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Все про:карантин (846) Мінздоров'я (1305) Ляшко Віктор (95) COVID-19 (1624) коронавірус (370)

 МОЗ рекомендує користуватися онлайн-послугами для придбання продуктів харчування

У зв'язку з карантином МОЗ України рекомендує громадянам утриматися від відвідування місць скупчення людей і для мінімізації контактів, по можливості, користуватися онлайн-послугами, зокрема для придбання продуктів харчування.

Про це інформує Цензор.НЕТ із посиланням на сторінку МОЗ у Фейсбук.

"Онлайн-упаковку товару в жодному разі не може робити особа з симптомами захворювання. Процес приготування їжі та упаковки покупок ретельно контролюється системою управління якістю харчових продуктів. Тому суб'єкти господарювання забезпечують якісну підготовку продуктів харчування для доставки людям, зокрема і тим пацієнтам, які перебувають у самоізоляції", - повідомив під час брифінгу заступник Міністра охорони здоров'я, Головний державний санітарний лікар Віктор Ляшко.

Водночас Міністерство охорони здоров'я України рекомендує піклуватися про особисту гігієну і перекладати продукти харчування з торгової упаковки в домашню тару.

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Источник: https://censor.net.ua/ua/n3183692
 
 
 Топ коментарі
 
Где этот Ляшко живет, в каком мире?
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А особливо цим в селах користуються.
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Этот Ляшко тоже ку-ку как и Емец? Какое онлайн? Где и-мэйл этого онлайна? И кто будет бесплатно развозить продукты всем желающим? Он какой-то рептилоид с другого измерения.
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Повторюсь снва. У нас власть просто не догоняет многого. Или не хочет и догонять. Какой онлайн заказ и доставка еды? У нас неделю назад вынужденно "ушли на карантин" многие семьи, которые жили с копеек от зарплаты до зарплаты. У нас большое количество бедных людей разного возраста, в том числе и дети. Нужно срочно уже думать и о них. Этих людей уже нужно просто начинать тупо кормить, т.к. у них заканчиваются или уже закончились деньги и еда. Через время эти люди будут умирать не от вируса а от обычного истощения. Об этом власти и не вспоминают, а подумать нужно было еще вчера. И судя по всему решать это придется снова церкви и волонтерам.
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Пусть Ляшко ответит где элементарное!!! Где маски? Почему они по 25 грн, а не по 2 грн как были раньше? Почему по 2 грн продали заграницу, а закупили по 25? Это вы так для наорода стараетесь? Рептилоиды чертовые.
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+ необходимо обратить внимание на те семьи, у кого грудные дети, которых необходимо кормить специальной едой для грудных детей.
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Министр ОЗ Емец, ах@ительный профи как нам тут говорили, крепкий хозяйственник старой школы, три недели блокирует ДП «Медзакупивли» закупки всей лабуды для борьбы с коронавирусом, потому что туда не назначили замом его человечка.
Человечек имеет судимость в 2019 потому что сп@здил в Метро сыр и 4 банки трески.

Это прям уровень. Такого при Януке даже не было. Это прямо лучшие рекрутинговые практики из ДНР.
Прям логично. Сивохо ссался под забором, а теперь в РНБО советником. Тот п@здил жрачку из Метро, замом в дп с бюджетом 30 миллиардов. Кто был никем тот станет всем.(c)


