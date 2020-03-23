EN|RU|UK
Теми дня: Коронавірус і карантин Новий Кабмін Російські терористи збили Боїнг Російсько-турецька війна в Сирії Агресія Росії проти України Ринок землі Записи Труби Катастрофа літака МАУ в Ірані Записи Гончарука Убивство Шеремета Обмін полоненими Обирай свідомо
 Події
  2559  13
Матеріали за темою:
Все про:Правоохоронні органи (940) СБУ (5422) енергетика (394)

 СБУ перевіряє один із обленерго через ймовірне заподіяння шкоди енергетичній галузі

Співробітники Служби безпеки України перевіряють ймовірну причетність посадових осіб однієї з обласних енергетичних компаній у заподіянні шкоди об’єктам критичної інфраструктури.

Про це інформує Цензор.НЕТ із посиланням на пресцентр СБУ.

Перевірка ініційована СБ України спільно із Національною комісією з державного регулювання у сфері енергетики та комунальних послуг засвідчила, що посадові особи акціонерного товариства внесли до звітної документації завідомо неправдиві відомості про обсяги виконаних робіт із оновлення енергетичних об’єктів регіону.

Так за минулий рік видатки на модернізацію, що внесені до тарифів для споживачів, становили майже 140 мільйонів гривень. Кошти громадян мали бути спрямовані на операційне оновлення галузі, реконструкцію та будівництво нових господарських об`єктів. За даними слідства, на більше ніж половині із зазначених у звіті об`єктів роботи були проведені лише "на папері", що становить понад 70 мільйонів гривень.

Читайте також: Колишній ахметівський працівник Шмигаль протягує схему, крутішу за "Роттердам плюс", - "слуга народу" Дубінський

Такі дії могли призвести до збоїв та перевантаження енергетичної галузі регіону і спричинити виникнення надзвичайних ситуацій.

У межах відкритого кримінального провадження тривають слідчі дії. Встановлюються всі обставини справи та коло посадових осіб підприємства, які можливо причетні до вказаних порушень. Наразі вирішується питання щодо вжиття НКРЕКП до ліцензіата заходів регуляторного впливу.

Источник: https://censor.net.ua/ua/n3183669
 
 
 Топ коментарі
 
А почему только одной?? Они все этим занимаются. Еще и потребителей регулярно нае....т
 показати весь коментар
 
А почему это модернизацию частной компании должны оплачивать потребители,хозяин сам должен был это делать за свой счет,но не драть три шкуры с населения,а себе покупать виллы во Франции за сотни миллионов.
 показати весь коментар
 
Большой секрет какое обленерго?
 показати весь коментар
Коментувати
Сортувати:
у вигляді дерева
за датою
за ім’ям користувача
за рейтингом
Рада форумчанПравила форума
 
А почему только одной?? Они все этим занимаются. Еще и потребителей регулярно нае....т
 показати весь коментар
 
 
Одно видимо кому-то чем-то не угодило, нужно прищимить.
 показати весь коментар
 
Само собой...делить будут.
а то, так, риторический вопрос ))
 показати весь коментар
 
 

Дмитрий@dmitriypaut 2 ч

Что Зеленскай раздал в управление олигархов.
Вместе с жителями. Как то быстро мы в крепостное право переместились

СБУ проверяет один из облэнерго из-за вероятного причинения вреда энергетической отрасли - Цензор.НЕТ 1454
 показати весь коментар
 
Это не один год пооисходило.
А ниполаевская кому принадлежит??
 показати весь коментар
 
 
..да любое бери, не ошибешься, вопрос лишь в кол-стве..... СБУ перевіряє один із обленерго через ймовірне заподіяння шкоди енергетичній галузі - Цензор.НЕТ 2610..рассадник воровства и кэша левого..
 показати весь коментар
 
 
Не думаю, что они взяли любое, небось ахметкино, сейчас беня на ахметку зуб точит.
А поскольку парадом командует зеля (читай беня), то...
 показати весь коментар
 
А почему это модернизацию частной компании должны оплачивать потребители,хозяин сам должен был это делать за свой счет,но не драть три шкуры с населения,а себе покупать виллы во Франции за сотни миллионов.
 показати весь коментар
 
 
СБУ уже КГБ переплюнуло. Из любой щели уши СБУ торчат.
 показати весь коментар
Цензор.НЕТНовиниПодії
 
 
 
 
 
 вгору