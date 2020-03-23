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 Поширення пандемії СОVID-19 у світі прискорюється, - глава ВООЗ Гебреєсус

Темпи поширення коронавірусу COVID-19 у світі прискорюються, попередив гендиректор Всесвітньої організації охорони здоров'я (ВООЗ) Тедрос Адханом Гебреєсус.

Як передає Цензор.НЕТ із посиланням на Інтерфакс-Україна, про це він заявив на брифінгу в Женеві.

"У ВООЗ отримали дані про понад 300 тис. випадків зараження COVID-19. Ця проблема зачепила майже всі країни світу. Поширення пандемії прискорюється", - сказав Гебреєсус

Глава ВООЗ пояснив, що між першим і 100-тисячним випадком зараження минуло 67 днів. Потім треба було тільки 11 днів, а щоб досягти позначки 300 тис. тих, що заразилися, пішло лише чотири дні.

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Источник: https://censor.net.ua/ua/n3183709
 
 
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Чудо-ВаЩе@compdemon





Стаття в науковому журналі.
2007 рік. "Наявність в кажанів великої кількості коронавірусів сімейства SARS-COV-xxx у поєднанні з культурою вживання в їжу різноманітних екзотичних тварин в Південному Китаї є бомбою уповільненої дії".
Ніякої конспірології.
Чистий довбоїбізм.

https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/26552008

Распространение пандемии СОVID-19 в мире ускоряется, - глава ВОЗ Гебрейесус - Цензор.НЕТ 6727
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Морда етого директора МОЗ как раз на тот самый вирус и очень похожа. Походу родственники они
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Мед.части Национальной Гвардии активированы в штатах Нью-Йорк и Коммифорния.
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Чудо-ВаЩе@compdemon





Стаття в науковому журналі.
2007 рік. "Наявність в кажанів великої кількості коронавірусів сімейства SARS-COV-xxx у поєднанні з культурою вживання в їжу різноманітних екзотичних тварин в Південному Китаї є бомбою уповільненої дії".
Ніякої конспірології.
Чистий довбоїбізм.

https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/26552008

Распространение пандемии СОVID-19 в мире ускоряется, - глава ВОЗ Гебрейесус - Цензор.НЕТ 6727
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50 католических священников в Италии, помогавших больным коронавирусом, умерло от инфекции.
https://wpolityce.pl/kosciol/492488-wloscy-duchowni-sluzyli-zarazonym-sami-poswiecili-zycie
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есть еще один крупный пациент Индия ,который пока сказки как наш МОЗ о делах у себя пишет
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но там люди в таком говне живут...
вобщим, иммунитет у них, *****, железобетонный... воды из Ганга хлебнут... после такого токо индусы и выживают, у вируса шансов нет...
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А якщо захворіє Зеленський, то що ти будеш робити?
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Сейчас на тебя какой-нибудь зеленый донос Баканову накатает
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не судил бы по себе. Из тебя ж стукачилой несет за тысячи верст, как бы ты тут ни храбрился и ни украинился. У меня на падаль нюх выработался еще когда ты совдепии честь отдавал.
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Типа того. Чтобы не в постели, а в бою. Один хрен умирать.
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Мед.части Национальной Гвардии активированы в штатах Нью-Йорк и Коммифорния.
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Активированы. А до этого были в каком? Замороженном?
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В обычном состоянии Нац. Гвардейцы сидят дома, ходят на работу, пьют пиво и т.д.. Это резервистское войско.
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Странно. И помещения до сих причин вообще не использовались?
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Какие помещения? Они готовятся к развертыванию полевых госпиталей.
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ты хотел сказать палаток сесеровских ? Распространение пандемии СОVID-19 в мире ускоряется, - глава ВОЗ Гебрейесус - Цензор.НЕТ 1923
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Не понял Вашего тонкого юмора. В Нац.Гвардии США не используется совковое "оборудование".
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анекдот , русские прилетели проконтролировать армию сша , ну им показываю это здание казарма,это госпиталь ,это спортзал ...... ,потом на оборот американцы прилетели им показали палатку в поле , те спрашивают а где казармы, госпиталь ,спортзал ? Прапорщик достает таблички ,казарма,госпиталь ,спортзал,и спрашивает что смотреть будите ? Поширення пандемії СОVID-19 у світі прискорюється, - глава ВООЗ Гебреєсус - Цензор.НЕТ 6788
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Тут все серьезно. Дочь в Нац.Гвардии штата Пеннсилвания, медик(правда, психолог). Ждет активации.
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Ты тоже смотри, шоб ты мне был здоров. Ну, и семья твое також. У меня молоденький абрикос зацвел, кстати.
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Коммифорния.

*****
Комміфорнія тому, шо там "демократи" рулять? )))
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До 1 мл за неделю? Я думаю, реально. Люди глупые, каждый думает "да мне меня пронесет" а через неделю уже лежит укрыт цынком.
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В Китае -7 миллионов пользователей мобильной связи за 2 месяца, где-то было. Не факт что умерли, но всё же...
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если читать новости и думать об этом то так и будет...
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"крестный ход с молебном от избавления от коронавируса в мацкве" (С)
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Молодцы. Поздравляю вас. Вы сделали все чтобы распространить вирус. Видимо кто то за ето башляет очень серьезные деньги.
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Украинцам этот вирус что насморк. Украинцы сильные, потому что слабые умирают ещё в детстве.
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Морда етого директора МОЗ как раз на тот самый вирус и очень похожа. Походу родственники они
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эта рожа должна на плантациях работать а не вещать как распростроняется ! что эта ********** ! зделала для остановки вируса во время начала, его, да вобще ничего !!!с него спрашивать надо за все, а не выслушивать его !!!!
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Цей Гебреісус, - ефіопєвомать, - насправді махровий ефіопський комуняка. Належить до партії Народный фронт освобождения Тыграй
.
Ідеологія цієї партії, - тыграйский сепаратизм, марксизм-ленинизм, коммунизм, ходжаизм, c 1991 - революционная демократия (мелесизм), марксизм, социализм

Ним опікувався Фонд сім'ї Клінтонів, він став першим неамериканцем лауреатом Гуманітарної премії імені Джіммі і Розалінди Картер.
Тобто, цього поца просунули на посаду американські комунократи-демократи. Ліваки, як завжди, тягнуть негрів, або підорів. А якшо вони ше й комуняки, то взагалі будуть в дьосна цілувать...
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Очередная бесполезная организация пи*доболов
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она не бесполезная , но многое придется менять в работе и целях ВОЗ ,в прочем как и ООН и других , функционально они устарели
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https://www.worldometers.info/coronavirus/ не положите сайт.
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Количество новых случаев в сутки
20/03 - 30 664
21/03 - 29 434
22/03 - 32 440
Данные сайта worldometer
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