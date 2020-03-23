 Стефанчук запропонував у найближчі два місяці проводити засідання Ради в режимі відеоконференцій

Текст відповідного законопроекту №3250 розміщено на сайті парламенту в понеділок. Депутати ініціюють тимчасово, протягом 60 днів із дня набуття чинності цим законом, дозволити проведення пленарних засідань та засідань комітетів парламенту в режимі відеоконференцій, передає Цензор.НЕТ із посиланням на Інтерфакс-Україна.

У законопроекті наголошується, що на пленарному засіданні чи засіданні парламентського комітету в режимі відеоконференції депутати можуть розглядати виключно законопроекти, які мають особливу важливість і пов'язані із запобіганням виникненню і поширенню, локалізацією і ліквідацією спалахів, епідемій і пандемій коронавирусної хвороби, гарантуванням національної безпеки та оборони, економічним добробутом і правами людини.

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Законопроект передбачає, що рішення про проведення пленарного засідання в режимі відеоконференції може приймати голова Верховної Ради за пропозицією президента або щонайменше однієї третини народних депутатів України від конституційного складу парламенту.

Під час проведення пленарного засідання парламенту в режимі відеоконференції в залі, де воно відбувається, можуть бути присутніми лише голова Верховної Ради, його перший заступник і віце-спікер, а також доповідач законопроекту, голова або представник визначеного головним комітету, члени лічильної комісії, по одному представнику від кожної депутатської фракції або групи, співробітники апарату ВР, які обслуговують пленарні засідання. Інші народні депутати України беруть участь у пленарному засіданні в режимі відеоконференції.

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