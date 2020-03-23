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Все про:Мін'юст (671) рейдерство (209) Малюська Денис (52)

 Кількість спроб рейдерства за час карантину зросла в 16 разів, - глава Мін'юсту Малюська

Кількість спроб рейдерства через внесення змін до державних реєстрів за час карантину зросла майже в 16 разів.

Про це на своїй сторінці в Фейсбук повідомив міністр юстиції Денис Малюська, інформує Цензор.НЕТ.

"Маємо перший сплеск корпоративного мародерства (воно ж рейдерство під час карантину). Почалися відверті і примітивні атаки, окремі зміни вносилися до реєстрів навіть без завантаження будь-яких документів. За останній тиждень такого нахабства сталося майже стільки ж, скільки за чотири місяці минулого року", - написав Малюська.

Міністр нагадує, що Офіс протидії рейдерству продовжує приймати скарги онлайн за допомогою сервісу iGov.

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Источник: https://censor.net.ua/ua/n3183707
 
 
 Топ коментарі
 
И шо, даже инвестиционные няни не помогают?
Или так и не нашлось желающих воспользоваться этим "сервисом"?
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И шо, даже инвестиционные няни не помогают?
Или так и не нашлось желающих воспользоваться этим "сервисом"?
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Для інвестиційної ЗеНяні потібно що Інвестиційного ЗеЙоббіка
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ДАЙОШ ВСЮ ВЛАСТЬ НАДЗВИЧАЙНОМУ СТАНУ!!!!! Число попыток рейдерства за время карантина выросло в 16 раз, – глава Минюста Малюська - Цензор.НЕТ 1429
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А вирус пэдрогуано через 5 и прямой анал, а посся чиго начинаицца слюноатделение и рашеносасание. Кількість спроб рейдерства за час карантину зросла в 16 разів, - глава Мін'юсту Малюська - Цензор.НЕТ 3240
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число спроб рейдерства під час правління зедрисні виросло у 16 разів!
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Продолжают получать жалобы. И все? Не много от вас толку.
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А пам'ятаєш як зебіли обіцяли знімати зевладу у випадку поганої роботи?
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Вони. Я з самого початку говорив, що вони не дотримають свого слова.
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Сейчас будет швах, только начало...
Нужен рынок земли, срочно, пока людей в селах довели, ещё и тем что продавать продукт на рынках теперь нельзя пока карантин, а потом скажут так никто ж не заставляет.

Военные и все против того, чтобы начать дружить с рашкой, правы, но в это время, то за что они воюют захватывают другим способом.
Ино банкам без ограничений в экономический кризис.
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если запустить рынок сейчас, та по законам зеленой шмаркли - то к сентябрю селяне останутся БЕЗ земли...
бене только и нужно - что кризис и дефолт - и тогда он и его зеленая ОП(Г) скупят всю землю по дешевке... Недаром шмаркля и беня хотят ввести ЧС и заблокировать все города и села - и кто куда везти продукты на рынки станет, если рынки закрыты, как и сами города, и транспорт?..
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Больше половины ВСУ голосовали за Зельца. Вот и думайте будут ли эта больше половины вас защищать от российских врагов? Страну защитили в 2014 добробаты а не армия которой тогда не было просто. Но как только добробатов "ушли" в ВСУ вновь начался застой и они даже не возмущаются тем что их стали убивать чаще и они только и делают что отходят и отходят оставляя позиции. Недавно смотрел как какой то блогер,если не изменяет память "Ленка зезезе" общался с так называемыми "воинами",вы бы послушали что они несут,это просто край!!
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Виктор ты я понимаю сейчас пишешь из окопа ? из твоего высера ясно че погоны ты не носил
ну максимус эФрейтора , а выбор солдат как и у всех , на кого выбор пал - за того и проголосовали , и не ихняя вина че кто то ошибся
и не тебе сученку армию судить
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ну вот. инвесторы поперли. услышали бубочку наконец то. поверили
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Рейдерство і є тим покращанням за Зе 73% голосувало.
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Та це фігня. От через місяць бандитизм і гоп-стоп виросте разів в 50
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это потому что не хватает бизнес - нянь, о которых говорил на форуме наш Оманский Осел...
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Аваков, ты где? Ты не в теме или как обычно просто в доле?
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Аваков бросил вызов коронавирусю и сейчас в е#ической битве с ним один на один Кількість спроб рейдерства за час карантину зросла в 16 разів, - глава Мін'юсту Малюська - Цензор.НЕТ 9537
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Зеля же еще два месяца назад отчитался, что рейдерство полностью ПОБЕЖДЕНО?!
Что они приняли ВСЕ законы и рейдерство теперь НЕВОЗМОЖНО!

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Болтают языками туда сюда. Но ничего не делают, чтобы изменить обстановку.
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...закон примите балбесы, криминализуйте в нем все эти оборудки, нотариусов своих ушлых за причинные места возьмите...министр юстиции жалуется,жестяк какой!!!
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да, рассказывать, какой в твоем ведомстве бардак и не найти способа реально это остановить ---- это непонимание своего предназначения
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Просто организаторам нужно давать 15 лет. Титушне ОТ 5 лет. Желающих РЕЗКО поубавиться.
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Если бы рейдерство было наказуемо, оперативно пресекалось бы органами МВД то мошенники боялисьбы... а у нас купив мента и т.п. такое творится.. ПОЗОР власти, которая констатирует всплеск рейдерства не сообщает при этом статистику арестов при этом!!!
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Снимай ботинки и под стол! Вырази протест!
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От рейдерства спасёт расстрел.
Но это только для сильного государства.
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Так вроде обещали рейдеров отстреливать!
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Петюшки вертають имущество, отобранноє зильоной хунтой)))
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думаю ему оно нах не нужно со своим бы управиться.
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