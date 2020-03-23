 Кабмін дозволив дистанційний продаж ліків, - Шмигаль

Про це в Telegram повідомив прем'єр-міністр Денис Шмигаль, передає Цензор.НЕТ.

Він зазначив, що Кабінет міністрів дозволив ліцензіатам на період карантину здійснювати торгівлю лікарськими засобами та супутніми товарами дистанційно.

"Також дозволяється організовувати та здійснювати доставку безпосередньо споживачам з дотриманням умов зберігання лікарських засобів, визначених виробником під час їх транспортування", - повідомив Шмигаль.

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