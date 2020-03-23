 Коронавірус підтвердився у двох медсестер і поліціянтки, які контактували з померлою від COVID-19 в Івано-Франківську, - головний санлікар області Савчук

Про це повідомив головний санітарний лікар Івано-Франківської області Руслан Савчук, пише Цензор.НЕТ із посиланням на Суспільне.
Дві медсестри, які контактували з чоловіком померлої від коронавірусу мешканки Івано-Франківщини, перебувають зараз в обласній інфекційній лікарні, де вони і працювали. Жінки лежать в ізольованих боксах і проходять симптоматичне лікування.
Поліціянтка, яка опитувала чоловіка померлої жінки, теж - в інфекційній лікарні. Її мазок відправили на дослідження у вірусологічну лабораторію.
У сина померлої зараження на COVID-19 немає.
Стан священника, якого госпіталізували в одну із районних лікарень - середнього ступеня важкості.
"Поступав отець з ГРВІ та грипом, але оскільки симптоматика, на думку медиків, була схожа до коронавірусної хвороби, взяли мазок, і відсьогодні він знаходиться на дослідженні у вірусологічній лабораторії Центру громадського здоров'я МОЗ України", - поінформував Руслан Савчук.
Нагадаємо, жінка, інфікована коронавірусом COVID-19, померла в Івано-Франківську 19 березня. З підозрою на коронавірус госпіталізували 15 городян. Мер Івано-Франківська Руслан Марцінків просить ввести в Україні надзвичайний стан.
Полицейская точно контактировала только с мужем умершей, опрашивала его...
А вот муж умершей является носителем короновируса, но у него нет никаких признаков вируса.
Нет температуры, нет кашля, нет насморка, итд... Фактически выглядит как здоровый. И проживёт ещё долго...
В том то и коварность этого короновируса, что большинство носителей этого вируса не болеют и не подозревают, что вирус у них есть.
1. Як показує практика інших країн, де обсяги хворих на порядок вище ніж у нас, всі не захворіють.
2. 80% заражених навіть не потребують госпіталізації. У них майже все в порядку зі здоров'ям.
Тому не реальна картина, яку ви малюєте.
3. Хоча я пригадую час, коли пару тижнів або навіть місяць, на вулицях не було ні одного міліціонера, жодного ДАІшніка на дорогах, не працював жодний суд, жодна прокуратура, не функціонувала жодна місцева чи областна адміністрація, навіть не працювали міністерства, ітд...
Це було в кінці Майдану і після перемоги Майдана...є
І нічого тоді не трапилось. Не збільшилась тоді злочинність, не збільшилось ДТП на дорогах, навіть мародества не було...
Тоді люди були самоорганізовані, що обійшлися навіть без поліції, СБУ, армії, ітд.
Многие заболеют только потому, что нет никаких средств защиты! - Руководство страны - на мыло!!!
это вообще-то ее пол-зарплаты, если вы не в курсе.
Они должны быть завезены в каждое село...
Колбаса по 2.20 @P22067877
Зеленский за месяц продал 10 млн масок. Сколько масок продаст Владимир, если дать ему еще 100 дней? (с)
Украина запретила вывоз этилового спирта с 23 марта
Лавры мэра Геничевска покоя не дают.
Про це ввечері у понеділок повідомила його колега, депутатка Євгенія Кравчук.
За її словами, Горбенко наразі перебуває в лікарні, в нього запалення легень.
Вона припустила, що своїх колег Горбенко заразити не міг, але не виключила, що деяким депутатам доведеться піти на самоізоляцію."Руслан в останній місяць не виїжджав закордон, не відпочивав у куршевелях. Тобто міг заразитися лише в Україні", - написала пані Кравчук.
Рассказ от первого лица. Уже могу и хочу поделиться с вами. В среду 18 числа, я почувствовала слабость, ломоту в теле и нечастый сухой кашель. Ерунда, подумала я, и продолжила попивать с любимым мужем винишко. Я ошибалась, с утра у меня уже была температура 39, тело будто бы перекручивали на мясорубке, кашель усиливался и становился навязчивым. Первое, что я делаю-это звоню 103. Там меня отправляют к семейному доктору. Звоню в нашу амбулаторию, там мне предлагают пить парацетамол, есть лимон и не выходить из дома))) на этом все.
