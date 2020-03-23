 Гончарук відповів на звинувачення в халатності: Заборону експорту планували при виявленні перших випадків коронавірусу в Україні

Про це ексчиновник повідомив на своїй сторінці в Фейсбук, інформує Цензор.НЕТ.
"Ще задовго до отримання листа від РНБО, наші фахівці з Міністерства охорони здоров'я України на чолі з Зоряною Скалецькою були в активній комунікації з фахівцями Всесвітньої організації охорони здоров'я і стежили за ситуацією. Ми створили відповідний штаб, встановили стан підвищеної готовності і розробили алгоритми дій.
По-друге. 31 січня, в день отримання листа, я негайно скликав нараду і відреагував терміновим дорученням МОЗ, а також Ганні Новосад, Оксані Маркаровій, Тимофію Милованову, Максиму Нефьодову і Вадиму Пристайку (копія доручення додається).
По-третє. 3 лютого на засіданні Уряду ми схвалили Національний план протиепідемічних заходів, спрямований на запобігання поширенню 2019 nCoV. В якому, серед іншого, було і доручення вивчити можливість введення тимчасової заборони експорту в разі виявлення загрози дефіциту таких товарів в Україні", - написав Гончарук.
Експрем'єр зазначає, що на початок лютого Кабмін розглядав три сценарії розвитку ситуації - "сценарій без заражень в Україні, сценарій з невеликою кількістю заражень і пандемія". На той момент жодного випадку зараження в країні не було.
"Тому заборону експорту планували при діагнозі першого випадку. Це сталося 3 березня, а вже наступного дня змінили уряд. Заборону нові чиновники запровадилили через тиждень, як ми і розглядали в одному зі сценаріїв", - пише Гончарук.
Колишній глава Кабміну закликав владу не шукати "крайніх", а сконцентруватися на подоланні коронавірусу, це боротьба за економіку країни і протистояння з тими, хто нав'язує країні "прості рішення" типу "дефолту".
Нагадаємо, раніше стало відомо, що секретар РНБО Данілов на початку року двічі просив уряд заборонити експорт масок. Пізніше уряд України на час карантину заборонив експорт хірургічних масок та інших товарів протиепідемічного призначення - обмеження діятимуть до 6 червня. В результаті Митна служба оформляла аж до 11 березня вивезення масок з України - приватні компанії вивезли 980 тонн масок.
Желаю, чтобы мои прогнозы не подтвердились. Но время покажет. Тема закрыта
Соблюдение карантина в условиях села - не представляет никакой проблемы. И карантин в селе возможно соблюдать, не останавливая процесса посадки-сбора урожая.
И да, вирус завезут обязательно - но он не укладывает всех повально и не заражает всех повально - достаточно соблюдать элементарные меры безопасности.
и снова где то взял непонятного Шмыгаля..
и ни в какую Саакашвили или Еханурова ... видать ктото не велит.
Месяц назад мы оказывается были еще готовы...
ююююююююююююююююююююююююююююююююююююююююююююююююююююююююююю
январь 31
2 дня на рассмотрение
2 дня проверить закрома
2 дня подбить итоги.
Кругом бегом неделя.
Запрет, с учётом опасности,должен был быть введён 7 февраля.
Усё.
Винуваті ДОВПОЙОПИ, ЯКІ ЇХ ОБРАЛИ...
https://www.google.com/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=video&cd=1&cad=rja&uact=8&ved=0ahUKEwiL-IvQprHoAhUHlosKHR--CfIQtwIIKDAA&url=https%3A%2F%2Fwww.youtube.com%2Fwatch%3Fv%3Dnm5G-1Et0LE&usg=AOvVaw2kX8M8IybMWzY2jC2jyGU8
От похмелья не мог отойти?
Як при совку: головне створити штаб, щоб не знайти винуватих.
А пока нет 1-го случая в аптеках не должно быть масок?
Як можна виявити "перший випадок" без широкомасштабного обстеження населення при першій підозрі?
Хтось зазвиздівся...
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Гончарук, зачем врать? Или мозгов у тебя нет.
То, что коронавирус будет в Украине со дня на день, знали все.
Значит надо было накапливать запасы масок, включая заблаговременный запрет на экспорт.
А что получилось?
Первые случаи коронавируса появились, а масок даже на складах нет!
Какой может быть запрет на то, чего нет.
Вот такой ты руководитель. Пустышка или барыга. Скорее всего и то, и другое.
Государственная контрольная служба выпустила доклад, предупреждающий, что система здравоохранения Израиля не готова бороться с эпидемией.
В отчете, написанном до вспышки коронавируса, говорится, что правительство не разработало достаточных планов для борьбы с эпидемией и не располагает накоплениями достаточного количества лекарств и аппаратов ИВЛ.
Премьер-министр Нетаниягу, который некоторое время был министром здравоохранения, признает, что "есть возможности для улучшения", но утверждает, что отчет не применим к коронавирусу.
"В мире нет страны, которая могла бы прогнозировать или подготовиться к распространению вируса", - говорится в заявлении канцелярии премьер-министра.
"Ни одна система здравоохранения в мире, даже лучшая, не была готова бороться с эпидемией", - добавил он.
https://mignews.com/news/health/230320_201336_41353.html
СНБО должны были не письмами и рекомендациями кормить кабмин, а постановлениями совета, с конкретным перечнем действий по предотвращению пандемии, сворачивать все на ВОЗ, ну это глупость, ВОЗ конечно виноват, но они не виноваты в том что страна оставила всю Украину без средств защиты и медикаментов перед эпидемией.
- Вивезли.
Кому пожиттєво, а кому 15 років ув"язнення чи вовчий білет, то уже не хай самі визначають.
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Гончарук, это все на что ты способен - создавать штабы.
Больных нет, а штаб есть.
Штаб есть, а масок нет!
Бичеватели сраные.