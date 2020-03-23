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 Коронавірус підтвердився у двох медсестер і поліціянтки, які контактували з померлою від COVID-19 в Івано-Франківську, - головний санлікар області Савчук

Станом на 23 березня на дослідження щодо коронавірусної інфекції у лабораторію Центру громадського здоров'я МОЗ України відправлено 38 взірців біоматеріалу з Івано-Франківщини, у п'яти з них підтвердився COVID-19.

Про це повідомив головний санітарний лікар Івано-Франківської області Руслан Савчук, пише Цензор.НЕТ із посиланням на Суспільне.

Дві медсестри, які контактували з чоловіком померлої від коронавірусу мешканки Івано-Франківщини, перебувають зараз в обласній інфекційній лікарні, де вони і працювали. Жінки лежать в ізольованих боксах і проходять симптоматичне лікування.

Поліціянтка, яка опитувала чоловіка померлої жінки, теж - в інфекційній лікарні. Її мазок відправили на дослідження у вірусологічну лабораторію.

У сина померлої зараження на COVID-19 немає.

Читайте також: Жінка, яка померла від коронавірусу в Івано-Франківську, раніше ходила на роботу і в поліклініку

Стан священника, якого госпіталізували в одну із районних лікарень - середнього ступеня важкості.

"Поступав отець з ГРВІ та грипом, але оскільки симптоматика, на думку медиків, була схожа до коронавірусної хвороби, взяли мазок, і відсьогодні він знаходиться на дослідженні у вірусологічній лабораторії Центру громадського здоров'я МОЗ України", - поінформував Руслан Савчук.

Нагадаємо, жінка, інфікована коронавірусом COVID-19, померла в Івано-Франківську 19 березня. З підозрою на коронавірус госпіталізували 15 городян. Мер Івано-Франківська Руслан Марцінків просить ввести в Україні надзвичайний стан.

