EN|RU|UK
Теми дня: Коронавірус і карантин Російські терористи збили Боїнг
 Здоров'я
  1245  76
Матеріали за темою:
Все про:Зеленський (4889) карантин (846) релігія (268) COVID-19 (1760) коронавірус (370)

 Зеленський закликав глав церков проводити церковні богослужіння в режимі онлайн заради безпеки громадян

Президент України Володимир Зеленський закликав глав церков усіх конфесій проводити церковні богослужіння в режимі онлайн і без присутності людей у храмах, щоб не сприяти поширенню коронавірусу.

Як передає Цензор.НЕТ, про це повідомляє пресслужба Офісу президента.

"Дякую тим главам церков, які розуміють небезпеку і проводять богослужіння без людей, у режимі он-лайн. Упевнений, що й інші глави (церков) приєднаються до такої вимушеної практики. Адже сьогодні людям справді дуже потрібна віра, але не менше їм потрібна елементарна безпека", - сказав Зеленський у відеозверненні.

Глава держави закликав українців незалежно від віку не виходити на вулицю без крайньої необхідності.

Читайте на "Цензор.НЕТ": УГКЦ дозволила в умовах карантину в Україні не цілувати ікони і дивитися трансляції богослужінь удома

"Це стосується не тільки осіб похилого віку, а й усіх громадян. Не створюйте ризик собі та оточенню", – зазначив він.

Володимир Зеленський зауважив, що навіть найбагатші країни світу відверто визнають неготовність своїх медичних систем витримати великі навантаження від кількості хворих на коронавірус.

"Тому завдання номер один – мінімізувати поширення вірусу", – наголосив президент.

Читайте також: Варфоломій закликав вірян залишатися вдома і посилити молитви: Церковні престоли отримали наказ припинити всі релігійні служби

Источник: https://censor.net.ua/ua/n3183750
 
 
 Топ коментарі
 
Как она людей могла заразить если пошло в храм московского патриархата?
 показати весь коментар
Коментувати
Сортувати:
у вигляді дерева
за датою
за ім’ям користувача
за рейтингом
Рада форумчанПравила форума
 
«Правительство Италии обратилось к министру обороны США Марку Эсперу с просьбой оказать военную помощь в борьбе с распространением коронавируса. Об этом сообщает телеканал CNN со ссылкой на представителя Пентагона.»
 показати весь коментар
 
 


Яна Супоровська

@YanaSuporovska 6 ч

Увага.
Люди з власним авто, які не були за кордоном минулі 4 тижні.
Приїдьте здати кров.
Ковід через переливання не передається.
Ситуація з кров'ю критична в усіх центрах.
Це дуже важливо.

Зеленский призвал глав церквей проводить церковные богослужения в режиме онлайн ради безопасности граждан - Цензор.НЕТ 7316
 показати весь коментар
 
а тем временем в некотрые магазины в Харькове обьявления - без масок не входить.. Рядом с магазином аптека с обьявлением - масок нет, без масок не входить! это жесть!
 показати весь коментар
 
 
Це як в поліклініці об"ява на дверях кабінета лікаря - "Без бахил не заходити. Бахили - в кабінеті".
 показати весь коментар
 
Ну це як ******** консервів, з написом на етикетці: «Відкривається з середини.»

 показати весь коментар
 
В інфекційну лікарню Ужгорода з Мукачева терміново госпіталізували 68-річну жінку. Експрес-тест у неї підтвердив коронавірус, наразі це має підтвердити лабораторія.

За даними місцевого журналіста Віталія Глаголи, 21 та 22 березня жінка, відчувши, що почувається недобре, пішла у храм Московського патріархату, де попри заборони масового зібрання проводять служби.

