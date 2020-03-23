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 Єднання і взаємодопомога під час життєвих випробувань - важливий і ефективний засіб їхнього подолання, - Рада Церков оголосила 25 березня Днем спільної молитви і посту за Україну

У зв'язку з карантином в Україні та запровадженням в окремих регіонах режиму надзвичайної ситуації, Всеукраїнська Рада Церков і релігійних організацій (ВРЦіРО) оголосила 25 березня 2020 року Днем спільної молитви і посту за Україну.

Як повідомляє Цензор.НЕТ, Інститут релігійної свободи оприлюднив текст звернення ВРЦіРО.

Релігійні лідери, серед іншого, закликають українців приєднатися 25 березня до спільної молитви та посту ("для тих, кому дозволяє стан здоров'я").

"Історія свідчить, що єднання народу та взаємодопомога один одному під час складних життєвих випробувань є важливим і ефективним засобом перемоги епідемій, стихійних лих, економічних криз. Однак для усіх віруючих ще більш важливим є усвідомлення того, що лише з Божою допомогою та мудрістю людина може пройти ці складні часи гідно, зі спокоєм у серці, з тверезим розумом", - сказано у зверненні.

Рада Церков закликає віруючих різних конфесій, "особливо тих у нашій державі, від кого зараз залежить ухвалення складних і відповідальних рішень, у цей день проявити смирення і покаяння перед Богом, залишаючись кожен у місці свого перебування".

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"Закликаємо всіх віруючих звернутися до Всевишнього з молитвою про захист життя та здоров’я кожної людини, подання допомоги у боротьбі з пандемією, про лікарів та всіх, хто жертовно служить ближнім, про зцілення уражених хворобою, про мудрість і наснагу щодо вжиття практичних заходів для недопущення поширення коронавірусу в Україні та світі. Нехай Господь надихне кожного, особливо серед наділених владою, мудро і відповідально діяти щодо надання допомоги нужденним, хворим і особам літнього віку, розроблення плану підтримки самозайнятих осіб і тих сімей, які через карантин залишилися без засобів до існування", - підкреслюється у зверненні.

Релігійні лідери впевнені, що "з Божою допомогою виклик, що постав перед усіма нами, буде подоланий, в тому числі завдяки особистій відповідальності кожного щодо дотримання гігієни та вимог карантину, злагодженим профілактичним діям, відважності наших лікарів, усього медперсоналу і працівників інших відповідальних галузей".

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Источник: https://censor.net.ua/ua/n3183680
 
 
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Днем общей молитвы........ И это правильно, иначе это мракобесие не закончится. А постом добить самых упоротых и живучих. Единение и взаимопомощь во время жизненных испытаний - важное и эффективное средство их преодоления, - Совет Церквей объявил 25 марта Днем общей молитвы и поста за Украину - Цензор.НЕТ 2021 Кстати в Германии церкви абсолютно всех конфессий самозакрылись еще неделю назад, только онлайн обслуживание страждущих. Единение и взаимопомощь во время жизненных испытаний - важное и эффективное средство их преодоления, - Совет Церквей объявил 25 марта Днем общей молитвы и поста за Украину - Цензор.НЕТ 211
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Ну раз вже приходиться вимушено голодувати,то назвемо то постом за Україну...І померти від короновірусу то теж дуже почесно бо за Україну...Ще трохи і Рада Церков в запалі всім побажає такої гідної,почесної і патріотичної смерти...Простий і зрозумілий попівський лозунг "приходьте-приносьте" лишився позаду,Церква з усіх сил старається втиснутись в існуючий політикум,але конкуренція офігенна,вірних все менше,а церков все більше...Ще і Порох томос втулив нам ні сіло ні впало...так що моліться,люди,вдома,обходьтесь без посередників з кадилами,так Бог скоріше почує...
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УПЦ МП как всегда будет молиться за рашку
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пост - это хорошо! привыкайте, скоро запасы закончатся.
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