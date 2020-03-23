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Теми дня: Коронавірус і карантин Російські терористи збили Боїнг
 Політика України
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Все про:Зеленський (4889) Правоохоронні органи (940) СБУ (5422)

 Зеленський вніс зміни в оргструктуру СБУ

Президент України Володимир Зеленський вніс зміни в організаційну структуру Служби безпеки України.

Відповідний указ опубліковано на сайті глави держави, інформує Цензор.НЕТ.

Згідно з документом, в оргструктурі СБУ Контрольно-ревізійна інспекція замінюється на Управління внутрішнього аудиту, і виключається Центр міжнародного співробітництва.

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Источник: https://censor.net.ua/ua/n3183731
 
 
 Топ коментарі
 
исключается Центр международного сотрудничества....зеле очень хочется сотрудничать только с кацапами
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Навіщо маски продав, Блазень?
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Цікаво, Зєл хоч розуміє, що підписує? І чи розуміє, як це працювало, працює і що зміниться від його підпису?
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неа...он привык роли выучивать и играть.а там пусть сценарист думает
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Тепер заживемо! Дуже важлива та актуальна зміна! Зеленський вніс зміни в оргструктуру СБУ - Цензор.НЕТ 8064
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исключается Центр международного сотрудничества....зеле очень хочется сотрудничать только с кацапами
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Сегодня, 23 марта стало известно, что путинхуйло вместе со своей семьей (???) покинул территорию Кремля и Москвы. Президент ********* переместился в резиденцию на Валдае, откуда будет руководить процессами в удаленном режиме. Многие негативно отреагировали на подобную информацию. Источник в охране президента подтвердил информацию о том, что Путин покинул Москву из-за коронавируса и ухал в Валдайскую резиденцию.
Пресс-секретарь хутина дмитрий письков не подтвердил, но и не опроверг информацию о перемещении главы РФ в резиденцию на Валдае. Он также отметил, что решение мэра Москвы о самоизоляции людей старше 65 лет, на Путина не распространяется, так как он обязан выполнять функции президента.
...В понедельник, 23 марта российская нефть URALS подешевела: сегодня за один баррель этой марки предлагали 19,5 доллара.
Стало известно, что в Москве за сутки коронавирус диагностировали еще у 71 человека. Таким образом общее количество инфицированных COVID-19 в столице РФ составило 292 человека.
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добре, хоч Сцивуху не призначив керівником якогось підрозділу СБУ
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шланг дуже короткий Зеленский внес изменения в оргструктуру СБУ - Цензор.НЕТ 4090 хіба під ногами щось загориться
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Так это получается Баканов виноват в том, что ничего не работает.
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температура 40 - це вже в реанімацію, або в морг..... точно не карантин
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В кабинет зеленского их всех на обсервацию
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не все кровати ещё подвинуты, не все комитеты и штабы с офисами созданы. а там ещё перезагрузка с объединением...
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Следующая реформа в структуре СБУ - открытие департамента ФСБ для осуществления надзора за СБУ.
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"Зачєм ви єта здєлалі, прадалі маскі бєлиє, баригі **** клятиє, гарітє ви в аду..Ви сволачі нєщясниє, прадажниє, блахастиє, тюрма за вамі плачєт і будєт вам канєц"" і піздєц курва..
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т.е. проверки не будет у Центра международного сотрудничества,прямым путем в козломордию ведет наркоман
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вон шо кацапня в открытую в своих сми пишет...

