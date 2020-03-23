 Поширення пандемії СОVID-19 у світі прискорюється, - глава ВООЗ Гебреєсус

Як передає Цензор.НЕТ із посиланням на Інтерфакс-Україна, про це він заявив на брифінгу в Женеві.

"У ВООЗ отримали дані про понад 300 тис. випадків зараження COVID-19. Ця проблема зачепила майже всі країни світу. Поширення пандемії прискорюється", - сказав Гебреєсус

Глава ВООЗ пояснив, що між першим і 100-тисячним випадком зараження минуло 67 днів. Потім треба було тільки 11 днів, а щоб досягти позначки 300 тис. тих, що заразилися, пішло лише чотири дні.

Читайте також: Влада США готується до пандемії коронавірусу, яка може тривати 1,5 року і довше