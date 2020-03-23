 "Найбільші постачальники суттєво піднімають відпускні ціни", - вартість продуктів у магазинах підвищується

Про це, зокрема, заявив гендиректор корпорації АТБ Борис Марков, інформує Цензор.НЕТ.
"Щоб уникнути домислів і чуток хочу для вас розставити всі крапки над "і" у питанні зростання цін на продукти харчування, а також товари першої необхідності в супермаркетах торговельної мережі "АТБ" і у всій мережевій роздрібній торгівлі. Як ви могли помітити, в останні дні в наших магазинах справді подорожчали деякі продукти з так званого борщового набору, антисептики і деякі інші товари. Однак, не варто вбачати в цьому жадобу додаткового заробітку. Причина подорожчання криється в тому, що найбільші постачальники суттєво піднімають відпускні ціни. Причому не тільки для нашої торгової мережі, а й для інших операторів українського ринку рітейлу. Це пояснюється значним зростанням витрат на виробництво продукції, пов'язаним із карантинними заходами і суворими обмеженнями, а також зі зміною цін на всі імпортні складові собівартості товару (пов'язані з девальвацією гривні). Зі свого боку ми змушені приймати ці переоцінки. Це необхідно для стабільної роботи більш ніж тисячі наших магазинів і безперебійної поставки гарантовано якісних продуктів до вашого столу", - пише він у Facebook.
Марков запевнив, що компанія "докладає всіх зусиль, щоб забезпечити стабілізацію зростання цін з боку постачальників продуктів і товарів першої необхідності".
У пресслужбі АТБ повідомили, що продукти з "борщового набору" (картопля, капуста, цибуля, морква) подорожчали на 35-128%, цукор - на 8%, макаронні вироби - на 9,5%, крупи - на 11% , гречка - на 51%, борошно - на 5%, яйця - на 6%.
Они ее неделю назад вьікапьівали?
Более дебильньіе обьяснения я только от кацапов могут усльішать и то не всегда.
Так вони понімалі, понімают, і будуть понімать далі, що у цьому винен Лоліта Вальцман.
У самого прекрасно сохраняется в погребе до самого мая, в том числе и яблоки.
Донєцкіє оно вже проходили штурм «Метро».....
почти мгновенная карма...
Овощи из списка выращены в прошлом году, крупы, мука, макарошки почти все отечественного производства, с какого перепуга подорожание ? Где АМКУ и Зебил с обещанием контролировать цены ? Впрочем, наивных ЛОЗОВ, обсмотревшизся дебильных шоу по ТВ ни капли не жаль, я бы с таких тожде содрал 3 шкуры ))))
Какие импортные составляющие (на картофель, цена была 12 - стала 17, капусту 4 - 8, морковь 4 - 8, соль, сахар, гречку (или это та, которую Азаров завозил из Китая). Я бы для этих марковых ввел бы карантин: до конца дней жить в изоляции и никуда не рыпаться. Забыть про Мальдивы-Доминиканы (там же только импортная составляющая), а определить им вечное поселение в местах произрастания борщевого набора в Украине.
Этот бедный Зеленский пластается перед вами, умоляет понять трудную ситуацию в стране. А они тут же про импортную составляющую на капусту. Прямо-таки "Операция Ы" про космические корабли и балет Большого театры.
И настало уже время гнать паршивой метлой этот Монопольный комитет (знаю, что надо писать Антимонопольный, но клавиши сами запали).
Думаю было бы правильно оштрафовать всех этих барыг на 200% сверх выручки. А марковых на максимальный штраф при нарушении карантинных правил. Или на максимальный штраф, применяемый в Европе, США? Они так любят импортную составляющую)))
А другие "патриоты" занимаются разжиганием вражды здесь , на этом сайте, денно и нощно. И админы их не банят.
Еще "патриоты" торгуют дефицитом, задирая цены, наживаясь на беде.
На западе поймали водолаза с масками, хотевшего переправить маски в Румынию.
На Зап.Украине у нас в основном кто живет? Патриоты! Они за Зелю не голосовали.
Но они до последнего ездили на россию на зароботки поездом Львов - москва.
Вот такие они, патриоты.
Тошнит от этого.
Что-то, когда гривна укреплялась, никто цены не снижал
Какие импортные составляющие (на картофель, цена была 12 - стала 17, капусту 4 - 8, морковь 4 - 8, соль, сахар, гречку (или это та, которую Азаров завозил из Китая). Я бы для этих марковых ввел бы карантин: до конца дней жить в изоляции и никуда не рыпаться. Забыть про Мальдивы-Доминиканы (там же только импортная составляющая), а определить им вечное поселение в местах произрастания борщевого набора в Украине.
Этот бедный Зеленский пластается перед вами, умоляет понять трудную ситуацию в стране. А они тут же про импортную составляющую на капусту. Прямо-таки "Операция Ы" про космические корабли и балет Большого театры.
И настало уже время гнать паршивой метлой этот Монопольный комитет (знаю, что надо писать Антимонопольный, но клавиши сами запали).
Думаю было бы правильно оштрафовать всех этих барыг на 200% сверх выручки. А марковых на максимальный штраф при нарушении карантинных правил. Или на максимальный штраф, применяемый в Европе, США? Они так любят импортную составляющую)))
При любых возможных трудных условиях для людей вышиванкнутые "патриоты" тут же допомогають нацii - обдиранием последних трусов со своих соотечественников.
Это всё характеризует нас как быдло, рагульё и скот. И все наши беды - нами вполне заслуженны.