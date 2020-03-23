 "Гроші є": "слуга народу" Холодов розповів, як держава може підтримати бізнес і українців на карантині

Як передає Цензор.НЕТ із посиланням на Апостроф, про це розповів народний депутат Андрій Холодов.

Так, представник фракції "Слуга народу" розповів про власну ініціативу, яка могла принести мільярди доларів до бюджету, але була підтримана в зміненій формі.

"На початку лютого я подав в Раду законопроект 3017, який давав можливість отримати 15 млрд до держбюджету з прибутку Нацбанку. До середини березня він парламентом розглянуто не було. 17 березня Рада проголосувала за законопроект 3220 (про протидію коронавірус), в який були включені частина норм з мого законопроекту 3017. Я про це дізнався вже постфактум, так на фінансовому комітеті це не обговорювали. Бюрократична поспіх призвела до того, що правильний і прагматичний законопроект 3017 замінили на антикризовий 3220", - розповів депутат.

Він розповів про недоліки нового законопроекту, куди були включені його ініціативи.

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"3220 недостатньо хороший - ні в плані податкових пільг для бізнесу, ні в питанні отримання в бюджет прибутку Нацбанку. Поясню ідею законопроекту по НБУ. За підсумками 2019 року прибуток НБУ досягла 43,5 млрд грн, але розподілу до держбюджету підлягала тільки її частину - 28,4 млрд грн. Ще 15 млрд залишаються в резерві НБУ - лежать мертвим вантажем. Закон вимагає від Нацбанку сформувати резерви в 10% грошово-кредитних зобов'язань за даними на кінець року. в кінці 2019 року гривня росла, заганяючи виробництва і експортерів в кут . Нацбанк тримав високою облікову ставку, блокуючи кредитування економіки. Банкам було вигідніше вкладати гроші в депозитні сертифікати НБУ. Це безризикові інвестиції за високими ставками. І ніякого напрягу з кредитуванням бізнесу. На ринку утворився дисбаланс: гроші пішли не в економіку, а в НБУ.І під ці сертифікати НБУ повинен був сформувати резерви. На 27 грудня 2019 року портфель депозитних сертифікатів НБУ склав 126 млрд гривень. у резерви піде 13-15 мільярдів гривень (10% від портфеля депсертіфікатов), які дуже потрібні в живій економіці. Мій законопроект 3017 пропонує змінити закон про НБУ: не враховувати портфель депсертіфікатов при формуванні резервів; ввести норму про формування резерву 5-10% за середньорічним показником; дати право Раді та Правлінню НБУ формувати держполітику в цьому питанні і мати право коригувати резерви", - пояснив депутат.

Андрій Холодов зазначив, що противником його первісного проєкту виступив глава НБУ Яків Смолій.

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"Глава НБУ Яків Смолій направив в комітет з питань фінансів лист про те, що НБУ виступає проти законопроекту 3017. Ніякої аргументації. Я розумію, що пан Смолій не віддає собі звіту в складності ситуації, і йому звичніше тримати гроші під подушкою, але у нас такої можливості немає. Гроші потрібно інвестувати в підтримку реального сектора економіки. в антикризовий законопроект 3220 в форс-мажорному порядку внесли норму про формування резервів за середньорічним показником. Ми отримаємо кілька мільярдів до бюджету додатково. Але Портф ль депсертіфікатов будуть продовжувати враховувати при формуванні резервів. Значить 13-15 млрд грн зависнуть мертвим вантажем на рахунках НБУ. В країні криза, нам потрібні гроші на боротьбу з ним. Потрібно або голосувати за мій законопроект 3017, або доповнювати 3220 і направляти ці 15 млрд на допомогу постраждалому бізнесу і / або на цільові виплати громадянам з низьким доходом. Ну чолі НБУ пора на пенсію, раз він не розуміє, що відбувається в країні", - висловився він.