 СБУ перевіряє один із обленерго через ймовірне заподіяння шкоди енергетичній галузі

Про це інформує Цензор.НЕТ із посиланням на пресцентр СБУ.

Перевірка ініційована СБ України спільно із Національною комісією з державного регулювання у сфері енергетики та комунальних послуг засвідчила, що посадові особи акціонерного товариства внесли до звітної документації завідомо неправдиві відомості про обсяги виконаних робіт із оновлення енергетичних об’єктів регіону.

Так за минулий рік видатки на модернізацію, що внесені до тарифів для споживачів, становили майже 140 мільйонів гривень. Кошти громадян мали бути спрямовані на операційне оновлення галузі, реконструкцію та будівництво нових господарських об`єктів. За даними слідства, на більше ніж половині із зазначених у звіті об`єктів роботи були проведені лише "на папері", що становить понад 70 мільйонів гривень.

Читайте також: Колишній ахметівський працівник Шмигаль протягує схему, крутішу за "Роттердам плюс", - "слуга народу" Дубінський

Такі дії могли призвести до збоїв та перевантаження енергетичної галузі регіону і спричинити виникнення надзвичайних ситуацій.

У межах відкритого кримінального провадження тривають слідчі дії. Встановлюються всі обставини справи та коло посадових осіб підприємства, які можливо причетні до вказаних порушень. Наразі вирішується питання щодо вжиття НКРЕКП до ліцензіата заходів регуляторного впливу.