Як наслідок, вона могла заразити сотні людей.
 показати весь коментар
 
 
Как она людей могла заразить если пошло в храм московского патриархата?
 показати весь коментар
 
 
тра, шоп її з лікарні до храму відпускали... єслі шо...
 показати весь коментар
 
 
Свірідович ну які луди можуть бути в храмі московского патріархату?
 показати весь коментар
 
 
в Мукачево есть храм московского патриархата?
 показати весь коментар
 
 
Я вам більше скажу, в Закарпатті більшість православних - рпц мп, як не дивно!
 показати весь коментар
 
 
У храмі там сотні фанатів РПЦ не набереться, люди могли бути по дорозі...
 показати весь коментар
 
Ну столько ті стоишь не все футболисті получают милион евро но и не все биологи 1800 Зеленський закликав глав церков проводити церковні богослужіння в режимі онлайн заради безпеки громадян - Цензор.НЕТ 6365
 показати весь коментар
 
Попы народ консервативный, они до последней бабки будут проводить службы.
 показати весь коментар
 
 
если эти попы - московские. ПЦУ перешло в онлайн, прихожане дома сидят, трансляцию службы смотрят.
 показати весь коментар
 
 
Всё же интересно: как эта "коронавирусная" афёра грохнется о земную твердь.
Ну не должны авторы уйти от наказания. Не по-Божески так было бы.
 показати весь коментар
 
 
Авторьі "короньі" уничтожают авторов "гибрида", не тратя даже патроньі.
 показати весь коментар
 
Великое дело сделали те кто изобрёл ЯО. Стало невозможно решать глобальные проблемы методом больших батальонов.
 показати весь коментар
 
Интересно как ты к прививкам относишься? Хотя нет, не интересно.

У людей из "общества верящих в плоскую землю" появился конкурент
 показати весь коментар
 
K прививкам от оспы, чумы, холеры, кори, полиомиелита - очень положительно отношусь.
А вот прививку от фейк-кампаний - типа горбачёвской "перестройки" - я получил давно, и урок усвоил чотко.
 показати весь коментар
 
А что не так с горбачевской перестройкой? Благодаря ей это говно, под названием совок развалился.
 показати весь коментар
 
 
Кидалово. Понимаешь, ко мне в телевизор пришёл шулер, и просто наи*пал меня. Ладно бы сказал сразу: ребята, проект закрывается; те кто конструировал космические межпланетные станции - больше не нужны, а если не хотят торговать Сникерсами - пусть учат английский и присматриваются где можно найти себе местечко в NASA.
Но ведь было-то совсем не так ! Вот ты садишься играть за один стол с шулерами ? Кстати, загранпаспорта крепостным раздал вовсе не Меченый. Это сделал ***. Честь, хвала, и долгая благодарная память этому великому человеку.
 показати весь коментар
 
Бред сумасшедшего совка...Какой шулер пришёл?Которого партия сэсэсэсер выбрала,на своём высшем ареопаге?Этого вопроса вполне хватит.
 показати весь коментар
 
 
Да, он лишь арлекин главных шулеров, тут ты прав.
 показати весь коментар
 
Т.е.военные грузовики,возящие колонной трупы в Италии-тв-фэйк?Ты чего-то знаешь?
 показати весь коментар
 
А они от чего умерли-то ? Может не от вируса, а от гипервентиляции лёгких ? В воздухе 20% кислорода. Если тебе поставить аппарат, который даст 60% кислорода, то ты умрёшь. И тебя спишут на "коронавирус".
Методы Освенцима стали технологичнее, как ты понимаешь.
 показати весь коментар
 
Чувак,ты или тролль этим вечером,или просто полный дурак.В любом случае-я не собираюсь тебя кормить.
 показати весь коментар
 
Сынок, у меня два советских диплома: красный и кандидатский, а также больше 30 лет работы в одной из самых трудных наук: прикладной математике.
Меня наи*пать чрезвычайно трудно
 показати весь коментар
 
Лёша, скажи, почему вирус такой хитрый: на севере Италии буйствует, а на юг боится соваться ? Там ему климат не тот ? Или мафии испугался ?
 показати весь коментар
 
От так послухаєш, і якщо IQ нижче 59, можеш подумати, що людина на своєму місці і робить роботу. Але якщо мізки на мічюсці і ти знаєш посадові обов'язки президента, то розумієш, що це все - прикриття кричущої некомпетентності і нерозуміння того, що тобі потрібно робити і чого ти не робиш.
 показати весь коментар
 
