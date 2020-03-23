 У заступника голови Харківської облради Скоробагача підтвердили COVID-19, 9 тих, хто контактували з ним, самоізолювалися, - глава облради Чернов

Про це в коментарі Суспільному повідомив голова Харківської обласної ради Сергій Чернов, інформує Цензор.НЕТ.

"Після отримання офіційної інформації ми перевели весь апарат обласної ради на дистанційну систему роботи, локалізували тих людей, які були в контакті у цей час із Володимиром Івановичем... Вони в самоізоляції всі. Незалежно від того, яку вони посаду обіймають. Ми організували роботу таким чином, що це не впливає ніяк на роботу виконавчого апарату і загалом обласної ради. Робота ведеться абсолютно в повному обсязі", - сказав Чернов.

"Сьогодні санітарно-епідеміологічна служба і фахівці лабораторії провели відповідну дезінфекцію всіх приміщень і кабінетів, у яких перебували і працювали ці люди, і приміщення обласної ради, мається на увазі загального користування. Ми сьогодні контролюємо стан здоров'я всіх наших співробітників. Зокрема, тих, хто мав безпосередній контакт, насамперед тих, хто працює в апараті, це 9 осіб", - сказав Чернов.

На сьогодні, за словами Чернова, всі здорові.

Читайте також: На Харківщині коронавірусу немає, його діагностували у харків'янки, яка перебуває в Київській області, - Кучер. ВIДЕО

Голова облради зі Скоробагачем останнім часом не бачився. За його інформацією, заступник голови облради користувався засобами особистого захисту.

"Він користувався всім, чим можливо захищатися, в масці був, в окулярах захисних. І справді був на робочому місці невеликий проміжок часу", - сказав голова облради.

"На сьогодні ми відпрацювали механізм скайп-конференцій, фахівці опрацювали необхідний програмний продукт, що дозволяє працювати дистанційно", - підкреслив Чернов.

Нагадаємо, у дружини заступника голови Харківської облради Володимира Скоробагача, яка нещодавно повернулася з Франції, було підтверджено COVID-19. Через кілька днів він відчув нездужання і був госпіталізований у Києві.