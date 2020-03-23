 Плануємо дозволяти в'їзд на територію України тільки після проходження тесту на коронавірус - глава МЗС Кулеба

Про це повідомив міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба, інформує Цензор.НЕТ із посиланням на Інтерфакс-Україна.
"Підкреслюю, що вже незабаром в'їзд громадян на територію України буде безпосередньо прив'язаний до проходження ними тесту на захворювання. Ми, з одного боку, повинні і будемо допомагати українським громадянам, але з іншого боку, ми не можемо допустити лавиноподібне потрапляння на нашу територію додаткових джерел вірусу", - сказав чиновник.
Кулеба зазначив, що належний контроль цих громадян після прибуття в Україну мають забезпечити спільно Міністерство інфраструктури і Міністерство охорони здоров'я.
"Ідея в чому? Під час перетину кордону людина має пройти тестування. Так, це створить незручність, тому що це забирає час, але це єдиний шлях проконтролювати, чи перетинає вона цей кордон здоровою. До цього застосовувався термічний контроль, тобто температурний, але практика демонструє, що він не є достатньо ефективним, і нам потрібні ефективніші заходи", - пояснив міністр.
При цьому він додав, що реалізація цього сценарію можлива виключно у разі, якщо буде достатня кількість тестів.
"Ми працюємо над тим, щоб в Україні налагодити безперебійну поставку цих тестів", - підкреслив міністр.
Водночас Кулеба уточнив, що в ідеалі люди мають проходити такий контроль ще сідаючи на борт. "Але проблема в тому, що я давав доручення посольствам у європейський країнах, щоб вони шукали ці тести на місцях у своїх країнах, і за 24 години пошуків не виявлено тестів у відкритому продажі майже в жодній країні Євросоюзу, - додав він.
Позвонил старый друг, который после Майдана свалил в Польшу, говорил как он хорошо там закрепился и живёт, купил машину, ну и вообще.. Так вот он у меня местного украинца попросил денег взаймы, говорит,что просидел два месяца там без работы, машину продал за муйню и вернулся. Зная его, он бы никогда просто так бы не занял, значит точно попал.
Сегодня опять же друг который занимает высокую должность в медицине, сказал, что вы не понимаете какая жопа творится и сегодня даже не разрешил выходить своей жене и ребёнку на улицу.
Зашёл на эмоциях в супермаркет, одел маску, смотрю процентов 30, одели маски, другие бродят так, некоторые тягая сопли. Знакомый меня ещё и ******.л насчёт маски.
Хочется посоветовать умным нашим карантинщикам которые на улице нацепляли страшных плакатов на детских площадках со штафами в 51 тыщу грн., чтобы они ввели общий масочный режим в супермаркетах и общественном транспорте, то есть в закрытых помещениях, у кого нет маски пускай на входе и раздают, как антисептик и одноразовые перчатки. А то некоторые не сознательны, другие стесняются одевать маски, третьи в масках среди них выглядят дураками. Да и ещё, тепло впереди пора уже пустить свежий, губительный для вирусов воздух в общественные места и магазины, и открыть в них окна и двери.
Видимость это просто, видимость деятельности.
После первого слова "планируем" - на третий месяц пандемии - читать дальше не стоит, а стоит отдать одну копию в .... кто там определяет профпригодность чиновников????, а вторую - в прокуратуру....
Или решили, что вирус рождается в Украине?
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