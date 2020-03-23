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 Другий випадок коронавірусу офіційно зафіксовано в Тернопільській області

У Тернопільській області офіційно зареєстровано другий випадок COVID-19.

Як передає Цензор.НЕТ, про це інформує в телеграмі Тернопільський штаб у боротьбі з коронавірусом.

На даний момент відомо, що це житель Монастириського району.

Пацієнт перебуває в інфекційному відділенні Тернопільської лікарні швидкої допомоги.

Читайте також: Коронавірус на Тернопільщині діагностували у священника. Вирішено ввести в області надзвичайну ситуацію, - ОДА

Источник: https://censor.net.ua/ua/n3183739
 
 
 Топ коментарі
 
В поезде с Риги из 600 человек тесты сделали пяти. Теперь понятно, почему такие низкие цифры? Тестов просто нет!
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это та самая лаборатория которая проверяла Зелю на наркоту...

Второй случай коронавируса официально зафиксирован в Тернопольской области - Цензор.НЕТ 3931
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Не говорите об этом Емцу, а то он скоро пердеть населению запретит.
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Срочно направить в область поезд с заробитчанами, а то всю статистику портят.
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В поезде с Риги из 600 человек тесты сделали пяти. Теперь понятно, почему такие низкие цифры? Тестов просто нет!
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позитивное из коронавируса: упала нефть и топ запрос на авито и **** - портрет бандеры и бандеровский флаг ( причем запрос из Крыма!!!)
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Интересная формулировка Второй случай коронавируса официально зафиксирован в Тернопольской области - Цензор.НЕТ 8541
Возникает вопрос: а неофициально сколько зарегистрировано?
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а можно, статистику? из сколько проверенных и с какими симптомами. а то может с одной проверки один положительный?
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..нет тестов, нет больных, чего не понятно?..полно народу заробитчанского вернулось, кто их проверял?..бродят по улицам городов и сел пока темп. не свалит, тогда и скорую, да и и то не все вызывают...
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Отримані китайські експрес-тести виявилися зовсім made in China, якщо вірити деяким публікаціям. Так що навіть проведення тестів не є гарантією відсутності чи наявності зарази, нажаль
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..они только среднюю стадию заражения могут определять, начальную нет....
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оффтоп, но новость неплохая, свинособаки порадовали

Віталій Барабаненко @baraban088 · 3h
Гарні новини: Взрыв на складе боеприпасов в Мурманске. (с)
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нехилый пожар на алюминиевом заводе в Дмитрове под мацквой 60 тыс. кв. м.
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пальчевский говорил что закупил тесты и проверил сотню людей без симптомов, четыре положительных. вот и считайте, а не хрень какуюто пишите
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это чюдо уже 4 дня само на карантине.допроверялся...

Баба і кіт

Пальчевський на Ньюзвані повідомив, що здав свого собаку до притулку через коронавірус.

Второй случай коронавируса официально зафиксирован в Тернопольской области - Цензор.НЕТ 387
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это та самая лаборатория которая проверяла Зелю на наркоту...

Второй случай коронавируса официально зафиксирован в Тернопольской области - Цензор.НЕТ 3931
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предать друга просто так...
когда хозяин ссыкун и мерзавец...
как известно, животные Короновирусом не заражают....

Пальчевський на Ньюзвані повідомив, що здав свого собаку до притулку через коронавірус.

Второй случай коронавируса официально зафиксирован в Тернопольской области - Цензор.НЕТ 9020





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Беларусь: заразилось - 81, вылечилось - 22, в тяжёлом состоянии - 0
27% выздоровело. вот так
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Вы бы ещё официальную статистику Северной Кореи привели в пример. Другий випадок коронавірусу офіційно зафіксовано в Тернопільській області - Цензор.НЕТ 7938
Вот только навскидку.
58-летняя женщина из Житковичей с коронавирусом в тяжелом состоянии. Ни она, ни ее окружение не были ни то, что за границей, за пределы посёлка не выезжали.
https://nn.by/?lang=ru

Могилевчанин прилетел из Германии и через 3 дня умер от пневмонии. Коронавирус не нашли.
https://nn.by/?lang=ru

В Витебске умерла 58-летняя женщина с пневмонией. Родственники: у неё сделали тест на коронавирус - он оказался положительным. Минздрав: Covid-19 не было.
https://nn.by/?c=ar&i=248329&lang=ru

В Шумилино умер от пневмонии молодой дальнобойщик, вернувшийся домой из рейса в Германию. Коронавирус не нашли. Но его жена и мать почему-то лежат в витебской больнице с теми же симптомами.
Ну и так далее... и так далее...
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не житель, приехавший два дня назад заробитчанин....
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Зараза розповсюджується по Україні. Після закінчення епідемії матимемо зовсім іншу Україну, а потім через вибори і нову владу.
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зараз аби стратегічні запаси харчів до росії не вивезли ( зерна наприклад) на які не має обмежень на експорт.... та й нагадую що весна на носі і пора садити таки прийде ось-ось... звісно що й друзів презедента, які продали під час заміни кабміну, але й сіяти теж щось треба! Поки-що нагадую! а то може запізно бути - та допомога харчами братьстко-фашистської росії будемо потребувати в обмін на приєднання наприклад....
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Знаете, почему Украина не готова к карантинам? Потому что те, которые его ввели, не знают как его организовать и что это такое. Элементарная бесграмотность. Т.е. видимость карантина есть - но и болезнь распространяется, как без карантина.
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