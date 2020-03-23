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Теми дня: Коронавірус і карантин Російські терористи збили Боїнг
 Політика України
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Все про:Данілов (105) карантин (846) маска (34) РНБО (711) експорт (183) Гончарук_Олексій (781) Данилюк-Ярмолаєва (11) COVID-19 (1624) коронавірус (370)

 Хто продав українські маски? ВIДЕО

У черговому випуску проєкту "Без цензури" журналістка Марина Данилюк-Ярмолаєва міркує, куди поділися українські медичні маски.

Незважаючи на постанову РНБО ще від 31 січня з країни вивезли 980 (!) тонн масок! Скільки важить одна маска? Правильно, дуже і дуже небагато. Тому 980 тонн масок означає справді космічну їхню кількість.

Отже, правда, що продаж масок в Іспанію або на Amazon цілком законна? І кого зроблять винним у тому, що в розпал епідемії купити звичайну медичну маску в Україні - все одно що побачити диво?

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Читайте на "Цензор.НЕТ": Гончарук має бути викликаний на допит за ігнорування листа РНБО про заборону експорту масок, - Бутусов. ДОКУМЕНТ

Нагадаємо, раніше стало відомо, що секретар РНБО Данілов на початку року двічі просив уряд заборонити експорт масок. Пізніше уряд України на час карантину заборонив експорт хірургічних масок та інших товарів протиепідемічного призначення - обмеження діятимуть до 6 червня. В результаті Митна служба оформляла аж до 11 березня вивезення масок з України - приватні компанії вивезли 980 тонн масок.

Источник: https://censor.net.ua/ua/n3183699
 
   
 Топ коментарі
 
Бізнес на крові руками зевлади... Кто продал украинские маски? - Цензор.НЕТ 8676
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і всі кошти за це нам кидає особисто Порошенко на картки.

Кто продал украинские маски? - Цензор.НЕТ 3444
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Зебил, при Порохе ваш Аваков ничего не решал, а при зебиле ваш Аваков устраивает диктатуру
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73% !!! Це ті ідіоти були першими. З них все й почалось.
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Провокатор,твои боссы платят тебе ,чтобы ты и тебе подобные обливали грязью Зеленского,А твои боссы вывозили и вывозят,твои боссы наживались на КРОВИ!!!
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Та нах його обливати, воно само справляється. Головне, від нього вчасно відступитись, бо ж всіх своїм зеленим гімном заляпає.
До речі, а де маски? Продали? І по якій ціні, яке мито сплатили? І, головне, лікарям в лікарнях де тепер їх взяти? І маски, і халати. Про решта вже й мови нема. А ти щось тут "обливали грязью" тявкаєш, тварюко?
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Многие люди заразятся только потому, что небыло респираторов и других средств защиты!
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Вісьлюк і свій велосипед та піаніно комусь продав, а ви за маски питаєте де ділись? Кто продал украинские маски? - Цензор.НЕТ 6885
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полезная инфа...
жаль только, что ведущая передачи "танцует" все время и постоянно крутит головой по сторонам - это раздражает..


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да, мордєнь там лошадіная - лучше нє смотрєть, токмо слушать
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Так это выходцы с канала ЕспрессТэВэ.
Там все такие дерганные.
Посмотрите на неадеквата с лошадиной головой с "Червоных линий"
Высоцким кажись кличуть.
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МП ЮА,ЗЕсранец, тебя только качание головы заинтересовало?
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Любое телодвижение по пути карантина ухудшает благосостояние украинцев, ухудшает их питание, ухудшает обеспечение лекарствами. Се это по отдельности и вместе ослабляет иммунитет, особенно у пожилых людей. Это увеличивает смертность среди заболевших и переболевших. То есть, результат прямо противоположный задекларированному! Вас обманывают, цель ясна и понятна - группка узурпаторов любыми средствами пытается удержаться у власти, как это было в 1991-м.
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Країна, народ, прокиньтеся, бо буде БІДА, а ЗеСволоцюга буде нам бакланити як він маму вговорив замовляти он-лайн продукти, ********* обісцяна. за пенсію в 2000 гривень
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Проста маска захищає десь на 30%, респіраторна на 98%. 30% мало, але ж хоч якийсь захист є.
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Маски есть разные. В первую очередь маски нужны медикам. А их нет.
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Кого это волнует, как и то что госрегуирование отменил кролик сеня. Кстати, маски из Украины массово стали вывозить еще больше двух месяцев назад, и все это время в кабмине молчали.
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Не нужно их регулировать. Нужно видеть аномальный всплеск спроса и понять что это сигнал. А наши чиновники не поняли, а это их работа.
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Не нужно ничего,никому видеть.В стране должен быть постоянный стратегически важный н/з "чего-то там"от всевозможных угроз.Реализовать который может правительство, за подписью снбо и президента.

