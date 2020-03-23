 Для підтримки курсу гривні Нацбанк 23 березня продав $50 млн

Як передає Цензор.НЕТ, про це повідомляється на сторінці Нацбанку в Фейсбуці
"Національний банк продавав валюту для згладжування надмірних коливань. Втім, сьогодні інтервенції з продажу валюти становили лише $50 млн, на відміну від минулих тижнів, коли ми продавали по $100-300 млн щодня", - зазначив регулятор, додавши, що інтенсивність коливань на валютному ринку ослабла і він має більш збалансований вигляд.
Центробанк зазначив, що в останні дні спостерігається збільшення кількості продавців валюти на міжбанку, а також падіння попиту на інвалюту з боку фізичних осіб. "В останні дні минулого тижня громадяни купували валюти стільки ж, скільки і продавали, не формуючи додаткового тиску на гривню", - наголошується в повідомленні.
в привате 28,25 покупка и 27.40 продажа
Для начала нужно владеть информацией, чтобы задавать вопросы!
То Паріжська Богоматєрь згоріла, то султан в Омані брикнувся догори *****, тепер ось вірус планету захопив...
Може, він син Сатани?!!
Воровство.
ИХ сват ПЛАГИАТ на Приват.
ВРЕМЯ поставило мат, а подлость набат.
Я последний хранитель, а догмы возврат.
Я С УЛЫБКОЙ ПРИШЕЛ, а хитрость Виват
Я С ОТКРЫТОЙ ДУШОЙ, а сват ПЛАГИАТ на Приват.
Пахабства системы и подлости развала удар,
Вследствие ИХ судьбы дерьма кавитации,
В черепной коробке и душенке дешевой прогар,
А коррозия Привата в виде гравитации.
Ошибки в книге бытия колдовства и шестерки в заклании,
Пудрят мозги благости, читая Богу нотации,
Ученики зла декламации - их совесть в прострации,
А воздаяние ИМ всем - кармы облик и жизни репутации.
Всегда так было - в правде МОЯ вся Сила
А у НИХ в семействе все слишком гнило.
Я СТОЮ НА ВЕСАХ СПРАВЕДЛИВОСТИ
И ЖЕЛЧЬЮ ПЛЮЮ НА МОГИЛЫ СУДЬБЫ
ВРЕМЯ поставило мат - ИХ подлость набат
Я последний хранитель - ИХ догмы возврат.
Я С УЛЫБКОЙ ПРИШЕЛ - ИХ хитрость Виват
Я ОТКРЫТОЙ ДУШОЙ - их сват ПЛАГИАТ на Приват.
ID: 833123
Рубрика: Вірші,
дата надходження: 17.04.2019 19:51:14
© дата внесення змiн: 01.10.2019 17:59:43
автор: В. Штефан