 Росія обмежила експорт всіх видів круп через коронавірусну інфекцію

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на російські ЗМІ.

Про це йдеться в листі заступника керівника служби Юлії Швабаускене територіальним органам Россільгоспнагляду. У документі наголошується, що заборону запроваджують терміном на десять днів до особливих вказівок робочої групи з протидії поширенню коронавірусної інфекції на території РФ.

Про те, що в РФ можуть бути обмежувальні заходи на експорт соціально значущих продуктів, до яких належать і крупи, стало відомо з протоколу робочої групи з протидії поширенню коронавірусу від 20 березня. З документа випливало, що такі заходи можуть запровадити в разі спроб збільшення цін на продукцію і продажів на зарубіжні ринки з боку виробників.

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Крупи були одним з тих продуктів, які користувалися ажіотажним попитом останнім часом. За даними Nielsen, на початку березня продажі категорії підскочили на 27,8%. У X5 Retail Group вже відзначали збільшення постачальниками цін на крупи на 5%. Але якщо експорту гречаної крупи або гречки з Росії фактично немає, для виробників рису заборона загрожує серйозними проблемами.

У Росії загальна кількість пацієнтів з COVID-19 досягла 438 осіб (262 з них - в Москві), 17 видужали, близько 52 тисяч під наглядом.