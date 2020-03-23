 Хто продав українські маски? ВIДЕО

Незважаючи на постанову РНБО ще від 31 січня з країни вивезли 980 (!) тонн масок! Скільки важить одна маска? Правильно, дуже і дуже небагато. Тому 980 тонн масок означає справді космічну їхню кількість.

Отже, правда, що продаж масок в Іспанію або на Amazon цілком законна? І кого зроблять винним у тому, що в розпал епідемії купити звичайну медичну маску в Україні - все одно що побачити диво?

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Читайте на "Цензор.НЕТ": Гончарук має бути викликаний на допит за ігнорування листа РНБО про заборону експорту масок, - Бутусов. ДОКУМЕНТ

Нагадаємо, раніше стало відомо, що секретар РНБО Данілов на початку року двічі просив уряд заборонити експорт масок. Пізніше уряд України на час карантину заборонив експорт хірургічних масок та інших товарів протиепідемічного призначення - обмеження діятимуть до 6 червня. В результаті Митна служба оформляла аж до 11 березня вивезення масок з України - приватні компанії вивезли 980 тонн масок.