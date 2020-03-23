 З 24 березня заборонено виліт з України з метою туризму, - Криклій

Про це на сторінці в мережі Facebook повідомив міністр інфраструктури Владислав Криклій, передає Цензор.НЕТ.
"Щойно ухвалили в Кабміні. Від завтра в Україні буде працювати тільки Міжнародний аеропорт "Бориспіль". З 12.00 24 березня також буде заборонений виліт пасажирів в авіаподорожі з метою туризму", - йдеться в повідомленні.
Він також підкреслив, що ухвалені рішення – вимушений захід для запобігання поширенню коронавірусу.
От приліт вже давно треба заборонити. До завершення пандемії.
с 24
Можно рекомендовать не лететь, можно не пускать резидентов других стран к себе
А своим гражданам нельзя запретить вылетать или прилетать
Семенюк Олександр@osrivne
Що вони вивозять?
А тут що безстрокове рішення?
Или эта хрень нужна туроператорам шоб "на покушать бо по вашей вине" деньги из бюджета высасывать?