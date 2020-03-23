 Фракція і парламент не припинять роботу, хоча у "слуги народу" Горбенка виявили коронавірус, - нардеп СН Кравчук

Про це в Facebook повідомила народний депутат Євгенія Кравчук, передає Цензор.НЕТ.

Горбенко перебуває в Олександрівській лікарні з лівостороннім запаленням легень.

"Треба зазначити: Руслан в останній місяць не виїжджав закордон, не відпочивав у куршевелях. Тобто міг заразитися лише в Україні. Можливо, навіть від колег з інших фракцій, в яких хвороба була діагностована раніше. Щодо цього зараз ведеться епідеміологічне розслідування", - зазначила вона.

За словами Кравчук, симптоми у Горбенка проявилися тільки 19 березня.

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"Коло близьких контактів зараз встановлює Апарат Верховної Ради. Комітет з питань прав людини деокупації та реінтеграції тимчасово окупованих територій, в який входить Руслан, на засідання в останні 14 днів не збирався.

Хочу заспокоїти всіх: фракція не припиняє роботу, парламент працюватиме, хоч це буде робити складніше. Пройдемо тести на вірус. Якщо потрібно – хтось із нас піде в ізоляцію. На пленарні засідання будемо приходити у захисних засобах. У будівлі Ради застосовані безпрецедентні дезінфекційні процедури. Депутати вже обмежили коло контактів до мінімуму, всі питання, які можливо вирішити дистанційно – вирішуються саме так. Ми зробимо все, щоб в такій складній для всієї країни ситуації в нас був дієздатний парламент, який законодавчо забезпечуватиме боротьбу країни з невидимим і підступним ворогом.

А до всіх і до кожного звертаємося із закликом: бережіть себе і залишайтеся вдома. Зараз це – найдієвіший спосіб уповільнити розповсюдження хвороби. Українці – нація, яка ніколи не здавалася. І сьогодні немає причин починати. Бажаємо і Руслану, і всім українцям, які зараз лікуються від коронавірусу, якнайшвидшого одужання!", - підсумувала Кравчук.

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Напомним, 23 марта нардеп от фракции "Слуга народа" Руслан Горбенко сообщил, что сдал два теста на коронавирус. Один оказался позитивным, второй - негативным. Результаты третьего теста ожидаются.

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