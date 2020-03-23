 Гончарук відповів на звинувачення в халатності: Заборону експорту планували при виявленні перших випадків коронавірусу в Україні

Про це ексчиновник повідомив на своїй сторінці в Фейсбук, інформує Цензор.НЕТ.

"Ще задовго до отримання листа від РНБО, наші фахівці з Міністерства охорони здоров'я України на чолі з Зоряною Скалецькою були в активній комунікації з фахівцями Всесвітньої організації охорони здоров'я і стежили за ситуацією. Ми створили відповідний штаб, встановили стан підвищеної готовності і розробили алгоритми дій.

По-друге. 31 січня, в день отримання листа, я негайно скликав нараду і відреагував терміновим дорученням МОЗ, а також Ганні Новосад, Оксані Маркаровій, Тимофію Милованову, Максиму Нефьодову і Вадиму Пристайку (копія доручення додається).

По-третє. 3 лютого на засіданні Уряду ми схвалили Національний план протиепідемічних заходів, спрямований на запобігання поширенню 2019 nCoV. В якому, серед іншого, було і доручення вивчити можливість введення тимчасової заборони експорту в разі виявлення загрози дефіциту таких товарів в Україні", - написав Гончарук.





Експрем'єр зазначає, що на початок лютого Кабмін розглядав три сценарії розвитку ситуації - "сценарій без заражень в Україні, сценарій з невеликою кількістю заражень і пандемія". На той момент жодного випадку зараження в країні не було.

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"Тому заборону експорту планували при діагнозі першого випадку. Це сталося 3 березня, а вже наступного дня змінили уряд. Заборону нові чиновники запровадилили через тиждень, як ми і розглядали в одному зі сценаріїв", - пише Гончарук.

Колишній глава Кабміну закликав владу не шукати "крайніх", а сконцентруватися на подоланні коронавірусу, це боротьба за економіку країни і протистояння з тими, хто нав'язує країні "прості рішення" типу "дефолту".

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Нагадаємо, раніше стало відомо, що секретар РНБО Данілов на початку року двічі просив уряд заборонити експорт масок. Пізніше уряд України на час карантину заборонив експорт хірургічних масок та інших товарів протиепідемічного призначення - обмеження діятимуть до 6 червня. В результаті Митна служба оформляла аж до 11 березня вивезення масок з України - приватні компанії вивезли 980 тонн масок.



