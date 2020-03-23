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 На вокзалі в Києві в поїзді, який прибув з Риги, у кількох людей висока температура - пасажирів не випускають, декого забрала швидка

На Центральному залізничному вокзалі Києва вже кілька годин стоїть поїзд із Риги (Латвія). Пасажирів не випускають, у деяких температура, кількох пасажирів забрала "швидка".

Як передає Цензор.НЕТ, про це повідомляє BBC News Україна.

За даними BBC, у поїзді виявили людей з підвищеною температурою, тому оформлення затягнулося. Кількох пасажирів забрала карета швидкої допомоги.

Медики обстежують хворих, основну частину пасажирів ще не випустили. Всього в поїзді, до складу якого входять 18 вагонів, за інформацією видання, перебувало близько 600 осіб.

На вокзалі в Києві в поїзді, який прибув з Риги, у кількох людей висока температура - пасажирів не випускають, декого забрала швидка 01

На вокзалі в Києві в поїзді, який прибув з Риги, у кількох людей висока температура - пасажирів не випускають, декого забрала швидка 02

Источник: https://censor.net.ua/ua/n3183732
 
 
 Топ коментарі
 
Зебилы, вы хоть понимаете что вы натворили?
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23.03.2020 г.

25.02.2020 г. вскрывалась единица хранения № 64, фонда 3А (медицинский) мобилизационного резерва, Государственного агентства резерва Украины. Мы не знаем какие операции происходили в нем, но именно тут хранятся 987 тысяч двухслойных ватно-марлевых повязок тридцатилетнего срока хранения.
1 марта через таможню Украины в Испанию был вывезен огромный груз "отходов целлюлозной промышленности"
Это не первый случай вскрытия стратегических запасов в Украине в период правления Зеленского. О вскрытии запасов зерна мы сообщали еще 23.11.2020 г.
Если в Испанию действительно вывезли повязки из спецхранения, то вполне понятен разыгрываемый Зеленским спектакль обвинения Гончарука, уехавшего тоже в Испанию.
Дело в том, что выбор у Зеленского невелик. Если он как глава государства не знает, что у него вскрывают стратегические резервы - его нужно немедленно отстранят с должности, если знает - сажать. Кстати необходимо срочно проверить запасы зерна. Нам еще голода к эпидемии не хватало.

Эпидемическая ситуация в ВР - около 30 депутатов могут быть инфицированы в контактной цепочке.
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23.03.2020 г.

25.02.2020 г. вскрывалась единица хранения № 64, фонда 3А (медицинский) мобилизационного резерва, Государственного агентства резерва Украины. Мы не знаем какие операции происходили в нем, но именно тут хранятся 987 тысяч двухслойных ватно-марлевых повязок тридцатилетнего срока хранения.
1 марта через таможню Украины в Испанию был вывезен огромный груз "отходов целлюлозной промышленности"
Это не первый случай вскрытия стратегических запасов в Украине в период правления Зеленского. О вскрытии запасов зерна мы сообщали еще 23.11.2020 г.
Если в Испанию действительно вывезли повязки из спецхранения, то вполне понятен разыгрываемый Зеленским спектакль обвинения Гончарука, уехавшего тоже в Испанию.
Дело в том, что выбор у Зеленского невелик. Если он как глава государства не знает, что у него вскрывают стратегические резервы - его нужно немедленно отстранят с должности, если знает - сажать. Кстати необходимо срочно проверить запасы зерна. Нам еще голода к эпидемии не хватало.

