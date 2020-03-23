 Зеленський ввів Баканова і Разумкова до складу Координаційної ради з протидії поширенню коронавірусу

Відповідний указ опубліковано на офіційному сайті глави держави, інформує Цензор.НЕТ.

"Ввести до персонального складу Координаційної ради з протидії поширенню COVID-19 таких осіб:

Баканов Іван Геннадійович - голова Служби безпеки України

Разумков Дмитро Олександрович - Голова Верховної Ради України (за згодою)", - сказано в документі.

Нагадуємо, Координаційну раду з протидії поширенню Covid-19 було створено 16 березня 2020 року.

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