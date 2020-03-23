 "Найбільші постачальники суттєво піднімають відпускні ціни", - вартість продуктів у магазинах підвищується

Про це, зокрема, заявив гендиректор корпорації АТБ Борис Марков, інформує Цензор.НЕТ.

"Щоб уникнути домислів і чуток хочу для вас розставити всі крапки над "і" у питанні зростання цін на продукти харчування, а також товари першої необхідності в супермаркетах торговельної мережі "АТБ" і у всій мережевій роздрібній торгівлі. Як ви могли помітити, в останні дні в наших магазинах справді подорожчали деякі продукти з так званого борщового набору, антисептики і деякі інші товари. Однак, не варто вбачати в цьому жадобу додаткового заробітку. Причина подорожчання криється в тому, що найбільші постачальники суттєво піднімають відпускні ціни. Причому не тільки для нашої торгової мережі, а й для інших операторів українського ринку рітейлу. Це пояснюється значним зростанням витрат на виробництво продукції, пов'язаним із карантинними заходами і суворими обмеженнями, а також зі зміною цін на всі імпортні складові собівартості товару (пов'язані з девальвацією гривні). Зі свого боку ми змушені приймати ці переоцінки. Це необхідно для стабільної роботи більш ніж тисячі наших магазинів і безперебійної поставки гарантовано якісних продуктів до вашого столу", - пише він у Facebook.

Марков запевнив, що компанія "докладає всіх зусиль, щоб забезпечити стабілізацію зростання цін з боку постачальників продуктів і товарів першої необхідності".

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У пресслужбі АТБ повідомили, що продукти з "борщового набору" (картопля, капуста, цибуля, морква) подорожчали на 35-128%, цукор - на 8%, макаронні вироби - на 9,5%, крупи - на 11% , гречка - на 51%, борошно - на 5%, яйця - на 6%.