 У 5 українців, які прибули з Латвії була підозра на коронавірус, яка не підтвердилася, - МОЗ

Як передає Цензор.НЕТ, про це йдеться в офіційному телеграм-каналі МОЗ Коронавірус-ІНФО.
У повідомленні зазначається: "Поїзд із Риги вже прибув до Києва. Всі пасажири пройшли температурний скринінг. У 5 осіб було встановлено підозру на COVID-19. Їм провели швидкі тести на коронавірусну інфекцію. На час їх виконання поїзд залишався на санітарній зупинці.
Результати швидких тестів на COVID-19 у всіх 5 пасажирів негативні, тобто коронавірусної інфекції не виявлено.
Всі евакуйовані підписали обов'язкову інформовану згоду на самоізоляцію, за ними вестиметься медико-санітарний нагляд".
Скоро сюда свезут заразу со всей планеты !
Хань Лунь УН сообщает..
Какие тести просили -такие і "поставили"...
Но они определяют не вирус, а антитела на вирус, которые вырабатывает болеющий организм через 5-7 дней после появления симптомов.
цей фактор враховано при оцінці тестів..
Йдеться про те що деякі китайські тести зроблені китайцями на прохання замовника з НАЙДЕШЕВШИМИ реагентами(закупленими у фірм будматеріалів )
А допомогти медикам ні Бєня (відмовився, бо грошей нема), ні "квартал" так і не наважились - бідні вони. Так і хочеться їм порадити в Радуцького взять...
Впоследствии стало известно, что коронавирус ни у одного из пятерых «подозрительных» пассажиров поезда не обнаружили, тем не менее все пассажиры подписали согласие на двухнедельную самоизоляцию. За ними будет установлен медико-санитарный надзор.