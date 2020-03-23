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Теми дня: Коронавірус і карантин Російські терористи збили Боїнг
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Все про:карантин (846) Ляшко Віктор (103) тест (30) COVID-19 (1760) коронавірус (370)

 На сьогодні тест-систем для визначення COVID-19 достатньо. Будемо створювати мобільні лабораторії, - Ляшко

Сьогодні в Україні вистачить тест-систем для діагностики коронавірусу.

Як передає Цензор.НЕТ, про це йдеться в офіційному телеграм-каналі СОVID-19 інфо.

У повідомленні зазначається: "Міністерство охорони здоров'я розглядає питання створення додаткових мобільних груп, які будуть підкріплені сімейними лікарями. Спочатку консультації надаватимуться в телефонному режимі, потім ухвалюватиметься рішення про виїзд лікарів додому до пацієнта для діагностики хвороби за допомогою тестів на коронавірусну хворобу, грип чи аденовірусну інфекцію. За їх результатами розглядатиметься питання подальшого лікування і, в разі необхідності, госпіталізації.

"Хвилюватися, що у нас не вистачає тест-систем, не потрібно. Система охорони здоров'я відпрацьовує всі алгоритми і працює, щоб ніхто не залишився без тестування або з невизначеним діагнозом", - повідомив заступник Міністра охорони здоров'я - головний державний санітарний лікар України Віктор Ляшко.

Читайте також: Літаки Нацгвардії доставили тести на коронавірус у східні, південні і західні регіони країни. ФОТОрепортаж

