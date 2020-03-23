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 Зеленський ввів Баканова і Разумкова до складу Координаційної ради з протидії поширенню коронавірусу

Президент України Володимир Зеленський ввів до складу Координаційної ради з протидії поширенню Covid-19 главу СБУ Івана Баканова і голови Верховної Ради Дмитра Разумкова

Відповідний указ опубліковано на офіційному сайті глави держави, інформує Цензор.НЕТ.

"Ввести до персонального складу Координаційної ради з протидії поширенню COVID-19 таких осіб:

  • Баканов Іван Геннадійович - голова Служби безпеки України
  • Разумков Дмитро Олександрович - Голова Верховної Ради України (за згодою)", - сказано в документі.

Нагадуємо, Координаційну раду з протидії поширенню Covid-19 було створено 16 березня 2020 року.

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Источник: https://censor.net.ua/ua/n3183716
 
 
 Топ коментарі
 
Зелено курво! Де маски?
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С таким составом у нас будет ситуация с коронавирусом ещё хуже чем в Италии. Зебилы, если хотите спасти ситуацию с медициной в стране срочно возвращайте Супрун
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То трохи не такі маски. 😊 І звичайно, їх там не 980 тон.
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Співаї 95 Квартал: "Зачєм ви єта здєлалі, прадалі маскі бєлиє, баригі **** клятиє, гарітє ви в аду..Ви сволачі нєщясниє, прадажниє, блахастиє, тюрма за вамі плачєт і будєт вам канєц"" і піздєц курва.. Зеленський ввів Баканова і Разумкова до складу Координаційної ради з протидії поширенню коронавірусу - Цензор.НЕТ 269
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зеленський, разумков, баканов - як переполовинився склад переможців...
данилюк, богдан, рябошапка залишили нас
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С таким составом у нас будет ситуация с коронавирусом ещё хуже чем в Италии. Зебилы, если хотите спасти ситуацию с медициной в стране срочно возвращайте Супрун
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Цікаво, якби зебілам запропонували на вибір дві лікарняні палати: одна фвнансужться 95 Кварталом, інша - корпорацією "Рошен", яку палату вибрали б 73 відсотки зебілів?
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И не надо выпускать!
И чего они все поперли назад???
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людей з високою температурою одразу в лікарні, інших в карантин. Які острови в нас на Дніпрі, і що ні одного готелю? Пообіцяйте господарям фінансові канікули протягом півроку, вони пустять на карантин
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178 человек отправились в столицу Украины из Неаполя 23 марта.
Об этом сообщили в пресс-службе посольства Украины в Италии.
23 марта, после длительной непрерывной работы украинских дипломатов, консулов и персонала авиакомпании SKYUP 178 украинцев вылетели в Киев спецрейсом из Неаполя. Пассажиры были допущены на борт после того, как специалисты провели температурный скрининг. Благодарим всех за терпение и сотрудничество, - сказано в сообщении.
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от зберуться всі і тоді можна перепис населення провести
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е ні... трішки зачекати ..хочаб ще місяць
щоб зрозуміти масштаб успіхів у переможній боротьби з короновірусом ...
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Юрій Каракай

@karakay67 1 ч

Зі всього, що зелена гнида зачитала в сьогоднішньому звернені, зрозумілим є лише одне - голосів на антиукраїнські закони в Раді немає.
Все решта - випадковий набір слів.
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Скорее на "гондопоца" или, "гондодебила". Нужное - подчеркнуть...Или оба...
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Коломойський поставив в лікарні України апарати ШВЛ з лічільниками вдохів-видохів по 1.43 грн за вдих і 0.45 грн за видих.

