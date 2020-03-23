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Все про:ОБСЄ (2453) посольство (384) Росія (26740) Донбас (15606)

 США закликає РФ припинити вогонь на Донбасі "вже сьогодні", - посольство

Сполучені Штати закликають Російську Федерацію надати доступ СММ ОБСЄ і припинити вогонь на Донбасі вже сьогодні.

Про це йдеться в публікації посольства США в Україні в Twitter, інформує Цензор.НЕТ.

"Ми рішуче підтримуємо важливу роботу ОБСЄ СММ. Росія повинна надати СММ доступ до всієї суверенної території України та виконати свої зобов'язання за Мінськими угодами - починаючи з припинення вогню вже сьогодні", - йдеться в повідомленні.

США закликає РФ припинити вогонь на Донбасі вже сьогодні, - посольство 01

Таким чином у посольстві прокоментували продовження мандата місії ОБСЄ.

Читайте на "Цензор.НЕТ": ОБСЄ продовжила роботу Спеціальної моніторингової місії в Україні до 31 березня 2021 року

Источник: https://censor.net.ua/ua/n3183695
 
   
 Топ коментарі
 
США прізиваєт, янєлох молчіт.
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Ваш Главком воевать не хочет.Ваш народ воевать не хочет. Вы призываете США вас оккупировать?
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..кацапи..вы таки суки конченные, даже во время пандомии, из-за угла убиваете..не забудем, не простим, помните упыри трусливые!... США призывает РФ прекратить огонь на Донбассе "уже сегодня", - посольство - Цензор.НЕТ 908..
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Пусть американцы помогут нам выгнать нах сепаров и кацапскую армию с Донбасса. Иначе эти твари никогда не уйдут, будут мозги компостировать еще 10 лет.
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Ваш Главком воевать не хочет.Ваш народ воевать не хочет. Вы призываете США вас оккупировать?
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Да!
Мы объявляем США войну!
И капитулируем через 1 минуту!
Безоговорочно!

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Млин, о таком варианте я как-то не подумал....Меня лично вполне устроит США закликає РФ припинити вогонь на Донбасі "вже сьогодні", - посольство - Цензор.НЕТ 4698
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В том-то и дело, шо наш Главком тоже воевать не хочет.
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Не оккупировать , а мирно присоединить, как пуйло сделало с крымом.
Это единственный шанс для Украины построить нормальную жизнь
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Т.,е Вы предлагаете, по примеру ***** убить несколько Украинских военнослужащих, похитить и зверски замучить несколько Украинцев, взять в заложники семьи военнослужащих с целью принуждения к сдаче воинских частей?
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Пока животное-***** живое,война не закончится.
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Прекратите распространять эту сказку для дебилов. Пока есть московия, будет угроза Украине. А какое там будет ***** в кремле - нет никакой разницы.
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Да ты шо. Попердник тоже кричал введем санкции вернём Крым и Донбасс. Армию возродили но Крым и Донбасс не вернул. Украина в НАТО и ЕС не вошла. Шо сказать брехуненок
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Штаты берега попутали, при чем здесь РФ?
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А кто там стреляет, раз не вонючая московия?
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Нет, ни в коем случае!
Это не стрельба, а провокации, с целью сорвать перемирие.
Вот когда ВСУ изредка постреливают, это уже стрельба и нарушение этого т.н. "перемирия".
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добрыйкаузар при чем Вы к украинскому флагу???
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..кацапи..вы таки суки конченные, даже во время пандомии, из-за угла убиваете..не забудем, не простим, помните упыри трусливые!... США призывает РФ прекратить огонь на Донбассе "уже сегодня", - посольство - Цензор.НЕТ 908..
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угу нашли кого просить США призывает РФ прекратить огонь на Донбассе "уже сегодня", - посольство - Цензор.НЕТ 4062 им тока по рылу помогает
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уже на рамблере новость плешивая тварь просит санкции снять ..
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какнешна...он же забрал у своих маски и попер спасать Италию
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Ну не у своих, у черни только, никогда расиянская сволочь ***** своими не была, с самого уродского детства...
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я и хотел сказать вместо "своих" - руцких...то там руцких полпроцента...
надо было добавить "холопов"...у "своих холопов"...
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И Италия просит, и Германия - суки *************.
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с одной стороны кацапсины просят санкции снять, а с другой стороны продолжают террор против Украины, вот же мрази какие..
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Потомки пьяной матросни с маузерами и трипперных кокаиновых "барышень".
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Шесть лет призывали вчера , теперь призывают сегодня .
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Сьогодні вже закликають з натяком що невдовзі за це кацапи зможуть отримати «ніжки Трампа» без затримки.
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С одинаковым успехом оне бы могли , взять катер где-нинь в Египте , вырулить на середину Нила и призвать всех крокодилов планеты перестать нападать на людей .
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Так это одно и тоже.Шо крокодилов,шо ***** призывать.Результат будет одинаковый
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C брехливым ****** даже говорить не стОит, он даже если пообещает, то всё равно соврёт.
Говорящий правду чекист - это всё равно, что мяукающий крокодил.
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Ліна Костенко
Болить мені …Ти знаєш як болить?
Болить біда, що зараз в Україні.
Ця рана душу втомлену ятрить,
І сліз не можу втримати я нині…

Війна… Неоголошена ніким,
Вбиває і калічить українців.
І це наш брат? Та і чи був він ним?
Щоб убивати нас прислав чужинців.

Цей маразматик воювати звик.
Бо ж не своїх дітей кидає в пекло.
За хворий мозок, за імперський бздик,
Життя вже не одне навіки смеркло.

Болить мені…Ти знаєш як болить.
Ця рана не дає мені спокою.
Ця, проклята, неоголошена війна,
Розв'язана «братерською» рукою
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Нет никакого огня от РФ. То Украинцы сами по себе стреляют. Спросите у Ермака и Сивохи.
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UKRAINE FOREVER

Але яка все ж срака...

- МВФ грошей не дає, без умов по Привату.
- Економіку в зеУряді уграли, але не до кінця.
- в світі та Україні пандемія ковід19,а в нас міністра МОЗ Н Е М А Є

- Уряд до кінця не сформований
- Аваков рветься до влади (контролю)
- і тут відеосеанс по Мінську
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Угу. Шел 7-й год как США призывают... Может вместо ваших призывалок лучше перестать финансировать боевиков и ОРДЛО и полностью его блокировать как положено по правилам борьбе с террористами?
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А я призываю США прекратить Кацапию уже сегодня !!!!

Потому что достали эти лаптеногие уже ВСЕХ до икоты, до изморози ***..
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