Источник: https://censor.net.ua/ua/n3183738
 
 
 Топ коментарі
 
какую маску?? Все маски и распираторы зеленое кодло за бугор толкнуло
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Я думаю, зеленский думает, как бы по хорошему съепаться, явно не такого президенства он ожидал
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Какой цепкий вирус зеленый хоть понимает что натворил с поездами туристов?
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неужто они были без средств защиты?! Неужто они не могли на больную нацепить, пришпандорить, приколотить, приклеить маску?!!!
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какую маску?? Все маски и распираторы зеленое кодло за бугор толкнуло
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Читайте внимательней новость... Не умершая заразила медсестёр и полицейскую, а её муж.
Полицейская точно контактировала только с мужем умершей, опрашивала его...
А вот муж умершей является носителем короновируса, но у него нет никаких признаков вируса.
Нет температуры, нет кашля, нет насморка, итд... Фактически выглядит как здоровый. И проживёт ещё долго...
В том то и коварность этого короновируса, что большинство носителей этого вируса не болеют и не подозревают, что вирус у них есть.
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Тобто, безсимптомні - найбільш небезпечні
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Все це так, тому й треба захистити поліцію, лікарів та військових в першу чергу. Що стане з країною, як вони, не дай Боже, захворіють? Ви уявляєте собі міста без поліції, лікарні без лікарів та кордони без військових?
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приблизно уявляю.... звичайно це буде погано...
1. Як показує практика інших країн, де обсяги хворих на порядок вище ніж у нас, всі не захворіють.
2. 80% заражених навіть не потребують госпіталізації. У них майже все в порядку зі здоров'ям.
Тому не реальна картина, яку ви малюєте.
3. Хоча я пригадую час, коли пару тижнів або навіть місяць, на вулицях не було ні одного міліціонера, жодного ДАІшніка на дорогах, не працював жодний суд, жодна прокуратура, не функціонувала жодна місцева чи областна адміністрація, навіть не працювали міністерства, ітд...
Це було в кінці Майдану і після перемоги Майдана...є
І нічого тоді не трапилось. Не збільшилась тоді злочинність, не збільшилось ДТП на дорогах, навіть мародества не було...
Тоді люди були самоорганізовані, що обійшлися навіть без поліції, СБУ, армії, ітд.
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Можливо й так, 80 відсотків не потребують, але береженого Бог береже, самі знаєте. Щодо криміналу, то тримайте свіженький "винахід", та майте на увазі, що таке може статися: На Волині шахраї маскуються під дезінфекторів та можуть проникати в житло
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Опять 25 ....!!!! Китайцы официально сообщили в своих исследованиях что 40 тыс носителей вируса вообще не имели никаких внешних симптомов заражения .... Поэтому 🤒 в поездах и самолетах которыми свозят всех ничего не показывает....Нормальный здоровый организм может просто переносить инфекцию и все.... Более того - мой собеседник указал что даже не делают вскрытие а умерших сжигают.... В Италии на данный момент 6000 смертей ... МРТ или УЗИ не показывает полной картины. Только вскрытие может показать характер изменения легочной ткани , отбор проб итд итп... С уважением отношусь к коллегам из Китая которые опубликовали статью про характер изменений поражения легочной ткани. На фото в статье результат МРТ с характерным «матовым» окрашиванием поражённого участка легких..... В Украине уровень таких исследований в принципе невозможен.... Зеленкою намастить лоба - це рівень медицини .
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А вы видите медсестру в повязке? эта повязка на смех курам! от вирусов нужны респираторы, а не прозрачная тряпочка! но у нас нет не только респираторов но и даже этих прозрачных тряпочек!
Многие заболеют только потому, что нет никаких средств защиты! - Руководство страны - на мыло!!!
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А почему у вас нет средств защиты? Кто вам мешает набрать в гугле "купить респиратор Украина" и заказать что вам нужно? Они есть - не везде, но есть. Я купил 8 респираторов и 50 масок через интернет.
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я хочу видеть как медсестра купит себе 8 респираторов ffp3 по цене от 150 грн за штуку...
это вообще-то ее пол-зарплаты, если вы не в курсе.
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При этом в Италию их продали по 2 гривны за штучку...
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А они ...эти маски и респираторы должны быть в каждой аптеке...
Они должны быть завезены в каждое село...
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Какой цепкий вирус зеленый хоть понимает что натворил с поездами туристов?
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ЗЕ решил что украинцев слишком много. Решил хорошо проредить. А потом открыть границы и завести миллионы кацапов под предлогом улучшения демографии страны
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История повторяется точь в точь. Уже такое проходили не так давно. Только раньше украинцев голодом выморили а теперь вирусом травят
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Сейчас запрет с завтрашнего дня на вывоз спирта но не зерна.. проходили-то проходили, но уроком не послужило. Россия запретила вывз круп и зерна. Да и подготовка к посевной как бы идет вяленько - она вообще ведется? так, напоминаю!
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Почему уроком не послужило? Кто сказал что сегодня цель власти не такая как при Сталинских временах? Как раз у них цель одна. Скоро вспомнишь мои слова, когда Дубинские и Ермаки начнут аккуратненько предлагать взять помощь от *братского росийского народа* в обмен на уступки по территории или другие ништяки
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перепрошу... де саме ? а то я не весь час новини моніторю - дистанційно з компьютерами допомагаю - ледь встигаю - роботи до біса багато! вже й дружину підключив....
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Я думаю, зеленский думает, как бы по хорошему *********, явно не такого президенства он ожидал
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Оно вообще не понятно, чего это чучело ожидало. За все время своего президентства не сделал ничего продуктивного, только хуже делает.
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Да уж, тут Порошенко явно предпочтительнее чем Зе. Управленец из Порошенко на пару порядков более опытный.
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Антон,почему вы избегаете мои вопросы?Вы сказали,что я вас оскорбляю.Скажите,где и когда?Или вы лжец или вы боитесь не удобных вопросов.Вы лжец или трус?Ваша жена знает об этих ваших качествах или вы умело скрываете?Надеюсь на ответ.Я буду вас об этом все время спрашивать.
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Может у него такой план, людей уничтожить, а землю и территорию продать!
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мда... заболевших будет каждый день все больше и больше.
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тим паче з тим потягом який прибув сьогодні на вокзал, декількох швидка забрада, інших нелох розпустить по домах, а вони завтра в АТБ за пивасом...
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Безперечно. Бо у двох медсестер і поліцейської теж були контакти з іншими людьми. Ніх о одразу їх не ізольовував.
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К сожалению Вы правы........, в Германии сначала было несколько человек в Баварии (они потом в подконтрольном карантине были). После их излучения все обрадовались.А позже (конец февраля) был карнавал по всей Германии и после этого понеслось. На данный момент почти 30.000 инфицированных, есть умершие (цифру не помню).
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Бл*** даже медперсонал заражается, который принимает меры защиты. Представьте теперь сколько зараженных в Украину заезжает в поездах и самолетах
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поражает то как за такой короткий промежуток времени научились распознавать вирус.
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для школьников на уроках математики нужно давать такие задачки

