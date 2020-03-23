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 Ми говорили про постачання тестів в Україну, - глава МЗС Кулеба розповів про розмову з німецьким колегою Маасом

У вівторок міністри закордонних справ України та Німеччини Дмитро Кулеба і Гайко Маас проведуть переговори в онлайн-режимі, повідомив глава МЗС України.

"Вчора я розмовляв по телефону з міністром закордонних справ Німеччини, ми саме говорили про постачання тестів або закупівлю тестів, залежно від ситуації. І завтра у мене з ним відбудеться така дипломатична новела, я здійсню віртуальний візит до Федеративної Республіки Німеччина і проведу з моїм німецьким колегою повноцінні переговори", - сказав він на онлайн-брифінгу в понеділок, передає Цензор.НЕТ з посиланням на Інтерфакс-Україна.

На запитання про те, чи обговорюватиметься саміт у "нормандському форматі" під час переговорів Кулеба зазначив "до саміту в нормандському форматі ще треба дожити".

Міністр підкреслив, що, на його думку, надалі дипломатія зазнає великих змін.

"І лідери теж зрозуміють, що багато речей можна робити онлайн. Головне, щоб були захищені канали комунікації", - підкреслив міністр.

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Источник: https://censor.net.ua/ua/n3183714
 
 
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И завтра у меня с ним состоится такая дипломатическая новелла, я осуществлю виртуальный визит в Федеративную Республику Германия и проведу с моим немецким коллегой полноценные переговоры"

****, он потусторонний какой-то.. Мы говорили о поставках тестов в Украину, - глава МИД Кулеба рассказал о разговоре с немецким коллегой Маасом - Цензор.НЕТ 2131
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...самим уже это делать нужно, полно мощностей свободных, купите или сделайте линию и пусть автомат клепает и тесты и маски и респираторы!.
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А чого ж так довго чухався міністр закордонних справ, а до того прем'єр-міністр з євроатлантичної інтеграції?
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Зеленые ублюдки сначала перепродали с Украины все маски, защитные костюмы а теперь делают вид что что-то делают хорошее. Зедауны, вы могли себе представить такую ситуацию при Порохе?
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"Вчера я разговаривал по телефону с министром иностранных дел Германии, мы как раз говорили(!) о поставках тестов или закупках тестов (!), в зависимости от ситуации. И завтра у меня с ним состоится такая дипломатическая новелла (!), я осуществлю виртуальный (!) визит в Федеративную Республику Германия",- *****, что это было???!!!! Ми говорили про постачання тестів в Україну, - глава МЗС Кулеба розповів про розмову з німецьким колегою Маасом - Цензор.НЕТ 5798
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Поговорили, побалакали сіли обійнялись і заплакали.
Маски шоу!
А де маски???????????????? У аптеках немає. Хіба, що на цвинтарі............
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Бреше!! Стопудово договарювався продати український чорнозем проклятим гансам!!У любого упоротого пецябота спитайте, він підтвердить)))
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