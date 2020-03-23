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 З 24 березня заборонено виліт з України з метою туризму, - Криклій

Кабінет міністрів України з 12.00 24 березня заборонив виліт пасажирів з метою туризму.

Про це на сторінці в мережі Facebook повідомив міністр інфраструктури Владислав Криклій, передає Цензор.НЕТ.

"Щойно ухвалили в Кабміні. Від завтра в Україні буде працювати тільки Міжнародний аеропорт "Бориспіль". З 12.00 24 березня також буде заборонений виліт пасажирів в авіаподорожі з метою туризму", - йдеться в повідомленні.

Він також підкреслив, що ухвалені рішення – вимушений захід для запобігання поширенню коронавірусу.

Читайте на "Цензор.НЕТ": МЗС України просить українців утриматися від поїздок в 11 країн через коронавірус, - Кулеба

Источник: https://censor.net.ua/ua/n3183687
 
   
 Топ коментарі
 
Надо было запрещать и отсеивать зубажилых доминиканцев еще в первых числах марта, если не раньше, хоть бы те и ныли вместе с турфирмами. Это уже ваша недоработка.
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стопэ! в стране уже две недели почти как отменены все международные рейсы кроме завоза новых больных из италии и прочих испаний. о чем шепчет этот могучий мущина? какие туристы? чем они летают?
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В основному продукти харчування.А через деякий час влада буде скаржитись на брак продуктів.Повториться історія з захисними масками.
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Надо было запрещать и отсеивать зубажилых доминиканцев еще в первых числах марта, если не раньше, хоть бы те и ныли вместе с турфирмами. Это уже ваша недоработка.
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запрещен вылет?)) та ладно.. а зебилам так хочется))
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Исходя из этого форума, летают только порохоботы - ведь именно они хвалят емельяна -дурачка за дешевые авиабилеты, пецьку за безвиз и само собой за патужни реформы в каномике, которые позволяют им адыхать паеврапейски.
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До 24,00 ще можемо встигнути відправити усю ВР відправити на Колізей подивитися...
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Главное, что лет в Украину не запретили! С 24 марта запрещен вылет из Украины с целью туризма, - Криклий - Цензор.НЕТ 3381
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Та чого ж - нєхай лєтять.
От приліт вже давно треба заборонити. До завершення пандемії.
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Накрылся безвиз петин
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Медведчука тоже касается? Или болт он ложил на все запреты.
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А куда лететь? Разве где-то ещё принимают туристов?
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Как куда? Грендландия, Антарктида, Остров Пасхи и еще куча всякой экзотики, куда готовы лететь "нашi люди"
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а это не нарушение конституционных прав?
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Явное нарушение
Можно рекомендовать не лететь, можно не пускать резидентов других стран к себе
А своим гражданам нельзя запретить вылетать или прилетать
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Що за дискримінація? Єто ж тоже нашилюді! Чи це такий хітрий план - понавозити чумних і замкнути всі виходи?
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В основному продукти харчування.А через деякий час влада буде скаржитись на брак продуктів.Повториться історія з захисними масками.
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усі хто хотів приїхали. Більшість залишилась там. Стримує той факт, що назад із українським паспортом можуть не впустити, як іноземця. Виїжджають або іноземці, або ті що мають повійне громадянство.
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А американский самолет-разведчик на фото как то символизирует этот запрет?

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стопэ! в стране уже две недели почти как отменены все международные рейсы кроме завоза новых больных из италии и прочих испаний. о чем шепчет этот могучий мущина? какие туристы? чем они летают?
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Може якраз навпаки - просто знав більше за інших...
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Перед тем,как его мудрый нарид избрал руководить Украиной,беня несколько лет тусовался в Герцлии.
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Привет СССР2.0. Україна уже часть русского міра
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Уроды, ПРИЛЕТ запретите! На каком конкурсе идиотов наши вожди победили?
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Да, безвизу Хряка пришел капец. В итоге петюлька со своим безвизом внес основной вклад по числу заболеваний.
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А ви зебні і радієте? Все як в вашому улюбленому совочку?
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Всі країни перетворились на гетто і концентраційні табори! Правда поки що ще не заставляють працювати до смертельного виснаження, не спалюють нікого, але хто зна... хто зна... "епідемія" лютує
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Туризм не можна, а підлікувати зелене здоров'ячко за вкрадені народні кошти - чому б і ні.
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Короче, провтыкали по всем пунктам!
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***, я ору от ужаса. шо за дегенератов вы выбрали 73%?!!!
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ёпт !,а я думал, шо уже давно всё закрыто, с 16 марта ..........
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Ось так, малята, боком виліз петін безвіз.
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Ну що петюнчики-порохосмоктунчики - тепер ваш "пісвіс" і даром нікому не потрібен..... З 24 березня заборонено виліт з України з метою туризму, - Криклій - Цензор.НЕТ 3241
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А де дата завершення обмеження? Навіть надзвичайний, за конституцією, стан має чітко обмеженні дати початку і кінця обмеженнь прав і свобод громадян.
А тут що безстрокове рішення?
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они совсем мозгами ослабли ? на чем вылет? На метле?
Или эта хрень нужна туроператорам шоб "на покушать бо по вашей вине" деньги из бюджета высасывать?
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