Колбаса по 2.20 @P22067877
Зеленский за месяц продал 10 млн масок. Сколько масок продаст Владимир, если дать ему еще 100 дней? (с)
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а с зерном как делишки обстоят? точно в зернохранилищах все ок? не продали случайно в погоне за деньгой все под чистую? голодомора не будет? И как подготовка к посевной идет?
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если он продержится еще сто дней то продавать будет нечего. правильный ответ??
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Де той Ляшко-Айболiт, зi cвоїми рекомендацiями? Тут шось люди не догоняют, як поводитись з "пришельцями"
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А сколько не контролируемых тысяч въехало в страну?
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говорят 300 тысяч, две недели назад, а уже может и миллион.
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пусть это прочитают те уроды которые вчера пацанов с автобуса заламывали. может дойдет дебилам что они не бессмертны и семьи их тоже. они же все те бацилы домой понесли, в семью, так сказать
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Удивляет, что в Украине не борятся с вирусом. Почему до сих пор не обвинили Путина и Россию, где митинги у посольства, где прорывы катеров через пролив? Не тот нынче пошел патриот.
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и ведь наверняка медперсонал был в масках. вот же дрянь какая заразная... Коронавирус подтвердился у двух медсестер и полицейской, контактировавших с умершей от COVID-19 в Ивано-Франковске, - главный санврач области Савчук - Цензор.НЕТ 4234
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Мэр Ивано-Франковска Руслан Марцинкив просит ввести в Украине чрезвычайное положение. Источник: https://censor.net.ua/n3183738
Лавры мэра Геничевска покоя не дают. Коронавирус подтвердился у двух медсестер и полицейской, контактировавших с умершей от COVID-19 в Ивано-Франковске, - главный санврач области Савчук - Цензор.НЕТ 2968
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Руслан Горбенко, народний депутат від партії "Слуга народу", підхопив коронавірус.
Про це ввечері у понеділок повідомила його колега, депутатка Євгенія Кравчук.
За її словами, Горбенко наразі перебуває в лікарні, в нього запалення легень.
Вона припустила, що своїх колег Горбенко заразити не міг, але не виключила, що деяким депутатам доведеться піти на самоізоляцію."Руслан в останній місяць не виїжджав закордон, не відпочивав у куршевелях. Тобто міг заразитися лише в Україні", - написала пані Кравчук.
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То что творится в наших больницах-это всеобъемлющий душераздирающий Мега-******!

