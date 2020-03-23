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 Політика України, Економіка
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 Кабмін дозволив дистанційний продаж ліків, - Шмигаль

Кабіні міністрів України на час карантину в країні дозволив дистанційний продаж ліків і медичних товарів.

Про це в Telegram повідомив прем'єр-міністр Денис Шмигаль, передає Цензор.НЕТ.

Він зазначив, що Кабінет міністрів дозволив ліцензіатам на період карантину здійснювати торгівлю лікарськими засобами та супутніми товарами дистанційно.

"Також дозволяється організовувати та здійснювати доставку безпосередньо споживачам з дотриманням умов зберігання лікарських засобів, визначених виробником під час їх транспортування", - повідомив Шмигаль.

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Кабмін дозволив дистанційний продаж ліків, - Шмигаль 01

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Источник: https://censor.net.ua/ua/n3183691
 
   
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Шмыга конченая, где маски по 2 грн? Почему нет масок по нормальной цене? Куда вы их дели, твари? Заграницу сплавили? Почему такие цены? Ублюдки конченые. Это вы так для людей стараетесь?
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Брал лекарства для мамы, где-то семь аптек оббегал, попутно спрашивал об масках, нигде нету. Только в восьмой, остались три штуки... были совсем недолго по 24 грн., быстро разобрали. Спрашиваю сколько слоев: сказали три?!! На вид простая, копеечная...не стал брать... Флизелин, агроволокно что-то похожее...
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Шмигаль, що з експортом продуктів, українцям вистачить?
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Це стане зрозумілим після того, як надрукують продуктові картки... Кабмин разрешил дистанционную продажу лекарств, - Шмыгаль - Цензор.НЕТ 1755
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Хоч бери і сам ті кордони перекривай, потім звільнять якогось міністра і скажуть що продуктів нема.
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виртуальные лекарства с дистанционной продажей через удалённый доступ.
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У так называемых "лецинзиатов", нет ни структур, ни возможностей, ни желания продавать лекарства он-лайн.
Та, у них уже и самих лекарств НЕТ!
...
Очень "доброе" правительство разрешило рыбам пользоваться зонтиками!

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хватит херню нести из своей сраной Москвы. Вчера заказывал валерьянку, не было -сегодня есть. Вчера выгребли весь парацетамол - сегодня НАВАЛОМ.
Завоз в аптеки 3 раза в неделю. У нас есть даже маски, только дорого - по 25 грн.
Теперь при желании имеют право доставлять с Глово в термобоксах, по адресу - раньше это было запрещено, т.к. нарушается холодовой режим хранения.
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Сенсация!!! До ЗЕбанария аптеки никогда не продавали лекарства онлайн и не доставляли.

Вот только правда в том, что какраз сейчас все аптеки Киева уже прекратили адресную доставку.
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А интересно,кто будет доставлять заказы на дом?И как себе эти идиоты представляют выдачу рецептных лекарств онлайн?Им бы только что-то пернуть так как у них жопа работает быстрее чем мозги.
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Ой беда беда.Как теперь беднинькие депутаты будут голосовать за себя и за того парня?
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