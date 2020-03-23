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 Політика України
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 Гончарук відповів на звинувачення в халатності: Заборону експорту планували при виявленні перших випадків коронавірусу в Україні

Експрем'єр Олексій Гончарук відкидає звинувачення в халатності при здійсненні заходів, спрямованих на протидію COVID-19.

Про це ексчиновник повідомив на своїй сторінці в Фейсбук, інформує Цензор.НЕТ.

"Ще задовго до отримання листа від РНБО, наші фахівці з Міністерства охорони здоров'я України на чолі з Зоряною Скалецькою були в активній комунікації з фахівцями Всесвітньої організації охорони здоров'я і стежили за ситуацією. Ми створили відповідний штаб, встановили стан підвищеної готовності і розробили алгоритми дій.

По-друге. 31 січня, в день отримання листа, я негайно скликав нараду і відреагував терміновим дорученням МОЗ, а також Ганні Новосад, Оксані Маркаровій, Тимофію Милованову, Максиму Нефьодову і Вадиму Пристайку (копія доручення додається).

Гончарук відповів на звинувачення в халатності: Заборону експорту планували при виявленні перших випадків коронавірусу в Україні 01

По-третє. 3 лютого на засіданні Уряду ми схвалили Національний план протиепідемічних заходів, спрямований на запобігання поширенню 2019 nCoV. В якому, серед іншого, було і доручення вивчити можливість введення тимчасової заборони експорту в разі виявлення загрози дефіциту таких товарів в Україні", - написав Гончарук.

Гончарук відповів на звинувачення в халатності: Заборону експорту планували при виявленні перших випадків коронавірусу в Україні 02

Гончарук відповів на звинувачення в халатності: Заборону експорту планували при виявленні перших випадків коронавірусу в Україні 03
Гончарук відповів на звинувачення в халатності: Заборону експорту планували при виявленні перших випадків коронавірусу в Україні 04

Експрем'єр зазначає, що на початок лютого Кабмін розглядав три сценарії розвитку ситуації - "сценарій без заражень в Україні, сценарій з невеликою кількістю заражень і пандемія". На той момент жодного випадку зараження в країні не було.

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"Тому заборону експорту планували при діагнозі першого випадку. Це сталося 3 березня, а вже наступного дня змінили уряд. Заборону нові чиновники запровадилили через тиждень, як ми і розглядали в одному зі сценаріїв", - пише Гончарук.

Колишній глава Кабміну закликав владу не шукати "крайніх", а сконцентруватися на подоланні коронавірусу, це боротьба за економіку країни і протистояння з тими, хто нав'язує країні "прості рішення" типу "дефолту".

Читайте на "Цензор.НЕТ": Гончарук має бути викликаний на допит за ігнорування листа РНБО про заборону експорту масок, - Бутусов. ДОКУМЕНТ

Нагадаємо, раніше стало відомо, що секретар РНБО Данілов на початку року двічі просив уряд заборонити експорт масок. Пізніше уряд України на час карантину заборонив експорт хірургічних масок та інших товарів протиепідемічного призначення - обмеження діятимуть до 6 червня. В результаті Митна служба оформляла аж до 11 березня вивезення масок з України - приватні компанії вивезли 980 тонн масок.

Гончарук відповів на звинувачення в халатності: Заборону експорту планували при виявленні перших випадків коронавірусу в Україні 05
Гончарук відповів на звинувачення в халатності: Заборону експорту планували при виявленні перших випадків коронавірусу в Україні 06

Источник: https://censor.net.ua/ua/n3183726
 
   
 Топ коментарі
 
тебя же не спрашивают,шо ты планировал...тебя спрашивают,почему по рекомендации рнбо (а лучше раньше,решением правительства)не был запрещен экспорт
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В-третьих. 3 февраля на заседании Правительства мы одобрили Национальный план противоэпидемиологических мероприятий, Источник: https://censor.net.ua/n3183726

