 На Львівщині запроваджується режим надзвичайної ситуації, - ОДА

Про це інформує Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу Львівської ОДА.
Комісія визначила поточний стан як "надзвичайну ситуацію медико-біологічного характеру регіонального рівня" і прийняла рішення запровадити на території Львівської області надзвичайну ситуацію з 00:01 24 березня 2020 р.
"Не зважаючи на запровадження надзвичайної ситуації, ми маємо пам'ятати, що забезпечення людей засобами до існування на нашій відповідальності. Поки в країні не запроваджено надзвичайний стан, ми повинні підтримувати економічну діяльність у регіоні", - підкреслив голова Львівської ОДА Максим Козицький.
В рамках засідання також обговорили необхідність формування переліку підприємств, що забезпечують життєдіяльність області.
просто Паска "на носі"..
І масове повернення заробітчан..
погостювати в родичів...Вони ж заскучили...
...принято решение о введении режима чрезвычайной ситуации на территории Львовской области. Источник: https://censor.net.ua/n3183742
Орієнтовні цифри МОЗ..
ДО появи вакцини..
дуже малоймовірно,що омине чиюсь родину...
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АЛе чому все -таки не варто йти "британським шляхом"..
Вилікуваних,безсимптомних 96,6 відсотків все одно отримають певні наслідки...
https://ustymenkooleh.patrioty.org.ua/blogs/provodymo-eksperyment-nad-krainoiu-ekonomist-porivniav-zakhody-z-protydii-covid-19-v-ukraini-i-nyztsi-krain-infohrafika-320915.html
на кацапии полный хаос.там даже никто не считает больных.
Знаєте.чому?
тому що у них "система охорони здоров"я" заставляє людей наковтатись пігулок і переносити хворобу "на ногах".
У даній ситуації ЦЕ НЕ ПРАЦЮЄ.
https://coronavirus.jhu.edu/map.html
https://www.facebook.com/watch/live/?v=2604961369612686¬if_id=1584996446303611¬if_t=live_video