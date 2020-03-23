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 Політика України, Суспільство
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 До кінця дня ПЛР-тести на коронавірус доставлять в усі лабораторії України, - ОП

Офіс президента заявив, що тести полімеразної ланцюгової реакції для виявлення коронавірусу доставлять в усі лабораторії України до кінця понеділка, 23 березня.

Про це повідомили на сайті ОП, передає Цензор.НЕТ.

"ПЛР-тести для виявлення коронавірусу будуть доставлені в лабораторії по всій країні до кінця понеділка", - йдеться в повідомленні.

Зазначається, що Україна забезпечена ПЛР-тестами для виявлення коронавірусної інфекції більш ніж на 10 днів. На поточному тижні відбудеться ще кілька поставок в країну тестів і медичних засобів.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Медпрацівники екстреної допомоги не проводитимуть тест на COVID-19, - МОЗ

В ОП зазначили, що військовий літак Іл-76, який в ніч на понеділок повернувся з Китаю, доставив в Україну першу партію медичного вантажу, серед якого є два види тестів: для ПЛР і для експрес-діагностики.

"Перші 250 тисяч експрес-тестів будуть розподілені таким чином: близько 100 тисяч відправлять у критично важливі підрозділи й організації – передусім у діючі підрозділи Збройних сил України, Державної прикордонної служби, Національної гвардії та поліції. Решта буде передана в лікарні, що визначені як базові для протиепідемічних заходів. Якщо експрес-тест виявив у людини COVID-19, лікарі повинні взяти додатковий зразок для його підтвердження в лабораторії за допомогою тесту на ПЛР", - додали в ОП .

Источник: https://censor.net.ua/ua/n3183665
 
 
 Топ коментарі
 
Китай никогда не признается, что это они создали и выпустили коронавирус ибо последуют много триллионные иски и кетаю Будет писец как государству впринцыпе!!! До конца дня ПЦР-тесты на коронавирус доставят во все лаборатории Украины, - ОП - Цензор.НЕТ 7839
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Оллолошки!!! Новых сказок подвезли!!!
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Ему рано с ней общаться.
Не старый.
Поживет ещё. До конца дня ПЦР-тесты на коронавирус доставят во все лаборатории Украины, - ОП - Цензор.НЕТ 1489
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Китай никогда не признается, что это они создали и выпустили коронавирус ибо последуют много триллионные иски и кетаю Будет писец как государству впринцыпе!!! До конца дня ПЦР-тесты на коронавирус доставят во все лаборатории Украины, - ОП - Цензор.НЕТ 7839
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Вчора питали в аптеці -масок не було. В Луцьку.
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Наший собі, безрукий дебіл
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Шарфиком предохраняться нет совета? Эффект тот же.
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Зебил обещал, что в прошлую пятницу-субботу будут в каждой аптеке!
Но как мы поняли по собственному опыту - для Зебила, обещать, это не делать...
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А видосик прикольный будет? Как хидрант их передаёт с первой шмарой? Шо, опять нет? а почему?
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Для проведения 1 (одного) ПЦР-анализа требуется минимум 4 часа с использованием специального прибора. Такие приборы дороги, и их количество Украине ограничено. Поэтому проведение ПЦР-анализов будет сильно растянуто во времени. Хотелось бы узнать, насколько.
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я вот поинтересовался... шо, если по дням разделить естественные смерти... и тогда итальянский коронавайрус покажется будничным... До кінця дня ПЛР-тести на коронавірус доставлять в усі лабораторії України, - ОП - Цензор.НЕТ 5120
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Тесты для COVID, подготовленные больницы и персонал, должны были быть еще два месяца тому назад.
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Ещё не поздно ничего. Не уподобляйтесь расистским троллям. У нас нет пока большого количества заболевших.
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Теперь никто никому ничего не должен. У власти тупые ватные мудаки.
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Що, в усі три? До кінця дня ПЛР-тести на коронавірус доставлять в усі лабораторії України, - ОП - Цензор.НЕТ 5632
А через десять днів хто доставлять буде?

В суботу уряд Іспанії повідомив, що придбав чергових 650 000 тестів, а за кілька днів їх буде мільйон. Ще щість иільйонів закуплено. Іспанія також намагається придбати чотири роботизовані установки, які дозволять збільшити число щоденних тестів з нинішніх 15-20 тисяч до 80 000.
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та в испании такаж фигня как и у нас...только в масштабе времени + 2 недели.не надо с них пример брать.
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Мдааа...а все таки у нас проблемы ...Хьюстон!!! Гля какие новости...

По словам специалистов, у значительного числа зараженных в Китае, Италии и Южной Корее полностью или частично теряется обоняние. Этот симптом не был ранее известен, однако сообщается, что в Германии двое из трех зараженных имеют аносмию (потеря обоняния). В связи с этим специалисты утверждают, что люди с такими симптомами должны самоизолироваться для предотвращения распространения инфекции.О чем эта новость? О том, что отключается или повреждается нерв, который отвечает за рецепторы обоняния. Т.е. версия, что коронавирус изменяет код весьма правдоподобна....
А это значит, что те которые выздоровели ...под колпаком! В один момент они могут быть одномоментно отключены....
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Скажите, пожалуйста а"все лаборатории страны-это evrolab и ещё сколько?
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