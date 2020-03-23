EN|RU|UK
Теми дня: Коронавірус і карантин Російські терористи збили Боїнг
 Політика України
  5511  110
Матеріали за темою:
Все про:карантин (846) маска (34) Гончарук_Олексій (781) COVID-19 (1624) коронавірус (370)

 Заборону експорту планували при виявленні перших випадків коронавірусу в Україні, - Гончарук відповів на звинувачення в халатності

Експрем'єр Олексій Гончарук відкидає звинувачення в халатності при здійсненні заходів, спрямованих на протидію COVID-19.

Про це ексчиновник повідомив на своїй сторінці в Фейсбук, інформує Цензор.НЕТ.

"Ще задовго до отримання листа від РНБО, наші фахівці з Міністерства охорони здоров'я України на чолі з Зоряною Скалецькою були в активній комунікації з фахівцями Всесвітньої організації охорони здоров'я і стежили за ситуацією. Ми створили відповідний штаб, встановили стан підвищеної готовності і розробили алгоритми дій.

По-друге. 31 січня, в день отримання листа, я негайно скликав нараду і відреагував терміновим дорученням МОЗ, а також Ганні Новосад, Оксані Маркаровій, Тимофію Милованову, Максиму Нефьодову і Вадиму Пристайку (копія доручення додається).

Заборону експорту планували при виявленні перших випадків коронавірусу в Україні, - Гончарук відповів на звинувачення в халатності 01

По-третє. 3 лютого на засіданні Уряду ми схвалили Національний план протиепідемічних заходів, спрямований на запобігання поширенню 2019 nCoV. В якому, серед іншого, було і доручення вивчити можливість введення тимчасової заборони експорту в разі виявлення загрози дефіциту таких товарів в Україні", - написав Гончарук.

Заборону експорту планували при виявленні перших випадків коронавірусу в Україні, - Гончарук відповів на звинувачення в халатності 02

Заборону експорту планували при виявленні перших випадків коронавірусу в Україні, - Гончарук відповів на звинувачення в халатності 03
Заборону експорту планували при виявленні перших випадків коронавірусу в Україні, - Гончарук відповів на звинувачення в халатності 04

Експрем'єр зазначає, що на початок лютого Кабмін розглядав три сценарії розвитку ситуації - "сценарій без заражень в Україні, сценарій з невеликою кількістю заражень і пандемія". На той момент жодного випадку зараження в країні не було.

Дивіться також: Хто продав українські маски? ВIДЕО

"Тому заборону експорту планували при діагнозі першого випадку. Це сталося 3 березня, а вже наступного дня змінили уряд. Заборону нові чиновники запровадилили через тиждень, як ми і розглядали в одному зі сценаріїв", - пише Гончарук.

Колишній глава Кабміну закликав владу не шукати "крайніх", а сконцентруватися на подоланні коронавірусу, це боротьба за економіку країни і протистояння з тими, хто нав'язує країні "прості рішення" типу "дефолту".

Читайте на "Цензор.НЕТ": Гончарук має бути викликаний на допит за ігнорування листа РНБО про заборону експорту масок, - Бутусов. ДОКУМЕНТ

Нагадаємо, раніше стало відомо, що секретар РНБО Данілов на початку року двічі просив уряд заборонити експорт масок. Пізніше уряд України на час карантину заборонив експорт хірургічних масок та інших товарів протиепідемічного призначення - обмеження діятимуть до 6 червня. В результаті Митна служба оформляла аж до 11 березня вивезення масок з України - приватні компанії вивезли 980 тонн масок.

Заборону експорту планували при виявленні перших випадків коронавірусу в Україні, - Гончарук відповів на звинувачення в халатності 05
Заборону експорту планували при виявленні перших випадків коронавірусу в Україні, - Гончарук відповів на звинувачення в халатності 06

Источник: https://censor.net.ua/ua/n3183726
 
 
 Топ коментарі
 
тебя же не спрашивают,шо ты планировал...тебя спрашивают,почему по рекомендации рнбо (а лучше раньше,решением правительства)не был запрещен экспорт
 показати весь коментар
 
В-третьих. 3 февраля на заседании Правительства мы одобрили Национальный план противоэпидемиологических мероприятий, Источник: https://censor.net.ua/n3183726

План
1 продать все маски и антисептики заграницу
2 начать продавать маски внутри страни в 10 раз дороже
3 купить дом на мальдивах
 показати весь коментар
Коментувати
Сортувати:
у вигляді дерева
за датою
за ім’ям користувача
за рейтингом
Рада форумчанПравила форума
Сторінка 2 з 2
<<<1 2
 
"Поэтому запрет экспорта планировали при диагнозе первого случая ох и дебил , а продукты к вывозу запретил бы при первом умершим от голода ? В тюрьму тебя , там то же масок нет ,тебя там ждут ,то что тебе не дадут сделать тут ,там сделают без проблем
 показати весь коментар
 
 
Пізно пити боржомі коли легені відвалились. На самокаті доженемо вивезені товари
 показати весь коментар
 
В котором, среди прочего, было и поручение изучить возможность введения временного запрета экспорта в случае обнаружении угрозы дефицита таких товаров в Украине", - написал Гончарук..

ююююююююююююююююююююююююююююююююююююююююююююююююююююююююююю

январь 31
2 дня на рассмотрение
2 дня проверить закрома
2 дня подбить итоги.
Кругом бегом неделя.
Запрет, с учётом опасности,должен был быть введён 7 февраля.
Усё.
 показати весь коментар
 
Сукин сын. Вы, сволочи, быстренько, до "выявления первых случаев коронавируса в Украине", подсуетились и продали всё!!!! При этом рассказывая с телевизоров и СМИ сказки что маски, респираторы, типа не нужны и они бесполезны... Брехуны! Китай одел бесплатно на всех своих граждан маски! В том числе и купленные у Украины! Сколько и кто положил в карманы на разнице в цене???? Негодяи! Преступники!!! Неужели и эту банду не засудят? Только почитайте что он там в своей писульке написал в ответ на обращение СНБО - опрацювати, надати пропозиції... Вместо того чтобы просто своим одним распоряжением запретить вывоз из страны любые средства индивидуальной защиты!!!! Это и есть преступная халатность, за это судят в нормальных странах и сажают надолго, без выкупов, а наоборот с конфискацией.
 показати весь коментар
 
В комментах так интересно. Порохоботы (по своей тупости) сами не поняли что зеботы (по своей методичке) тут с ними заодно. И те и другие накинулись на Гончарука. А у зедепутатов\зеботов теперь методичка все беды валить на Гончарука. Это как ящерица отбросила свой хвост, а тот кто преследовал её остался с этим хвостом..
 показати весь коментар
 
Где же тут опровержения,это только нелепые отговорки,весь мир скупал маски,но только Украине они были не нужны,и что это за текст приказа такой - опрацювати порушені питання,чистая демагогия.
 показати весь коментар
 
Не, не так."Установили состояние повышенной неготовности, разработали алгоритм бездействий".
 показати весь коментар
Сторінка 2 з 2
<<<1 2
Цензор.НЕТНовиниПолітика України
 
 
 
 
 
 вгору