План
1 продать все маски и антисептики заграницу
2 начать продавать маски внутри страни в 10 раз дороже
3 купить дом на мальдивах
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Еще раз. Для особо "одаренных" Село это не только трактор и комбайн. Это инфраструктура - с зернотоком, складами,, тракторной бригадой, сельским Советом и пр. И на селе работают кроме механизаторов, кладовщики, весовщики, слесаря, механики, агрономы, и т.д. вплоть до бухгалтерии и продавцов.Зерноуборочный комплекс - такой термин вам известен?. Или вы думаете, что комбайнер или тракторист в поле живут? Так вот. Достаточно кому привезти с города этот вирус, ситуация будет та же что и в городе..
Желаю, чтобы мои прогнозы не подтвердились. Но время покажет. Тема закрыта
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Еще раз. Для особо одаренных.
Соблюдение карантина в условиях села - не представляет никакой проблемы. И карантин в селе возможно соблюдать, не останавливая процесса посадки-сбора урожая.

И да, вирус завезут обязательно - но он не укладывает всех повально и не заражает всех повально - достаточно соблюдать элементарные меры безопасности.
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Коронавирус…я не вижу оснований для беспокойства, Гончарук /Не паникуйте и не ведитесь на провокации, - Гончарук уверяет, что все регионы Украины готовы к возможному выявлению коронавируса.-Долбило чучело в женской шубе с игрушечным автоматом.
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С нетерпением жду самокатчика Лёху в прямом эфире на телеканале "Прямой". Можно к Вересню, а можно к Ганапольскому.
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То есть, эти идиоты, до последнего надеялись, что ПРОНЕСЕТ?

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То есть вместо запрета экспорта он "поручил изучить"...хороший мальчик...
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Заборона на вивезення засобів захисту при виявленні перших хворих - це запізнення на 14 днів, мінімум на 5. Сподіваюсь що цей експерд ще покатається на самокаті по тюремній камері.
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дятел млин... и как мог Зе на конкурсной основе выбрать "ГУРУ экономики" с дипломом ПТУ-МАУП... а было 5кандидатов...
и снова где то взял непонятного Шмыгаля..
и ни в какую Саакашвили или Еханурова ... видать ктото не велит.
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"Планировали", как только на нас Россия нападет, начнем изготовлять снаряды. Ну и что, Россия таки напала, а воевать пришлось добробатам в кроссовках и с охотничьими ружьями. Так и тут опять - коронавирус пришел, а повязки пришлось шить самим и прочие средства у Китая просить. Само напрашивается написать - "Мудаки".
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"Поэтому запрет экспорта планировали при диагнозе первого случая ох и дебил , а продукты к вывозу запретил бы при первом умершим от голода ? В тюрьму тебя , там то же масок нет ,тебя там ждут ,то что тебе не дадут сделать тут ,там сделают без проблем
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Пізно пити боржомі коли легені відвалились. На самокаті доженемо вивезені товари
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В котором, среди прочего, было и поручение изучить возможность введения временного запрета экспорта в случае обнаружении угрозы дефицита таких товаров в Украине", - написал Гончарук..

