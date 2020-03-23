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Все про:банки (355) валюта (132) курс (93) НБУ (654)

 Для підтримки курсу гривні Нацбанк 23 березня продав $50 млн

Національний банк України (НБУ) продав на міжбанківському валютному ринку в понеділок $50 млн, тоді як у попередній робочий день регулятор купив у резерви $50 млн і продав $150 млн.

Як передає Цензор.НЕТ, про це повідомляється на сторінці Нацбанку в Фейсбуці

"Національний банк продавав валюту для згладжування надмірних коливань. Втім, сьогодні інтервенції з продажу валюти становили лише $50 млн, на відміну від минулих тижнів, коли ми продавали по $100-300 млн щодня", - зазначив регулятор, додавши, що інтенсивність коливань на валютному ринку ослабла і він має більш збалансований вигляд.

Центробанк зазначив, що в останні дні спостерігається збільшення кількості продавців валюти на міжбанку, а також падіння попиту на інвалюту з боку фізичних осіб. "В останні дні минулого тижня громадяни купували валюти стільки ж, скільки і продавали, не формуючи додаткового тиску на гривню", - наголошується в повідомленні.

Читайте також: НБУ почав поповнювати каси банків готівковою валютою

Источник: https://censor.net.ua/ua/n3183729
 
 
 Топ коментарі
 
Выйди поговорим страна в опасности!Для поддержки курса гривни Нацбанк 23 марта продал $50 млн - Цензор.НЕТ 3483
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При Порохе гривна не только не падала, а ещё и укреплялась последние месяцы при нем до 25.5, а при зеюиле гривна уже почти 30
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Громадяни скоро будуть продавати дюже багато валюти. Без роботи,без зарплати,а жрать то хочеться.
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При Порохе гривна не только не падала, а ещё и укреплялась последние месяцы при нем до 25.5, а при зеюиле гривна уже почти 30
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а толку? сегодня +60 копеек

в привате 28,25 покупка и 27.40 продажа
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Так вернулись к курсу патужного борыхи, вы же говорили что низкий курс вредит экспорту и торговому балансу - милости прошу назад к 28.
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Для идиотов, курс надо было держать и выкупать лишнее, а не «укреплять» гривну! Сейчас можно было продать, что купили ранее и держать курс на одном уровне! Но ведь на курс ещё влияет и проданные ОВГЗ на 100 млрд. грн., но идиотам это не понять!
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А было лишнее? Кстати, а почему ОВГЗ начало продавать еще патужне правительство Гройсмана, ась?
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баран. ОВГЗ продаются постоянно. дело в объеме и процентах доходности. на начало года пакет ОВГЗ составлял 1.5-2 млрд долларов. на конец 2019 - 102 млрд долларов. причем половина - "короткие" на год и три года под 18-20 % годовых.
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5 млрд против 100 млрд. это потуже продажа Гройсмана!
Для начала нужно владеть информацией, чтобы задавать вопросы!
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ты я понимаю банкир , чеж ты тут делаешь , тебе и так хорошо
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Краще продати усіх слуг народу, бо валюта скоро закінчиться.
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да за них и пучком сейчас и в розницу - много не возьмеш...- но вот их АКТИВЫ - это да Для поддержки курса гривни Нацбанк 23 марта продал $50 млн - Цензор.НЕТ 2764
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Точно. Вибрали Зеленського, а він оказався якимсь Вєстніком Апокаліпсіса.
То Паріжська Богоматєрь згоріла, то султан в Омані брикнувся догори *****, тепер ось вірус планету захопив...
Може, він син Сатани?!! Для поддержки курса гривни Нацбанк 23 марта продал $50 млн - Цензор.НЕТ 9164
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такое ощущение, что гривна мужского рода... пожилого...
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забыл что ли, как твоего петьку на дебатах размазали? нужно повторить порохоботик? Для підтримки курсу гривні Нацбанк 23 березня продав $50 млн - Цензор.НЕТ 1651
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лучше бы купили на эти деньги аппараты мистецтвеної вентиляции лёгких...
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Просите бобики на коленях Пороха вернутся пока со своим писюнроялем не выздыхали от коронавируса
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У тебя Е в фамилии отвалилась ЩИобильный
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Ребята очень скоро будут сбегать из страны .Зуб даю .В Ландон.К Хонтаревой .А гривна будет 45..И все это

Воровство.

ИХ сват ПЛАГИАТ на Приват.

ВРЕМЯ поставило мат, а подлость набат.
Я последний хранитель, а догмы возврат.
Я С УЛЫБКОЙ ПРИШЕЛ, а хитрость Виват
Я С ОТКРЫТОЙ ДУШОЙ, а сват ПЛАГИАТ на Приват.

Пахабства системы и подлости развала удар,
Вследствие ИХ судьбы дерьма кавитации,
В черепной коробке и душенке дешевой прогар,
А коррозия Привата в виде гравитации.

Ошибки в книге бытия колдовства и шестерки в заклании,
Пудрят мозги благости, читая Богу нотации,
Ученики зла декламации - их совесть в прострации,
А воздаяние ИМ всем - кармы облик и жизни репутации.

Всегда так было - в правде МОЯ вся Сила
А у НИХ в семействе все слишком гнило.
Я СТОЮ НА ВЕСАХ СПРАВЕДЛИВОСТИ
И ЖЕЛЧЬЮ ПЛЮЮ НА МОГИЛЫ СУДЬБЫ

ВРЕМЯ поставило мат - ИХ подлость набат
Я последний хранитель - ИХ догмы возврат.
Я С УЛЫБКОЙ ПРИШЕЛ - ИХ хитрость Виват
Я ОТКРЫТОЙ ДУШОЙ - их сват ПЛАГИАТ на Приват.

ID: 833123
Рубрика: Вірші,
дата надходження: 17.04.2019 19:51:14
© дата внесення змiн: 01.10.2019 17:59:43
автор: В. Штефан
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А нужно ограничить хождение доллара. Ограничить количество разового обмена на гривну, и количество выводимой из страны валюты обложить на вывод.И строгий контроль выводимой.
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Как объяснялось в фильме "Бесценный доллар", можно сделать вывод, вся сумма которую выплатит Трамп своему народу и в помощь бизнесов, перенесётся убытками всем владельцам долларов вне территории США.
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До 31.03.20 Украина должна выплатить кредиторам $5,415 млрд., а в целом 2020 году правительство, центральный банк, предприятия и банки должны выплатить $17,059 млрд. Интересно для чего правительство тратит последние деньги, что бы поддержать банки, когда долги возвращать нечем и ждем в лучшем случае дефолт, но очень вероятно банкротство.
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а вы уроды отдайте задолжености по зарплатам и увидите попыт на валюту физлиц
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