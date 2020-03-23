 Зеленський вніс зміни в оргструктуру СБУ

Відповідний указ опубліковано на сайті глави держави, інформує Цензор.НЕТ.
Згідно з документом, в оргструктурі СБУ Контрольно-ревізійна інспекція замінюється на Управління внутрішнього аудиту, і виключається Центр міжнародного співробітництва.
Відповідний указ опубліковано на сайті глави держави, інформує Цензор.НЕТ.
Згідно з документом, в оргструктурі СБУ Контрольно-ревізійна інспекція замінюється на Управління внутрішнього аудиту, і виключається Центр міжнародного співробітництва.
Пресс-секретарь хутина дмитрий письков не подтвердил, но и не опроверг информацию о перемещении главы РФ в резиденцию на Валдае. Он также отметил, что решение мэра Москвы о самоизоляции людей старше 65 лет, на Путина не распространяется, так как он обязан выполнять функции президента.
...В понедельник, 23 марта российская нефть URALS подешевела: сегодня за один баррель этой марки предлагали 19,5 доллара.
Стало известно, что в Москве за сутки коронавирус диагностировали еще у 71 человека. Таким образом общее количество инфицированных COVID-19 в столице РФ составило 292 человека.
С форума, а точнее с этой бутусовской гнилой помойки, ушли все адекватные и брезгливые люди. Остались подобные тебе.
(Если шо - я не брезгливый)
Кого набрать вместо них? Не знаю. Ты президент, тебе и думать.
Как то быстро мы в крепостное право переместились
Сколько масок продаст Владимир,
если дать ему еще 100 дней?
Вот нашлись
президент страны нас не обманул
Сознательная работа на уничтожение субъектности.
Источник: https://censor.net.ua/n3183731
Я вам розкажу, де тести.
Ще до вильоту літака до Китаю, більша частина гуманітарної допомоги була розкуплена ділками по 7 баксів за тест. По передплаті. Загальна партія, яку роздерибанили ще до доставки, складає 800 тисяч штук. А розпродана за 10 баксів/штука. Не важко підрахувати, що заробили понад 2 мільйони доларів.
Win-win стратегія, як-то кажуть в народі.
t.me/golda_meir_ukraine/99
24.0KviewsMar 23 at 13:53
который координировал загрузку тестов и медоборудования для доставки в Украину, по пути садился в Баку.
І для чого був потрібен цирк в Санжарах, коли обсервацію проходили всі, навіть екіпаж літака, у мене так відповіді і немає
Хто б міг подумати?
Сикло манкуртнява пліснява яку зе привели до влади піднаварилася за рахунок вашого здоров'я. Вас ***** ж попереджали. А ви ревіли на стадіоні і дрочили як будете вєшать & атнімать