Источник: https://censor.net.ua/ua/n3183743
 
 
 Топ коментарі
 
Пишу з Києва. Транспорт не працює, підприємства закриті, гроші закінчуються, лікарів звільняють, планові операції припинені... Не слухайте тих, хто говорить, що влада щось зробила для покращання.
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наконец то свалите со своих хрупких плеч на крепкие плечи семейных врачей, зашибись.
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Так что получается нас первый раз за все время нае@али.
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...Продовження
- продати куплені в китайців в Україні за 700 млн. гривень.
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А у сімейних лікарів він запитував? Здається, що це чергова зебрехня Ємця.
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Пишу с Киева. Ребята ,хватит на власть гнать. По-моему , это самая адекватная реакция на то ,что начало происходить неделю назад в Италии.
Мы увидим результат того ,что ввели карантин через недели три.
В ближайшие три недели мы увидим реальных заболевших до карантина.
Выйдите на улицу , каждый пятый на улице уже кашляет,тоесть можно сделать вывод ,что те,что кашляют сейчас,подхватили вирус около 2 недель назад. Такого неделю назад не было!
А тепер посмотрите на график Италии.
Боже , помоги Украине и каждой семье.
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Пишу з Києва. Транспорт не працює, підприємства закриті, гроші закінчуються, лікарів звільняють, планові операції припинені... Не слухайте тих, хто говорить, що влада щось зробила для покращання.
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Привіт ! На сегодня тест-систем для определения COVID-19 достаточно. Будем создавать мобильные лаборатории, - Ляшко - Цензор.НЕТ 7997
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привiт! В нас усе гарно. Робимо, здоровi.
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Заходьте до нас - поспілкуємось , якщо є час ... На сьогодні тест-систем для визначення COVID-19 достатньо. Будемо створювати мобільні лабораторії, - Ляшко - Цензор.НЕТ 2071
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Влада все робить правильно - вас треба тримати вдома , не важливо за яку ціну ...якщо в самих не вистачає розуму додержуватись карантину !
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А хто, крім влади, винний в такому стані? Мери? Голови ССББ? Голови сільради? Де стратегічний запас засобів індивідуального захисту? Радуцький це не влада? Гончарук (до березня) теж? Скалєцька, що самоусунулась від виконання обов'язків на 2 тижні в Санжари, теж не була при владі? РНБО, що кукарікнуло кілька разів і сдулось, теж не владою призначене було? На Пастора до сих пір лайно ллють за Крим, а тут все добре та кошерно. Може дати їм ще 100 днів?
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Звичайно, що саме влада винна у такому стані людей.
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Шукати зараз винного - це диструктив. Я знаю ,що за останні 2 тижні багато закуплено засобів ШВЛ. В Києві з 2 роддомів зробили один ,один повністю переробили в лікарню для лікування короновірусу. Та багато що. Влада готується. Наголошую на те,що вже кожен п'ятий кашляє.
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Ти головне не зникай та не змінюй нік після того, як цю владу голодні люди будуть грати пенделями.
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Людям, які хворіють відмовили у операціях. Ти це розумієш?
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Відмовили в планових операціях. Не дмаю,що в критичних.
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Так думайте, бо повно критичних операцій. Мені це точно відомо.
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я тут ні до чого. Я не відміняв, ми говоримо про короновірус
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Ми говоримо про дії влади. Ситуація в яку нас заганяють вже критична. Ви хоч це розумієте?
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Шукати винного в Голодоморі тридцятих років - це деструктив. Я знаю, що за 20-те сторіччя українці не зникли... Я правильно перефразував? Чи може жорсткіше: шукати винного в захопленні територій України та збитті МН17 - це деструктив. Я вірю, що колись час все поставить на свої місця...
За 3 місяці можна було переобладнати закинуті ангари розорених аеродромів або покинуті санаторії з профілакторіями під зони обсервації з інфекційними боксами, але та сама влада займалась законом про землю... Бо щоб щось обладнати - треба гроші, а в бюджеті діра! А от дерибан землі цю діру може закрити і влада буде біла та пухнаста...
Я в чомусь помиляюсь?
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100 відсотків правильно, але він продовжує вихваляти владу і не хоче бачити їхні злочини.
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Ви вважаєте що на владу наговорюють із-за карантину?! Так це не так. Цей карантин можливо і не потрібен був, якщо би влада була готова до епідемії яка почалася не з Італії а з Китаю. Що вони зробили не так повторюватись не стану, читайте статті аналізуйте. Я же вважаю що ці люди керувати країною не спроможні, продавати національні інтереси можуть, керувати не можу!
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Карантин лише загострив проблеми, які зевлада створила раніше.
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Это адекватная реакция распустить без карантина тысячи носителей по всей стране?
Бог тебе поможет может, если не встретится носитель заботливо предоставленный властью.
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На чемпионате Украины среди тугодумов победил коронавирус - все тугодумы вымерли.
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Поки не вимерли, але тугодуми вмиратимуть.
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Ага паталогоанатом поставит диагноз без диагноза никто не останется!
Вскрытие ЗЕбила показало что ЗЕбил умер от вскрытия!
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Це ті самі тести Made In China? Ню-ню... Радий буду помилятись, але дочекаємось результатів...
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Добре , що влада хочаб цього разу робить все правильно - епідемії можна запобігти , якщо діяти рішуче і швидко !
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Вопросик можно? А каким образом эти якобы тесты могут помочь в лечении или профилактике? Правильный ответ - никак, но быдло радуется - "Тесты подвезли!".
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Саме це бидло і обрало бидловладу, яка заганяє країну до дефолту та жебрацтва.
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Где кстати Порошенко? Обосранный сидит по колено в лайне на самоизоляции?
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NNN,
Скорей всего - все(!!!) будет зависеть только от сознательности граждан и особенно вернувшихся за последние дни в Украину. Если они не будут соблюдать элементарные «рекомендации» (карантин/гигиена и пр.), то будет много не хороших последствий........
Кстати во многих странах большая проблема - медперсонал=>после «наплыва» инфицированных, медперсонал работает на «износ».
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Цьому боту не поясните, бо він має дивну ненависть до України.
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В предыдущем комментарии NNN написал, что «епідемії можна запобігти, якщо діяти рішучи і швидко»(с), НО это только часть....., а вот от сознательности граждан - зависит очень много.....🙂, а вот хаотические решения/действия «влады» - 🙁
P.S. первый пост удалила=>был не совсем корректен......
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Достаточно - это сколько? И на сколько дней? Военная тайна?
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Еще только будем... шел третий месяц информированности всей мировой общественности об эпидемии...
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