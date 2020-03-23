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 Політика України, Економіка
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Все про:газ (1211) Нафтогаз (752) Тарифи на газ (181) Денис Шмигаль (136)

 Оптова ціна газу для населення на березень знижена на 14%, - Шмигаль

Оптова ціна на природний газ, який поставляється для потреб населення і виробників тепла, у березні буде знижена на 14%.

Про це інформує Цензор.НЕТ із посиланням на Урядовий портал.

Зазначається, що в березні 2020 року оптова ціна на природний газ для потреб населення, виробників тепла та інших захищених споживачів, яким НАК "Нафтогаз України" постачає газ в рамках спеціальних обов’язків (ПСО), становитиме 3,40 грн за кубометр (без урахування ПДВ, націнки газзбутів та витрат на транспортування газу магістральними і розподільними трубопроводами). Це на 14% менше, ніж у лютому 2020 року.

"В умовах карантину і розгортання економічної кризи, уряд прагне мінімізувати витрати людей на комунальні послуги, які зростуть у зв’язку із збільшенням часу їх перебування вдома. Один з шляхів мінімізації - здешевлення газу для українців. Оптова ціна на природній газ, яку Уряд і Нафтогаз забезпечили для потреб населення та виробників тепла у березні 2020 року, на 14% менше, ніж минулого місяця. Це дозволяє регіональним збутовим компаніям забезпечити зниження тарифу на 9-13% у порівнянні з лютим", - заявив прем’єр-міністр Денис Шмигаль.

Читайте також: У березні ціна на газ для населення знизиться, - Нафтогаз

Источник: https://censor.net.ua/ua/n3183736
 
 
 Топ коментарі
 
Нефть рухнула с ней и газно нефть рухнула на 50% а вот газ для населения снизили на 14% а где остальные 36%. Где деньги Зин????
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успокоил...теперь крематории не станут большой нагрузкой на бюджет
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Оптова знижена для облгазів. Тих, які другу платіжку за транспортування з космічними сумами малюють. Чи знизять приватні облгази роздрібні ціни - тут уже питання.
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успокоил...теперь крематории не станут большой нагрузкой на бюджет
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Нефть рухнула с ней и газно нефть рухнула на 50% а вот газ для населения снизили на 14% а где остальные 36%. Где деньги Зин????
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с коболевым продлили контракт, а то нафтогаз опять станет убыточным, как было до 2014 года
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Коболев нам совсем дешиво обходиться! Бубочка намного дороже!
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5 років тому ціна на нафту також стрімко падала - натомість ціна газу для населення , в Україні , лише збільшувалась - так хде деньги Зин???
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Оптова ціна газу для населення на березень знижена на 14%, - Шмигаль - Цензор.НЕТ 6685шо,ботяра,потерялся?про требования ес и мвф в ценообразовании цены на газ только малоросы и мокшане не знают! Оптова ціна газу для населення на березень знижена на 14%, - Шмигаль - Цензор.НЕТ 6685ЗДЕСЬ НЕТ ЗЕБИЛОВ,ЛИШНЕХРОМОСОМЕЦ
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95$на хабе а в Украине 215$ Эта наша влада распределяет наши податки.40% бюджета на содержание госапарата не считая кобелей и смотрящих наглядачей. И кто теперь не верит что мы папуасы?
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Оптова знижена для облгазів. Тих, які другу платіжку за транспортування з космічними сумами малюють. Чи знизять приватні облгази роздрібні ціни - тут уже питання.
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Благодетели хреновы. Просто пака этим идиотам везет. Мировая цена сейчас на 30-ти летних минимумах. Просто подставили цифры рынка в свою формулу. Ничего иного. А выдают как свою заслугу. ЗадолПали аферисты хреновы.
https://ru.investing.com/commodities/natural-gas

Просто выбрать интервал 5 лет, например.
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Народ интересует какая конкретно цена будет для населения с ндс и со всеми надбавками.
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Оптовая цена газа для населения на март снижена на 14%, а должна на 114% упасть.
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Опять очередное враньё. А наш газ перепродают в три дорога за границу, вместо того, что бы продавать его недорого нам. А тут рассказывают о ценах на хабах и прочую пургу.
ЗА ЛОХОВ ТУТ ВСЕХ ДЕРЖАТ. Оптовая цена газа для населения на март снижена на 14%, - Шмыгаль - Цензор.НЕТ 389
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Собівартість видобутку українського газу приблизно 2000грн за м3, нехай перевозкв, моржа і собівартість 300% ціни, тобто 6тис.грн, ну ніяк 12тис.грн.
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оптовая цена для населения снизится на 14%.
значит, розничная цена для населения повысится на 14%.
я правильно нашу экономику понимаю?
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еще скромно скажите что это вы всех нагнули и цена упала.
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Просто до этих уродов доперло, что нужно и народу какие-то крохи кинуть,а то совсем оторвут от кормушки.К трубе ууух сколько пиявок присосано. А очко оно не железное.
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Что же сейчас народу делать с такими огромными деньгами? Куда их девать? Оптовая цена газа для населения на март снижена на 14%, - Шмыгаль - Цензор.НЕТ 2396
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Слышь лось зеленый...население покупает газ по РОЗНИЧНОЙ цене...а разница между оптовой и розничной ценой может ьыть огромна..
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Мудило, а как там с нашим украинским газом? Не пора ли начинать его продавать украинцам, а не за бугор? Те, Чепушило, то же уже отстегнули бабло за молчание.? И хватит гнать пургу, что у нас его нету, а так же молчать об этом. Оптовая цена газа для населения на март снижена на 14%, - Шмыгаль - Цензор.НЕТ 6978
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они никогда и не заканчивали нам продавать, кому он еще нужен.
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Это дебил из всей страны хочет дебилов сделать. Цена газс на мировом рынке за март упала на 30%. А этот недоразвитый делает из себя типа Мы заботимся о народе. Этот тупорылый продает 6аз населению дороже, чем предприятием и еще имеет наглость врать людям в глаза.....
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У НАС ЕСТЬ СВОЙ ГАЗ И ЕГО ХВАТАЕТ НАМ ВСЕМ---ну причём тут цены за бугром? Если цены ДОЛЖНО ОПРЕДЕЛЯТЬ ПРАВИТЕЛЬСТВО, А НЕ ГДЕ-ТО ЧТО-ТО И КТО-ТО. Его тупо тырят у нас, а нас всех считают за лохов.


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Ціна на газ для населення знову падає , але для соєвих це , як завжди , зрада все одно ! Оптовая цена газа для населения на март снижена на 14%, - Шмыгаль - Цензор.НЕТ 501
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ну, да. с ены на газ скинут 14 а на доставке заберут 20. а может и болье заработают. ведь платят и те кто не пользуется газзом. порох до такого не допер
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а чего не пишите о своем прогнозе падения экономики на 5%????. на укрнет уже звонят! как раз к слову, вопрос. а куда дели того дебила который клялся дать рост ввп 40% за 4 года?
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Чем выше температура воздуха и дешевле газ, тем дороже отопление. Зеленый парадокс.
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Расскажите ублюдки почему платежки за тепло каждый месяц больше, когда вы уже нажрётесь?
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Странно, цена на газ падает и рейтинг Вовы тоже.
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Меня сейчас больше интересуют РОЗНИЧНЫЕ цены в аптеках и магазинах - вот где клондайк начинается , а за этим , похоже , никто не собирается смотреть...
В стране наступает полная анархия - везде.
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