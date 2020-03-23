 Зеленський ввів Баканова і Разумкова до складу Координаційної ради з протидії поширенню коронавірусу

Відповідний указ опубліковано на офіційному сайті глави держави, інформує Цензор.НЕТ.
"Ввести до персонального складу Координаційної ради з протидії поширенню COVID-19 таких осіб:
- Баканов Іван Геннадійович - голова Служби безпеки України
- Разумков Дмитро Олександрович - Голова Верховної Ради України (за згодою)", - сказано в документі.
Нагадуємо, Координаційну раду з протидії поширенню Covid-19 було створено 16 березня 2020 року.
данилюк, богдан, рябошапка залишили нас
И чего они все поперли назад???
Об этом сообщили в пресс-службе посольства Украины в Италии.
23 марта, после длительной непрерывной работы украинских дипломатов, консулов и персонала авиакомпании SKYUP 178 украинцев вылетели в Киев спецрейсом из Неаполя. Пассажиры были допущены на борт после того, как специалисты провели температурный скрининг. Благодарим всех за терпение и сотрудничество, - сказано в сообщении.
щоб зрозуміти масштаб успіхів у переможній боротьби з короновірусом ...
Юрій Каракай
@karakay67 1 ч
Зі всього, що зелена гнида зачитала в сьогоднішньому звернені, зрозумілим є лише одне - голосів на антиукраїнські закони в Раді немає.
Все решта - випадковий набір слів.
https://inforesist.org/smi-na-prizyv-zelenskogo-pomoch-v-borbe-s-koronavirusom-kolomojskij-otvetil-otkazom/
В 2011 году Баканов был фигурантом расследования о разворовывании 3,888 млн грн.И барыга. Барыга-скупщик краденого. Семья Разумкова владеет сетью ломбардов. Если у вас ограбили квартиру, со стопроцентной вероятностью сворованное имущество будет сдано в ломбард.
23.03.20 14:08 - Центр громадського здоров'я отримав із Китаю 521 тест-систему, що розраховано на 50 тисяч осіб Центр громадського здоров'я отримав із Китаю 521 тест-систему дл...
Зеленський просив олігархів взяти області під кураторство через Covid-19
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Понеділок, 23 березня 2020, 12:17
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Фото president.gov.ua
Президент Володимир Зеленський попросив олігархів та крупних бізнесменів допомогти у боротьбі з коронавірусом і взяти під кураторство області, де у них є активи і відповідно ресурси та люди.
Джерело: стаття "Української правди" "Віртуальні наради та олігархи-куратори. Як Зеленський бореться з коронавірусом"
Дослівно: "Крім звичайних органів влади президент Зеленський задіяв і досить несподівані механізми - співпраці з олігархами та крупними бізнесменами.
Готовність відкрито зібрати олігархів на Банковій може свідчити, або про нахабство нового президента, або про крайню складність ситуації, в якій опинилась країна".
Деталі: Зустріч з олігархами відбулася 16 березня. Сам Зеленський після неї розповів, що зібрав олігархів та бізнес, щоб зібрати гроші на боротьбу з вірусом, і домовився з ними створити окремий фонд на ліки та на різні лікарські засоби. На це, відзначив президент, треба близько 12-13 мільярдів гривень.
За словами одного з учасників зустрічі, розмова у Зеленського справила на нього досить гнітюче враження, бо він не побачив якогось зрозумілого плану, як влада збирається втримувати ситуацію.
Інший учасник зустрічі додав також, що президент попросив не лише фінансової допомоги, але й щоб кожен із присутніх взяв на себе кураторство за окремою областю, де має активи і відповідно ресурси і людей.
За словами учасників зустрічі, області розділили так: Рінат Ахметов - Івано-Франківська, Львівська, Донецька, Луганська; плюс міста, де він має вплив, як, наприклад, Кривий Ріг;Ігор Коломойський - Запорізька область;Ігор Палиця (на зустрічі присутній не був, але має давню історію особистих стосунків з Зеленським) - Волинська область разом з Коломойським і Тернопільська область (щоправда новий голова Тернопільщини начебто відмовився працювати з людиною Палиці);Віктор Пінчук - Дніпропетровська область;Андрій Веревський - Полтавська і Кіровоградська області;Юрій Косюк - Вінницька і Черкаська області;Андрій Ставніцер - Одеська область;Олександр Ярославський - Харківська область.
Зазначається, що Коломойський послухав президента і відповів, що з радістю допоміг би, але у нього заблоковані рахунки.
Але президент просив помагати не тільки грошима, а й людьми, мовляв, у кожній області є великі підприємства з професійними менеджерами, які на місцях могли б допомагати місцевій владі.
Також повідомляється, що деякі з олігархів дуже специфічно сприйняли заклик Зеленського допомогти місцевій владі. І вирішили її замінити. Наприклад, так сталося у Харкові. Бізнесмен Ярославський, повернувшись від Зеленського, вирішив створити паралельний кризовий штаб, хоч у голови ОДА Олексія Кучера уже був один.
Кучер не так собі уявляв свою роль і ув'язався у публічну перепалку з Ярославським-Кернесом.
tZE inform
@tZEinform
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25.02.2020 г. вскрывалась единица хранения № 64, фонда 3А (медицинский) мобилизационного резерва, Государственного агентства резерва Украины. (...) , но именно тут хранятся 987 тысяч двухслойных ватно-марлевых повязок тридцатилетнего срока хранения.
Если в Испанию действительно вывезли повязки из спецхранения, то вполне понятен разыгрываемый Зеленским спектакль обвинения Гончарука, уехавшего тоже в Испанию.
Если он как глава государства не знает, что у него вскрывают стратегические резервы - его нужно немедленно отстранят с должности, если знает - сажать. Кстати необходимо срочно проверить запасы зерна. Нам еще голода к эпидемии не хватало.
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Зачем СБУ в координационном совете по борьбе с короновирусом??? У Моники клоуны закончились?