Эпидемическая ситуация в ВР - около 30 депутатов могут быть инфицированы в контактной цепочке.
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23.11.2020 г?????? привет из будущего???))))))) теперь будем на чеку чтоб не вскрыли!!!
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да, супер. разъехались по кишлакам заражать родственников за столом с кабанчиком и самогоном.... цель одна- хаос и паника через неделю а потом ЧП и власть рюкзакова....
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Зебилы, вы хоть понимаете что вы натворили?
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лозунг моники - "будет весело!"
уверен, сейчас толпа зебилов по всей Украине - радуется и веселится На вокзале в Киеве в прибывшем из Риги поезде у нескольких людей высокая температура - пассажиров не выпускают, несколько человек увезла скорая - Цензор.НЕТ 1462
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Ну если быть честными, то такая же ситуация была бы при любом президенте.
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БЛД, не нужно рассказывать - не было бы такого при Яценюке, Порошенке, Турчинове, при Яныке бы такого не было, а при вас - случилось. Если бы не было коронавируса зеленой муйне стоило бы его придумать - столько ошибок, воровства, неправильных решений и пофигизма власти ни на что другое невозможно было бы списать
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нє-є...от поз,їжджаються всі і тоді можна провести всеукраїнський перепис
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не, надо немного подождать. работы меньше будет На вокзале в Киеве в прибывшем из Риги поезде у нескольких людей высокая температура - пассажиров не выпускают, несколько человек увезла скорая - Цензор.НЕТ 9690
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Латыши вздохнули с облегчением. Облекчение им принёс сказочный дол..б Янелох.
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Таке враження, що 73,22% 21.04. 2019, зірвали джек -пот...
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Не пожелаю будущим избирателям срывать такой джек-пот.
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Всех на карантин в какой-нибудь санаторий или на военную базу.
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та на худой конец в инфекционное отделение..
.ну есть же в Киеве или области хоть одно инфекционное отделение????
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Походу, пора больницы строить из модулей!
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одне (!!!)є..
але Навряд чи ще там є місця... (

Привіт Доктору Смерть Супрун(зараз почався другий етап ЇЇ медреформи)
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Боюсь що скоро весь Київ ствне інфекційним відділеням. І тут жодного гумору. Придурки не знають що робити. Зелене чмо навпускало десятки тисяч потенційних носіїв інфекції .
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не тільки Київ... сьогодні у Дніпро притаранили 44 "красунчика" з Мілану!!!
з Мілану.!?!!!..з Італії, де пошесть косить усіх без розбору...сотнями...
і тільки взяли з низ бамажку...про самоізоляцію....(капець з перестрибом!!!)
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А шо, в Конча Заспе жилплощадь не позволяет?
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Кстати еще есть огромное Межигорье, и пару дач олигархов было бы вполне достаточно!
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👏👏👏 Це було б правильно. Але зебіли так не вміють. І вочевидь вже не навчається. Ілларіонов підтвердив. Щодо того, що своїх потрібно забирати - то воно ніби так. Але як на мене, краще і дешевше було б забезпечити їх певними сумами і попросити залишитись в цих країнах, де вони перебували хоча б до часу, поки пандемія піде на спад. Тоді ми не мали б ці кількадесят випадків, які нам забезпечили поверненці і це б не обернулся у кількасот інфікованих від них, яких ми отримаємо швидше за все. Не було б потреби у карантин і зупинені значної кількості виробництв, а отже значні втрати держб'юджету. Про смерті я вже мовчу.
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Ты предлагаешь за гос. счёт содержать в ЕС всех заробитчан, которые там потеряли работу? И всех туристов, которые там застряли? Я не знаю, если честно, может это и было бы выгоднее. И безопаснее. Я просто не знаю.
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Не заробітчан, а студентів і деяких туристів. Заробітчани мають за що жити. Всі мої знайомі, друзі, рідня у США, Іспанії, Італії, Чехії, Польщі залишились там. Хоча б тому, що знають, що медицина там краща та й зароблені гроші є. Повертали в основному тих, хто не мав за що там пересидіти.
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зараз це вже не має значення -ти в Італіїї чи Україні .

В Італії 64 000 інфікованих..
і 5000 аапаратів ШВЛ(при повній їх відсутності на ринку -ВИМЕЛИ ВСІ)
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Зараз - так, а через тиждень ва - вочевидь ні. В як оце вчора казала мені хороша знайома з Іспанії, що не приїде влітку в Україну, хоча збиралася, бо коли у них все вже закінчувптиметься, у нас лише до апогею підходитиме.
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Та у всіх тих країн свого геморою повна дупа. Їм ще за нашими стежити? А як помре хтось, та родичі до суду звернуться? Воно їм потрібне все це? Відвезли б до посольств, а ті теж не гумові... Якось так вже, я гадаю...
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Не зовсім. Якщо віза відкрита, то ніхто нікого не виганяв би. Є міжнародне право та угоди.
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Та є, все це, зараза, але ж є ще й страхування, а воно, як Ви знаєте лімітоване часом та різними умовами.

