 Другий випадок коронавірусу офіційно зафіксовано в Тернопільській області

Як передає Цензор.НЕТ, про це інформує в телеграмі Тернопільський штаб у боротьбі з коронавірусом.

На даний момент відомо, що це житель Монастириського району.

Пацієнт перебуває в інфекційному відділенні Тернопільської лікарні швидкої допомоги.

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