Зеленский ввел Баканова и Разумкова в состав Координационного совета по противодействию распространению коронавируса - Цензор.НЕТ 3554
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А шо там з Сивохою Обісцяним. Також вже пристроїли?
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только и занимаются перестановкой кроватей - офисы, штабы, советы и прочая имитация бурной деятельности...
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Зебил так что там с таможней и масками Зеленский ввел Баканова и Разумкова в состав Координационного совета по противодействию распространению коронавируса - Цензор.НЕТ 6113 Зеля и его команда мародёры классические Зеленский ввел Баканова и Разумкова в состав Координационного совета по противодействию распространению коронавируса - Цензор.НЕТ 7798
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для того чтобы выгрести из Украины всё до последней маски понадобились специалисты:
В 2011 году Баканов был фигурантом расследования о разворовывании 3,888 млн грн.И барыга. Барыга-скупщик краденого. Семья Разумкова владеет сетью ломбардов. Если у вас ограбили квартиру, со стопроцентной вероятностью сворованное имущество будет сдано в ломбард.
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Причому здано буде на найменший термін, а після цього вам, ні, не вам а опергрупі поліції дадуть відповідь що "воно вже у сховищі Нацбанку" (якщо вироби з дорогоцінних металів). Принаймні так було у 2000 році.
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он обоссавшийся шнырь- васал...- если что , пойдет за ФУКСА
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Ой, не пугайте ТАК нарид. Я уж обрадовался что он совсем того...
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все логично - это защита для всех своих..., в случае чего ПОТОМ - скажут, это было КОЛЛЕГИАЛЬНОЕ РЕШЕНИЕ, п за такие не сажают
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Коронавірус, стій! Це наказ найвеличнішого!!!
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От прям как прочитал новость о Бакланове и НедоРазумкове так сразу и отлегло, и полегчало - иду, радуюсь, свежий воздух вдыхаю, коронавирусы выдыхаю.
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а тепер, дядько ,назад не виймайте ,а вихитуйте!
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ЛУЧШЕ БЫ ВВЕЛ ЯЦЕНЮКА, А ВСЕХ ОСТАЛЬНЫХ ВЫГНАЛ. БЫЛ БЫ ХОТЯ ОДИН ЧЕЛОВЕК С МОЗГАМИ......
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Побольше профессиональных дурил. Собрался чего-то спереть.
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От знаете, яне розумію паніки. Працють же професіонали
Зеленский ввел Баканова и Разумкова в состав Координационного совета по противодействию распространению коронавируса - Цензор.НЕТ 5463
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Первая задачка для БАКАНОВА: "ОБЕЩАНО (с экрана гидрантом клятвенно) "10,4 МЛН. ТЕСТОВ" (10 млн. ПЛР + 400 тыс. экспресс). "Через 2 суток". "Из Китая". В реальности через 3 суток в Украину из Китая 37-летним депутатом А.Мотовиловцем (само собой, "СЛУГОЙ НАРОДА") привезено всего 300 тысяч (50 тыс. ПЛР + 250 тыс. экспресс). Разница в 10,1 млн. тестов! Из 10,4 млн.! Т.е., суммарная недостача по всем тестам = 97%? По "ВЫСОКОТОЧНЫМ" тестам ПЛР (как они пишут: "ЗОЛОТОЙ СТАНДАРТ ДИАГНОСТИКИ"!) недостача = 99,5%. Такая сказочная арифметика не снилась никаким "ненасытным барыгам"... Инфа про 50 тыс. ПЛР - отсюда -

23.03.20 14:08 - Центр громадського здоров'я отримав із Китаю 521 тест-систему, що розраховано на 50 тисяч осіб Центр громадського здоров'я отримав із Китаю 521 тест-систему дл...

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Оно явно затеяло какую-то подлость. В составе не будет ни одного врача - это будет совет как стырить ЗВР и стать дихтотором так, чтобы никто не заметил.
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А что у нас уже феодализм Если ЗЕ ты не руководишь страной то иди в отставку что ты твориш безхребетный

Зеленський просив олігархів взяти області під кураторство через Covid-19

17246 переглядів

34
Понеділок, 23 березня 2020, 12:17

224 0

Зеленский ввел Баканова и Разумкова в состав Координационного совета по противодействию распространению коронавируса - Цензор.НЕТ 169

