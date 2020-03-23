 Позачергове засідання Кабміну: запровадили режим НС у Донецькій, Тернопільській і Черкаській областях, - Шмигаль

Про це повідомив прем'єр-міністр України Денис Шмигаль, передає Цензор.НЕТ.

"Кабмін зібрався на позачергове засідання. Ухвалили рішення запровадити надзвичайну ситуацію в Донецькій, Тернопільській та Черкаській областях з метою запобігання поширенню COVID-19. Відповідні рішення раніше були ухвалені регіональними комісіями з питань ТЕБ і НС. Наразі режим надзвичайної ситуації встановлений вже в 9 областях", - розповів Шмигаль.

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