ююююююююююююююююююююююююююююююююююююююююююююююююююююююююююю

январь 31
2 дня на рассмотрение
2 дня проверить закрома
2 дня подбить итоги.
Кругом бегом неделя.
Запрет, с учётом опасности,должен был быть введён 7 февраля.
Усё.
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Сукин сын. Вы, сволочи, быстренько, до "выявления первых случаев коронавируса в Украине", подсуетились и продали всё!!!! При этом рассказывая с телевизоров и СМИ сказки что маски, респираторы, типа не нужны и они бесполезны... Брехуны! Китай одел бесплатно на всех своих граждан маски! В том числе и купленные у Украины! Сколько и кто положил в карманы на разнице в цене???? Негодяи! Преступники!!! Неужели и эту банду не засудят? Только почитайте что он там в своей писульке написал в ответ на обращение СНБО - опрацювати, надати пропозиції... Вместо того чтобы просто своим одним распоряжением запретить вывоз из страны любые средства индивидуальной защиты!!!! Это и есть преступная халатность, за это судят в нормальных странах и сажают надолго, без выкупов, а наоборот с конфискацией.
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Да он ещё за обещаные 40% ВВП должен ответить.
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В комментах так интересно. Порохоботы (по своей тупости) сами не поняли что зеботы (по своей методичке) тут с ними заодно. И те и другие накинулись на Гончарука. А у зедепутатов\зеботов теперь методичка все беды валить на Гончарука. Это как ящерица отбросила свой хвост, а тот кто преследовал её остался с этим хвостом..
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Где же тут опровержения,это только нелепые отговорки,весь мир скупал маски,но только Украине они были не нужны,и что это за текст приказа такой - опрацювати порушені питання,чистая демагогия.
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Не, не так."Установили состояние повышенной неготовности, разработали алгоритм бездействий".
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Бубочка ж казав, що в них немає часу на стратегичне мислення... Не набрехав... Вони не винуваті...
Винуваті ДОВПОЙОПИ, ЯКІ ЇХ ОБРАЛИ...
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А чем в это время Сивоха занимался?
От похмелья не мог отойти?
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А почему бы не запретить вывоз после 10000 случая смерти от коронавируса?
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Якийсь не правильний "козел отпущения" . Брикаеться.
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чувачки купили дипломы и лексусы ...
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Такие документы без чёткого указания срочно "приостановить", "запретить", "до особого распоряжения", указ без указания сроков исполнения и ответственности (дело государственной важности и безопасности) могут готовить только продавцы керосина из бочки с краником в Мухосранске.
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"...Мы создали соответствующий штаб, установили состояние повышенной готовности и разработали алгоритмы действий..."

Як при совку: головне створити штаб, щоб не знайти винуватих.
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...знову і знову з народу роблять "баранів" вони бачите чекали першого хворого а до того спродали весь стратегічний запас, ну діждались заборонили продаж , а заборонять уже немає чого....дохніть людоньки...
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...знову і знову з народу роблять "баранів" вони бачите чекали першого хворого а до того спродали весь стратегічний запас, ну діждались заборонили продаж , а заборонять уже немає чого....дохніть людоньки...
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"разом з іншими "заінтересованими" державними органами" - це рівень освіченості прем'єр-міністра країни.
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запрет экспорта планировали при диагнозе первого случаяИсточник: https://censor.net.ua/n3183726

А пока нет 1-го случая в аптеках не должно быть масок?
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Про спалах нетипових випадків вірусної пневмонії в лікарнях України було відомо ще з грудня, і ніхто не чухався з встановленням діагнозів через відсутність тестів в достатній кількості.
Як можна виявити "перший випадок" без широкомасштабного обстеження населення при першій підозрі?
Хтось зазвиздівся...
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Самокат бы лучше свой продал . Ну если кто то ожидал от полнейшего бездаря в управлении страной чуда , то он осел еще больший чем Осел Оманский.
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Гончарук ответил на обвинения в халатности: Запрет экспорта планировали при выявлении первых случаев коронавируса в Украине

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Гончарук, зачем врать? Или мозгов у тебя нет.
То, что коронавирус будет в Украине со дня на день, знали все.
Значит надо было накапливать запасы масок, включая заблаговременный запрет на экспорт.
А что получилось?
Первые случаи коронавируса появились, а масок даже на складах нет!
Какой может быть запрет на то, чего нет.
Вот такой ты руководитель. Пустышка или барыга. Скорее всего и то, и другое.
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Израильская система здравоохранения не готова к эпидемии.
Государственная контрольная служба выпустила доклад, предупреждающий, что система здравоохранения Израиля не готова бороться с эпидемией.

В отчете, написанном до вспышки коронавируса, говорится, что правительство не разработало достаточных планов для борьбы с эпидемией и не располагает накоплениями достаточного количества лекарств и аппаратов ИВЛ.

Премьер-министр Нетаниягу, который некоторое время был министром здравоохранения, признает, что "есть возможности для улучшения", но утверждает, что отчет не применим к коронавирусу.

"В мире нет страны, которая могла бы прогнозировать или подготовиться к распространению вируса", - говорится в заявлении канцелярии премьер-министра.

