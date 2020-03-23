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Теми дня: Коронавірус і карантин Російські терористи збили Боїнг
 Політика України
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 Плануємо дозволяти в'їзд на територію України тільки після проходження тесту на коронавірус - глава МЗС Кулеба

Скоро в'їхати на територію України зможуть тільки ті українці, які пройдуть тест на коронавірус.

Про це повідомив міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба, інформує Цензор.НЕТ із посиланням на Інтерфакс-Україна.

"Підкреслюю, що вже незабаром в'їзд громадян на територію України буде безпосередньо прив'язаний до проходження ними тесту на захворювання. Ми, з одного боку, повинні і будемо допомагати українським громадянам, але з іншого боку, ми не можемо допустити лавиноподібне потрапляння на нашу територію додаткових джерел вірусу", - сказав чиновник.

Кулеба зазначив, що належний контроль цих громадян після прибуття в Україну мають забезпечити спільно Міністерство інфраструктури і Міністерство охорони здоров'я.

"Ідея в чому? Під час перетину кордону людина має пройти тестування. Так, це створить незручність, тому що це забирає час, але це єдиний шлях проконтролювати, чи перетинає вона цей кордон здоровою. До цього застосовувався термічний контроль, тобто температурний, але практика демонструє, що він не є достатньо ефективним, і нам потрібні ефективніші заходи", - пояснив міністр.

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При цьому він додав, що реалізація цього сценарію можлива виключно у разі, якщо буде достатня кількість тестів.

"Ми працюємо над тим, щоб в Україні налагодити безперебійну поставку цих тестів", - підкреслив міністр.

Водночас Кулеба уточнив, що в ідеалі люди мають проходити такий контроль ще сідаючи на борт. "Але проблема в тому, що я давав доручення посольствам у європейський країнах, щоб вони шукали ці тести на місцях у своїх країнах, і за 24 години пошуків не виявлено тестів у відкритому продажі майже в жодній країні Євросоюзу, - додав він.

Источник: https://censor.net.ua/ua/n3183712
 
 
 Топ коментарі
 
мгновенная реакция...
не дай Бог завтра большая война...
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реальный тормоз. вначале завезти 50000 "туристов" и отпустить их по домам а теперь начинать планировать что то... еб..ые
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Дык ты дурень всех заражённых уже привёз в страну!
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Очухались утырки заторможенные Уже поздно Тысяч тридцать въехало Из них пара сотен точно инфицированные
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Зеленое стадо как обычно...вначале жиденько обсирается...а потом пытается снять с себя штаны..
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События сегодняшнего дня в моей жизни.
Позвонил старый друг, который после Майдана свалил в Польшу, говорил как он хорошо там закрепился и живёт, купил машину, ну и вообще.. Так вот он у меня местного украинца попросил денег взаймы, говорит,что просидел два месяца там без работы, машину продал за муйню и вернулся. Зная его, он бы никогда просто так бы не занял, значит точно попал.
Сегодня опять же друг который занимает высокую должность в медицине, сказал, что вы не понимаете какая жопа творится и сегодня даже не разрешил выходить своей жене и ребёнку на улицу.
Зашёл на эмоциях в супермаркет, одел маску, смотрю процентов 30, одели маски, другие бродят так, некоторые тягая сопли. Знакомый меня ещё и ******.л насчёт маски.
Хочется посоветовать умным нашим карантинщикам которые на улице нацепляли страшных плакатов на детских площадках со штафами в 51 тыщу грн., чтобы они ввели общий масочный режим в супермаркетах и общественном транспорте, то есть в закрытых помещениях, у кого нет маски пускай на входе и раздают, как антисептик и одноразовые перчатки. А то некоторые не сознательны, другие стесняются одевать маски, третьи в масках среди них выглядят дураками. Да и ещё, тепло впереди пора уже пустить свежий, губительный для вирусов воздух в общественные места и магазины, и открыть в них окна и двери.
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...и добавить нечего.. девочка с собачкой в ухане осталась, правильное очень решение ..если у нас такое как там начнется, то песец!..даже представить страшно....
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Поздно, Дима, пить "Боржоми", когда почки отвалились . . .
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Здесь заповедник собираются организовать? Ну это уж точно, как СССР. Внутренние визы, вначале вроде как против вируса, а потом про вирус все забудут, а визы останутся на фоне очередей и партбюро одной партии члены которой и пятьдесят лет назад себя слугами народа назвали.
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Это что работа на опережение, на опережение только чего?
Видимость это просто, видимость деятельности.
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зеленые долбодятлы, где вы раньше были с проверками приезжающих? Поезд с 50 тыс потенциальных ноносителей вируса уже пришел.
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літак з реактивами лише учора прибув. і в цілому немає сенсу таке починання, бо тест треба проводти приблизно на третій день. у будь-якому випадку, не на кордоні по в"їзду. це тести на вітер. бо якщо людина заразилася у туалеті на польському кордоні або на останній заправці перед кордоном, то тест нічого не покаже. він покаже чере пару днів чи поселився вірус у людині. тому дні для тест треба починати рахувати з моменту перетину. і з цього момету потрібен хоча б 3денний карантин. інакше людина заражена отримає негативний тест і піде спокійно розносити.
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...ПЛАНіровщики ... Боже... коли Ви вже полетите як фанера над Парижем ..яякщо ТУПІСТЬ - то ще зрозуміло .. а якщо НАВМИСНЕ такі діяння .. УКРАЇНЦІ Ви все спостерігаєте... СОТНІ тисяч заробітчан ...УЖЕ в Україну повернулися .. а ці ще ЧУХАЮТЬСЯ ...


