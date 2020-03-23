 До кінця дня ПЛР-тести на коронавірус доставлять в усі лабораторії України, - ОП

Про це повідомили на сайті ОП, передає Цензор.НЕТ.
"ПЛР-тести для виявлення коронавірусу будуть доставлені в лабораторії по всій країні до кінця понеділка", - йдеться в повідомленні.
Зазначається, що Україна забезпечена ПЛР-тестами для виявлення коронавірусної інфекції більш ніж на 10 днів. На поточному тижні відбудеться ще кілька поставок в країну тестів і медичних засобів.
В ОП зазначили, що військовий літак Іл-76, який в ніч на понеділок повернувся з Китаю, доставив в Україну першу партію медичного вантажу, серед якого є два види тестів: для ПЛР і для експрес-діагностики.
"Перші 250 тисяч експрес-тестів будуть розподілені таким чином: близько 100 тисяч відправлять у критично важливі підрозділи й організації – передусім у діючі підрозділи Збройних сил України, Державної прикордонної служби, Національної гвардії та поліції. Решта буде передана в лікарні, що визначені як базові для протиепідемічних заходів. Якщо експрес-тест виявив у людини COVID-19, лікарі повинні взяти додатковий зразок для його підтвердження в лабораторії за допомогою тесту на ПЛР", - додали в ОП .
Не старый.
Поживет ещё.
Но как мы поняли по собственному опыту - для Зебила, обещать, это не делать...
А через десять днів хто доставлять буде?
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