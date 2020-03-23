 Милованов спростовує відсутність реакції Кабміну Гончарука на лист РНБО про маски: Всі спрацювали швидко і мали кілька сценаріїв. ДОКУМЕНТ

Як інформує Цензор.НЕТ, про це він повідомив на сторінці в мережі Facebook.
"У соцмережах і ЗМІ поширюються фейки, що нібито уряд Гончарука не відпрацював лист РНБО і не був готовий до пандемії. Це неправда... Насправді всі спрацювали швидко, вчасно, і мали декілька сценаріїв дій, а також моментально розробили і почали впроваджувати план дій", - написав Милованов у Facebook у понеділок, оприлюднивши доручення Гончарука на наступний після листа день і рішення уряду про затверджений план дій.
"А штаб було створено взагалі 24 (січня – ред.), за тиждень до листа РНБО", - наголосив Милованов.
Мінекономіки розглядало три сценарії - без заражень COVID-19 в Україні (як на момент запиту РНБО), з невеликою кількістю заражень і - пандемія.
"Відповідно, дії уряду мали ставати дедалі жорсткішими при зміні ситуації від кращої до гіршої (перехід до сценарію з великою кількістю хворих). Експерти пропонували заборонити експорт (індивідуальних засобів захисту - ред.) за умови діагнозу першого випадку коронавірусу в Україні. Це сталося 3 березня. А 4 - змінили уряд", - написав екс-міністр.
Відповідно, вже новий уряд мав запровадити заборону на експорт і реекспорт масок, що було зроблено 11 березня.
"Нагадаю, до першого випадку хвороби на офіційному рівні про коронавірус говорили цілком стримано. Наприклад, та сама РНБО на своєму сайті наводила слова президента про те, що "немає підстав для будь-яких заходів надзвичайного характеру", - додав Милованов.
Раніше повідомлялося, що САП відкрила провадження щодо службових осіб Кабміну, які проігнорували лист глави РНБО про заборону експорту товарів медпризначення.
Нагадаємо, раніше стало відомо, що секретар РНБО Данілов на початку року двічі просив уряд заборонити експорт масок. Пізніше уряд України на час карантину заборонив експорт хірургічних масок і інших товарів протиепідемічного призначення - обмеження діятимуть до 6 червня. В результаті Митна служба оформляла аж до 11 березня вивезення масок з України - приватні компанії вивезли 980 тонн масок.
Ага. Стали срочно продавать маски в ЕС на пике спроса.
Больше никаких результатов плана действий не наблюдается.
1. Масок нет. Дезинфекторов нет. Спирта нет. Все продано за кордон.
2. В городах наспех без всякой подготовки введен карантин, полностью парализовавший жизнедеятельность.
3. Пассажирские перевозки в городах остановлены. Вместо нормального цифрового билета работникам медицинских и стратегических предприятий раздали сраные бумажки с печатью, которые тут же стали появляться у остальных.
4. На момент начала карантина аппаратов ИВЛ на всю Украину несколько сотел. ИВЛ восстанавливает Порох, ЗЕбанарий рассказывает сказки.
5. В областях просят помощи почему-то не у милашки-ЗЕбанашки, а у Пороха.
Так походу это опять Порох был готов к эпидемии, а не ЗЕбанарий.
В результате масок нет.
Масок нет. Зато денюжки у Радуцкого и новый мерседес у Ермака есть. Шо не так?
Принял меры. Мудило, у тебя мозгов меньше чем у ракушки.
Простая ситуевина:
Приходит ко ммне например опер, с собой тащит пару справок от негласных источников и справку о проверке сигнальной информации. Опер уже получил инфу, провел предварительный анализ, юридическую и правовую оценку полученных материалов, "накалякал" первичные проверочные мероприятия. На все про все у него 10 календарных суток. Причем мероприятия должны не допустить совершения преступления ! Далее ОРД.
Но опер и я в том числе входим в ограниченное правовое поле и несем ответственность за свои действия (бездействие).
Вданной ситуации вообще нехрен думать в первичных мероприятиях информирование заинтересованных (исполнительных) подразделений, подготовка проекта на запрет критически необходимых материалов, запрос и получение данных о производителях и наличии необходимого на складах. Контрольчерез таможню и погранцов (привлечение офицеров ОДР (отдел действующего резерва)).Постанова кабмина. Все.
Это дохрена надо ума чтобы такое сделать? Это простейшая минималка 1-й класс 2-я четверть. Уроды зеленые.
вместе с Миловановым за срыв гособоронзаказа