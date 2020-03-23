 Оптова ціна газу для населення на березень знижена на 14%, - Шмигаль

Про це інформує Цензор.НЕТ із посиланням на Урядовий портал.

Зазначається, що в березні 2020 року оптова ціна на природний газ для потреб населення, виробників тепла та інших захищених споживачів, яким НАК "Нафтогаз України" постачає газ в рамках спеціальних обов’язків (ПСО), становитиме 3,40 грн за кубометр (без урахування ПДВ, націнки газзбутів та витрат на транспортування газу магістральними і розподільними трубопроводами). Це на 14% менше, ніж у лютому 2020 року.

"В умовах карантину і розгортання економічної кризи, уряд прагне мінімізувати витрати людей на комунальні послуги, які зростуть у зв’язку із збільшенням часу їх перебування вдома. Один з шляхів мінімізації - здешевлення газу для українців. Оптова ціна на природній газ, яку Уряд і Нафтогаз забезпечили для потреб населення та виробників тепла у березні 2020 року, на 14% менше, ніж минулого місяця. Це дозволяє регіональним збутовим компаніям забезпечити зниження тарифу на 9-13% у порівнянні з лютим", - заявив прем’єр-міністр Денис Шмигаль.

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