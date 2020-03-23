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Все про:карантин (846) НБУ (654) Холодов (13) Смолій (71)

 "Гроші є": "слуга народу" Холодов розповів, як держава може підтримати бізнес і українців на карантині

В Україні є кошти, які керівництво держави може направити на підтримку тих, хто залишився без роботи, без доходів і змушений зупинити бізнес, ці гроші лежать "мертвим вантажем" на рахунках в НБУ.

Як передає Цензор.НЕТ із посиланням на Апостроф, про це розповів народний депутат Андрій Холодов.

Так, представник фракції "Слуга народу" розповів про власну ініціативу, яка могла принести мільярди доларів до бюджету, але була підтримана в зміненій формі.

"На початку лютого я подав в Раду законопроект 3017, який давав можливість отримати 15 млрд до держбюджету з прибутку Нацбанку. До середини березня він парламентом розглянуто не було. 17 березня Рада проголосувала за законопроект 3220 (про протидію коронавірус), в який були включені частина норм з мого законопроекту 3017. Я про це дізнався вже постфактум, так на фінансовому комітеті це не обговорювали. Бюрократична поспіх призвела до того, що правильний і прагматичний законопроект 3017 замінили на антикризовий 3220", - розповів депутат.

Він розповів про недоліки нового законопроекту, куди були включені його ініціативи.

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"3220 недостатньо хороший - ні в плані податкових пільг для бізнесу, ні в питанні отримання в бюджет прибутку Нацбанку. Поясню ідею законопроекту по НБУ. За підсумками 2019 року прибуток НБУ досягла 43,5 млрд грн, але розподілу до держбюджету підлягала тільки її частину - 28,4 млрд грн. Ще 15 млрд залишаються в резерві НБУ - лежать мертвим вантажем. Закон вимагає від Нацбанку сформувати резерви в 10% грошово-кредитних зобов'язань за даними на кінець року. в кінці 2019 року гривня росла, заганяючи виробництва і експортерів в кут . Нацбанк тримав високою облікову ставку, блокуючи кредитування економіки. Банкам було вигідніше вкладати гроші в депозитні сертифікати НБУ. Це безризикові інвестиції за високими ставками. І ніякого напрягу з кредитуванням бізнесу. На ринку утворився дисбаланс: гроші пішли не в економіку, а в НБУ.І під ці сертифікати НБУ повинен був сформувати резерви. На 27 грудня 2019 року портфель депозитних сертифікатів НБУ склав 126 млрд гривень. у резерви піде 13-15 мільярдів гривень (10% від портфеля депсертіфікатов), які дуже потрібні в живій економіці. Мій законопроект 3017 пропонує змінити закон про НБУ: не враховувати портфель депсертіфікатов при формуванні резервів; ввести норму про формування резерву 5-10% за середньорічним показником; дати право Раді та Правлінню НБУ формувати держполітику в цьому питанні і мати право коригувати резерви", - пояснив депутат.

Андрій Холодов зазначив, що противником його первісного проєкту виступив глава НБУ Яків Смолій.

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"Глава НБУ Яків Смолій направив в комітет з питань фінансів лист про те, що НБУ виступає проти законопроекту 3017. Ніякої аргументації. Я розумію, що пан Смолій не віддає собі звіту в складності ситуації, і йому звичніше тримати гроші під подушкою, але у нас такої можливості немає. Гроші потрібно інвестувати в підтримку реального сектора економіки. в антикризовий законопроект 3220 в форс-мажорному порядку внесли норму про формування резервів за середньорічним показником. Ми отримаємо кілька мільярдів до бюджету додатково. Але Портф ль депсертіфікатов будуть продовжувати враховувати при формуванні резервів. Значить 13-15 млрд грн зависнуть мертвим вантажем на рахунках НБУ. В країні криза, нам потрібні гроші на боротьбу з ним. Потрібно або голосувати за мій законопроект 3017, або доповнювати 3220 і направляти ці 15 млрд на допомогу постраждалому бізнесу і / або на цільові виплати громадянам з низьким доходом. Ну чолі НБУ пора на пенсію, раз він не розуміє, що відбувається в країні", - висловився він.

