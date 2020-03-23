 США закликає РФ припинити вогонь на Донбасі "вже сьогодні", - посольство

Про це йдеться в публікації посольства США в Україні в Twitter, інформує Цензор.НЕТ.
"Ми рішуче підтримуємо важливу роботу ОБСЄ СММ. Росія повинна надати СММ доступ до всієї суверенної території України та виконати свої зобов'язання за Мінськими угодами - починаючи з припинення вогню вже сьогодні", - йдеться в повідомленні.
Таким чином у посольстві прокоментували продовження мандата місії ОБСЄ.
Мы объявляем США войну!
И капитулируем через 1 минуту!
Безоговорочно!
Это единственный шанс для Украины построить нормальную жизнь
Это не стрельба, а провокации, с целью сорвать перемирие.
Вот когда ВСУ изредка постреливают, это уже стрельба и нарушение этого т.н. "перемирия".
надо было добавить "холопов"...у "своих холопов"...
Говорящий правду чекист - это всё равно, что мяукающий крокодил.
Болить мені …Ти знаєш як болить?
Болить біда, що зараз в Україні.
Ця рана душу втомлену ятрить,
І сліз не можу втримати я нині…
Війна… Неоголошена ніким,
Вбиває і калічить українців.
І це наш брат? Та і чи був він ним?
Щоб убивати нас прислав чужинців.
Цей маразматик воювати звик.
Бо ж не своїх дітей кидає в пекло.
За хворий мозок, за імперський бздик,
Життя вже не одне навіки смеркло.
Болить мені…Ти знаєш як болить.
Ця рана не дає мені спокою.
Ця, проклята, неоголошена війна,
Розв'язана «братерською» рукою
UKRAINE FOREVER
Але яка все ж срака...
- МВФ грошей не дає, без умов по Привату.
- Економіку в зеУряді уграли, але не до кінця.
- в світі та Україні пандемія ковід19,а в нас міністра МОЗ Н Е М А Є
- Уряд до кінця не сформований
- Аваков рветься до влади (контролю)
- і тут відеосеанс по Мінську
Потому что достали эти лаптеногие уже ВСЕХ до икоты, до изморози ***..