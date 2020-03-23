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 Київські новини, Здоров'я
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 Ще 4 випадки коронавірусу підтвердили в Києві, всього 28 інфікованих, - Кличко

У Києві ще 4 лабораторно підтверджені випадки коронавірусу. Тобто кількість киян, хворих COVID-19, зросла в столиці до 28 осіб.

Такі дані Державної установи "Київський міський лабораторний центр МОЗ України" оприлюднив мер Києва Віталій Кличко в Telegram, повідомляє Цензор.НЕТ.

Він повідомив, що COVID-19 підтвердився у 17-річної дівчини, яка повернулася з навчання у Лондоні, 53-річної жінки, яка контактувала з хворим у Київській області, 28-річної жінки, яка повернулася з Австрії і 21-річного хлопця, який контактував із хворим родичем.

"Двоє пацієнтів перебувають в Олександрівській лікарні. А двоє - на самоізоляції лікуються вдома під контролем лікарів", - зазначив мер.

Дивіться також: 594 киян протестували експрес-тестами на коронавірус, - Кличко. ВIДЕО

Ще 4 випадки коронавірусу підтвердили в Києві, всього 28 інфікованих, - Кличко 01

Источник: https://censor.net.ua/ua/n3183690
 
 
 Топ коментарі
 
Припускаю що між новим мерсом і підписаними в мінську першим актом капітуляції
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всех кто приезжал - на карантин, принудительно
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Интересно, есть ли связь между проданными масками и новым мерседесом хермака?
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я вам нового мера Киева дебила принёс
Еще 4 случая коронавируса подтвердили в Киеве, всего 28 инфицированных, - Кличко - Цензор.НЕТ 4880
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Хороший индикатор, такое же отношение будет не только к домашніми любимцам.
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Все под контролем, запускайте их в метро)
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С метром было бы сейчас не 28 заболевших, а 2 млн.
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Наши граждане ... Возлюбите друг друга ...
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Через скільки часу буде пік -2 тижні? Мабуть карантин 3 квітня не завершиться
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Карантин завершится, если в течении 2 недель не будет вьіявленьі новьіе заболевания)
Тебя *******)
Увьі и ах...
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Ти цілковито вписуєшся в образ типового зелябоби - наївний, глупий і хамоватий.
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Та який пік, вірус в нас ще навіть не розгорнувся.
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Італія в порівнянні з чайною спалахнула як каністра. Або просто новини звідти пішли лавиною. Мені цікаво як довго ми будемо в такому стані паралічу і неясності...
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А в нас стан паралічу не через коронавірус.
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..на осень, и это в лучшем случае.. брат-китаиса, вирусолог какой то умный, пишет, что и вторую волну они у себя ждут...
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Интересно, есть ли связь между проданными масками и новым мерседесом хермака?
 показати весь коментар
 
 
Припускаю що між новим мерсом і підписаними в мінську першим актом капітуляції
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..прямая, шо за вопрос...поизжержался чувак, а тут шара такая...
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А у нас все хорошо, 81 инфицированный, и болезнь не распространяется. Все работает, живем как обычно. Привет из Беларуси
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всех кто приезжал - на карантин, принудительно
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а у нас ходять по дворі, тільки місцева влада розвісила оголошення, щоб повідомляли анонімно, хто не сидить в самоізоляції
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а у нас скоро ямы в дворах копать будут..
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Восхищает твой оптимизм . У нас больных меньше . Мы так думаем .
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Що там лукаш про пожар в росії проговорився? Ніяких пліток не знаєте?
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У вас все добре, 81 хворий, а в нас погано 73 хворих.
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ты чмо белорусское, вас будет еще хуже чем в Италии, а раше хуже чем у вас
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так у вас 81 из 20 000 сделанных тестов, а у нас сделано 645 тестов
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Закрыть вьезд в Украину -Это самый лучший карантин .
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Многие заболеют только потому, что людей не обеспечили респираторами и др. средствами защиты!
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Привезли счастья с загранки всем раздадут не жадные.
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...все прокажённые - туристы и заробитчанин и их близкие .. . Браво Зебилы !
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А Зеленский самолеты из-за границы принимает в режиме нон-стоп! что будет через 2 недели, страшно даже представить!
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Лучше б маски, антисептики и ИВЛ такими темпами завозили...
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Можно плюсовать ещё один случай в общую копилку - Одесская область, Балта, сегодня в инфекцию по скорой привезли "француза"....все симптомы...понеслось..
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+ 178 еще вылетели из Неаполя в Борисполь! + водители такси, которыми "итальянцы" будут разбредаться по Киеву, родственники и все на их пути! "Веселуха" как великий адвокат богдан сказал...
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Киевляне дорогие, посидите немного лучше дома пока ситуация не прояснится. Берегите себя, своих родителей и детей. Не болейте на радость кацапстану.
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Двое лечатся дома под наблюдением врачей - это вообще пипец. Супрун все госпитали и больницы позакрывала?
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В дома кращі умови для лікування, головне виконувати всі рекомендації лікарів. Якщо немає ризику для життя чому би і ні. Я би ще двері заколочував ззовні, щоб не могли вийти.
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Здається тільки сьогодні читав статтю, де Кличко казав що хворих на 4 людини менше ніж десь було вказано.
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Депутат Шахов сказав, що його діти перехворіли коронавірусом ще місяць тому

«Мої діти перехворіли за місяць до того, як почали говорити про коронавірус. У них була температура до 40 градусів, поставили діагноз ГРВІ, але я впевнений, що у них був коронавірус. Зараз діти себе почувають нормально. Дружина також здала тести, в неї теж все добре», - сказав Шахов.

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Це говорить про те, що вже багато людей могли перехворіти прийнявши за звичайну простуду. Адже відрізнити COVID-19 від грипу чи звичайного ГРВІ можливо лише тестуванням.
Тому на сьогодні найстрашніший вірус - це вірус паніки!
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Чекаймо як депутати ВР признають що у них корона, адже Шахов тусовався у комітетах.
Чи будуть в турборежимі ...
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Температура- не факт, что короновирус. Просто урод на 8 марта съездил в Куршавель.... Ще 4 випадки коронавірусу підтвердили в Києві, всього 28 інфікованих, - Кличко - Цензор.НЕТ 598 А вообще верить ему- себя не уважать. Сам недавно с трибуны ВР вопел, что "никого короновируса нет!" Теперь в больничке с пневмонией.
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Продолжайте свозить в Киев заразу со всего мира! Не останавливайтесь! Побольше ада! Ще 4 випадки коронавірусу підтвердили в Києві, всього 28 інфікованих, - Кличко - Цензор.НЕТ 8578
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Полиция должна ездить по улицам, как в Испании делают и проверять причины почему люди на улице и гонять людей, которые без причины! А тем более у нас много дыбильных людей, что думают, что они бессмертные и пока не окажутся в реанимации с искусственной вентиляцией легких, то до них не дойдет. Потому полиция должна гонять людей, чтобы сидели дома!!!
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