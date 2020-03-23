 Кабмін України дозволив доставляти ліки поштою, - Криклій

Як передає Цензор.НЕТ, про це у Фейсбуці написав міністр інфраструктури України Владислав Криклій.

Він зазначив: "Тиждень тому я запропонував Кабміну ввести доставку ліків через операторів поштового зв'язку. За цей час пропозиція пройшла всі необхідні процедури і сьогодні Уряд її підтримав.

Це рішення дасть змогу в умовах карантину зручніше отримувати лікарські засоби. І водночас зменшить скупчення людей в аптеках. Насамперед, доставка додому необхідна нашим бабусям і дідусям.

Наші близькі перебувають у зоні ризику. Доставка ліків дозволить мінімізувати їхні контакти з іншими громадянами".

Читайте на "Цензор.НЕТ": Кабмін має намір надати "Укрпошті" монополію на доставку ліків, - ЗМІ