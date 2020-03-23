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 На Львівщині запроваджується режим надзвичайної ситуації, - ОДА

На позачерговому засіданні Комісії з питань техногенно-екологічної безпеки та надзвичайних ситуацій ухвалено рішення про запровадження режиму надзвичайної ситуації на території Львівської області.

Про це інформує Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу Львівської ОДА.

Комісія визначила поточний стан як "надзвичайну ситуацію медико-біологічного характеру регіонального рівня" і прийняла рішення запровадити на території Львівської області надзвичайну ситуацію з 00:01 24 березня 2020 р.

"Не зважаючи на запровадження надзвичайної ситуації, ми маємо пам'ятати, що забезпечення людей засобами до існування на нашій відповідальності. Поки в країні не запроваджено надзвичайний стан, ми повинні підтримувати економічну діяльність у регіоні", - підкреслив голова Львівської ОДА Максим Козицький.

В рамках засідання також обговорили необхідність формування переліку підприємств, що забезпечують життєдіяльність області.

Читайте також: У Львівській області 94 підозри на коронавірус, 61 особу госпіталізовано, - ОДА,

Источник: https://censor.net.ua/ua/n3183742
 
 
 Топ коментарі
 
а ничего что режим ВС и ЧП в стране или отдельных регионах вводится решением ВР с подачи президента?
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правильно.лучше перебздеть..чем не до....
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Повсюди у владі психопати - невротики. Але деякі там бажають на цьому нажитись.
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Ні..
просто Паска "на носі"..
І масове повернення заробітчан..
погостювати в родичів...Вони ж заскучили... На Львівщині запроваджується режим надзвичайної ситуації, - ОДА - Цензор.НЕТ 6544
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а ничего что режим ВС и ЧП в стране или отдельных регионах вводится решением ВР с подачи президента?
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Открывай букварь и учи буквы...речь идет о чрезвычайной ситуации!

...принято решение о введении режима чрезвычайной ситуации на территории Львовской области. Источник: https://censor.net.ua/n3183742
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Наконец-то Урааааа. Молодцы ,давно пора На Львовщине вводится режим чрезвычайной ситуации, - ОГА - Цензор.НЕТ 17
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Пока в стране не внедрено чрезвычайное положение, мы должны поддерживать экономическую деятельность в регионе ", а потом что хоть трава не расти.
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А то ,было бы как в Италии ,Такая большая пидемия ,что некому хоронить людей.Мертвых зажигают и хоронят как собак.( сказал один итальянский врач)
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Точно как в Италии? Там людям запретили собиратся... Умирают от скуки. Так само в Іспанії, це ж не німці...
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Месяц экономика подождет ,главное чтобы родители остались живы
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22 млн інфікованих в Україні.

Орієнтовні цифри МОЗ..

ДО появи вакцини..
дуже малоймовірно,що омине чиюсь родину...
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АЛе чому все -таки не варто йти "британським шляхом"..
Вилікуваних,безсимптомних 96,6 відсотків все одно отримають певні наслідки...
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Певні наслідки ми всі отримуємо щороку після кожного чергового грипу.
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Які такі "певні наслідки"? Конкретизуйте. Я за життя чим тільки не хворів, з того, чим зазвичай хворіють взимку. Й що, які я маю наслідки?)
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капєц тобі . Тепер ти коли небудь помреш.
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правильно.лучше перебздеть..чем не до....
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Ліпше налякатись як обісратись (народна мудрість)
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"Проводимо експеримент над країною": Економіст порівняв заходи з протидії COVID-19 в Україні і низці країн (інфографіка)
https://ustymenkooleh.patrioty.org.ua/blogs/provodymo-eksperyment-nad-krainoiu-ekonomist-porivniav-zakhody-z-protydii-covid-19-v-ukraini-i-nyztsi-krain-infohrafika-320915.html
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Тому краще тут перестаратись ніж потім умитись кривавими слізьми.
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Цитатата из Илларионова на интервью Гордону о величайшем пианисте современности "...он не понимает чего он не понимает..."
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а донецкой и луганской обсласти не нежно?те кто с кацапией граничат?
на кацапии полный хаос.там даже никто не считает больных.
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в Донецькій ввели сьогодні, а от про Луганську не чутно
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Чи доживу я до того, коли народ введе цим ***** режим надзвичайної ситуації і розвішає корупціонерів на гілляках?
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...Під домашнім ''арештом''. -- Без вини, винуваті.
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зараз найгірша динаміка епідемії в США.
Знаєте.чому?

тому що у них "система охорони здоров"я" заставляє людей наковтатись пігулок і переносити хворобу "на ногах".

У даній ситуації ЦЕ НЕ ПРАЦЮЄ.
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яка на..ір "екогомічна діяльність" при неможливості доїзду на роботу ?
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Завтра главный зебил запретит вирус. УРА!
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