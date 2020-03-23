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 Трьох поляків засуджено за підпал будівлі Товариства угорської культури в Ужгороді

Суд у Кракові у понеділок оголосив вирок трьом полякам, яких обвинуватили у підпалі будівлі Товариства угорської культури в Ужгороді.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на Радіо Польща.

Йдеться про інцидент, що трапився 4 лютого 2018 року. За кільканадцять днів після підпалу польські спецслужби затримали трьох поляків: Адріана Марґлєвського., Томаша Шимковяка. і Міхала Прокоповича. Їх обвинуватили у скоєнні злочину терористичного характеру, пов’язаним із нанесенням нацистських символів та підпалом будинку, а Прокоповича також у фінансуванні цих дій та підбурюванні до них.

За словами польської прокуратури, їхні дії мали на меті "публічно розпалити ненависть на національному ґрунті між українцями та угорцями", а також спричинити "підрив політичної системи України та поглибити національні поділи між українцями та угорцями".

Краківський районний суд також визнав обвинувачених винними у скоєнні злочину терористичного характеру. Найсуворіше покарання отримав організатор акції – Міхал Прокопович. Чоловіка засудили до трьох років позбавлення волі і штрафу у розмірі 15 тис. злотих.

Читайте також: Прокурор у суді Кракова звинуватив німецького журналіста Оксенрайтера у фінансуванні підпалу офісу Товариства угорської культури в Ужгороді

У свою чергу, Томаш Шимковяк. засуджений до року позбавлення волі і штрафу 4 тис. злотих. Натомість Адріанові Марґлєвському., застосовуючи надзвичайне пом’якшення покарання, суд призначив два роки обмеження волі у вигляді виконання громадських робіт. Обидва ці чоловіки також повинні спільно сплатити громадській організації "Товариство угорської культури Закарпаття" понад 2 тис. злотих відшкодування.

Вирок суду в Кракові може бути оскаржено.

Источник: https://censor.net.ua/ua/n3183752
 
   
 Топ коментарі
 
Если бы подожгли россияне, то на России им по медальке выдали бы, а не срок.
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А медальки може і дали - замовникам підпалу...
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а нанял на эту диверсионную работу этих поляков, немец правый радикал и большой друг пидоРашки.. ну а ахфцер ГРУ РФ, который заказал эту акцию, остался в тени..
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Если бы подожгли россияне, то на России им по медальке выдали бы, а не срок.
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Так они эти медальки уже получили в виде цифр эквивалентным знакам зеленых бумажек ненавистной пендосии
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Щось незрозуміло. Там, в цій будові ремонт поновити 20000 злотих не вистрарчить, а тут така фігня.
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Вот это суды, у нас бы оправдалибы уже давно.
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а нанял на эту диверсионную работу этих поляков, немец правый радикал и большой друг *********.. ну а ахфцер ГРУ РФ, который заказал эту акцию, остался в тени..
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- Владимир Владимирович на вас очень рассчитывает...
Трое поляков осуждены за поджог здания Общества венгерской культуры в Ужгороде - Цензор.НЕТ 397

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Если там нет следа лаптя, то верится в это с трудом.
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Нанесли на будівлю латентних нацистів-******** нацистську символіку. То в чому склад злочину? Мадярським виродкам слід частіше нагадувати про їх "славетне" колаборантське минуле, допоки не перестануть втручатись у внутрішні справи України.
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Будинок "Товариства угорської культури". Десь я схоже бачив. "Дом Мааскви" у Севастополі, ще до анексії. Як виявилось, під прикриттям "культурного центру" це був розплідник рюзькє міра, що поширював москальську заразу в Криму, був центром збору розвідданих та розвитку агентурної мережі, створеної з метою підготовки анексії півострова. Тому до діяльності будь-яких огранізацій ******** в Україні, як потенційних зазіхачів на території, слід дуже уважно придивлятись компетентним органам
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що за кіпіш...ніякі то не *******...
а полякам що ******** Трьох поляків засуджено за підпал будівлі Товариства угорської культури в Ужгороді - Цензор.НЕТ 6061
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Каждый свидомый гражданин понимает, что на их месте должен был быть Путин.
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