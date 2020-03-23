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Теми дня: Коронавірус і карантин Російські терористи збили Боїнг
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 У 5 українців, які прибули з Латвії була підозра на коронавірус, яка не підтвердилася, - МОЗ

У пасажирів поїзда, який евакуював українців з Латвії, коронавірусу не виявлено.

Як передає Цензор.НЕТ, про це йдеться в офіційному телеграм-каналі МОЗ Коронавірус-ІНФО.

У повідомленні зазначається: "Поїзд із Риги вже прибув до Києва. Всі пасажири пройшли температурний скринінг. У 5 осіб було встановлено підозру на COVID-19. Їм провели швидкі тести на коронавірусну інфекцію. На час їх виконання поїзд залишався на санітарній зупинці.

Результати швидких тестів на COVID-19 у всіх 5 пасажирів негативні, тобто коронавірусної інфекції не виявлено.

Всі евакуйовані підписали обов'язкову інформовану згоду на самоізоляцію, за ними вестиметься медико-санітарний нагляд".

Читайте також: На вокзалі в Києві в поїзді, який прибув з Риги, у кількох людей висока температура - пасажирів не випускають, декого забрала швидка

Источник: https://censor.net.ua/ua/n3183737
 
 
 Топ коментарі
 
5 сделали. а 595 отпустили без проверки. В итоге - все здоровы. Власть клоунов, это нечто
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А добираться домой они будут на общественном транспорте!
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Это те у которых температура была под сорок? И куда вы их дели? Домой отправили?
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А добираться домой они будут на общественном транспорте!
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конечно же нет, будет митинг на площади во славу героев которые неимоверными усилиями без привлечения гос. средств вернули соотечественников.
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Писали что тесты завезли голимые, не такие как надо!
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5 сделали. а 595 отпустили без проверки. В итоге - все здоровы. Власть клоунов, это нечто
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чекаємо раеком зустрічі у всіх магазинах столиці!
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У 5 украинцев, прибывших из Латвии было подозрение на коронваирус, которое не подтвердилось, - Минздрав - Цензор.НЕТ 2495 Национальной безопасностью в Украине кто-нибудь занимается???
Скоро сюда свезут заразу со всей планеты ! У 5 украинцев, прибывших из Латвии было подозрение на коронваирус, которое не подтвердилось, - Минздрав - Цензор.НЕТ 2495
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Сегодня СБУ уже арестовала одного фейкомета кацапского, не пости фуйню.
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дорогой украинский товаріщ..
Хань Лунь УН сообщает..

Какие тести просили -такие і "поставили"...
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Это те у которых температура была под сорок? И куда вы их дели? Домой отправили?
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ага, сказали вон видите остановка автобусная? Идите туда и езжайте Типа *********
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Раннее писали, что скорые в больницу увезли.
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тесты делаются за час? да ладно.... врут как дышат.
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Это быстрые тесты.
Но они определяют не вирус, а антитела на вирус, которые вырабатывает болеющий организм через 5-7 дней после появления симптомов.
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тобто, якщи симптоми з'явились три дні тому, то організм на четвертий день антитіл ще не сформував, І ВІДПОВІДНО, чест-система їх не виявила?. Правильно? Ну і навіщо такі тест-системи? Вони геть не інформативні..
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тут інше..

цей фактор враховано при оцінці тестів..
Йдеться про те що деякі китайські тести зроблені китайцями на прохання замовника з НАЙДЕШЕВШИМИ реагентами(закупленими у фірм будматеріалів У 5 українців, які прибули з Латвії була підозра на коронавірус, яка не підтвердилася, - МОЗ - Цензор.НЕТ 7775 )
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ипать-копать ,гении ! за пол-часа определили , а анализы Шахова четыре дня ждали из Германии...
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Вони провели разом кілька годин (карантин до 2 тижнів і то може не виявити зарази), а тепер поїдуть додому (таксі, громадський транспорт, пішки) і перша їх зупинка - супермаркет, бо вдома холодильник пустий... Банкомати, бо гроші треба... Ну і аптека, бо треба шось робити! Загалом, кожен з прибулих, по дорозі додому, поспілкується з 5-10 людьми... На Санжарах пропіарились і все! Решта - на кого Бог пошле і хоч трава не рости!

А допомогти медикам ні Бєня (відмовився, бо грошей нема), ні "квартал" так і не наважились - бідні вони. Так і хочеться їм порадити в Радуцького взять...
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Чим перевіряли мабуть китайськими "експрес" тестами? Так ось київські медики зробили експеримент - після перевірки хворих "експрес" тестами перевірили тих самих хворих ПЦР тестами так ось увага - 5 китайських "експрес" тестів показали відсутність коронавіруса а 5 ПЦР тестів у тих самих хворих дали позитивний результат!
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парацетамол велика сила ...з"їв кілька таблеток і температура як у лікарні 36,6 ...+42 у реанімації і +2 у морзі
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Впоследствии стало известно, что коронавирус ни у одного из пятерых «подозрительных» пассажиров поезда не обнаружили, тем не менее все пассажиры подписали согласие на двухнедельную самоизоляцию. За ними будет установлен медико-санитарный надзор.
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