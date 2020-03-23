 На вокзалі в Києві в поїзді, який прибув з Риги, у кількох людей висока температура - пасажирів не випускають, декого забрала швидка

Як передає Цензор.НЕТ, про це повідомляє BBC News Україна.

За даними BBC, у поїзді виявили людей з підвищеною температурою, тому оформлення затягнулося. Кількох пасажирів забрала карета швидкої допомоги.

Медики обстежують хворих, основну частину пасажирів ще не випустили. Всього в поїзді, до складу якого входять 18 вагонів, за інформацією видання, перебувало близько 600 осіб.