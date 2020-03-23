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 Політика України
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Все про:ВР (7305) карантин (846) Стефанчук Руслан (131) COVID-19 (1624) коронавірус (370)

 Стефанчук запропонував у найближчі два місяці проводити засідання Ради в режимі відеоконференцій

Перший заступник голови Верховної Ради Руслан Стефанчук і народний депутат Микола Стефанчук (фракція "Слуга народу") пропонують на час заходів, спрямованих на запобігання виникненню і поширенню гострої респіраторної хвороби Covid-19, спричиненої коронавірусом SARS-CoV-2, проводити засідання парламенту в режимі відеоконференцій.

Текст відповідного законопроекту №3250 розміщено на сайті парламенту в понеділок. Депутати ініціюють тимчасово, протягом 60 днів із дня набуття чинності цим законом, дозволити проведення пленарних засідань та засідань комітетів парламенту в режимі відеоконференцій, передає Цензор.НЕТ із посиланням на Інтерфакс-Україна.

У законопроекті наголошується, що на пленарному засіданні чи засіданні парламентського комітету в режимі відеоконференції депутати можуть розглядати виключно законопроекти, які мають особливу важливість і пов'язані із запобіганням виникненню і поширенню, локалізацією і ліквідацією спалахів, епідемій і пандемій коронавирусної хвороби, гарантуванням національної безпеки та оборони, економічним добробутом і правами людини.

Читайте також: Погоджувальна рада ВР відбувається в онлайн-режимі, обговорюють можливе позачергове засідання Ради, - Ірина Геращенко. ФОТО

Законопроект передбачає, що рішення про проведення пленарного засідання в режимі відеоконференції може приймати голова Верховної Ради за пропозицією президента або щонайменше однієї третини народних депутатів України від конституційного складу парламенту.

Під час проведення пленарного засідання парламенту в режимі відеоконференції в залі, де воно відбувається, можуть бути присутніми лише голова Верховної Ради, його перший заступник і віце-спікер, а також доповідач законопроекту, голова або представник визначеного головним комітету, члени лічильної комісії, по одному представнику від кожної депутатської фракції або групи, співробітники апарату ВР, які обслуговують пленарні засідання. Інші народні депутати України беруть участь у пленарному засіданні в режимі відеоконференції.

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Источник: https://censor.net.ua/ua/n3183681
 
 
 Топ коментарі
 
А законные основания в конституции или регламенте на это есть? Шулера хреновы.
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Заткните ему рот! Может хоть коронавирус сделает то, что не смогли сделать мы во время Майдана, и поубивает весь этот феолально-демократический вертеп!
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хлопці, не проипать бы той момент когда рыги "спасатели языков и жизней " впрыгнуть за штурвал этого пикирующего літака ... мертвечук ручонки потирает, остальные на низком старте...
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А они уверены, что Covid-19 по видеосвязи не передается?
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Заткните ему рот! Может хоть коронавирус сделает то, что не смогли сделать мы во время Майдана, и поубивает весь этот феолально-демократический вертеп!
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Туда можно брать хоть прямо с майдана - станут такими же. Гаврилюки и прочие панасюки в пример.
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Вот именно, а надо брать с идейно-мотивированных партий вроде НацКорпуса, с14, автоном.нс и тд. Чтобы им некуда было награбленное девать если скурвлятся - везде зарубежом их как фашистов встречают, а значит придется вкладывать обратно в страну.
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нацкорпус мотивируется только деньгами. как и с14 и прочие "псевдонационалисты".
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Ну они хотя бы мотивируются на правильные дела, в отличии от тех же либералов
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серьезно? это "правильно" было когда они как шавки бегали за порохом год назад а сейчас сидят тихо тихо? это и есть "правильная мотивировка"? да пошли они нахер шлюхи копеечные.
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У них рожи плоские, можно стопками складывать.
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Может так случиться , что через два месяца у вас в президиуме господь-бог заседать будет.
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Сашко 25 няв@vono_e_znovu 3 ч

у них в планах голосування по смартфонах, і кількість людей за математичною моделлю )
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А законные основания в конституции или регламенте на это есть? Шулера хреновы.
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а голосовать в вайбере в группе "рада"
дебилы!
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Що б ви ще якоїсь гидоти понаприймали? Сидіть дома і не кашляйте. Особливо за землю і стосунки з кацаповірусом в дамбвабвелугандонії.
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ненене, надо включать "Триумф Воли" за авторством Лени Рифеншталь, а то "лебединого озера" мы уже тридцать лет кушаем, и еще на сотню накушались
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а сам будешь хомячить с отвернутой в сторону вебкамерой.
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хлопці, не ******** бы той момент когда рыги "спасатели языков и жизней " впрыгнуть за штурвал этого пикирующего літака ... мертвечук ручонки потирает, остальные на низком старте...
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А как можно будет узнать, что проголосовал депутат, а не его собака?
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п и ж о н ы. это те, у кого число т.н. жен равняется известному символу ПИ.
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Може,спочатку треба пояснити,що то за хрєнь - "режим відеоконференціі"?..А то зберуться на хаті у Стефанчуків кілька зелепухів,наприймають там хрєн зна чого,запишуть то всьо на відео і скажут - то був такий режим,всьо согласно закону...
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Чтобы так голосовать нужно сначала собраться в Раде и принять закон про такие голосования
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************* ...

тепер можна роз'їхати по борделям і куршавелям,
і при тому щось наголосувати собі на подорож
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Антиконституционные, незаконные предложения, за одно лишь внесение которых Стефанчук и ему подобные должны нести ответственность. Так могут они ,что хочешь принять.
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Всё как в малых маркетах - один вышел, другой зашел. Впрочем, другой может и не выйти.
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А ***** ви тварі будете одержувати не в режимі конференції.
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А может им и зарплату через видеоконференцию показывать ? И желательно в турборежиме , что бы и посчитать не успевали .
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А почему именно 2 месяца когда карантин до 3 апреля?
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Представляю что они так наголосуют. А не лучше ли было бы закрыть всех депутатов в ВР до конца карантина и пускай работают в закрытом режиме.
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