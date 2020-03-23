 Хто продав українські маски? ВIДЕО

Незважаючи на постанову РНБО ще від 31 січня з країни вивезли 980 (!) тонн масок! Скільки важить одна маска? Правильно, дуже і дуже небагато. Тому 980 тонн масок означає справді космічну їхню кількість.
Отже, правда, що продаж масок в Іспанію або на Amazon цілком законна? І кого зроблять винним у тому, що в розпал епідемії купити звичайну медичну маску в Україні - все одно що побачити диво?
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Нагадаємо, раніше стало відомо, що секретар РНБО Данілов на початку року двічі просив уряд заборонити експорт масок. Пізніше уряд України на час карантину заборонив експорт хірургічних масок та інших товарів протиепідемічного призначення - обмеження діятимуть до 6 червня. В результаті Митна служба оформляла аж до 11 березня вивезення масок з України - приватні компанії вивезли 980 тонн масок.
До речі, а де маски? Продали? І по якій ціні, яке мито сплатили? І, головне, лікарям в лікарнях де тепер їх взяти? І маски, і халати. Про решта вже й мови нема. А ти щось тут "обливали грязью" тявкаєш, тварюко?
жаль только, что ведущая передачи "танцует" все время и постоянно крутит головой по сторонам - это раздражает..
Там все такие дерганные.
Посмотрите на неадеквата с лошадиной головой с "Червоных линий"
Высоцким кажись кличуть.
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Так у кого с математикой и физикой не складывается?
з рошеном покохайтеся!
Бьіло трудно но они смогли - им даже кретдит дали.
Мальчики заработали.
Но теперь же ввезли, купили и ввезли. Но подороже.
Хто сказал зачем бьіло продавать , а потом покупать, Рьіночная економика -красота игрьі.
Хто сказал дорога лошка к обеду. Так в етом и соль. Спросите у любого на "Привозе"
Теперь маски в Украине куппят за любьіе деньги. И снова навар.
Хто сказал что не все смогут купить.......но ето уже их личное дело.
Только не надо про совесть. Деньги не пахнут. Какой зашквар !!!!!!!!!!!!!!
Ето ж вам не оружие и зачасти к ним контрабандой ввозить в Украину во время войньі с територии противника.То бьіл зашквар и пресекли в угоду противнику.
А тут шо, маленький гешефтік ....... (с 1 апреля)
https://www.youtube.com/watch?v=DYg3MkPlhtc
"самі на панщину ідуть і діточок своїх ведуть" и т.д. - ничего не поменялось с тех лет, может - пора?
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А из Львова до последнего ходили поезда на россию с заробитчанами.
Вот такие они, патриоты.