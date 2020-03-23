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 Політика України
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Все про:Кабмін (3963) карантин (846) РНБО (711) Милованов Тимофій (179) COVID-19 (1624) коронавірус (370)

 Милованов спростовує відсутність реакції Кабміну Гончарука на лист РНБО про маски: Всі спрацювали швидко і мали кілька сценаріїв. ДОКУМЕНТ

Ексміністр розвитку економіки, торгівлі і сільського господарства Тимофій Милованов спростував відсутність реакції з боку уряду Олексія Гончарука на лист РНБО.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це він повідомив на сторінці в мережі Facebook.

"У соцмережах і ЗМІ поширюються фейки, що нібито уряд Гончарука не відпрацював лист РНБО і не був готовий до пандемії. Це неправда... Насправді всі спрацювали швидко, вчасно, і мали декілька сценаріїв дій, а також моментально розробили і почали впроваджувати план дій", - написав Милованов у Facebook у понеділок, оприлюднивши доручення Гончарука на наступний після листа день і рішення уряду про затверджений план дій.

"А штаб було створено взагалі 24 (січня – ред.), за тиждень до листа РНБО", - наголосив Милованов.

Також читайте: Гончарук має бути викликаний на допит за ігнорування листа РНБО про заборону експорту масок, - Бутусов. ДОКУМЕНТ

Мінекономіки розглядало три сценарії - без заражень COVID-19 в Україні (як на момент запиту РНБО), з невеликою кількістю заражень і - пандемія.

"Відповідно, дії уряду мали ставати дедалі жорсткішими при зміні ситуації від кращої до гіршої (перехід до сценарію з великою кількістю хворих). Експерти пропонували заборонити експорт (індивідуальних засобів захисту - ред.) за умови діагнозу першого випадку коронавірусу в Україні. Це сталося 3 березня. А 4 - змінили уряд", - написав екс-міністр.

Відповідно, вже новий уряд мав запровадити заборону на експорт і реекспорт масок, що було зроблено 11 березня.

"Нагадаю, до першого випадку хвороби на офіційному рівні про коронавірус говорили цілком стримано. Наприклад, та сама РНБО на своєму сайті наводила слова президента про те, що "немає підстав для будь-яких заходів надзвичайного характеру", - додав Милованов.

Раніше повідомлялося, що САП відкрила провадження щодо службових осіб Кабміну, які проігнорували лист глави РНБО про заборону експорту товарів медпризначення.

Нагадаємо, раніше стало відомо, що секретар РНБО Данілов на початку року двічі просив уряд заборонити експорт масок. Пізніше уряд України на час карантину заборонив експорт хірургічних масок і інших товарів протиепідемічного призначення - обмеження діятимуть до 6 червня. В результаті Митна служба оформляла аж до 11 березня вивезення масок з України - приватні компанії вивезли 980 тонн масок.

Милованов спростовує відсутність реакції Кабміну Гончарука на лист РНБО про маски: Всі спрацювали швидко і мали кілька сценаріїв 01
Милованов спростовує відсутність реакції Кабміну Гончарука на лист РНБО про маски: Всі спрацювали швидко і мали кілька сценаріїв 02

Источник: https://censor.net.ua/ua/n3183679
 
 
 Топ коментарі
 
На самом деле, все сработали быстро, вовремя, имели несколько сценариев действий, а также моментально разработали на начали вводить план действий.

Ага. Стали срочно продавать маски в ЕС на пике спроса.
Больше никаких результатов плана действий не наблюдается.

1. Масок нет. Дезинфекторов нет. Спирта нет. Все продано за кордон.
2. В городах наспех без всякой подготовки введен карантин, полностью парализовавший жизнедеятельность.
3. Пассажирские перевозки в городах остановлены. Вместо нормального цифрового билета работникам медицинских и стратегических предприятий раздали сраные бумажки с печатью, которые тут же стали появляться у остальных.
4. На момент начала карантина аппаратов ИВЛ на всю Украину несколько сотел. ИВЛ восстанавливает Порох, ЗЕбанарий рассказывает сказки.
5. В областях просят помощи почему-то не у милашки-ЗЕбанашки, а у Пороха.

Так походу это опять Порох был готов к эпидемии, а не ЗЕбанарий.
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Сработали молниеносно--продали остатки.
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Ай как неудобно вышло, обгадить наверное не судьба.
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Милованов: У нас есть миллионрук, и все кривые.
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Сработали молниеносно--продали остатки.
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Здорово выкручивается мразь,забыл он ещё добавить - зима была недостаточно холодной,поэтому мы не ввели запрет на экспорт масок.
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оказывается заинтересованных гос. органов не нашлось, не до того было попробуй весь запас за такой короткий срок из Страны выпулить.
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... то же СНБО на своем же сайте цитировало осла...Источник: https://censor.net.ua/n3183679
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Было письмо не было письма, было два плана или три или мешок это не важно, кто маски то продал?
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На самом деле, все сработали быстро, вовремя, имели несколько сценариев действий, а также моментально разработали на начали вводить план действий.

