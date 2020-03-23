 Двох воїнів поранено внаслідок влучання протитанкової керованої ракети у вантажівку біля Шумів, - пресцентр ОС

Про це інформує Цензор.НЕТ із посиланням на пресцентр ОС.
Внаслідок влучання протитанкової керованої ракети двоє українських військовослужбовців отримали вогнепальні осколкові поранення. Стан здоров’я воїнів задовільний.
"Підрозділи операції Об’єднаних сил, які обороняються, застосували наявні вогневі засоби та дали збройним формуванням Російської Федерації адекватну відповідь. Втрати противника уточнюються", - йдеться в повідомленні.
який в біса "бог"?
навіть попи, ну, нормальні, закривають капища. ну ок., не буду сперечатись - слава богу Зевсу, якщо вам так подобається
Только не надо упоминать про те "Варты" и "Козаки".
Их, фиг целых - ноль десятых (да ещё и за такие дурные бабки).
Кроме этого, сразу появится желание и по ним пальнуть)))))
Так что, сами попробуйте, а потом говорите про "нельзя пальцем в носу ковыряться" (нельзя на грузовиках).
ну просто якщо по окопах наших б.ють, то або наступай, або щось без солі доїдай. ну потрібно вирішувати цю тему. я би на місці контрактника - звільнявся. нафіг мені знати шо не сьогодні - завтра поранять, а відповідати можна тільки по факту обстрілів..... якось так.
сам бачите шо ситуація зараз..... ну... слово є, асоціюється з числом 3.14
Остальньіе применили имеющиеся огневьіе средства и дали адекватньій ответ. ПТУРу, мазафака, адекватньій ответ!!!
Зелебобики у власти таких же зелебобиков в пресслужбе держат