"Ни одна система здравоохранения в мире, даже лучшая, не была готова бороться с эпидемией", - добавил он.

https://mignews.com/news/health/230320_201336_41353.html

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А вот меня интересует как бы неочевидный вопрос. А Гончарук все-все-все документы кабмина себе закопировал? Включая гостайну? Канешн, он правильно все это сделал, но... Уже несмешно на этот цирк клоунов в руководстве страны наблюдать Гончарук відповів на звинувачення в халатності: Заборону експорту планували при виявленні перших випадків коронавірусу в Україні - Цензор.НЕТ 7025
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Ну ВОЗ там они профукали эту ситуацию с пандемией, но это все хрень собачья, мы наблюдаем привычную для наших широт картину, когда чиновники, причем на всех уровнях, играют в футбол и прикрывают свой зад письмами и рекомендациями. Хотели бы что-то сделать, сделали бы, и Данилов и Гончарук, а то что мы видим, все эти письма и безотлагательные писульки перестраховка и не более того. На данный момент происходят масштабные спекуляции масками, медикаментами, оборудованием, повышенный спрос и паника порождают дефицит, дефицит это среда для спекуляций, каких-то осмысленных телодвижений в этом плане и сейчас нет, от того же Данилова, от МОЗ, и от кабмина в целом. Везде где пандемия набирает обороты, везде схожие проблемы, просто у нас это будет все больнее и одна из причин, - безответственность чиновников, им лучше нихрена не делать, перестраховаться писульками, чем принимать решения, ответственные и часто рискованные решения. И еще одна причина отсутствие аналитических центров и институтов способных давать адекватную оценку и упреждать разного рода угрозы для страны.
СНБО должны были не письмами и рекомендациями кормить кабмин, а постановлениями совета, с конкретным перечнем действий по предотвращению пандемии, сворачивать все на ВОЗ, ну это глупость, ВОЗ конечно виноват, но они не виноваты в том что страна оставила всю Украину без средств защиты и медикаментов перед эпидемией.
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...не виноваты в том что кабмин оставил всю Украину без средств защиты...
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ПОЦ конкретный! Первый случай появился, а для своего народа уже нихера и нет.ЗАШИБИСЬ **** в доску!
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Усе це зелене булькотіння? Якісь папірці Гончарук відповів на звинувачення в халатності: Заборону експорту планували при виявленні перших випадків коронавірусу в Україні - Цензор.НЕТ 5306 Нічого вони не вартують. 980 тон захисних засобів вивезли?
- Вивезли.
Кому пожиттєво, а кому 15 років ув"язнення чи вовчий білет, то уже не хай самі визначають.
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поцілуй їх в дупу ..."завтра" вони стануть хероямияк і всі папереднікі які розвалили цю країну ...де зараз крадчук який віддав ядерну зброю ...де кучмо зіц своїм зятьком пінчуком розграбували всі заводи на "металобрухт" під виглядом "приватизації ... про що ви ...це все кодло зараз не гниє у кар"єрах ламаючи камінь ...воно все й далі розказує як ми маємо жити продаючи Україну хто кацапам а хто взагалі шайці шахраїв під назвою МВФ **** "соросоподібним" тварям ...ВОНИ ВСІ ХЕРОЇ ... А ВИ ВСІ ГОЇ
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невже гончарук зараз торгує в києві масками по 20 грн за штуку.? а ще гончарук винуватий шо після двократного обвалу ціни на нафту бензин на заправких навіть не дригнувся? ну а такі писульки в чиновницькому середовищі циркулюють роями без зупинки 24 години на добу, тепер вже без перерви на обід і вихідних. писульки нічим не підкріплені та не забезпечені ніякими ресурсами для виконання. такий собі круговорот гівна в країні.
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Мародери Зелені ви показали своє нутро. Україна та її народ, для вас ніщо. Головне заробіток. І ви пляді, ще розповідали про Свинарчуків???
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Мы создали соответствующий штабИсточник: https://censor.net.ua/n3183726
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Гончарук, это все на что ты способен - создавать штабы.
Больных нет, а штаб есть.
Штаб есть, а масок нет!
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ану КАЗЛИ ...ША ...бубочку "обидели" безсердечные ...а он артист ...утончённая натура ...лядь
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Гав-гав!, гав-гав!, а на выходе протеста - как всегда одно гавно, пиар и истерика.
Бичеватели сраные.
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