Зеленский внес изменения в оргструктуру СБУ - Цензор.НЕТ 2659
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Вважаю, що вкид, бо інакше треба було б мати залізні бейці. А які вони, в дупу, залізні, коли граєш пуцькою на піаніно?
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По стопам януковича пошел земародер чует неладное
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А куда с форума пропали зеленожвачные ?
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"Зеленожвачные"? Хм... Шо-то новенькое.
С форума, а точнее с этой бутусовской гнилой помойки, ушли все адекватные и брезгливые люди. Остались подобные тебе.
(Если шо - я не брезгливый)
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Вова, там всё нада сжечь до пепла! А потом этот пепел развеять над мёртвыми землями, шобы усбэушной коррупцией больше никто не заразился. В этой организации здоровых клеток уже не осталось, одни раковые.
Кого набрать вместо них? Не знаю. Ты президент, тебе и думать.
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Президент из осла...как пуля из гавна...
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Чого ж іще чекати від єврея-космополіта з душею "руського міру" та ватою в мозОку + злий, мстивий, підлий, вонючий пігмей-карлик. Ох.....х.
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Что Зеленскай раздал в управление олигархов. Вместе с жителями.
Как то быстро мы в крепостное право переместились
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читаю список и думаю следующее-а среди них хоть один украинец есть?
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частная клиника ..... в Украине ....., которая закупила тесты на Сovid-19. Пациентам предлагают два теста: экспресс-тест за 1500 грн и основной за 16 тысяч грн (более 500 евро). При этом розничная стоимость экспресс-тестов на рынке - 300-400 грн, а основного - порядка 60 евро.
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Частная клиника Eurolab известного бизнесмена Андрея Пальчевского, который не скрывает желание стать мэром Киева, скрыла от санитарных служб информацию как минимум о 4 положительных результатах тестов на коронавирус. Скрыли и чуть не убили людей.
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Багато експертів спекулюють, що пандемія може призвести к збільшенню ролі держави і поваги до нього. В нас може мати місце зворотня ситуація, коли держава втратить будь-яку повагу громадян, особливо на фоні проблем із всім необхідним. І тут спробує перехопити ініціативу Росія.
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КЕРІВНИК МЕДЗАКУПІВЕЛЬ ЗАЯВИВ ПРО СПРОБИ ЄМЦЯ ПРИЗНАЧИТИ В ДП ЛЮДИНУ, ЯКА БУЛА ЗАСУДЖЕНА ЗА ПОВТОРНУ КРАДІЖКУ
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а когда ты собираеся вносить изменения в уровень жизни твоих избирателей?
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СБУ - Зеленский за месяц продал 10 млн масок.
Сколько масок продаст Владимир,
если дать ему еще 100 дней?
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В тот момент, когда правительства практически всех стран мира стараются добиться национального единства, администрация Владимира Зеленского будет работать на национальное разобщение
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Зараз всі запитують у Зе, де 9 млн. 750 тис тестів, оскільки з 10 млн. привезли лише 250 тис. Я закликаю всіх з розумінням поставитися до цього. Тести можна вигідно продати до Іспанії та Італії. Єрмак за Мінські домовленості вже придбав мерседес, а Зе з Нефьодовим поки ні.

Вот нашлись
Зеленський вніс зміни в оргструктуру СБУ - Цензор.НЕТ 8921
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250 000 тестов х (1 тест на 40 человек) = 10 000 000 тестов
президент страны нас не обманул Зеленський вніс зміни в оргструктуру СБУ - Цензор.НЕТ 7838 Зеленський вніс зміни в оргструктуру СБУ - Цензор.НЕТ 781
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... и исключается Центр международного сотрудничества.
Сознательная работа на уничтожение субъектности.

Источник: https://censor.net.ua/n3183731
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Голда Меїр
Я вам розкажу, де тести.
Ще до вильоту літака до Китаю, більша частина гуманітарної допомоги була розкуплена ділками по 7 баксів за тест. По передплаті. Загальна партія, яку роздерибанили ще до доставки, складає 800 тисяч штук. А розпродана за 10 баксів/штука. Не важко підрахувати, що заробили понад 2 мільйони доларів.
Win-win стратегія, як-то кажуть в народі.
t.me/golda_meir_ukraine/99
24.0KviewsMar 23 at 13:53
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Военно-транспортный Ил-76, с депутатом от партии СН Андреем Мотовиловцем на борту,
который координировал загрузку тестов и медоборудования для доставки в Украину, по пути садился в Баку.
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Ще до вильоту літака до Китаю, більша частина гуманітарної допомоги була розкуплена ділками по 7 баксів за тест. По передплаті. Загальна партія, яку роздерибанили ще до доставки, складає 800 тисяч штук. А розпродана за 10 баксів/штука.
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Пасажирів затриманого потяга з Прибалтики відпустили по домівках. Навіть тих, хто контактував з хворими.
І для чого був потрібен цирк в Санжарах, коли обсервацію проходили всі, навіть екіпаж літака, у мене так відповіді і немає
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Скоро прибудут в Украину....путин хло с Валдая уже дал указания помочь Украине.Зеленський вніс зміни в оргструктуру СБУ - Цензор.НЕТ 5074
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Молодец, осел, разрулил ситуацию! Справился! Теперь можно и в отпуск!
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Зеленський вніс зміни в оргструктуру СБУ - Цензор.НЕТ 9394свідок кривавих репресій Сивого закукурікав з-під шконки.
Хто б міг подумати?
Сикло манкуртнява пліснява яку зе привели до влади піднаварилася за рахунок вашого здоров'я. Вас ***** ж попереджали. А ви ревіли на стадіоні і дрочили як будете вєшать & атнімать
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