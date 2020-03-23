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Теми дня: Коронавірус і карантин Російські терористи збили Боїнг
 Політика України, Економіка
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 Кабмін ухвалить рішення про надання допомоги звільненим через карантин, - Зеленський

Уряд на засіданні 23 березня вирішить низку питань, спрямованих на подолання кризи, викликаної поширенням коронавірусу.

Про це заявив у відеозверненні президент України Володимир Зеленський, інформує Цензор.НЕТ.

Він повідомив, що міжнародні фінансові партнери України - МВФ, ЄБРР, Світовий банк - запевнили в готовності підтримувати і допомагати Україні.

"Сьогодні відбувається засідання уряду, на якому буде ухвалено кілька важливих рішень. Зокрема, заборона відключати населенню електроенергію. Зміни в законодавство, які дозволять "Укрпошті" доставляти ліки. Завдання для НБУ, Міністерства фінансів і Міністерства економіки до кінця тижня розрахувати програму кредитних канікул для бізнесу", - сказав президент.

Зеленський також зазначив, що здійснюватиметься виплата допомоги людям, які були звільнені через карантин.

Крім цього, буде ухвалено зміни до законодавства, які запровадять кримінальну відповідальність за незаконний експорт товарів медичного призначення в період коронавірусу.

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Источник: https://censor.net.ua/ua/n3183711
 
 
 Топ коментарі
 
Піанніст фуєвий, ЧОМУ МАСКА ОДРОРАЗОВА КОШТУЄ 25 ГРН?????? Кабмин примет решение о предоставлении помощи уволенным из-за карантина, - Зеленский - Цензор.НЕТ 2573
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Простой вопрос - где он собирается на всё это брать деньги ?
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Кабмин примет- Зеленский/ Шмыгалю некогда. Он придумывает необходимость: Мы будем поставлять в случае необходимости воду украинцам в оккупированном Крыму, - Шмыгаль.
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Ви зрозуміли маніпуляцію цього виродка?! "Уволенным"! Якщо підприємство зупиняє діяльність то ніхто,зазвичай,не звільняє працівників,не ліквідує підприємство! Більшість громадян позбулися заробітку до кращих часів але не будуть звільнятись оскільки йти нікуди! Кредитні канікули бізнесу-а кредити громадян,комуналка,просто вижити?!
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Голод в Україні можливий лише штучний. Діями влади. Яка не була слабка економіка, але масового голоду в Україні на відміну від часів комуняк не було.
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Янукович розогнав армію, бо чекав першого пострілу русніКабмин примет решение о предоставлении помощи уволенным из-за карантина, - Зеленский - Цензор.НЕТ 8103
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Де ділись-де ділись! Розрахувався ними з покійним султаном Оману-за відпочинок!

Зараз всі запитують у Зе, де 9 млн. 750 тис тестів, оскільки з 10 млн. привезли лише 250 тис. Я закликаю всіх з розумінням поставитися до цього. Тести можна вигідно продати до Іспанії та Італії. Єрмак за Мінські домовленості вже придбав мерседес, а Зе з Нефьодовим поки ні.
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Коломойський поставив в лікарні України апарати ШВЛ з лічільниками
вдохів-видохів по 1.43 грн
за вдих і 0.45 грн за видих.
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У осла все как всегда..все в будущем времени...мы сделаем...мы построим...мы изменим...а в настоящем только один большой пук в лужу..
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По его новому трудовому кодексу уволенных?
Гениальный неосоветизм - героически преодолевать проблемы которые сами и сотворили.
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Жил бы в Украине, знал бы, что закон новый не принимали. Это петин
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ну у нас же преемственность власти соблюдается? Да и мне шо петя, шо вова - одна синагога, и одно им окончательное решение вопроса.
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Интересно,а где брать деньги на пропитание мелким предпринимателям(которых очень много),если торговля,а значит и доходы,резко прекратились?Далеко не у всех есть тумбочка с долларами,многие еле сводили концы с концами.При этом их никто не увольнял,у них нет субсидий и пенсии,то есть на помощь рассчитывать не приходится.Кроме того,есть большая группа людей,работавших нелегально,без оформления.Им как быть?
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Наркота, она такая ... наркота ... непредсказуемая...
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