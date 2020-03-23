 Поширення пандемії СОVID-19 у світі прискорюється, - глава ВООЗ Гебреєсус

Як передає Цензор.НЕТ із посиланням на Інтерфакс-Україна, про це він заявив на брифінгу в Женеві.
"У ВООЗ отримали дані про понад 300 тис. випадків зараження COVID-19. Ця проблема зачепила майже всі країни світу. Поширення пандемії прискорюється", - сказав Гебреєсус
Глава ВООЗ пояснив, що між першим і 100-тисячним випадком зараження минуло 67 днів. Потім треба було тільки 11 днів, а щоб досягти позначки 300 тис. тих, що заразилися, пішло лише чотири дні.
Чудо-ВаЩе@compdemon
Стаття в науковому журналі.
2007 рік. "Наявність в кажанів великої кількості коронавірусів сімейства SARS-COV-xxx у поєднанні з культурою вживання в їжу різноманітних екзотичних тварин в Південному Китаї є бомбою уповільненої дії".
Ніякої конспірології.
Чистий довбоїбізм.
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/26552008
https://wpolityce.pl/kosciol/492488-wloscy-duchowni-sluzyli-zarazonym-sami-poswiecili-zycie
вобщим, иммунитет у них, *****, железобетонный... воды из Ганга хлебнут... после такого токо индусы и выживают, у вируса шансов нет...
*****
Комміфорнія тому, шо там "демократи" рулять? )))
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Ідеологія цієї партії, - тыграйский сепаратизм, марксизм-ленинизм, коммунизм, ходжаизм, c 1991 - революционная демократия (мелесизм), марксизм, социализм
Ним опікувався Фонд сім'ї Клінтонів, він став першим неамериканцем лауреатом Гуманітарної премії імені Джіммі і Розалінди Картер.
Тобто, цього поца просунули на посаду американські комунократи-демократи. Ліваки, як завжди, тягнуть негрів, або підорів. А якшо вони ше й комуняки, то взагалі будуть в дьосна цілувать...
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