИЛОграмма, мне 42, я не...
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уЗеленский - "Хочется говорить и отмечать тех, кто работает самоотверженно и без отдыха."
Зеленский поблагодарил украинских медработников за их борьбу с коронавирусом и военных за защиту государства на Донбассе - Цензор.НЕТ 7394
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Хрень на палочке, а протокол велит писать: "...глава государства..."
Огромная "благодарочка" одноклеточным зелебобам за эту хрень... Я всем вам, желудочным лоботрясам, кого знаю лично, буду долго напоминать...😬😬😬
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Це важка праця, але вибору нема і тому треба їм нагадувати що вони зробили.
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Я сьогоді одному бевзю під ніком "путлер убок" доповів, що вчора трьох їхніх стриножив... 🙌
Таки да, то важка праця - нарізати звивини на мізках, які прикріплені безпосередньо до шлунку...
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Я теж сьогодні це робив. Але їх не переконаєш. Зрозуміють вони лише після того, як їх торкнуться проблеми особисто.
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На жаль, хвости відпадть не в усих, це точно...
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они ещё там что то и говорят...вони живут отдельно от государства...что они тут делают...?...ах да...мы сами их поставили туды...
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Ссылка на пресс-службу преЗедента☹️......., а сам преЗедент ХДЕ?!.....
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Все мысленно срифмили не совсем цензурно...🙊🙊🙊
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а що, ми не знаємо ще щось паскудне про ЗЕлєнського ?
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А я то думаю, почему Зеля все время лысого целует ?
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Блиннн.. я так и знал что с коронавируса торчат кацапские лапти !!!
Где завелась эта "корона"? - 16.09.2019 г. в новосибирском центре вирусологии "Вектор" произошёл взрыв.Этот научный центр располагает одной из самых полных в мире коллекций опасных вирусов.На "Векторе" собрана уникальная коллекция культур микроорганизмов. В 1970-1980-е годы в центре велась разработка биологического и бактериологического оружия, а также средств защиты от него.Также на "Векторе" собрана уникальная коллекция культур микроорганизмов - в частности, это одно из двух мест в мире, где хранится вирус оспы и вирус лихорадки Эбола и т.д. ...
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Правление обоссанного клоуна войдет в историю государства и о нем напишут в учебниках для учащихся,как нельзя голосовать,чтобы не остаться на века обоссанными.
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не пройшло й двох неділь...лідер згадав про АРМІЮ...щось видно сталося в лісах України...
а медикам пообіцяти хоча б якісь кошти додатково...?! але "тисячі" вже мабуть брати ніде...
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Зебіли за "тисячами" чергу ще у квітні зайняли, вони будуть проти...
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владимир, 25 марта ты поблагодаришь кучму с ерамком за сдачу страны хйлу?
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Le Figaro "Киев признает сепаратистов Донбасса собеседниками." "Украинский президент под давлением России соглашается вести переговоры на равных с военными группировками на востоке страны. " Коронавирус иногда хорошее прикрытие, особенно когда он позволяет спокойно принимать непопулярные меры. Пример из практики в Киеве, где 11 марта, в тот же день, когда он объявил в своей стране карантин из-за Covid-19, президент Владимир Зеленский, под давлением российских дипломатов и военных, призвал украинское государство подписать документ, который явно признает законной стороной переговоров самопровозглашенные сепаратистские образования Донецка и Луганска. https://www.lefigaro.fr/international/kiev-reconnait-les-separatistes-du-donbass-comme-interlocuteurs-20200322
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а ано ему нада. он никаму ничьо ни должын
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спасиба - это харшо канешна. но все же: пока на свете существуют денежные знаки, ваше спасибо на до ....
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как врач -засунь эту благодарность себе в проктологию
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спасибо в карман не положишь, зеленая *идрила
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І на хліб не намажеш як казали зебіли рік тому.
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Купа людей щиро піклуються один про одного, то ж я не розумію - чому раптом наш народ знов поганий? Не поганий! Чудовий!
Серед нас купа людей, які кожного дня роблять все можливе для того, щоб життя не зупинялось! Серед нас живуть тисячі лікарів, які продовжують працювати, щоб рятувати наші життя!
І ще більше людей, які готові допомагати, але можливо просто не знають як! Таким можу порадити тільки підтягуватись до тих, хто вже показав приклади свідомості та самоорганізації!
Так що, друзі, вірте один в одного, вірте в Україну, і разом ми подолаємо всі випробування - неважливо звідки вони сунуть - з росії, Китаю, чи від тих, хто завжди готовий скористатись кризою, щоб у всьому звинуватити народ!
Все буде добре!
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