Источник: https://censor.net.ua/ua/n3183730
 
 
 Топ коментарі
 
Ужас. Кругом одна брехня, вся власть - это лживое зеленое болото. Деньги у них есть? Откуда? Вы весь бюджет разокрали. Вы промышленность разорили, вы олигархов освободили от налогов и опустошаете бюджет еще больше. Вы разорили средний и мелкий бизнес.Вы круглые идиоты и вредители и уничтожаете страну.
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Эта шарашка где сказали что Зеленский не лох и не наркоман?!
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что бы не лежали мертвым грузом он предлагает их сразу отдать бене
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Эта шарашка где сказали что Зеленский не лох и не наркоман?!
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шарага з переодягненим актором -лаборантом що брав аналізи у ЗЕ!!!
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Ужас. Кругом одна брехня, вся власть - это лживое зеленое болото. Деньги у них есть? Откуда? Вы весь бюджет разокрали. Вы промышленность разорили, вы олигархов освободили от налогов и опустошаете бюджет еще больше. Вы разорили средний и мелкий бизнес.Вы круглые идиоты и вредители и уничтожаете страну.
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страна уже уничтожена, ни один гос институт не работает, короновирус просто добил остатки
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показательно, что слуга урода - холодов делит деньги НБУ, на которіе не имеет права (требование МВФ - независимость НБУ)... и при этом молчит о деньгах у осла оманського:
Власть еще не выделила ни копейки на чрезвычайную ситуацию из фонда на чрезвычайные ситуации РНБО, 17 млрд. гривен которого лежит на счетах аппарата офиса президента.
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что бы не лежали мертвым грузом он предлагает их сразу отдать бене
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Як бачимо, з економіки висмоктали все. Тепер треба висмоктати з Нацбанку.
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Зелёные дауны, эти деньги лежат там не просто так, эти деньги там лежат специально для таких случаев и между прочим эти деньги там накопились при Порохе и когда вы расстратите я уверен что вы не наполните счета НБУ снова и в следующий такой раз денег уже не будет чтобы спасать страну
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Пора телеграфні стовпи вже фарбувати "Деньги есть": "слуга народа" Холодов рассказал, как государство может поддержать бизнес и украинцев на карантине - Цензор.НЕТ 1223
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навіщо? їх і так пообсирають, коли на мотузці будуть теліпатися
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Интересно:
Это тыпилы могут додуматься, что их ВРАНЬЕ, помогает им охладить обстановку очень НЕ на долго?
А дальше будет только намного ХУЖЕ?
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Чо? А хіба Барига (тм) ще не все чумайданами по апшорам вивіз?
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Главное - это отменить любой вывод средств заграницу. Никаких возвратов долгов МВФ и выплат по внешним облигациям (можно и по внутренним) в связи с чрезвычайным положением.
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дада.. и дефолт по соцобязательствам - как это нужно бене и ослу.. "Деньги есть": "слуга народа" Холодов рассказал, как государство может поддержать бизнес и украинцев на карантине - Цензор.НЕТ 3859
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не надейтесь тезкин мерс толкнуть уже не получится момент упустили.
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человек! стал бы ты помогать деньгами человеку, который во время чумы продал 1000 тонн защитных масок и купил себе роскошный мерседес???
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*** !!!!!!!!!! а народ который по домам сидит и будет сидеть я тву предполагаю ещё месяца три !!! КТО БУДЕТ КОРМИТЬ ?????????????
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Оригінальний хід Бєні,щоб завалити банківську систему,під приводом боротьби з епідемією.
Цікавий факт,але мільйонер В. Зеленський витратив на благодійну закупівлю масок,тестів ,ліків і мед.обладнання на таку ж сумму,як і мільярдер Коломойський--- 00 грн. 00 коп !!!
"Деньги есть": "слуга народа" Холодов рассказал, как государство может поддержать бизнес и украинцев на карантине - Цензор.НЕТ 2598
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А в это время "барыга" Порошенко за свой счёт восстанавливает десять аппаратов вентиляции лёгких для киевских больниц. Хотел купить новые но сейчас их никто не продаёт в связи с коронавирусом. Самим нужны. Если бы их производила Украина я почему то на 1000% уверен что у нас их не было бы,продали бы и поломанные,слава Богу не добрались хоть до них как до масок и халатов.
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пожрать на день нужно 100 гривен минимум, детям и пенсионерам нужно меньше, пускай по 50 гривен на день * 37 млнов= 1 млрд 850 млнов гривен нужно в день на питание для украинцев, которые не работают и не имеют средств к существованию.