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Ну да. Но здравый смысл нужно иметь всё равно. Спасает от глупостей
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Ліпше б звернули увагу на наявність дієвих та доступних дезинфікуючих засобів.
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Кремлядь також продала маски в Китай. Так, що зелені вчинили цілком закономірно.
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В эпоху торжества глобального БАРЫЖНИЧЕСТВА и беспринципности удивляться и не понимать причин просходящего по меньшей мере наивно, но я бы сказал, что лицемерно. Когда неаависимость и суниверитет страны разменивается в угоду торговли и прибылям от продажи и транспортировки углеводородов, когда кровь и жизнь защитников ничего не стоят для олигархов их преступного бизнеса с агрессорами и оккупантами , то возмущятся по таким пустякам, как законы спроса и предложения рынка просто нелепо!
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Так было всегда. Кризисы из-за дефицита фиксируются со времен древнего Рима.
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в данном случае дефицит (массок) из-за кризизам (эпидемии), а не наоборот (голодный бунт из за дефицита зерна и продовольствия), это разные явления!
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Можно вспомнить что сын торговца стал первым императором Китая Цинем Шихуанди и его отец как раз обогатился на всяких таких шнягах, а потом посадил сына на трон, но тут слишком много легенд.
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Как-то странно у нас закончилась эпоха бедности...
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гнусавый имел ввиду что все пенсионеры просто вымрут, а пенсионеры его просто не правильно поняли, они надеялись получать пенсию в 3 раза больше...
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Зеленского нужно срочно арестовывать!
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А что вы все как рабы и холопы (во всем "барин" виноват, не подумал о безответственных и никчемных смердах), в эпоху ядерного оружия респиратор, противогаз и желательно дозимерт должен быть у кажого ОТВЕТСТВЕННОГО человека в запасе!
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ага, за сопротівлєнійє прі задєржанії
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Таки да. А кто же еще. Неужели вы подумали что Коломойский и Зеленский могли что то подобное сделать.
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Немного не в тему . СБУ сообщила в прессе что накрыла в Харькове сеть борделей . У нас шпионы **** гуляют не прячась . Например Медведчук или Ермак . У нас в подъездах спокойно враги убивают героев АТО . А они доблестные контрразведчики Зеленского рады , что шлюх прогнали с насиженных мест .
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информация не для слабонервных!!!!!!!!!!!!!! 980тонн масок это 10 миллиардов штук. если их продали хотябы по пол бакса, это 5 МИЛЛИАРДОВ БАКСОВ!!!!!!!!!!! ДУУМАЙ..................ТЕ господин преззидент
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Ага,пора садити офшорника,давно пора!!!!
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Что опять? Оставьте хоть несколько посадок на следующую весну, а то что будите потом делать? Зеленского обсирать?
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у вас с физикой или математикой проблемы 980 тонн = 980 000 000 грамм, вес одной маски 4 грамма, даже если не учитывать вес упаковки (а это будет, думаю, тоже тонны), то тупо разделив получим не более 245 млн. штук!
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лярди - звучить, а двісті лімонів - якось тускло - даже на толкову яхту не хвате
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приношу извинения. все на эмоциях. считал в уме на доллар, прое....ал один ноль, охренел и начал строчить
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от того что я ошибся.плохо не будет никому. а у них преступление на лицо
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скорее всего перед законом они "чисты", перспектива привлечь их за это не имеет судебной перспективы!
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чтоб опустошить склады НЗ нужно иметь серьезные основания. тем более НЗ занимается РНБО. это очень серьено
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вы как-будто не в Украине живете, вам нкжны "основания", так они будут, скажем акт, что маски "просрочены" и списаны как "неликвид" или куча дркгих "причин" и отписок, разве вы не знакомы с воровской бюрактатической системой госвласти класса чинуш и служивых палканов?
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вот как раз все перечисленное вами достало всех по горло
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Маска не весит 4 грамма, маска весит раза в 4-5 раз больше, это простая маска. Тут мы выходим на 60 миллионов. Далее: вес упаковки, количество падает по меньшей мере до 55 миллионов, если предположить что в проданной партии были респираторы мы выходим максимум на миллионов 15-30, а это уже вкладывается в теорию вероятности...
Так у кого с математикой и физикой не складывается?

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зебіли - ви покайтеся,
з рошеном покохайтеся!
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Все знают куда делись маски! Все знают кто их продал! И никто не знает ответит за это хоть кто нибудь !
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У свинарчука не нашли состава преступления, зеленые мародеры обманом захватили власть.
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Але як чвандиво і впевнено Віслюк на стадіоні питання задавав!!! Зелебобіків сдєлалі вмєсте😂😂😂
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Сейчас судьба злодейка хлещет по губам Земудака за все его высказывания и насмешки.
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Ето маланский гешефт.
Бьіло трудно но они смогли - им даже кретдит дали.
Мальчики заработали.
Но теперь же ввезли, купили и ввезли. Но подороже.
Хто сказал зачем бьіло продавать , а потом покупать, Рьіночная економика -красота игрьі.
Хто сказал дорога лошка к обеду. Так в етом и соль. Спросите у любого на "Привозе"
Теперь маски в Украине куппят за любьіе деньги. И снова навар.
Хто сказал что не все смогут купить.......но ето уже их личное дело.
Только не надо про совесть. Деньги не пахнут. Какой зашквар !!!!!!!!!!!!!!
Ето ж вам не оружие и зачасти к ним контрабандой ввозить в Украину во время войньі с територии противника.То бьіл зашквар и пресекли в угоду противнику.
А тут шо, маленький гешефтік ....... (с 1 апреля)
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Они смогли и им считается! А дебилы опять попали в социализм.
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"як Україну злії люде присплять, лукаві, і в огні її, окрадену розбудять"
"самі на панщину ідуть і діточок своїх ведуть" и т.д. - ничего не поменялось с тех лет, может - пора?
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Зато 73 % малоросів були так впевнені в голобородькові))
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и шо никаких заслуг Пороха не можешь припомнить?.. Кстати откуда ты такой русич под британским флагом? это шо типа янукович , под раSSейским....
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Бобик, ты уже сдавл на мерседес ермаку? Давай бегом!
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А кого у нас недавно поймали с масками? Простого водолаза из очень патриотичного Закарпаття. Он хотел через реку переправить все это в Румынию.
А из Львова до последнего ходили поезда на россию с заробитчанами.
Вот такие они, патриоты.
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Это только меня раздражает ее манера повествования?
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Зеленский и группа подельников из 95 квартала - ссаные мародеры!
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