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Це в «Кіндзадзі» влада і норот, жили на різних планетах ?
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новоё мародерство на здоровье украинцев! Куда продали слуги урода тесты?
Минздрав рекомендует пользоваться онлайн-услугами для приобретения продуктов питания - Цензор.НЕТ 9668 Минздрав рекомендует пользоваться онлайн-услугами для приобретения продуктов питания - Цензор.НЕТ 1712
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Они их скинули кацапам вместе с масками
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Зеля Оманский где маски по 2 грн?Продали суки за границу? На жизнях украинцев зарабатываете себе мерсы по 3, 5 млн ?
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А детальніше про це?
В то же время Минздрав Украины рекомендует заботиться о личной гигиене и переводить продукты питания с торговой упаковки в обработанную домашнюю тару. Источник: https://censor.net.ua/n3183692
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Чи це знову "машинний" переклад з української мови слова "перекладати" Минздрав рекомендует пользоваться онлайн-услугами для приобретения продуктов питания - Цензор.НЕТ 5446
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Ляшко сказали работать, но лупоглазый все перепутал- вместо масок и дезинфекции улиц, оно начало хрень своим языком молоть и все никак не успокоится!
Неужели нельзя найти человека, который начнет работать, а не языком молоть? МОЗ рекомендує користуватися онлайн-послугами для придбання продуктів харчування - Цензор.НЕТ 3144
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Ну если в Украине хозяева магазинов поголовно дебилы, то кто им доктор. МОЗ рекомендує користуватися онлайн-послугами для придбання продуктів харчування - Цензор.НЕТ 7086 В цивилизованных странах эта фишка уже лет 10, если не больше. Ты можешь все заказать онлайн с бесплатной доставкой (обычно от 20-25 евро). Ну или лично оставить свою покупку, что бы тебе ее доставили домой, тоже бесплатно. Только купи. Кстати бесплатная доставка покупок на дом, это очень старая традиция в торговле. При проклятом царизме при любой лавке были мальчишки "посыльные-рассыльные". Клиента надо холить и лелеять. МОЗ рекомендує користуватися онлайн-послугами для придбання продуктів харчування - Цензор.НЕТ 7086
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Обычно покупают пол-батона или пол-украинского, и это в районе 10 грн. С какой суммы начинается бесплатная доставка? И, знаете ли, при пенсии в 2000 грн не сильно будешь разбрасываться на доставку. Это наши реалии
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А детей-внуков-соседей тоже нет? Не знаю, лично у меня друзья в Одессе уже неделю в магазины не лазят. Я их попросил, так они организовали доставку одной одинокой очень пожилой подруге моей мамы. Там еще и двое соседей на хвост упали. Было бы желание, а выход всегда найти можно.
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не поверите, так и живем но выше вы писали про доставку, а не про помощь друг другу
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Ну да, любий магазин з радістю відвезе килограм гречки в село за 60 км.
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Ты в магазин ходишь купить только кг гречки?
Пичалька
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Добре що твоя теща в селі може собі дозволити заказ в 5000 грн при пенсії в 1200 після виплати комуналки в 1000 грн.
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Оля, ты про село много знаешь? Ты хоть видела село?
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Що ти маєш на увазі Петро, все правильно вона каже.
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Ничего не правильно.
В сёлах люди после сезона делают запасы муки, сахара, круп и прочего, вплоть до химии до сл сезона. Продукты все свои. Все сидят дома, пекут хлеб и никуда не шастают.
Поверь, у меня родственников человек 100 так живут в селе
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Ти хворий, я сам живу в селі, які запаси після сезону, що ти мелеш. купляють по мірі потреби, хто получив цукор чи пшеницю на пай, ті це мають, а так ніхто не купляє на рік. Печуть хліб це да, але не постійно та й те, через те, що по селам хліб можуть і не возити, тільки в упаковці.
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Это ты больной.
У нас в сёлах после сезона затариваются до следующего.
Не веришь, так мне пох как то
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Так і кажи, що в тебе в районі в селах люди можуть собі дозволити затаритись на рік, у нас не можуть собі дозволити витратити тисяч 30 одразу.
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Где это у вас?? В паРаше?
Я живу в селе...и никто того о чем ты бредишь не делает..
Ну разве что сахар мешком берут..остальное по мере необходимости..
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В Петра про села така думка, що в кожного в погребі бакалея на рік лежить.
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У чувака, знання про сільске життя, з серіалу «Свати».
А може, ще й совецьких «Кубанскіх казаков».

