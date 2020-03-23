 Зеленський закликав глав церков проводити церковні богослужіння в режимі онлайн заради безпеки громадян

Як передає Цензор.НЕТ, про це повідомляє пресслужба Офісу президента.
"Дякую тим главам церков, які розуміють небезпеку і проводять богослужіння без людей, у режимі он-лайн. Упевнений, що й інші глави (церков) приєднаються до такої вимушеної практики. Адже сьогодні людям справді дуже потрібна віра, але не менше їм потрібна елементарна безпека", - сказав Зеленський у відеозверненні.
Глава держави закликав українців незалежно від віку не виходити на вулицю без крайньої необхідності.
"Це стосується не тільки осіб похилого віку, а й усіх громадян. Не створюйте ризик собі та оточенню", – зазначив він.
Володимир Зеленський зауважив, що навіть найбагатші країни світу відверто визнають неготовність своїх медичних систем витримати великі навантаження від кількості хворих на коронавірус.
"Тому завдання номер один – мінімізувати поширення вірусу", – наголосив президент.
Яна Супоровська
@YanaSuporovska 6 ч
Увага.
Люди з власним авто, які не були за кордоном минулі 4 тижні.
Приїдьте здати кров.
Ковід через переливання не передається.
Ситуація з кров'ю критична в усіх центрах.
Це дуже важливо.
За даними місцевого журналіста Віталія Глаголи, 21 та 22 березня жінка, відчувши, що почувається недобре, пішла у храм Московського патріархату, де попри заборони масового зібрання проводять служби.
Як наслідок, вона могла заразити сотні людей.
Ну не должны авторы уйти от наказания. Не по-Божески так было бы.
У людей из "общества верящих в плоскую землю" появился конкурент
А вот прививку от фейк-кампаний - типа горбачёвской "перестройки" - я получил давно, и урок усвоил чотко.
Но ведь было-то совсем не так ! Вот ты садишься играть за один стол с шулерами ? Кстати, загранпаспорта крепостным раздал вовсе не Меченый. Это сделал ***. Честь, хвала, и долгая благодарная память этому великому человеку.
Методы Освенцима стали технологичнее, как ты понимаешь.
Меня наи*пать чрезвычайно трудно
РПЦ всегда пожалуста,ходите в церковь масово облизывайте иконы.
Вова, у тебя скучное лицо. тебе никто денег не даст
----------------
Этот пастор тоже самое сказал......🙂
пишите ответы...
Колбаса по 2.20
@P22067877
·7 ч
Зеленский за месяц продал 10 млн масок. Сколько масок продаст Владимир, если дать ему еще 100 дней?
Буде керувати холопами удальонно.
В Бангладеш верующие собрались на массовый молебен против коронавируса.
Борьба за премию Дарвина в этом году нешуточная.