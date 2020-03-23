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 Ексглава ОДА Степанов подарував поліції Одеси 4 тисячі респіраторів

Колишній голова Одеської ОДА Максим Степанов відправив 1000 респіраторів FFP3 для захисту одеських поліцейських і 3000 - для медичних працівників служби екстреної допомоги і міської інфекційної лікарні.

Про це він написав на своїй сторінці в Facebook, повідомляє Цензор.НЕТ.

"До речі, коли днями їздив Одесою, зауважив, що патрульні користуються звичайними хірургічними масками. При тому, що також перебувають у зоні підвищеного ризику. Давайте берегти тих, хто зараз, під час боротьби з пандемією, перебуває саме на передовій", - зазначив він.

Ексглава ОДА Степанов подарував поліції Одеси 4 тисячі респіраторів 01

Ексглава ОДА Степанов подарував поліції Одеси 4 тисячі респіраторів 02

Нагадаємо, 16 березня президент України Володимир Зеленський провів зустріч із власниками і топ-менеджерами найбільших українських компаній і бізнес-груп. Говорили про допомогу з їхнього боку у протидії поширенню коронавірусу в Україні. Зокрема, створено окремий фонд на закупівлю ліків та інших необхідних засобів у період поширення коронавірусу.

Цензор.НЕТ збирає також список меценатів, які не залишаються осторонь.

Источник: https://censor.net.ua/ua/n3183700
 
   
 Топ коментарі
 
не потемі, але новина гарна!

Бывший председатель Одесской ОГА Степанов передал патрульным и медикам респираторы высокого класса защиты - Цензор.НЕТ 6856
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Молодець, такі новини треба висвітлювати незалежно від партійності чи політичних поглядів.
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Да, как постоянно и то, какие гниды оставили сейчас наших врачей "раздетыми" перед лицом эпидемии. И врачей надо поддерживать всеми силами

Бывший председатель Одесской ОГА Степанов передал патрульным и медикам респираторы высокого класса защиты - Цензор.НЕТ 9988
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чувак , вези в Балту , там уже есть прокажённый !
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До речі, Міхо у вас там дороги зробив? Років 20 назад мав необережність з Пісчаної на Балту їхати, зуби в труси посипались.
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Та то була ше Дорога, зараз з Пісчаної до Балти їхати десь годину , повна жопа !
Зробили дорогу Балта-Кодима непогану два роки тому але вже кажуть сипатись починає..
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Гостищев "ракоєд" все оприходує не хвилюйтесь..тільки ці респитратори не кожному нормальному патрульному дістануться, а позабирають ті хто сидить не на лінії і сраклолизи начальника. Потрібно патрульним особисто видавати без керівництва.
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4 Повістки, неужели эту продажную шутовскую рожу уволили.

За предательство интересов Украины оккупантам путиноидам Сивоху под суд надо вместе с любителем проституток Ермаком для начала. В условиях военного времени под трибунал. Кстати есть ли в Украине такая норма в условиях войны, как трибунал?

Спасибо за хорошую новость, если, конечно, это правда и подтвердится.
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Класні респіратори, нарешті включились наші небожителі, респект.
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где классные ? на фото обычные маски он в руках держит
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зайдіть в інтернет і подивіться, що це не маки, а респіратори і прочитайте їх характеристику, в крайньому випадку не хірургічні
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Для того, что бы новость была окончательно положительной, необходимо сообщать, где он их взял.
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как обычно, досталось в наследство или жена бизнесмен подарила))
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100% не было, не было, выплыло, бороздит полосы каждый день, как в своё время супер колхозник Бахматюк!!
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Де ж маски поділися з продажу ?- пішли всі на піар для дегенератів .
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Купив у аптеці і подарував? або спи*див і подарував бо не хотів залітати на дурниці?
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