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Там ниже я написал как есть у нас в селе и районе.
Не веришь, мне пох вообще
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Да, нормальное.
Запорожская обл. Каменско-Днепровский район.
После сезона на зиму мама покупает мешок муки, мешок сахара пару упаковок соли, уксуса, крупы всевозможные, химия всякая тоже закупается, типа порошка и т.д., делает консервацию, 100 трехлитровых банок томата, 30-40 банок огурцов, столько же помидор, помидоры зелёные, всякие лечо и салаты и т.д.
Имеет свою живность, 100-120 бройлеров, 50 уток, 100 кроликов, пару поросят.
Нах ей что то заказывать?
Да, повторяю, так делает весь район!
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Не звизди...
На одних крупах человек не проживет...он не скотина...
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Ага...апельсины..лимоны..бананы...или а селах не люди.. им этого не надо??
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Треба звичайно, просто під час епидемії це не основне. Хлопчик каже що селянин у вересні зганяв в магазин і до серпня вільний.
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да... бабуся как раз заказала Broadband Internet... говорит, мол, платить за него хочу ежемесячно 250 полновесных гиней, чтобы сосиски на дом носили и сыр тофу... деньги, говорит, из 1450 гривенной пензии девать некуда...
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В КАКОЙ СТРАНЕ ЖИВУТ ЭТИ ЛЮДИ ?????????????????????????????????
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В разных западноевропейских живут их дети и жены, самые дорогие виллы принадлежат этим "украинцам".
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В пампасыыыыыы!!!!!
Е##ал я ваши помидоры
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Этот чувак Ляшко перепутал Украину со Швейцарией там где его жена и дети Минздрав рекомендует пользоваться онлайн-услугами для приобретения продуктов питания - Цензор.НЕТ 1530
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Совершенные придурки. Это ж сколько людей прикасается к товару при онлайн доставке. А водила с экспедитором, так те самые что ни на есть массовые распространители. А диспетчерская служба... Вот уж на самом деле - заставь дурака богу молиться, так он и из тебя дурака сделает.
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Новая услуга от государства: картошка в смартфоне. Но если нет смартфона, быть тебе голодным.
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Чого ж - он Розетка +АТБ продемонстрували понаднормову активність - і вже пропонують 3 варіанти "Продовольчі набори" від 408 грн до 714... МОЗ рекомендує користуватися онлайн-послугами для придбання продуктів харчування - Цензор.НЕТ 560
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Ну, це мабуть, ціна пари пляшок крафтового пива.
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совет особенно актуален в селах и районных центрах
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Угу. Ща.
Хлеб и молоко в селе Александровка закажу из местного СИЛЬПО или АТБ. Хотя нет, лучше из АШАНА
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я себе представил онлайн заказ продуктов и их доставку по селам!
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та сам и займись доставкой из погреба в летнюю кухню...проблем то
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Таке враження що мешканців сіл та маленьких містечок вже списали.
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Сказали ж: не збиратися надовго на похованнях, а ховати бігом, що не ясно?
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Спасибо,за нас переживать не надо. Будет туго приезжайте. С магазина только хлеб, и то лень самим печь. Так и карантин не заметим.
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Я вже думав,що оті наївні до дебілізму поради відійшли разом з Супрун...Та ж ні,діло тієї старої американської ку...ви живе і досі...А десь за кулісами чується голос класика - нє нада савєтов,помогітє матєріально...
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шо непонятно?звонишь соседу ,которому пофиг тот короновирус и за бутылку договариваешься шоб тот купил тебе продуктов или лекарств.и он с антисептиком-и ты не голодаешь МОЗ рекомендує користуватися онлайн-послугами для придбання продуктів харчування - Цензор.НЕТ 9171.
вот все вам зелебобикам нужно разжевывать
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Оце дожилися: якщо знайомих синяків не маєш, то з голоду можна померти... МОЗ рекомендує користуватися онлайн-послугами для придбання продуктів харчування - Цензор.НЕТ 104
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Ну, а той синяк, прямо таки весь такий асептичний, ні чхне не кашляне, на ту буханку, й пакети.
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Когда очередной представитель зеленого стада начинает говорить...складывается впечатление что он бредит...
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Це точно. От колись за Петра телевізор було любо-дорого слухати.
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не знаю как державу в телефоне-но продажам и покупкам в телефоне они некоторую часть населения обучат МОЗ рекомендує користуватися онлайн-послугами для придбання продуктів харчування - Цензор.НЕТ 7954.ну,тех,кто особо не заморачивался раньше.
только скорее всего будут напрягать соседей и таксистов,за определенную мзду.что тоже как то поддержит падающую экономику.
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Знаете, что следующее продадут из страны в Европу и раису? Не грузовиками и ящиками, а тысячами тонн? Сахар, гречку, зерно, муку, подсолнечное масло. А после того, как вывезут, примут закон о запрете их экспорта .
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А наскільки вони впевнені, у безпечності тих товарів, від інфікування?
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Что самое хреновое - Запад смотрит на наш цирк и понимает, что деньги давать смысла нету - их все равно украдут. А если продали свои маски перед эпидемией- продадут так же любую помощь Поэтому единственный способ получить помощь от Запада - заменить Зелю на тех, кому там доверяют
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От цікаво, а чому держава не профінансує виплату кредитних відсотків банкам на період карантину? От не має людина грошей, можливості заробити позбавили -- най їде бере кредит, а держава, просто, відшкодує відсотки банкові на неї... Га?
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Може звучатиме занадто революційно , але : поштомат під кожним будинком , час доставки продуктів - 12 год. максимум 24/7 , промислових товарів 1-4 доби максимум 24/7 і аптеки , магазини , супермаркети , базари і торгові центри стануть абсолютним непотребом . Ну хіба може , маленькі павільйончики в зовсім вже глухих і забитих селах , де 2 бабки і дід на все село .
Який дурак буде лазити по магазинах , замість купувати " з дивану " , не двигати , не тратити час , мати безмежний вибір і ще й дешевше на 10-15% .
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О каг!!!

А онлайн услугами аптек они не призывают пользоваться?

Это очень познавательный квест. В Киеве все аптеки перестали доставлять лекарства и сократили точки выдачи.
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вот же скотина . отдавать деньги за непотреб из розетки или из какой другой мародерской конторы. и плюс за доставку. А где гарантия. что эти доставщики не харкают. не на плюют и не нассут. Украина еще недоразвитая в этом смысле
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