Нужно 675 млрдов гривен в год на минимальное питание, при том, что весь бюджет 1079 млрдов.
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Из вашей арифметики нужно вычесть всех селян, которые сами себя прокормят. Выгляньте в окошко. всех кто продолжает работать обеспечивая Ваш карантин. Собачим парикмахерам и фитнес тренерам по полста в день хватит. Так что проживём. Весь мир изменится.
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Куда сбросить номер карты,а то уже хочется кушать
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Хреново, когда кухарки взялись управлять государством, особенно когда эти кухарки на побегушках у Коломойского.
И это я не о Нацбанке, там пока работают хорошие профессионалы. Для полного "счастья" нам осталось ещё Нацбанк угробить в условиях кризиса, но я уверен, что зе-команда и с этим успешно справится.
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Да вы хотя бы налоги отмените для малого и среднего бизнеса,ведь именно его вы остановили запретив работать. А вот например "Епицентр" Герег функционирует без проблем и получает сверхдоходы потому что все остальные магазины которые торговали теми же товарами закрыли,запретили даже работать "через окно" когда покупатель вообще не заходит в магазин. Особенно это ударило по сельским жителям, ведь как правило такой "скобяной" магазинчик где можно было купить и лопату и грабли и кило удобрений или побелки для деревьев или обычный гвоздь и порошок для стирки и мыло и многое другое нужное в хозяйстве сельского жителя был один на село или посёлок и именно его категорически закрыли в самый пик весенне огородних работ от результата которых по сути и выживают сельские жители. Люди просто в шоке и не знают что им делать если вдруг лопнет шиферина или сломается лопата.
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Как Вы все далеки от народа. В каких то дебрях витаете. До наших ****** эти запреты не дойдут. Да Петрович, хозяин скобяного. живёт на соседней улице, возле абрикосы. Хош лопату сам домой принесёт?
Если как пугают накроет через 2 недели море гробов то хрен с ней лопнувшей шифериной.
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Охрененно поддерживаете) когда арендодатели душат закрытый на карантин бизнес арендами)
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На полном серьёзе всякие мошенники и идиоты от имени партии СН рассказывают как они будут выделять деньги на борьбу с вирусом, тех денег которых у них нет и уже не будет из-за этого самого карантина.
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Деньґі єсть, но ви дєржітєсь. Ну а кацапським холуям по Мерседесу.
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... на полагающуюся Ермаку ( по закону ) премию, он , по совету друЗЕй, решил приобрести автомашину "Мерседес"! Новая модель!
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ну вас найух з вашою "поддержкой" суки ще й останнє видерете ...злидні
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Дивлячись на обличчя цього слуги наріду перше що приходить на розум так це згадування про ті гроші які лежать мертвим вантажем на рахунках НБУ)) і чекають коли їх віддадуть тим, хто їх заслуговує...)))))
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Кто ещё верит Слугам и Зе ??? Они кроме помощи олигархам и сдачи национальных интересов Украины, ни чем больше не занимаются ! Ну ещё конечно байки всякие рассказывают, вроде этой !
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деньги есть - у кого ?
а цены то вверх поползли , власть душит собственный народ , за деньги
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Власть слуг-уродов - это какая-то саранча по опустошению бюджета. Президент недоразумение превратился в телевизионную говорящую голову урода-Бени. Урод-Порох (народное погоняло "мародер") продолжает бредить фараономанией и если даже дойдет до его посадки, то не посадят по причине психической неадекватности (красиво косит под дурака). Уроды-министры - на низком старте в спринтерском забеге по доворовыванию того что не успели украсть папередники. Урод-Янек завидует нынешним казнокрадом с единственным вопросом в голове "а что так можно было?". Телеэфиры заполнены трэшовыми ток-шоу по развешиванию информационной лапши на уши плебсу. Урод-Ахметка соображает на троих с уродом-Ермаком и чортом-Медвдчуком как превратить всю Украину в ОРДЛО или хотябы в *********. Урод-Авак мечтает взобраться на вершину властной пирамиды и оттуда давать указания тупому, как он полагает, стаду баранов, коим он считает народ. И так можно продолжать бесконечно.
И всем этим уродам невдомек, что через 20-30 дней коронавирусного карантина лишенные возможности зарабатывать себе на жизнь голодные люди начнут на первых порах бузить, потом - бунтовать, а позже - выносить за яйца этих уродов от власти. Третий майдан будет очень кровавым, но коротким. Пляски с бубнами никто плясать уже не будет. И никакое чрезвычайное положение им не поможет. Вирус третьего майдана уже запущен, и только вопрос времени, когда эта незаметная пока инфекция перерастет в пандемию в масштабах этой несчастной замордованной страны.
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Все нормально! Деньги есть! https://www.youtube.com/watch?v=1ugivNRYfjc
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