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Все про:обстріл (6106) поранення (1670) Донбас (15606)

 Двох воїнів поранено внаслідок влучання протитанкової керованої ракети у вантажівку біля Шумів, - пресцентр ОС

Сьогодні, 23 березня, найманці РФ обстріляли з протитанкового ракетного комплексу військовий вантажний автомобіль ЗІЛ-131, який перевозив продукти харчування, поблизу населеного пункту Шуми.

Про це інформує Цензор.НЕТ із посиланням на пресцентр ОС.

Внаслідок влучання протитанкової керованої ракети двоє українських військовослужбовців отримали вогнепальні осколкові поранення. Стан здоров’я воїнів задовільний.

"Підрозділи операції Об’єднаних сил, які обороняються, застосували наявні вогневі засоби та дали збройним формуванням Російської Федерації адекватну відповідь. Втрати противника уточнюються", - йдеться в повідомленні.

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Источник: https://censor.net.ua/ua/n3183693
 
 
 Топ коментарі
 
зеленський - це найслабший, найдурніший президент, який у нас був, при цьому з комплексом наполеона. З цим лохом нічого доброго не буде. Просто ЗРАДНИК!!!!!!
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І після обстрілів Зе знову відводить війська?
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Опять? Когда же вас научит что нельзя на грузовиках по линии фронта кататься и что нельзя верить ни кацапам ни Зелупе с Хамчаком
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Дякувати богові, що вірус обминув
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дякувати вітру шо ракета не вдарила так як цілились.
який в біса "бог"?
навіть попи, ну, нормальні, закривають капища. ну ок., не буду сперечатись - слава богу Зевсу, якщо вам так подобається
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Опять? Когда же вас научит что нельзя на грузовиках по линии фронта кататься и что нельзя верить ни кацапам ни Зелупе с Хамчаком
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А на чём?
Только не надо упоминать про те "Варты" и "Козаки".
Их, фиг целых - ноль десятых (да ещё и за такие дурные бабки).
Кроме этого, сразу появится желание и по ним пальнуть)))))
Так что, сами попробуйте, а потом говорите про "нельзя пальцем в носу ковыряться" (нельзя на грузовиках).
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ALEX SUROVV. Х**ло кроме спецопераций и войнушек(чужими руками и жизнями) больше ни на что не способен.
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зеленський - це найслабший, найдурніший президент, який у нас був, при цьому з комплексом наполеона. З цим лохом нічого доброго не буде. Просто ЗРАДНИК!!!!!!
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Мразь, 🤡🤢🎪 трус и предатель Получил и войну и позор !!!
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І після обстрілів Зе знову відводить війська?
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ммм, я би відвів(але на норм. позиції і відповідав би як от Ердоган недавно)
ну просто якщо по окопах наших б.ють, то або наступай, або щось без солі доїдай. ну потрібно вирішувати цю тему. я би на місці контрактника - звільнявся. нафіг мені знати шо не сьогодні - завтра поранять, а відповідати можна тільки по факту обстрілів..... якось так.
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Головне, що тепер не барига при владі і можна відводити на облаштовані позиції біля кордону із Польщею🐸🙄
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та й пофіг.
сам бачите шо ситуація зараз..... ну... слово є, асоціюється з числом 3.14
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Доречі, а де це наше є.анько? Відосіка свіженького немає про мамуриму..Треба в нього дрючком ткнути - чи ще живе хоть?
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Владі щас не до війни страх, паніка за власну сраку. Втікати нікуди дача в Бергамо, квартира у Лондоні все Кові зжер.
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А главное предатели- гниды ,хуже москалей
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мама Римма родила биполярного дебила, в голове котрого война окончилась, но на фронте каждый день гибнут наши солдаты..
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шоб они там здохли все в этом Лугандоне Двох воїнів поранено внаслідок влучання протитанкової керованої ракети у вантажівку біля Шумів, - пресцентр ОС - Цензор.НЕТ 11
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Пля, ето какой-то треш, мазафака. Прилет ПТУРа, двое получили... огнестрельньіе осколочньіе ранения.
Остальньіе применили имеющиеся огневьіе средства и дали адекватньій ответ. ПТУРу, мазафака, адекватньій ответ!!!
Зелебобики у власти таких же зелебобиков в пресслужбе держат
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