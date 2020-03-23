 Другий випадок коронавірусу офіційно зафіксовано в Тернопільській області

Як передає Цензор.НЕТ, про це інформує в телеграмі Тернопільський штаб у боротьбі з коронавірусом.
На даний момент відомо, що це житель Монастириського району.
Пацієнт перебуває в інфекційному відділенні Тернопільської лікарні швидкої допомоги.
Як передає Цензор.НЕТ, про це інформує в телеграмі Тернопільський штаб у боротьбі з коронавірусом.
На даний момент відомо, що це житель Монастириського району.
Пацієнт перебуває в інфекційному відділенні Тернопільської лікарні швидкої допомоги.
Возникает вопрос: а неофициально сколько зарегистрировано?
Віталій Барабаненко @baraban088 · 3h
Гарні новини: Взрыв на складе боеприпасов в Мурманске. (с)
Баба і кіт
Пальчевський на Ньюзвані повідомив, що здав свого собаку до притулку через коронавірус.
когда хозяин ссыкун и мерзавец...
как известно, животные Короновирусом не заражают....
Пальчевський на Ньюзвані повідомив, що здав свого собаку до притулку через коронавірус.
27% выздоровело. вот так
Вот только навскидку.
58-летняя женщина из Житковичей с коронавирусом в тяжелом состоянии. Ни она, ни ее окружение не были ни то, что за границей, за пределы посёлка не выезжали.
https://nn.by/?lang=ru
Могилевчанин прилетел из Германии и через 3 дня умер от пневмонии. Коронавирус не нашли.
https://nn.by/?lang=ru
В Витебске умерла 58-летняя женщина с пневмонией. Родственники: у неё сделали тест на коронавирус - он оказался положительным. Минздрав: Covid-19 не было.
https://nn.by/?c=ar&i=248329&lang=ru
В Шумилино умер от пневмонии молодой дальнобойщик, вернувшийся домой из рейса в Германию. Коронавирус не нашли. Но его жена и мать почему-то лежат в витебской больнице с теми же симптомами.
Ну и так далее... и так далее...