Рассказ от первого лица. Уже могу и хочу поделиться с вами. В среду 18 числа, я почувствовала слабость, ломоту в теле и нечастый сухой кашель. Ерунда, подумала я, и продолжила попивать с любимым мужем винишко. Я ошибалась, с утра у меня уже была температура 39, тело будто бы перекручивали на мясорубке, кашель усиливался и становился навязчивым. Первое, что я делаю-это звоню 103. Там меня отправляют к семейному доктору. Звоню в нашу амбулаторию, там мне предлагают пить парацетамол, есть лимон и не выходить из дома))) на этом все.
Я спросила, где я могу сделать тест, ответ был «нигде», станет трудно дышать , вызывайте скорую, что я и сделала через 5 дней, потому что рухнула в обморок. До этого я звонила на всевозможные горячие линии и телефоны МОЗа, где меня завуалировано посылали. Все, что их интересовало, это был ли у меня контакт с гражданами, прибывшими из-за границы и бесконечные упоминания о самоизоляции)))
Самоизоляция-это хорошо, но если бы я жила сама, я бы вынуждена была идти покупать себе продукты. Какие тесты? Их нет!!! И да, если вы заболели, решения по своему здоровью и выздоровлению вы будете принимать сами. Назначения лекарств я делала себе сама, а их поисками по всему Киеву занимался мой муж. Пила Сельтавир ( аналог Тамифлю). Витамины C,D цинк, много жидкости, сироп бузины. Врач инфекционист меня за это похвалила. Далее ночь субботы, меня вырубило, температура все 5 дней около 39. Муж вызывает скорую, меня везут в Белую Церковь, Карл!!!))) мне до Киева ближе, чем некоторым киевлянам, но я еду полтора часа в холодной машине, абсолютно не готовым к моему вызову персоналом, который от меня шарахается)) они потом рассказали, что у них 3 костюма на всех и два они уже использовали. Масок нет тоже, поэтому одевайте свою, если у вас есть. И вот я в больнице, тесты сделали.
И теперь отдельная часть, посвящённая нашим медикам. Это люди, которые достойны самых больших зарплат (не футболисты, чиновники и прости , Господи, блогеры) реально камикадзе, которые рискуют жизнью каждый день на голом энтузиазме. Они уже нервно, физически и морально истощены, а это только начало. Они -единственные, кто в этой ситуации делают свою работу. Устали, злы, но делают. Ворчат медсестры, санитарочки , но продолжают делать свою работу. То, что творится в наших больницах-это всеобъемлющий душераздирающий Мега-******!!! Нет нихера!!! От слова совсем. Мне парацетамол медсестра стреляла у других пациентов, если шо))) и это в специализированном отделении, куда свозят всю киевскую область! Алгоритма действий также нет.
Поход на рентген -это аттракцион идиотизма))) 5 человек, с подозрением на коронавирус, не подтверждённые, идут вместе по улице, в палатных тапочках в кабинет рентгена общего!!!! отделения, потом все вместе раздеваются и по очереди прислоняют свои сиськи к одной и той же поверхности, т.е. даже если у тебя не было короны, но ты прошёл этот обряд избавления от стыда и человеческого достоинства, то шансов ее не подцепить у тебя вообще на нуле. Кормят водой , в которой плавает что-то отдаленно напоминающее картошку. Воду не дают, но передачи приносить нельзя, типа отделение оцеплено полицией. Мой храбрый герой прорвал оцепление)))и приволок мне еды и воды, и долго ржал с этого оцепления. Пара полицейских стоят у обочины и стараются даже взглядом не встречаться ни с кем, проходящим в больницу)))
Наше правительство, никчемная кучка людей, попавшая во власть путём стечения обстоятельств и нашей безграничной глупости, когда закончиться это месиво ( а оно будет долгим, простите за пессимизм, но это действительно так) если они выживут, наверное, поймут , что сколько бы ты не воровал, может настать такой день, когда все твои деньги будут до жопы. Они думают, что их не зацепит, ошибаются. Видимость работы, которую они создают сыграет и с ними злую шутку.
У меня больше нет желания шутить на эту тему. Все очень серьезно. По возможности, оставайтесь дома, это важно. Берегите друг друга.
P.S. Первый тест на COVID -19 отрицательный.https://bitter-onion.livejournal.com/3246055.html
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Интересная сказка Коронавирус подтвердился у двух медсестер и полицейской, контактировавших с умершей от COVID-19 в Ивано-Франковске, - главный санврач области Савчук - Цензор.НЕТ 5279
Пять дней с температурой 39°? Коронавирус подтвердился у двух медсестер и полицейской, контактировавших с умершей от COVID-19 в Ивано-Франковске, - главный санврач области Савчук - Цензор.НЕТ 5279
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А второе предложение пробовали понять?
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Благодаря очень "мудрой" политике по препятствию распостранению коронавируса, в следующие 2-3 месяца нас ожидает полный писец, будем умирать как мухи
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а Каломой c Дубинским сколько интересно?
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по сути это профзаболевание итд
что то милицыя и прокуратура помалкивают ?
в общем это очень нехорошо ...
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Врачи сейчас как пожарные ликвидаторы аварии на ЧАЭС, голыми руками против радиации, просто ГЕРОИ, дай бог им здоровья!!!
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