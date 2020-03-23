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 Вартість продуктів у магазинах підвищується: "Найбільші постачальники суттєво піднімають відпускні ціни"

Оператори українського ринку рітейлу пояснюють зростання цін на продукти харчування і товари першої необхідності подорожчанням у постачальників.

Про це, зокрема, заявив гендиректор корпорації АТБ Борис Марков, інформує Цензор.НЕТ.

"Щоб уникнути домислів і чуток хочу для вас розставити всі крапки над "і" у питанні зростання цін на продукти харчування, а також товари першої необхідності в супермаркетах торговельної мережі "АТБ" і у всій мережевій роздрібній торгівлі. Як ви могли помітити, в останні дні в наших магазинах справді подорожчали деякі продукти з так званого борщового набору, антисептики і деякі інші товари. Однак, не варто вбачати в цьому жадобу додаткового заробітку. Причина подорожчання криється в тому, що найбільші постачальники суттєво піднімають відпускні ціни. Причому не тільки для нашої торгової мережі, а й для інших операторів українського ринку рітейлу. Це пояснюється значним зростанням витрат на виробництво продукції, пов'язаним із карантинними заходами і суворими обмеженнями, а також зі зміною цін на всі імпортні складові собівартості товару (пов'язані з девальвацією гривні). Зі свого боку ми змушені приймати ці переоцінки. Це необхідно для стабільної роботи більш ніж тисячі наших магазинів і безперебійної поставки гарантовано якісних продуктів до вашого столу", - пише він у Facebook.

Марков запевнив, що компанія "докладає всіх зусиль, щоб забезпечити стабілізацію зростання цін з боку постачальників продуктів і товарів першої необхідності".

Читайте також на "Цензор.НЕТ": "Ситуація у країні з продовольчим забезпеченням стабільна", - гендиректор АТБ Марков

Вартість продуктів у магазинах підвищується: Найбільші постачальники суттєво піднімають відпускні ціни 01

У пресслужбі АТБ повідомили, що продукти з "борщового набору" (картопля, капуста, цибуля, морква) подорожчали на 35-128%, цукор - на 8%, макаронні вироби - на 9,5%, крупи - на 11% , гречка - на 51%, борошно - на 5%, яйця - на 6%.

Вартість продуктів у магазинах підвищується: Найбільші постачальники суттєво піднімають відпускні ціни 02

Источник: https://censor.net.ua/ua/n3183725
 
   
 Топ коментарі
 
Скоро у всіх зеботів на столі... "Крупнейшие поставщики существенно поднимают отпускные цены", - стоимость продуктов в магазинах повышается - Цензор.НЕТ 5221
"Крупнейшие поставщики существенно поднимают отпускные цены", - стоимость продуктов в магазинах повышается - Цензор.НЕТ 6374
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В связи с этим повторюсь снова. У нас власть просто не догоняет многого. Или не хочет и догонять. У нас неделю назад вынужденно "ушли на карантин" многие семьи, которые жили с копеек от зарплаты до зарплаты. У нас большое количество бедных людей разного возраста, в том числе и дети. Нужно срочно уже думать и о них. Этих людей уже нужно просто начинать тупо кормить, т.к. у них заканчиваются или уже закончились деньги и еда. Через время эти люди будут умирать не от вируса а от обычного истощения. Об этом власти и не вспоминают, а подумать нужно было еще вчера. И судя по всему решать это придется снова церкви и волонтерам.
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Дорожать могут товары, которые магазин только получит от постащиков, ко имеющиеся в наличии...С какого хера на глазах меняют ценники??? Чистая брехня.Для зедебилов.
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ПРОСТО В УКРАИНЕ ПРЕЗИДЕНТ-ТУПОЙ ОСЕЛ !!!!!!!! В УСЛОВИЯХ ЭПИДЕМИИ НАДО ДЕРЖАТЬ РУКУ НА ПУЛЬСЕ СТРАНЫ,А ЭТОТ НЕДОМЕРОК---ТОЛЬКО МАМУ РОЗУ УГОВОРИЛ НЕ ВЫХОДИТЬ НА УЛИЦУ !!!! ПОЛНЫЙ ЗВИЗДЕЦ !!!!!!!
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Военное положение и растреливать к "чертовой матери"!
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кто ж Ко и компани расстреляет...?! он же "спонсор"...
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Надо же, как понятно всё объяснили. Прям слезу прошибает.
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правительству нужно давать эти подачки молча, чтоб люди успели их потратить, а потом говорить что выдавали. сколько помню, при любых повышениях, толи минимальной зпл. толи мин пенсии барыги успевали поднять цены еще до выплат чтоб тут же забрать эти деньги, и даже болье. это было всегда.
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А шо ж такоє??? Раніше всє такіє модниє в АТБ не ходім, бо це для малоімущіх, а тут АТБ ціни на гречку запердолив, то всі так дружно заскавучали..
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У мене біля дому Ашан і АТБ... В АТБ гречка і картопля зараз стали дорожчими, ніж в Ашані, хоча ще тиждень тому були дешевші!
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лук за неделю подорожал на 10(!) гривень...кому война-а кому...и шо наш Антимонопольный орган...?!!! реакции-(0)...
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А прикиньте вой какой бы был если бы президентом был Порошенко!!!
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100% ЗЕбильный скот уже бы до истерики на гавно изошёлся, рассказывал бы про генацид ат Парашенко. А тут смотри..довольные сидят не пикают..
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бо видят теперь шо Зе-полный им-нт при власти...ему 42 года-а толку....?!
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Та ладно. З розмов з зебами (вимушеними) вони вважають що Нелох все робить правильно то боярє погані.
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В среднем гастрономчике в спальном районе, где лимоны были по 40-65,
теперь лимоны средней степени паршивости по 94.
Ну не ссуки ?
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дак они видимо предвидят доллар по 45 и играють на упреждение...
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Парадокс.Коли народ виходе на вулиці,ціни падають. "Найбільші постачальники суттєво піднімають відпускні ціни", - вартість продуктів у магазинах підвищується - Цензор.НЕТ 3263
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очень плохо что к нам до сих пор не зашли lidl, tesco, kaufman and co
Может они были бы более порядочными, чем наши хапуги.....
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Як писав Симон Петлюра ,,Нам не страшні московські воші,а страшні своі украінські гниди".Ми один одного знищуємо, через свою ненаситну жадібність до наживи, в тяжкі часи для Украіни.
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а ще як мінімум до 3-го карантин...і садити городи та поля вже може бути або нічим або не за що...?!
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Та невже? Самі себе знищуємо? А більше нам оце нічого робити?
Покажіть-но хоч одного етнічного українця - власника торгової мережі.
Або власника банку.
Або просто собі звичайнісінького доларового мільйонера - ну хоч би одного.
А в Америці їх десятки - українців-мільйонерів.
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K0५EGAR

