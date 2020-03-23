 Ще 4 випадки коронавірусу підтвердили в Києві, всього 28 інфікованих, - Кличко

Такі дані Державної установи "Київський міський лабораторний центр МОЗ України" оприлюднив мер Києва Віталій Кличко в Telegram, повідомляє Цензор.НЕТ.

Він повідомив, що COVID-19 підтвердився у 17-річної дівчини, яка повернулася з навчання у Лондоні, 53-річної жінки, яка контактувала з хворим у Київській області, 28-річної жінки, яка повернулася з Австрії і 21-річного хлопця, який контактував із хворим родичем.

"Двоє пацієнтів перебувають в Олександрівській лікарні. А двоє - на самоізоляції лікуються вдома під контролем лікарів", - зазначив мер.

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