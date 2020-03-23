 На сьогодні тест-систем для визначення COVID-19 достатньо. Будемо створювати мобільні лабораторії, - Ляшко

Як передає Цензор.НЕТ, про це йдеться в офіційному телеграм-каналі СОVID-19 інфо.

У повідомленні зазначається: "Міністерство охорони здоров'я розглядає питання створення додаткових мобільних груп, які будуть підкріплені сімейними лікарями. Спочатку консультації надаватимуться в телефонному режимі, потім ухвалюватиметься рішення про виїзд лікарів додому до пацієнта для діагностики хвороби за допомогою тестів на коронавірусну хворобу, грип чи аденовірусну інфекцію. За їх результатами розглядатиметься питання подальшого лікування і, в разі необхідності, госпіталізації.

"Хвилюватися, що у нас не вистачає тест-систем, не потрібно. Система охорони здоров'я відпрацьовує всі алгоритми і працює, щоб ніхто не залишився без тестування або з невизначеним діагнозом", - повідомив заступник Міністра охорони здоров'я - головний державний санітарний лікар України Віктор Ляшко.

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