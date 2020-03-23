 Кабмін дозволив дистанційний продаж ліків, - Шмигаль

Про це в Telegram повідомив прем'єр-міністр Денис Шмигаль, передає Цензор.НЕТ.
Він зазначив, що Кабінет міністрів дозволив ліцензіатам на період карантину здійснювати торгівлю лікарськими засобами та супутніми товарами дистанційно.
"Також дозволяється організовувати та здійснювати доставку безпосередньо споживачам з дотриманням умов зберігання лікарських засобів, визначених виробником під час їх транспортування", - повідомив Шмигаль.
Та, у них уже и самих лекарств НЕТ!
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Очень "доброе" правительство разрешило рыбам пользоваться зонтиками!
Завоз в аптеки 3 раза в неделю. У нас есть даже маски, только дорого - по 25 грн.
Теперь при желании имеют право доставлять с Глово в термобоксах, по адресу - раньше это было запрещено, т.к. нарушается холодовой режим хранения.
Вот только правда в том, что какраз сейчас все аптеки Киева уже прекратили адресную доставку.