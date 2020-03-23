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Теми дня: Коронавірус і карантин Російські терористи збили Боїнг
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 Двоє українських воїнів зазнали поранень 23 березня, ворог 6 разів порушив перемир'я, - штаб ООС

Упродовж цієї доби 23 березня збройні формування Російської Федерації шість разів порушили режим припинення вогню. Противник обстріляв наші позиції з заборонених мінськими домовленостями мінометів калібру 120 мм і 82 мм, протитанкового ракетного комплексу, ручних протитанкових гранатометів і стрілецької зброї.

Про це Цензор.НЕТ повідомили в пресцентрі штабу ООС.

У вечірньому зведенні зазначається: "В районі відповідальності оперативно-тактичного угруповання "Схід" було скоєно два обстріли, а саме:

  • поблизу Авдіївки - зі стрілецької зброї;
  • неподалік Водяного - з ручних протитанкових гранатометів, великокаліберних кулеметів і стрілецької зброї.

Чотири обстріли було зафіксовано в районі відповідальності оперативно-тактичного угруповання "Північ", а саме:

  • тричі поблизу Новотошківського - з мінометів калібру 120 мм - 6 мін, з 82-мм мінометів - 33 міни;
  • в районі населеного пункту Шуми - з протитанкового ракетного комплексу.

Сьогодні, 23 березня, внаслідок ворожих обстрілів двоє військовослужбовців Об'єднаних сил зазнали поранень. Їх було евакуйовано у військово-медичний заклад, де лікарі оперативно надали належну медичну допомогу.

Такі злочинні дії ворога не залишилися безкарними. Підрозділи Об'єднаних сил, використовуючи чергові вогневі засоби, дали збройним формуванням Російської Федерації адекватну відповідь".

Читайте також: Двох воїнів поранено внаслідок влучання протитанкової керованої ракети у вантажівку біля Шумів, - пресцентр ОС

Источник: https://censor.net.ua/ua/n3183702
 
 
 Топ коментарі
 
Пєрєміріє неможливо порушити шість раз. Пєрєміріє можливо порушити лише один раз. Після чого ніяких пєрємірій бути не може.
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Чому ми не чуємо коментарі від ОП з приводу цих обстрілів?
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пораненим - найскорішого одужання і повного відновлення...
Два украинских воина получили ранения 23 марта, враг 6 раз нарушил перемирие, - штаб ООС - Цензор.НЕТ 4434

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Чому ми не чуємо коментарі від ОП з приводу цих обстрілів?
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И так каждый день. С утра рассказывают что на фронте перемирие и тишина а на вечер или на следующее утро о очередных потерях в результате договора ЗЕ и *****
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пораненим - найскорішого одужання і повного відновлення...
Два украинских воина получили ранения 23 марта, враг 6 раз нарушил перемирие, - штаб ООС - Цензор.НЕТ 4434

...
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Пєрєміріє неможливо порушити шість раз. Пєрєміріє можливо порушити лише один раз. Після чого ніяких пєрємірій бути не може.
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Це ще мій Начальник казав - до людини доходить або з першого разу, або не доходить ніколи.
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да не займайте ви ОП, там їм не до коментарів, у них головне "мироносні" ідеї і "мерседеси".
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Нельзя прекращать обстрелы, потому что если перестать стрелять, то с России снимут санкции и Украина не победит.
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Зебіли як завжди обходять такі новини стороною!!!
Ау, зебіки, ви де?
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Українці не сміють забувати історію кацапсько-українських відносин. Кожного вбитого кацапами треба пам'ятати. Спільна історія України та Московії, така ж кривава як і руки Путіна. За часів панування Московії, в Україні людей загинуло більше ніж за всі війни разом взяті.
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Пора бы уже перестать каждый раз ныть про какие-то там договорённости.
Это война, а не балет.
"Не будь болваном и не давай себя убивать"
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Свердловский фонд инвалидов и ветеранов спецназа выдаёт путёвки желающим пострелять укропов рашизм все Двоє українських воїнів зазнали поранень 23 березня, ворог 6 разів порушив перемир'я, - штаб ООС - Цензор.НЕТ 8622 Двоє українських воїнів зазнали поранень 23 березня, ворог 6 разів порушив перемир'я, - штаб ООС - Цензор.НЕТ 9536плохо
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Контрдиверсионка не работает,от слова вообще?
Стояли Азов,
30-ка,
Донбасс--орки сидели,
как мышьтпод веником,
если не считать зрады от команд ООС;
ценою в 2 погибших и 9 раненых.
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Враг уничтожил зил... чему возмущаться-то...
еще пошлете - еще уничтожит...
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