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 На Житомирщині приїжджим з-за кордону пропонують ізолюватися в готелі чи санаторії

Приїжджим з-за кордону в Житомирській області підготували номери в готелі "Житомир" і санаторії "Лісова казка".

Як повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на "УНІАН", про це повідомила місцева влада на брифінгу.

"У санаторії "Лісова казка" в Коростишеві можуть тимчасово оселитися для обсервації ті, хто прибуває з-за кордону", - сказав голова Житомирської ОДА Віталій Бунечко.

За його даними, тільки за останні кілька днів у Житомирську область прибуло з-за кордону 52 особи.

"Хто хоче пройти обсервацію не вдома, а окремо від сім'ї - ми можемо забезпечити проживання в готелі "Житомир", там є до 30 номерів", - додав Житомирський міський голова Сергій Сухомлин.

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Источник: https://censor.net.ua/ua/n3183684
 
 
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Так треба було всіх розмістити. Їх всіх разом не більше ніж людей на мундіалях, то якось їх розміщали раніше
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Їх всіх разом не більше, ніж людей на одному лиш фіналі Євро-2012 - 60 тис. прилетіло (Олімпійський вміщає 70 тисяч)...
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Хоч хтось в Україні до цього додумався. У нас купа санаторіїв і готелів через карантин порожні! Що заважає туди людей розселити???
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интересно, что с молодым человеком из Варшави, который говорил, что короновирус не него проблема, а проблема пожилых людей и он не собирается себя ни в чем ограничивать?
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О! Предлагают! На Житомирщине приезжим из-за границы предлагают изолироваться в гостинице или санатории - Цензор.НЕТ 6866
Когда уже тысячи приехали додому
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Краще пенсіонерів в санаторії відправляйте. А цих заразних додому, і заколотіть двері на 14 днів, вони відпочили.
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