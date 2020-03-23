 Ще 4 випадки коронавірусу підтвердили в Києві, всього 28 інфікованих, - Кличко

Такі дані Державної установи "Київський міський лабораторний центр МОЗ України" оприлюднив мер Києва Віталій Кличко в Telegram, повідомляє Цензор.НЕТ.
Він повідомив, що COVID-19 підтвердився у 17-річної дівчини, яка повернулася з навчання у Лондоні, 53-річної жінки, яка контактувала з хворим у Київській області, 28-річної жінки, яка повернулася з Австрії і 21-річного хлопця, який контактував із хворим родичем.
"Двоє пацієнтів перебувають в Олександрівській лікарні. А двоє - на самоізоляції лікуються вдома під контролем лікарів", - зазначив мер.
мера Киевадебила принёс
Тебя *******)
Увьі и ах...
«Мої діти перехворіли за місяць до того, як почали говорити про коронавірус. У них була температура до 40 градусів, поставили діагноз ГРВІ, але я впевнений, що у них був коронавірус. Зараз діти себе почувають нормально. Дружина також здала тести, в неї теж все добре», - сказав Шахов.
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Це говорить про те, що вже багато людей могли перехворіти прийнявши за звичайну простуду. Адже відрізнити COVID-19 від грипу чи звичайного ГРВІ можливо лише тестуванням.
Тому на сьогодні найстрашніший вірус - це вірус паніки!
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Чекаймо як депутати ВР признають що у них корона, адже Шахов тусовався у комітетах.
Чи будуть в турборежимі ...
кара карантин