 МОЗ рекомендує користуватися онлайн-послугами для придбання продуктів харчування

Про це інформує Цензор.НЕТ із посиланням на сторінку МОЗ у Фейсбук.
"Онлайн-упаковку товару в жодному разі не може робити особа з симптомами захворювання. Процес приготування їжі та упаковки покупок ретельно контролюється системою управління якістю харчових продуктів. Тому суб'єкти господарювання забезпечують якісну підготовку продуктів харчування для доставки людям, зокрема і тим пацієнтам, які перебувають у самоізоляції", - повідомив під час брифінгу заступник Міністра охорони здоров'я, Головний державний санітарний лікар Віктор Ляшко.
Водночас Міністерство охорони здоров'я України рекомендує піклуватися про особисту гігієну і перекладати продукти харчування з торгової упаковки в домашню тару.
Человечек имеет судимость в 2019 потому что сп@здил в Метро сыр и 4 банки трески.
Это прям уровень. Такого при Януке даже не было. Это прямо лучшие рекрутинговые практики из ДНР.
Прям логично. Сивохо ссался под забором, а теперь в РНБО советником. Тот п@здил жрачку из Метро, замом в дп с бюджетом 30 миллиардов. Кто был никем тот станет всем.(c)
В то же время Минздрав Украины рекомендует заботиться о личной гигиене и переводить продукты питания с торговой упаковки в обработанную домашнюю тару. Источник: https://censor.net.ua/n3183692
Неужели нельзя найти человека, который начнет работать, а не языком молоть?
Пичалька
В сёлах люди после сезона делают запасы муки, сахара, круп и прочего, вплоть до химии до сл сезона. Продукты все свои. Все сидят дома, пекут хлеб и никуда не шастают.
Поверь, у меня родственников человек 100 так живут в селе
У нас в сёлах после сезона затариваются до следующего.
Не веришь, так мне пох как то
Я живу в селе...и никто того о чем ты бредишь не делает..
Ну разве что сахар мешком берут..остальное по мере необходимости..
А може, ще й совецьких «Кубанскіх казаков».
Не веришь, мне пох вообще
Запорожская обл. Каменско-Днепровский район.
После сезона на зиму мама покупает мешок муки, мешок сахара пару упаковок соли, уксуса, крупы всевозможные, химия всякая тоже закупается, типа порошка и т.д., делает консервацию, 100 трехлитровых банок томата, 30-40 банок огурцов, столько же помидор, помидоры зелёные, всякие лечо и салаты и т.д.
Имеет свою живность, 100-120 бройлеров, 50 уток, 100 кроликов, пару поросят.
Нах ей что то заказывать?
Да, повторяю, так делает весь район!
На одних крупах человек не проживет...он не скотина...
Е##ал я ваши помидоры
Хлеб и молоко в селе Александровка закажу из местного СИЛЬПО или АТБ. Хотя нет, лучше из АШАНА
вот все вам зелебобикам нужно разжевывать
только скорее всего будут напрягать соседей и таксистов,за определенную мзду.что тоже как то поддержит падающую экономику.
Який дурак буде лазити по магазинах , замість купувати " з дивану " , не двигати , не тратити час , мати безмежний вибір і ще й дешевше на 10-15% .
А онлайн услугами аптек они не призывают пользоваться?
Это очень познавательный квест. В Киеве все аптеки перестали доставлять лекарства и сократили точки выдачи.