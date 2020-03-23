 Жодних причин для паніки немає, - СБУ підтверджує інформацію про відсутність COVID-19 у пасажирів поїзда з Латвії і закликає не поширювати фейки

У пресслужбі СБУ повідомили, що під вечір 23 березня з посиланням на "анонімне джерело в Службі" в мережі поширювали інформацію про прибуття з Риги до Києва "інфікованого поїзда" з українцями, яких евакуювали з Латвії, передає Цензор.НЕТ.
"Нібито в багатьох пасажирів зафіксували високу температуру та інші ознаки захворювання на коронавірус. Єдиною правдою у цій інформації є те, що потяг дійсно прибув з Латвії. І він справді привіз додому наших співвітчизників. Усі пасажири пройшли температурний скринінг. Стан 5-ох викликав додаткові запитання у медиків, тому їм зробили експрес-тести на коронавірусну інфекцію. Однак результати експрес-тестів – негативні! Всі евакуйовані пасажири підписали згоду на самоізоляцію, за ними буде встановлений медико-санітарний нагляд. У випадку, якщо у когось із них з’явиться підозра на коронавірус, будуть вжиті усі необхідні заходи", - говориться в повідомленні.
В СБУ підкреслюють, що жодних причин для паніки немає.
"Медики та відповідні служби фахово виконали свою роботу. Тож давайте доведемо, що Україна не тільки не залишає співвітчизників у біді, але й здатна ввічливо зустріти їх на Батьківщині", - подчеркнули в Службе.
Нагадаємо, 23 березня в Київ прибув поїзд із Риги. Пізніше в Міністерстві охорони здоров'я повідомили, що всі пасажири пройшли температурний скринінг. У 5 осіб було встановлено підозру на COVID-19. Їм провели швидкі тести на Коронавірусну інфекцію. На час їх виконання поїзд залишався на санітарній зупинці. Результати швидких тестів на COVID-19 у всіх 5 пасажирів негативні, тобто коронавірусної інфекції не виявлено.
а то эти экспресс-тесты такие надежные...аж бррр
Нема корони і все!
Самі винні, нехрен шастать!!! ВО!
Головне зебіли готові до всього.
https://www.obozrevatel.com/economics/fea/devushka-bogdana-partner-************-i-shahov-kto-privez-v-ukrainu-koronavirus-iz-elitnogo-kurorta.