 Кабмін України дозволив доставляти ліки поштою, - Криклій

Як передає Цензор.НЕТ, про це у Фейсбуці написав міністр інфраструктури України Владислав Криклій.
Він зазначив: "Тиждень тому я запропонував Кабміну ввести доставку ліків через операторів поштового зв'язку. За цей час пропозиція пройшла всі необхідні процедури і сьогодні Уряд її підтримав.
Це рішення дасть змогу в умовах карантину зручніше отримувати лікарські засоби. І водночас зменшить скупчення людей в аптеках. Насамперед, доставка додому необхідна нашим бабусям і дідусям.
Наші близькі перебувають у зоні ризику. Доставка ліків дозволить мінімізувати їхні контакти з іншими громадянами".
Масок нет...спирта нет...перекиси нет...марли нет...парацетомола нет...
До этого президент США Дональд Трамп пообещал, что Вашингтон обязательно вступит в нефтяную войну, которую развязали Россия и Саудовская Аравия в борьбе за рынок.
В инете сотни сайтов на которых продают лекарства и отправляют их Новой почтой куда угодно..
Но на закон власти кладут большой болт...так почему другие не должны на него класть аналогичный?
1. включить ноут,
2. загуглить лекарство,
3. добавить в корзину,
4. оформить заказ,
5. подтвердить что ты не робот
6. дождаться звонка менеджера и не умереть,
7. не умереть еще 1-2 дня пока курьер принесет лекарства.
Занавес.
Твартал 95 как собаки,все понимают а сказать немогут.
Думав що ідіота "нарад" не вибере? Вибрав!
В Україні інтелектуали не потрібні, тут потрібні "дУрні"!
В Словакии и Италии сделали дни в супермаркетах ДЛЯ пенсионеров - сеньоров , чтобы обезопасить их от вируса африканской