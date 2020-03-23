 На вокзалі в Києві в поїзді, який прибув з Риги, у кількох людей висока температура - пасажирів не випускають, декого забрала швидка

Як передає Цензор.НЕТ, про це повідомляє BBC News Україна.
За даними BBC, у поїзді виявили людей з підвищеною температурою, тому оформлення затягнулося. Кількох пасажирів забрала карета швидкої допомоги.
Медики обстежують хворих, основну частину пасажирів ще не випустили. Всього в поїзді, до складу якого входять 18 вагонів, за інформацією видання, перебувало близько 600 осіб.
25.02.2020 г. вскрывалась единица хранения № 64, фонда 3А (медицинский) мобилизационного резерва, Государственного агентства резерва Украины. Мы не знаем какие операции происходили в нем, но именно тут хранятся 987 тысяч двухслойных ватно-марлевых повязок тридцатилетнего срока хранения.
1 марта через таможню Украины в Испанию был вывезен огромный груз "отходов целлюлозной промышленности"
Это не первый случай вскрытия стратегических запасов в Украине в период правления Зеленского. О вскрытии запасов зерна мы сообщали еще 23.11.2020 г.
Если в Испанию действительно вывезли повязки из спецхранения, то вполне понятен разыгрываемый Зеленским спектакль обвинения Гончарука, уехавшего тоже в Испанию.
Дело в том, что выбор у Зеленского невелик. Если он как глава государства не знает, что у него вскрывают стратегические резервы - его нужно немедленно отстранят с должности, если знает - сажать. Кстати необходимо срочно проверить запасы зерна. Нам еще голода к эпидемии не хватало.
Эпидемическая ситуация в ВР - около 30 депутатов могут быть инфицированы в контактной цепочке.
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уверен, сейчас толпа зебилов по всей Украине - радуется и веселится
.ну есть же в Киеве или области хоть одно инфекционное отделение????
але Навряд чи ще там є місця... (
Привіт Доктору Смерть Супрун(зараз почався другий етап ЇЇ медреформи)
з Мілану.!?!!!..з Італії, де пошесть косить усіх без розбору...сотнями...
і тільки взяли з низ бамажку...про самоізоляцію....(капець з перестрибом!!!)
В Італії 64 000 інфікованих..
і 5000 аапаратів ШВЛ(при повній їх відсутності на ринку -ВИМЕЛИ ВСІ)
P.S. Все, що я Вам тут пишу -- це лише мої думки, я не фахівець, то вже даруйте, якщо щось не так.
Сердитий вітер завива,
Додолу верби гне високі,
Горами хвилю підійма.
что посмотреть на карантине так сказать в тему
тюремники теж інфікуються..
НЕма чого робити "інкубатори зарази"...