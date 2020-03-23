 Двох воїнів поранено внаслідок влучання протитанкової керованої ракети у вантажівку біля Шумів, - пресцентр ОС

Про це інформує Цензор.НЕТ із посиланням на пресцентр ОС.

Внаслідок влучання протитанкової керованої ракети двоє українських військовослужбовців отримали вогнепальні осколкові поранення. Стан здоров’я воїнів задовільний.

"Підрозділи операції Об’єднаних сил, які обороняються, застосували наявні вогневі засоби та дали збройним формуванням Російської Федерації адекватну відповідь. Втрати противника уточнюються", - йдеться в повідомленні.

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