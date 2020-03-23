 Фракція і парламент не припинять роботу, хоча у "слуги народу" Горбенка виявили коронавірус, - нардеп СН Кравчук

Про це в Facebook повідомила народний депутат Євгенія Кравчук, передає Цензор.НЕТ.
Горбенко перебуває в Олександрівській лікарні з лівостороннім запаленням легень.
"Треба зазначити: Руслан в останній місяць не виїжджав закордон, не відпочивав у куршевелях. Тобто міг заразитися лише в Україні. Можливо, навіть від колег з інших фракцій, в яких хвороба була діагностована раніше. Щодо цього зараз ведеться епідеміологічне розслідування", - зазначила вона.
За словами Кравчук, симптоми у Горбенка проявилися тільки 19 березня.
"Коло близьких контактів зараз встановлює Апарат Верховної Ради. Комітет з питань прав людини деокупації та реінтеграції тимчасово окупованих територій, в який входить Руслан, на засідання в останні 14 днів не збирався.
Хочу заспокоїти всіх: фракція не припиняє роботу, парламент працюватиме, хоч це буде робити складніше. Пройдемо тести на вірус. Якщо потрібно – хтось із нас піде в ізоляцію. На пленарні засідання будемо приходити у захисних засобах. У будівлі Ради застосовані безпрецедентні дезінфекційні процедури. Депутати вже обмежили коло контактів до мінімуму, всі питання, які можливо вирішити дистанційно – вирішуються саме так. Ми зробимо все, щоб в такій складній для всієї країни ситуації в нас був дієздатний парламент, який законодавчо забезпечуватиме боротьбу країни з невидимим і підступним ворогом.
А до всіх і до кожного звертаємося із закликом: бережіть себе і залишайтеся вдома. Зараз це – найдієвіший спосіб уповільнити розповсюдження хвороби. Українці – нація, яка ніколи не здавалася. І сьогодні немає причин починати. Бажаємо і Руслану, і всім українцям, які зараз лікуються від коронавірусу, якнайшвидшого одужання!", - підсумувала Кравчук.
Напомним, 23 марта нардеп от фракции "Слуга народа" Руслан Горбенко сообщил, что сдал два теста на коронавирус. Один оказался позитивным, второй - негативным. Результаты третьего теста ожидаются.
дєвчьонкі, я щаз расплачусь!
і сразу в карантін уйдут..
ОНИ - БОЛЬНЫЕ !
крестики на лоба ставить надоть чем-то...чтоб коронавирус не перепутал своих...
и не лип к чужим, без крестика...зеленого
через 2-3 дня возьмут второй
Ви, курви, краще прийміть закон про банківську діяльність, на якому наполягає (першочергово) МВФ, щоб той же Бєня не отримав назад (на шарка, звісно) "Приват"...
цигєль, цигєль!
https://youtu.be/XlOFekZNDTQ
https://www.lefigaro.fr/international/kiev-reconnait-les-separatistes-du-donbass-comme-interlocuteurs-20200322
"Украинский президент под давлением России соглашается вести переговоры на равных с военными группировками на востоке страны"
Vitalii Ovcharenko
@vital_ovchar
Сначала олигархи воруют наши налоги на «схематозах» и «решалочках», а теперь они прямо таки великие благодетели выделяющие грязные деньги через фонды собственного имени. Вся эта так называемая их помощь и кураторство областей - фундаментализация олигархата.
Для нас они выписывают жёсткие и определённые законы, а сами на свои же законы ложат хххй. Как такое понимать?
Ели есть прецедент заражения в ВР, то все должны пройти тесты и уйти на карантин. Ведь неизвестно скоко чертей этот чёрт мог заразить.
(Я не то шо шобы эта кодла прекратила работать и разъехалась бухать по своим замкам, а за то, шо если вы пишите законы, то и показывайте пример их исполнения)
двома групами експертів....
2)
Тесты-людям!