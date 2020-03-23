 Кількість спроб рейдерства за час карантину зросла в 16 разів, - глава Мін'юсту Малюська

Про це на своїй сторінці в Фейсбук повідомив міністр юстиції Денис Малюська, інформує Цензор.НЕТ.
"Маємо перший сплеск корпоративного мародерства (воно ж рейдерство під час карантину). Почалися відверті і примітивні атаки, окремі зміни вносилися до реєстрів навіть без завантаження будь-яких документів. За останній тиждень такого нахабства сталося майже стільки ж, скільки за чотири місяці минулого року", - написав Малюська.
Міністр нагадує, що Офіс протидії рейдерству продовжує приймати скарги онлайн за допомогою сервісу iGov.
Или так и не нашлось желающих воспользоваться этим "сервисом"?
Нужен рынок земли, срочно, пока людей в селах довели, ещё и тем что продавать продукт на рынках теперь нельзя пока карантин, а потом скажут так никто ж не заставляет.
Военные и все против того, чтобы начать дружить с рашкой, правы, но в это время, то за что они воюют захватывают другим способом.
Ино банкам без ограничений в экономический кризис.
бене только и нужно - что кризис и дефолт - и тогда он и его зеленая ОП(Г) скупят всю землю по дешевке... Недаром шмаркля и беня хотят ввести ЧС и заблокировать все города и села - и кто куда везти продукты на рынки станет, если рынки закрыты, как и сами города, и транспорт?..
ну максимус эФрейтора , а выбор солдат как и у всех , на кого выбор пал - за того и проголосовали , и не ихняя вина че кто то ошибся
и не тебе сученку армию судить
Что они приняли ВСЕ законы и рейдерство теперь НЕВОЗМОЖНО!
Это было недавно, это было - давно...
Но это только для сильного государства.