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Планируем разрешать въезд на территорию Украины только после прохождения теста на коронавирус - глава МИД Кулеба
После первого слова "планируем" - на третий месяц пандемии - читать дальше не стоит, а стоит отдать одну копию в .... кто там определяет профпригодность чиновников????, а вторую - в прокуратуру....
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Все депутатские друзяки уже успели с курортов вернуться?
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*банутые ,вы стащили сюда уже столько *риппера ,а теперь решили проверять вьезжающих тест-системами. Слов нема - одни слюни
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Прикольно. Ну вот у человека на границе тест будет положительным, и что дальше? Куда ему деваться? Обратно туда откуда он приехал его 100% не пустят. Этот чувак ваще думает, что он несет? Откуда они беруться такие "специалисты"?
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Поздно всрались батенька. Які ж ви всі недолугі.
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Лопухи, с самого начала надо было так делать, а теперь что, сколько сотен уже въехало, а вы только проснулись, или блин специально так делали - вредили Украине. Плануємо дозволяти в'їзд на територію України тільки після проходження тесту на коронавірус - глава МЗС Кулеба - Цензор.НЕТ 4851
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А неделю назад эта мысль не пришла в голову?
Или решили, что вирус рождается в Украине?
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А сколько ещё завезти планируете?
Огласите весь список, пожалуйста!
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Пока Кулеба будет планировать, коронавирус из его мозгов кулебяку сварит.
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тест треба проводти приблизно на третій день. у будь-якому випадку, не на кордоні по в"їзду. це тести на вітер. бо якщо людина заразилася у туалеті на польському кордоні або на останній заправці перед кордоном, то тест нічого не покаже. він покаже через пару днів чи поселився вірус у людині. а симтоми будуть вже на 14 день. тому дні для тест треба починати рахувати з моменту перетину. і з цього момету потрібен хоча б 3денний карантин. інакше людина заражена отримає негативний тест і піде спокійно розносити.
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тест даст результат после 5 -6 дней полноценного заболевания, во время инкубационного периода (который тоже возможно заразен) тест ничего не покажет!
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Кулеба,ты и иже с тобой должны быть уволены,за систематические опоздания и просыпания на работу.
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экспресс теста или людского который сразу покажет.
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