Я спросила, где я могу сделать тест, ответ был «нигде», станет трудно дышать , вызывайте скорую, что я и сделала через 5 дней, потому что рухнула в обморок. До этого я звонила на всевозможные горячие линии и телефоны МОЗа, где меня завуалировано посылали. Все, что их интересовало, это был ли у меня контакт с гражданами, прибывшими из-за границы и бесконечные упоминания о самоизоляции)))
Самоизоляция-это хорошо, но если бы я жила сама, я бы вынуждена была идти покупать себе продукты. Какие тесты? Их нет!!! И да, если вы заболели, решения по своему здоровью и выздоровлению вы будете принимать сами. Назначения лекарств я делала себе сама, а их поисками по всему Киеву занимался мой муж. Пила Сельтавир ( аналог Тамифлю). Витамины C,D цинк, много жидкости, сироп бузины. Врач инфекционист меня за это похвалила. Далее ночь субботы, меня вырубило, температура все 5 дней около 39. Муж вызывает скорую, меня везут в Белую Церковь, Карл!!!))) мне до Киева ближе, чем некоторым киевлянам, но я еду полтора часа в холодной машине, абсолютно не готовым к моему вызову персоналом, который от меня шарахается)) они потом рассказали, что у них 3 костюма на всех и два они уже использовали. Масок нет тоже, поэтому одевайте свою, если у вас есть. И вот я в больнице, тесты сделали.
И теперь отдельная часть, посвящённая нашим медикам. Это люди, которые достойны самых больших зарплат (не футболисты, чиновники и прости , Господи, блогеры) реально камикадзе, которые рискуют жизнью каждый день на голом энтузиазме. Они уже нервно, физически и морально истощены, а это только начало. Они -единственные, кто в этой ситуации делают свою работу. Устали, злы, но делают. Ворчат медсестры, санитарочки , но продолжают делать свою работу. То, что творится в наших больницах-это всеобъемлющий душераздирающий Мега-******!!! Нет нихера!!! От слова совсем. Мне парацетамол медсестра стреляла у других пациентов, если шо))) и это в специализированном отделении, куда свозят всю киевскую область! Алгоритма действий также нет.
Поход на рентген -это аттракцион идиотизма))) 5 человек, с подозрением на коронавирус, не подтверждённые, идут вместе по улице, в палатных тапочках в кабинет рентгена общего!!!! отделения, потом все вместе раздеваются и по очереди прислоняют свои сиськи к одной и той же поверхности, т.е. даже если у тебя не было короны, но ты прошёл этот обряд избавления от стыда и человеческого достоинства, то шансов ее не подцепить у тебя вообще на нуле. Кормят водой , в которой плавает что-то отдаленно напоминающее картошку. Воду не дают, но передачи приносить нельзя, типа отделение оцеплено полицией. Мой храбрый герой прорвал оцепление)))и приволок мне еды и воды, и долго ржал с этого оцепления. Пара полицейских стоят у обочины и стараются даже взглядом не встречаться ни с кем, проходящим в больницу)))
Наше правительство, никчемная кучка людей, попавшая во власть путём стечения обстоятельств и нашей безграничной глупости, когда закончиться это месиво ( а оно будет долгим, простите за пессимизм, но это действительно так) если они выживут, наверное, поймут , что сколько бы ты не воровал, может настать такой день, когда все твои деньги будут до жопы. Они думают, что их не зацепит, ошибаются. Видимость работы, которую они создают сыграет и с ними злую шутку.
У меня больше нет желания шутить на эту тему. Все очень серьезно. По возможности, оставайтесь дома, это важно. Берегите друг друга.
P.S. Первый тест на COVID -19 отрицательный.https://bitter-onion.livejournal.com/3246055.html
Пять дней с температурой 39°?
что то милицыя и прокуратура помалкивают ?
в общем это очень нехорошо ...