P.S. Все, що я Вам тут пишу -- це лише мої думки, я не фахівець, то вже даруйте, якщо щось не так.
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У страховки есть ограничения. В случае эпидемий страховка не действует, от слова "совсем".
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Краще їх на карантин в кабмін чи ОПу - результат кращий буде і їм, і решті України На вокзале в Киеве в прибывшем из Риги поезде у нескольких людей высокая температура - пассажиров не выпускают, несколько человек увезла скорая - Цензор.НЕТ 5009
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Вокзали всі пусті, як гола хата... А їх чимало.
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Антон,в вашей стране не осталось проблем?Мы без вас разберемся.
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это от волнения, просто увидели как Реве та стогне Дніпр широкий,
Сердитий вітер завива,
Додолу верби гне високі,
Горами хвилю підійма.
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Что ещё ожидать от зебилов... это геноцид
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болеешь - лечись, тебе в больницу, а не на поезд)
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Киев уже смело можно переименовывать в Нью Ломбардия
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Просто отвлечься от всеобъемлющего пиз..ца который творится в стране
что посмотреть на карантине так сказать в тему

На вокзале в Киеве в прибывшем из Риги поезде у нескольких людей высокая температура - пассажиров не выпускают, несколько человек увезла скорая - Цензор.НЕТ 4862
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Ридаю та плакаю! Українці дізнаються про події в країні (тим паче такі критичні) від журналістів ВВС (нехай навіть української служби)! А де "Г+Г", "Інтер", "Україна", "112", "5" та інші "українські" канали та медіа групи??? Курви...
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112 уже давно сообщил. Единственный нормальный канал. Остальные, таки да, курвы...
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Еще партию прокаженных выгрузили в Киеве. Уроды что же вы творите
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В карантин, у вас несколько сотен санаториев
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но их там нужно кормить. а это немалые средства
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Ермак посоветует Зеленскому правильное решение - убивать
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Так на ОРДЛО их и на крым отправлять. Шмыга же сказал что крым- ето тоже Украина. Пускай по крымскому каналу и шагают лечиться в курорты и здравницы крыма
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На время карантина новости по ящику лучше не смотреть, все знают как журналюги умеют из мухи слона сделать. Берегите нервы, сограждане.
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так как в Борисполе? Что куда летает? Или все рейсы отменил?
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прошла новость что собираются выпустить из тюрем из зон тех кто не совершил тяжкие преступления. "в связи с короновирусом".
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возможно. в Штатах миллион где-то выпускают. Граждане все оружие и патроны расхватали.
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правильне рішення..
тюремники теж інфікуються..
НЕма чого робити "інкубатори зарази"...
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Всіх на карантин, нема там що думати.
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Назад в Ригу всю ту шоблу. пусть там разносят коронавирус. Где зацепили, пусть там и отлыгивают. Зеленский дебил, свозит со всего мира всю гастролирующую шоблу. которая потом по всей Украине разнесёт бацилы и подвергает весь украинский народ смертельной опасности.
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Ну, ладно, везите тогда уже и радиоактивные отходы. Помогать так уж всем...
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V karantin nado vsex otpravit jesli testi nedelajet.Vynuditelni karantin pod prismotrom
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Куди то все бидло пре назад в України? Перше повтікали з країни, а тепер її раптом полюбили? Один Лукашенко правильно робить, що ніяких гастербайтерів назад не пускає в Білорусь!
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Давно вже треба було зробити бараки, або концлагер для того шобла, що подорожує по світу, а тепер завозить нам масово короновірус!
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Ой даремно Зелений це робить! Даремно! Наш народ певно самий кочівний в світі і тих туристів-гастербайтерів мільйони в нас. Скоро в нас буде найбільше в світі заражених з такою політикою і кінець кар'єри президентства Зе...
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Вы все такие умные, БЛД, пока у вас не заразился кто-то из знакомых или дорогих вам людей. Для заражения даже не нужно фуй куда-то засовывать - хватит чиха в АТБ, или кашляющего человека возле окошка выдачи лекарств в аптеке
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