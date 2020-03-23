 Зеленський вніс зміни в оргструктуру СБУ

Відповідний указ опубліковано на сайті глави держави, інформує Цензор.НЕТ.

Згідно з документом, в оргструктурі СБУ Контрольно-ревізійна інспекція замінюється на Управління внутрішнього аудиту, і виключається Центр міжнародного співробітництва.

Читайте також: СБУ під час карантину проводить тендер на закупівлю 41 автомобіля на 24,5 млн грн, а Нацполіція оголосила про закупівлю 631 авто на 275,9 млн грн, - Соколовський