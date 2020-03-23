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 У заступника голови Харківської облради Скоробагача підтвердили COVID-19, 9 тих, хто контактували з ним, самоізолювалися, - глава облради Чернов

У зв'язку з виявленням коронавірусу у заступника голови Харківської облради Володимира Скоробагача, який недавно повернувся з поїздки за кордон, працівники апарату самоізолювалися, а приміщення облради продезінфікували.

Про це в коментарі Суспільному повідомив голова Харківської обласної ради Сергій Чернов, інформує Цензор.НЕТ.

"Після отримання офіційної інформації ми перевели весь апарат обласної ради на дистанційну систему роботи, локалізували тих людей, які були в контакті у цей час із Володимиром Івановичем... Вони в самоізоляції всі. Незалежно від того, яку вони посаду обіймають. Ми організували роботу таким чином, що це не впливає ніяк на роботу виконавчого апарату і загалом обласної ради. Робота ведеться абсолютно в повному обсязі", - сказав Чернов.

"Сьогодні санітарно-епідеміологічна служба і фахівці лабораторії провели відповідну дезінфекцію всіх приміщень і кабінетів, у яких перебували і працювали ці люди, і приміщення обласної ради, мається на увазі загального користування. Ми сьогодні контролюємо стан здоров'я всіх наших співробітників. Зокрема, тих, хто мав безпосередній контакт, насамперед тих, хто працює в апараті, це 9 осіб", - сказав Чернов.

На сьогодні, за словами Чернова, всі здорові.

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Голова облради зі Скоробагачем останнім часом не бачився. За його інформацією, заступник голови облради користувався засобами особистого захисту.

"Він користувався всім, чим можливо захищатися, в масці був, в окулярах захисних. І справді був на робочому місці невеликий проміжок часу", - сказав голова облради.

"На сьогодні ми відпрацювали механізм скайп-конференцій, фахівці опрацювали необхідний програмний продукт, що дозволяє працювати дистанційно", - підкреслив Чернов.

Нагадаємо, у дружини заступника голови Харківської облради Володимира Скоробагача, яка нещодавно повернулася з Франції, було підтверджено COVID-19. Через кілька днів він відчув нездужання і був госпіталізований у Києві.

Источник: https://censor.net.ua/ua/n3183720
 
 
 Топ коментарі
 
Социально ориентированный вирус. Только чиновников косит и депутатов. А 50 тысяч голодранцев за последние две недели заехали - и хоть бы у кого... У замглавы Харьковского облсовета Скоробагача подтвердили COVID-19, 9 контактировавших с ним самоизолировались, - глава облсовета Чернов - Цензор.НЕТ 4525
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ну, с крысой хоть был поцелуй и обнимаки, не уничтожайте надежду.
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А можна до нього на самоізоляцію цього хворого?
У замглавы Харьковского облсовета Скоробагача подтвердили COVID-19, 9 контактировавших с ним самоизолировались, - глава облсовета Чернов - Цензор.НЕТ 1880
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ну, с крысой хоть был поцелуй и обнимаки, не уничтожайте надежду.
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Социально ориентированный вирус. Только чиновников косит и депутатов. А 50 тысяч голодранцев за последние две недели заехали - и хоть бы у кого... У замглавы Харьковского облсовета Скоробагача подтвердили COVID-19, 9 контактировавших с ним самоизолировались, - глава облсовета Чернов - Цензор.НЕТ 4525
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ти собі не уявляєш, скільки з них "прострілить" в найближчі 5-7 днів
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або на старість...а бо на супутні хвороби...або наіть на "просту" пневмонію...
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Скоро среди этой шушары будет можно подцепить вирус
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А можна до нього на самоізоляцію цього хворого?
У замглавы Харьковского облсовета Скоробагача подтвердили COVID-19, 9 контактировавших с ним самоизолировались, - глава облсовета Чернов - Цензор.НЕТ 1880
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Ей богу бедные украинцы умрут от своих же богатых свиввитчизныков.
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Хоть бы Гепу кто то в засос поцеловал
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А они не собираются пример показать как сидеть дома?
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а как быть с контактировавшими с самоизолировавшимися?...
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где начало того конца которым оканчивается начало первого контакта?
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Что по этому случаю думает товарищ Гепа. Это же друг и денежный кошелек его
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Надеюсь адольфович уже просыпается в холодном поту
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Вранье,что он был в Германии на реабилитаци,а его Викуся во Франции " Как стало известно OBOZREVATEL, в период пандемии на элитном курорте отдыхали экс-глава Офиса президента Андрей Богдан и его бывшая девушка Анастасия Сличная (были в разных компаниях), партнер нардепа Виталия Хомутынника Владимир Скоробагач со своей супругой и, вероятно, сам Хомутынник с женой. Также, по нашим данным, были и другие чиновники, представители нефтегазового бизнеса и звезды шоу-бизнеса".
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Налоги не платил в особо крупных,когда завели дело,он кричал" политический заказ и давление враждебных сил". А тут нежданчик...
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Какой молодец, хер ли ты за рубежом делал?!
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Зам глава Харьковского облсовета ... То есть из Первой столицы Украины. А едет лечиться в Киев... Значит, с учетом его участия, здравоохранение в Харьковской области не позволяет поправлять здоровье....Парадокс мужновладцив. За границу - табу. И начинают искать что получше у себя на Родине. Тем самым подтверждая полную импотенцию в своей работе на местах.
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