 Кількість спроб рейдерства за час карантину зросла в 16 разів, - глава Мін'юсту Малюська

Про це на своїй сторінці в Фейсбук повідомив міністр юстиції Денис Малюська, інформує Цензор.НЕТ.

"Маємо перший сплеск корпоративного мародерства (воно ж рейдерство під час карантину). Почалися відверті і примітивні атаки, окремі зміни вносилися до реєстрів навіть без завантаження будь-яких документів. За останній тиждень такого нахабства сталося майже стільки ж, скільки за чотири місяці минулого року", - написав Малюська.

Міністр нагадує, що Офіс протидії рейдерству продовжує приймати скарги онлайн за допомогою сервісу iGov.

Читайте також: СБУ викрила банду рейдерів, які намагалися захопити житловий комплекс у Києві