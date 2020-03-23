 На сьогодні тест-систем для визначення COVID-19 достатньо. Будемо створювати мобільні лабораторії, - Ляшко

Як передає Цензор.НЕТ, про це йдеться в офіційному телеграм-каналі СОVID-19 інфо.
У повідомленні зазначається: "Міністерство охорони здоров'я розглядає питання створення додаткових мобільних груп, які будуть підкріплені сімейними лікарями. Спочатку консультації надаватимуться в телефонному режимі, потім ухвалюватиметься рішення про виїзд лікарів додому до пацієнта для діагностики хвороби за допомогою тестів на коронавірусну хворобу, грип чи аденовірусну інфекцію. За їх результатами розглядатиметься питання подальшого лікування і, в разі необхідності, госпіталізації.
"Хвилюватися, що у нас не вистачає тест-систем, не потрібно. Система охорони здоров'я відпрацьовує всі алгоритми і працює, щоб ніхто не залишився без тестування або з невизначеним діагнозом", - повідомив заступник Міністра охорони здоров'я - головний державний санітарний лікар України Віктор Ляшко.
- продати куплені в китайців в Україні за 700 млн. гривень.
Мы увидим результат того ,что ввели карантин через недели три.
В ближайшие три недели мы увидим реальных заболевших до карантина.
Выйдите на улицу , каждый пятый на улице уже кашляет,тоесть можно сделать вывод ,что те,что кашляют сейчас,подхватили вирус около 2 недель назад. Такого неделю назад не было!
А тепер посмотрите на график Италии.
Боже , помоги Украине и каждой семье.
За 3 місяці можна було переобладнати закинуті ангари розорених аеродромів або покинуті санаторії з профілакторіями під зони обсервації з інфекційними боксами, але та сама влада займалась законом про землю... Бо щоб щось обладнати - треба гроші, а в бюджеті діра! А от дерибан землі цю діру може закрити і влада буде біла та пухнаста...
Я в чомусь помиляюсь?
Бог тебе поможет может, если не встретится носитель заботливо предоставленный властью.
Вскрытие ЗЕбила показало что ЗЕбил умер от вскрытия!
Каледонія 25%гідності+75%мізантропії@CaledoniA_ua 2 ч
Налетай не скупись) По моему нашлись потерянные с 10 млн тесты
Скорей всего - все(!!!) будет зависеть только от сознательности граждан и особенно вернувшихся за последние дни в Украину. Если они не будут соблюдать элементарные «рекомендации» (карантин/гигиена и пр.), то будет много не хороших последствий........
Кстати во многих странах большая проблема - медперсонал=>после «наплыва» инфицированных, медперсонал работает на «износ».
P.S. первый пост удалила=>был не совсем корректен......
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