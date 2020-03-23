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Все про:карантин (846) Латвія (274) Рига (11) СБУ (5422) фейк (239) COVID-19 (1760) коронавірус (370)

 Жодних причин для паніки немає, - СБУ підтверджує інформацію про відсутність COVID-19 у пасажирів поїзда з Латвії і закликає не поширювати фейки

Служба безпеки України укотре закликає ЗМІ та громадян користуватися інформацією тільки офіційних джерел і не вірити чуткам.

У пресслужбі СБУ повідомили, що під вечір 23 березня з посиланням на "анонімне джерело в Службі" в мережі поширювали інформацію про прибуття з Риги до Києва "інфікованого поїзда" з українцями, яких евакуювали з Латвії, передає Цензор.НЕТ.

"Нібито в багатьох пасажирів зафіксували високу температуру та інші ознаки захворювання на коронавірус. Єдиною правдою у цій інформації є те, що потяг дійсно прибув з Латвії. І він справді привіз додому наших співвітчизників. Усі пасажири пройшли температурний скринінг. Стан 5-ох викликав додаткові запитання у медиків, тому їм зробили експрес-тести на коронавірусну інфекцію. Однак результати експрес-тестів – негативні! Всі евакуйовані пасажири підписали згоду на самоізоляцію, за ними буде встановлений медико-санітарний нагляд. У випадку, якщо у когось із них з’явиться підозра на коронавірус, будуть вжиті усі необхідні заходи", - говориться в повідомленні.

Також читайте: На вокзалі в Києві в поїзді, який прибув з Риги, у кількох людей висока температура - пасажирів не випускають, декого забрала швидка

В СБУ підкреслюють, що жодних причин для паніки немає.

"Медики та відповідні служби фахово виконали свою роботу. Тож давайте доведемо, що Україна не тільки не залишає співвітчизників у біді, але й здатна ввічливо зустріти їх на Батьківщині", - подчеркнули в Службе.

Жодних причин для паніки немає, - СБУ підтверджує інформацію про відсутність COVID-19 у пасажирів поїзда з Латвії і закликає не поширювати фейки 01

Читайте також: У 5 українців, які прибули з Латвії була підозра на коронавірус, яка не підтвердилася, - МОЗ

Нагадаємо, 23 березня в Київ прибув поїзд із Риги. Пізніше в Міністерстві охорони здоров'я повідомили, що всі пасажири пройшли температурний скринінг. У 5 осіб було встановлено підозру на COVID-19. Їм провели швидкі тести на Коронавірусну інфекцію. На час їх виконання поїзд залишався на санітарній зупинці. Результати швидких тестів на COVID-19 у всіх 5 пасажирів негативні, тобто коронавірусної інфекції не виявлено.

Источник: https://censor.net.ua/ua/n3183744
 
 
 Топ коментарі
 
и чем проверяли отсутствие причин для паники?
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ну и отлично! поселите их (всех) на карантин на 2 недели... чтоб точно...железобетонно...
а то эти экспресс-тесты такие надежные...аж бррр
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и чем проверяли отсутствие причин для паники?
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Наявністю захисних масок в аптеках, Гигу, чим ще?
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Дело в том, что Кабмин не достоин доверия. Как-бы нелигитимный. Какократическое - оно официально нелигитимное.
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та звичайно, ви ж з ними в АТБ завтра не будете скупатись, як більшість нас..
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Завтра на АТБ у многих денег не будет, там цены растут каждый час😁😁😁
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СБУ, зовсім не всі в країні є зебіли. Никаких причин для паники нет, - СБУ подтверждает информацию об отсутствии COVID-19 у пассажиров поезда из Латвии и призывает не распространять фейки - Цензор.НЕТ 9553
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ну и отлично! поселите их (всех) на карантин на 2 недели... чтоб точно...железобетонно...
а то эти экспресс-тесты такие надежные...аж бррр
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все предыдущие дни, начиная с 12 марта, где-то в это время всегда была сводка по подтверждённым случаям за последние сутки, позволявшая проследить динамику и вычислить грубоусреднённое ожидаемое общее число инфицированных за следующие 24 часа. будет такая сёдня?
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Ясен перец- чего "паниковать"? Рас-----дячили все маски по миру. Маски, которые только украинцев "не спасают". В аптеках масок НЕТ. Каждый день свозят в Киев тысячи, среди которых больные и носители..... Выйти на улицу нельзя, опять таки потому что элементарно "масок нет"..... "Всё хорошо, прекрасная маркиза" (с)
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Это сказали люди, специализирующиеся на публичных дома...конечно верю! Никаких причин для паники нет, - СБУ подтверждает информацию об отсутствии COVID-19 у пассажиров поезда из Латвии и призывает не распространять фейки - Цензор.НЕТ 9748
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сбу рассказывает про ситуацию с вирусом, министр мвд рассказывает про экономику, министр здоровья требует ввести режим ЧС в стране. послушайте - вы там из шапки билетики тяните "какой ведомство ответит на этот вопрос"?
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Так бывает, когда каждый находится не на своем месте...
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Це кажуть ті,що профукали продаж масок за кордон.
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а еще профукали обязательную раздачу масок прибывающим - чтоб не меались потом в поисках - пересек границу - будь добр - одень маску!
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Зі скількома людьми кожен з тих, що приїхали, поспілкувався по дорозі до дому? Їх теж під нагляд? Чи може їх розвезли спеціальною розвозкою від НГ Авакова чи міноздоров? Соціальна служба привезла їм продукти та ліки? Нє? О! А може вони просто не дихали доки їхали додому, купляли продукти та ліки? Ну тоді все нормуль!
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З Китаю також не було. І з Італії, І.........................................
Нема корони і все!
Самі винні, нехрен шастать!!! ВО!
Головне зебіли готові до всього.
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ну, надеюсь прибывшим то хоть маски бесплатно выдали или только листик согласия?
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А зачем далеко ходить? У нас жд вокзал закрыт, а в нём есть комнаты отдыха. На всех может и не хватит, но всё же..
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А что стоит СБУ соврать, вернее сбрехать, чтоб народ не паниковал???
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Ага, просто так їх видворили з Латвії?
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Одним эшелоном больше, одним меньше, уже "какаяразница".
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sami tak resili,tut mnogyje preprijatyja ostanovilis raboti kak by net i nejasno kogda otkrojet.Ne tolko s Latviji no i Litvy sobrali v etot pojezd,polovina s Litvy tut prijexalo.Vilniuse oni seli
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А они что за еду там работали в Латвии?
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В словарном запасе американцев появилось новое слово: COVIDIOT. Это сочетания названия болезни COVID19 и idiot. Означает человека, который игнорирует предупреждения и превентивные меры, связанные с пандемией коронавируса в мире.
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