@Rage4oK


На той неделе, когда у нас ещё ходили поезда, видел составы с зерном, едущие в сторону Конотопа.. Полагаю, наши пещерные длб его уже продали, как и маски. Ну, или поменяли на бусы. Повторюю по БУКВАМ: A L A R M!!! Р О С І Я З А К Р И Л А Е К С П О Р Т З Е Р Н А!!
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ну рассеян понять можно-к ним киздец подкрадывается...но с нашими кловунами и нам не избежать...
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Мародёрят на крови - а откаты заносят в офис президента. При Порошенко такого б не было - пересажал бы нах к чертовой матери, и Турчинов бы тоже, и Яценюк, даже б Янык порядок бы навёл, а зеленым трын-трава
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они же -"виртуальная" партия...они вроде есть-а их как бы и нет...
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интересно-а "Мерседес" тоже поднимает цены для наших "лидеров" или наоборот-сейчас оптовые скидки для СН...?! "Найбільші постачальники суттєво піднімають відпускні ціни", - вартість продуктів у магазинах підвищується - Цензор.НЕТ 4305
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Ну барыга-то уже не у власти, так, что это всё неважно
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Зеленский лично приказал цены поднять. Инфо 100%.
А Пе приказал бы снизить. Тоже инфа 100%.
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Надо же, какое липовое объяснение. В Италии, Франции, Германии... полный карантин, но ничего не подорожало! В Италии - 13-ый день карантина. Цены, как и прежде.
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а цибулю з морквою за доляри купили ?

Сметану відерко - завжди брав в "Рукавичці" місцевого молокозаводу - тут в чеку на 3 грн. дороще !
А вже не раз згадувана гречка ... і т.д.
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В США Трамп запретил указом повышать цены в связи с административными ограничениями. Здесь Зеленский набивает карманы барыгам, которые при нем - те вам объяснят все что угодно - лишь бы задрать цены. Они резко тупеют и не не понимают, когда ситуация позволяет набить карманы - откройте базары и рынки в этом случае, и все устаканится. Или должен быть запрет на повышение цен - ситуация одинакова для всех, а не для только избранных.
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Особенно увеличились затраты на прошлогоднюю гречку.Правительство, где вы суки?
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Быдломасса требовала карантина, всех в резервации, "пачиму власть ничего не делает!" и т.п.?
Ну вот теперь хавайте полной ложкой.
Последствия карантина все почувствуют на своем кошельке.
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ЗЕЖЫТЫ наверняка гречку продали вместе с намордниками
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повышение цен обусловлено повышением цен на импортные составляющие......морковь была 3.70 сейчас 7.60 ....наверно в ней каротин импортный ...ха ха ха.... нет твёрдой руководящей руки в стране ...да в прочем и нет страны...одни барыги и воры
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