 
Якась ідіотська пропозиція. Церква у Ішака вже в смартфоні.
 показати весь коментар
 
 
Нет!
РПЦ всегда пожалуста,ходите в церковь масово облизывайте иконы.
 показати весь коментар
 
 
Зеленский призвал глав церквей проводить церковные богослужения в режиме онлайн ради безопасности граждан - Цензор.НЕТ 8909

Вова, у тебя скучное лицо. тебе никто денег не даст
 показати весь коментар
 
 
Сегодня по ТВ показывали, как один пастор в Ирландии из-за вируса криативничает и мессу проводит на одной парковке=>все прихожане собрались в своих авто(!!!)🙂
 показати весь коментар
 
 
До речі, автокінотеатри в Києві ніби працюють - контакту між глядачами нема ж)
 показати весь коментар
 
 
контакту між глядачами нема ж(с)
----------------
Этот пастор тоже самое сказал......🙂
 показати весь коментар
 
а бабульки онлайн денежку переводить не умеют
 показати весь коментар
 
 
Ради безпеки громодян,йшов би ти з влади, разом з "новими мордами".
 показати весь коментар
 
 
зеленые!, - для вас задачка...
пишите ответы...




Зеленский призвал глав церквей проводить церковные богослужения в режиме онлайн ради безопасности граждан - Цензор.НЕТ 4152 Колбаса по 2.20

@P22067877

·7 ч

Зеленский за месяц продал 10 млн масок. Сколько масок продаст Владимир, если дать ему еще 100 дней?
 показати весь коментар
 
 
Я зрозумів! Якщо щось трапляється, то найвеличніший звертається до сценаристів, щоб ті написали відповідний текст. Потім черга за режисерами, щоб зняти відосік... Але режисери не поспівають за зашкварами і тоді, надвечір, з'являється звернення пресслужби ОПи чи самого постраждалого. А на наступний день, десь після обід, з'являється і відосік, що знятий за 12 дублів. Зеленский призвал глав церквей проводить церковные богослужения в режиме онлайн ради безопасности граждан - Цензор.НЕТ 3809 Може най на стадіон вийде та зразу все розкаже, як у квітні минулого року? А глядачами най будуть ті десятки тисяч українців, що він повернув під час епідемії без обсервації чи карантину і в тих засобах індивідуального захисту, що пройшли через руки Радуцького
 показати весь коментар
 
 
О, це добра новина, бо в кремлі вже років 20 як перекриті...
 показати весь коментар
 
Доречі, Путін з чада і домочадці, убил на Валдай.
Буде керувати холопами удальонно.
 показати весь коментар
 
Не обязательно слушать Зелю и молитвы по бесовскому интернету. Прочитайте: кто правильно поймёт, тот обойдётся некоторое время без облизывания костей и целования досок.
Зеленський закликав глав церков проводити церковні богослужіння в режимі онлайн заради безпеки громадян - Цензор.НЕТ 9164
 показати весь коментар
 
 
Та этим бородатым и пузатым попам похер на людей. Им главное чтоб по-больше крепостных было и они им по-больше бабла отдавали, а попьё им лапшу вешать будут. Для общения с Богом посредники, а тем-более попы не нужны так же как и церкви. У каждого человека есть прямая связь с Богом и с ним можно и дома у себя общаться.
 показати весь коментар
 
Зеленський закликав глав церков проводити церковні богослужіння в режимі онлайн заради безпеки громадян - Цензор.НЕТ 2841

В Бангладеш верующие собрались на массовый молебен против коронавируса.
Борьба за премию Дарвина в этом году нешуточная.
 показати весь коментар
 
 
А що, окрім москальського патріарату хось збирає служби? То до кого він звертається?
 показати весь коментар
 
Кстати, что-то не слышно, чтобы прихожане какой-либо из церквей заразились коронавирусом, а причастие-то у христиан происходит с одной ложки на всех прихожан...
 показати весь коментар
Цензор.НЕТНовиниЗдоров'я
 
 
 
 
 
 вгору