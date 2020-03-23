 США закликає РФ припинити вогонь на Донбасі "вже сьогодні", - посольство

Про це йдеться в публікації посольства США в Україні в Twitter, інформує Цензор.НЕТ.

"Ми рішуче підтримуємо важливу роботу ОБСЄ СММ. Росія повинна надати СММ доступ до всієї суверенної території України та виконати свої зобов'язання за Мінськими угодами - починаючи з припинення вогню вже сьогодні", - йдеться в повідомленні.

Таким чином у посольстві прокоментували продовження мандата місії ОБСЄ.

Читайте на "Цензор.НЕТ": ОБСЄ продовжила роботу Спеціальної моніторингової місії в Україні до 31 березня 2021 року