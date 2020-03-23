 Позачергове засідання Кабміну: запровадили режим НС у Донецькій, Тернопільській і Черкаській областях, - Шмигаль

Про це повідомив прем'єр-міністр України Денис Шмигаль, передає Цензор.НЕТ.
"Кабмін зібрався на позачергове засідання. Ухвалили рішення запровадити надзвичайну ситуацію в Донецькій, Тернопільській та Черкаській областях з метою запобігання поширенню COVID-19. Відповідні рішення раніше були ухвалені регіональними комісіями з питань ТЕБ і НС. Наразі режим надзвичайної ситуації встановлений вже в 9 областях", - розповів Шмигаль.
Європейська Солідарність
@Euro_Solidarity 1 ч
Андрій Парубій:
голосування по землі або по мові під час пандемії - це політичне мародерство і провокація людей на протести
Совет, антисептик сделай сам и сиди дома
Вирус залетит если не через нос и рот, то через глаза 100%, руки, одежда, вещи и прочее.......
Ukraine DIY@Vlad_Underwood 3 ч
Ребята в кабинетах - вы реально идиоты с претензией под многоходовочников?
Вы хотите уничтожить сельский электорат, сначала запретив транспорт по селам, а теперь предлагая электронные пенсии там, где нет банкоматов,терминалов и интернет раз в неделю??
Кто за вас проголосует???