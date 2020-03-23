 Ексглава ОДА Степанов подарував поліції Одеси 4 тисячі респіраторів

Про це він написав на своїй сторінці в Facebook, повідомляє Цензор.НЕТ.
"До речі, коли днями їздив Одесою, зауважив, що патрульні користуються звичайними хірургічними масками. При тому, що також перебувають у зоні підвищеного ризику. Давайте берегти тих, хто зараз, під час боротьби з пандемією, перебуває саме на передовій", - зазначив він.
Нагадаємо, 16 березня президент України Володимир Зеленський провів зустріч із власниками і топ-менеджерами найбільших українських компаній і бізнес-груп. Говорили про допомогу з їхнього боку у протидії поширенню коронавірусу в Україні. Зокрема, створено окремий фонд на закупівлю ліків та інших необхідних засобів у період поширення коронавірусу.
Цензор.НЕТ збирає також список меценатів, які не залишаються осторонь.
Зробили дорогу Балта-Кодима непогану два роки тому але вже кажуть сипатись починає..
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За предательство интересов Украины оккупантам путиноидам Сивоху под суд надо вместе с любителем проституток Ермаком для начала. В условиях военного времени под трибунал. Кстати есть ли в Украине такая норма в условиях войны, как трибунал?
Спасибо за хорошую новость, если, конечно, это правда и подтвердится.