 З 24 березня заборонено виліт з України з метою туризму, - Криклій

Про це на сторінці в мережі Facebook повідомив міністр інфраструктури Владислав Криклій, передає Цензор.НЕТ.

"Щойно ухвалили в Кабміні. Від завтра в Україні буде працювати тільки Міжнародний аеропорт "Бориспіль". З 12.00 24 березня також буде заборонений виліт пасажирів в авіаподорожі з метою туризму", - йдеться в повідомленні.

Він також підкреслив, що ухвалені рішення – вимушений захід для запобігання поширенню коронавірусу.

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