Ага. Стали срочно продавать маски в ЕС на пике спроса.
Больше никаких результатов плана действий не наблюдается.

1. Масок нет. Дезинфекторов нет. Спирта нет. Все продано за кордон.
2. В городах наспех без всякой подготовки введен карантин, полностью парализовавший жизнедеятельность.
3. Пассажирские перевозки в городах остановлены. Вместо нормального цифрового билета работникам медицинских и стратегических предприятий раздали сраные бумажки с печатью, которые тут же стали появляться у остальных.
4. На момент начала карантина аппаратов ИВЛ на всю Украину несколько сотел. ИВЛ восстанавливает Порох, ЗЕбанарий рассказывает сказки.
5. В областях просят помощи почему-то не у милашки-ЗЕбанашки, а у Пороха.

Так походу это опять Порох был готов к эпидемии, а не ЗЕбанарий.
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Кто то громко пукнул.Всё нечего,но дышать невозможно и глаза режет.
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Декілька сценарієв.... продюсери грьобані.
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Отлично! СНБО реагирует, Рада реагирует, земразь реагирует, премьер реагирует.
В результате масок нет.
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Все всё офигенно оперативно отработали.
Масок нет. Зато денюжки у Радуцкого и новый мерседес у Ермака есть. Шо не так?
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Мерс у ермака от козака. Как раз по времени совпадает с подписанием капитуляции. Дешево продался.
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Теперь я понимаю сидельцев в Санжарах,когда они не хотели даже числиться гражданами Украины.Понято почему Гончарук не сопротивлялся отставке,а Милованов не хотел остаться в министрах.Интересно,одеяло Насирова сейчас у кого?
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Все сработали быстро,быстренько продали все что можно было и свалили молодцы.
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Какая же гнида, Тимофей Милованов, продолжает врать, это не человек, это кусок дерьма лживого!
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более месяца моментально реагировали
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"Имели несколько сценариев", а сценарии имели вас.
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"сработали быстро" - это быстро всё вывезли и продали, молодцы!
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Это-нормальный будущий сценарий. На вопрос "Кто виноват?", в ответ будем рисовать знать "Перекрёсток с круговым движением"
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Во трындит, как сцыт на угол в подворотне...
Принял меры. Мудило, у тебя мозгов меньше чем у ракушки.
Простая ситуевина:
Приходит ко ммне например опер, с собой тащит пару справок от негласных источников и справку о проверке сигнальной информации. Опер уже получил инфу, провел предварительный анализ, юридическую и правовую оценку полученных материалов, "накалякал" первичные проверочные мероприятия. На все про все у него 10 календарных суток. Причем мероприятия должны не допустить совершения преступления ! Далее ОРД.
Но опер и я в том числе входим в ограниченное правовое поле и несем ответственность за свои действия (бездействие).
Вданной ситуации вообще нехрен думать в первичных мероприятиях информирование заинтересованных (исполнительных) подразделений, подготовка проекта на запрет критически необходимых материалов, запрос и получение данных о производителях и наличии необходимого на складах. Контрольчерез таможню и погранцов (привлечение офицеров ОДР (отдел действующего резерва)).Постанова кабмина. Все.
Это дохрена надо ума чтобы такое сделать? Это простейшая минималка 1-й класс 2-я четверть. Уроды зеленые.
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Важко знаходити правду в болоті зеленої брехні. Та й не цікаво. бо все їм все-одно сходить з рук.
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Так, міняти уряд в такий момент - це була геніяльна ідея.
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О ...... ну с такой бумажкой Нефьодова точно посодють

вместе с Миловановым за срыв гособоронзаказа Милованов спростовує відсутність реакції Кабміну Гончарука на лист РНБО про маски: Всі спрацювали швидко і мали кілька сценаріїв - Цензор.НЕТ 6846
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Короче все как всегда: никто не виноват, всех наградить премиями..
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Непричастных наградить,невиновных наказать.
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все были в курсе , что радуцкий продает за бугор маски, все понимали к чему это приведет, но все прекрасно знали, что у радуцкого крыша - ослобородько, по-этому составляли сценарии. а не принимали постановление о запрете экспорта медсредств
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"Все сработали быстро"... Але ж експорт масок не заборонили,як це пропонував зробити секретар РНБО Данилюк! Нахалєру народу ваше "быстро" - якщо від цього толку ніякого!!!
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