Фото president.gov.ua

Президент Володимир Зеленський попросив олігархів та крупних бізнесменів допомогти у боротьбі з коронавірусом і взяти під кураторство області, де у них є активи і відповідно ресурси та люди.
Джерело: стаття "Української правди" "Віртуальні наради та олігархи-куратори. Як Зеленський бореться з коронавірусом"
Дослівно: "Крім звичайних органів влади президент Зеленський задіяв і досить несподівані механізми - співпраці з олігархами та крупними бізнесменами.
Готовність відкрито зібрати олігархів на Банковій може свідчити, або про нахабство нового президента, або про крайню складність ситуації, в якій опинилась країна".
Деталі: Зустріч з олігархами відбулася 16 березня. Сам Зеленський після неї розповів, що зібрав олігархів та бізнес, щоб зібрати гроші на боротьбу з вірусом, і домовився з ними створити окремий фонд на ліки та на різні лікарські засоби. На це, відзначив президент, треба близько 12-13 мільярдів гривень.
За словами одного з учасників зустрічі, розмова у Зеленського справила на нього досить гнітюче враження, бо він не побачив якогось зрозумілого плану, як влада збирається втримувати ситуацію.
Інший учасник зустрічі додав також, що президент попросив не лише фінансової допомоги, але й щоб кожен із присутніх взяв на себе кураторство за окремою областю, де має активи і відповідно ресурси і людей.
За словами учасників зустрічі, області розділили так: Рінат Ахметов - Івано-Франківська, Львівська, Донецька, Луганська; плюс міста, де він має вплив, як, наприклад, Кривий Ріг;Ігор Коломойський - Запорізька область;Ігор Палиця (на зустрічі присутній не був, але має давню історію особистих стосунків з Зеленським) - Волинська область разом з Коломойським і Тернопільська область (щоправда новий голова Тернопільщини начебто відмовився працювати з людиною Палиці);Віктор Пінчук - Дніпропетровська область;Андрій Веревський - Полтавська і Кіровоградська області;Юрій Косюк - Вінницька і Черкаська області;Андрій Ставніцер - Одеська область;Олександр Ярославський - Харківська область.
Зазначається, що Коломойський послухав президента і відповів, що з радістю допоміг би, але у нього заблоковані рахунки.
Але президент просив помагати не тільки грошима, а й людьми, мовляв, у кожній області є великі підприємства з професійними менеджерами, які на місцях могли б допомагати місцевій владі.
Також повідомляється, що деякі з олігархів дуже специфічно сприйняли заклик Зеленського допомогти місцевій владі. І вирішили її замінити. Наприклад, так сталося у Харкові. Бізнесмен Ярославський, повернувшись від Зеленського, вирішив створити паралельний кризовий штаб, хоч у голови ОДА Олексія Кучера уже був один.
Кучер не так собі уявляв свою роль і ув'язався у публічну перепалку з Ярославським-Кернесом.
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мене більше цікавить,що він їм за це пообіцяв?
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tZE inform

@tZEinform

·10 мин

25.02.2020 г. вскрывалась единица хранения № 64, фонда 3А (медицинский) мобилизационного резерва, Государственного агентства резерва Украины. (...) , но именно тут хранятся 987 тысяч двухслойных ватно-марлевых повязок тридцатилетнего срока хранения.

Если в Испанию действительно вывезли повязки из спецхранения, то вполне понятен разыгрываемый Зеленским спектакль обвинения Гончарука, уехавшего тоже в Испанию.

Если он как глава государства не знает, что у него вскрывают стратегические резервы - его нужно немедленно отстранят с должности, если знает - сажать. Кстати необходимо срочно проверить запасы зерна. Нам еще голода к эпидемии не хватало.
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Не волнуйтесь. Голод не за горами. Экспорт продолжает идти прежними темпами. Учитывая предстоящий недоурожай и умение новой власти все вывезти заранее, он нас не минет.
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пока вава опять видеоролики пилит из оп Зеленский ввел Баканова и Разумкова в состав Координационного совета по противодействию распространению коронавируса - Цензор.НЕТ 5764
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это все что ему разрешают - зачитать ..., он реально никогда ни на что не влиял- тому подтверждение и тот фильм о сРакоболодьке - просто пипл глуп
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Народ, тут треба вже бастувати. За півроку ця команда показала себе рідкісними незнайками-ледацюгами. Ще й координувати епідемією хоче. Це команда, щоб нічого не робити.
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как вам такое? результат встречи вазелина с олигархами на тему "помогите деньгами а мы вам тоже поможем....."
Зеленский ввел Баканова и Разумкова в состав Координационного совета по противодействию распространению коронавируса - Цензор.НЕТ 6275
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Долбанные кабинетные свингеры! Хватит "вводить", делом займитесь!
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ну теперь то уж точно скажут кто все маски из госрезерва вывез....Да зеля??
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Если бы Зеленский любил Украину- подал бы уже в отставку ради ее спасения! С самого начала в этой трагической комедии с выборами Президента Украины было понятно, что он - никто, что не "По Сеньке шапка"!, но 73% умалишенных, вот так запросто, бросили свою страну, будущее своих детей, а сейчас и жизни, просто в пропасть! Слов нет, занавес!
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Зелене сцуччя відрод'я. Зепідари, одним словом.
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Представляю картину: СБУ поймали вирус и пытают его: "ГДЕ ТВОЯ БАЗА И КАК ТЕБЯ ЛЕЧИТЬ!"
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Зачем СБУ в координационном совете по борьбе с короновирусом??? У Моники клоуны закончились?
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