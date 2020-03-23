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Все про:гречка (14) зерно (39) карантин (846) продукти (194) Росія (26740) продовольство (38) їжа (114) COVID-19 (1624) коронавірус (370)

 Росія обмежила експорт всіх видів круп через коронавірусну інфекцію

Россільгоспнагляд з 20 березня ввів тимчасову заборону на експорт з РФ усіх видів круп'яних виробів.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на російські ЗМІ.

Про це йдеться в листі заступника керівника служби Юлії Швабаускене територіальним органам Россільгоспнагляду. У документі наголошується, що заборону запроваджують терміном на десять днів до особливих вказівок робочої групи з протидії поширенню коронавірусної інфекції на території РФ.

Про те, що в РФ можуть бути обмежувальні заходи на експорт соціально значущих продуктів, до яких належать і крупи, стало відомо з протоколу робочої групи з протидії поширенню коронавірусу від 20 березня. З документа випливало, що такі заходи можуть запровадити в разі спроб збільшення цін на продукцію і продажів на зарубіжні ринки з боку виробників.

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Крупи були одним з тих продуктів, які користувалися ажіотажним попитом останнім часом. За даними Nielsen, на початку березня продажі категорії підскочили на 27,8%. У X5 Retail Group вже відзначали збільшення постачальниками цін на крупи на 5%. Але якщо експорту гречаної крупи або гречки з Росії фактично немає, для виробників рису заборона загрожує серйозними проблемами.

У Росії загальна кількість пацієнтів з COVID-19 досягла 438 осіб (262 з них - в Москві), 17 видужали, близько 52 тисяч під наглядом.

Источник: https://censor.net.ua/ua/n3183664
 
   
 Топ коментарі
 
Скоро ножки Трампа клянчить будут,не долго осталось.
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нуда... мы же добрые. Поможем "соседям и братьям" не умереть с голодухи. Не то,что они нам помогли...
Как еще понимать то, что наша власть "несмотря ни на что не собирается гораничивать экспорт зерновых.... кур..."? Думаете, в росию не отправят? ага... Как бы там ни было, но тот, кто запрещает экспорт в своей стране, прав. А нас умышленно уничтожают всякими дурацкими способами. Пугают, голодом морят... (матюки)
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Хочу глянуть на баткойн майнеров на блокчлене шо они будут делать со своими баткойнами когда жрать будет нечего Россия ограничила экспорт всех видов круп из-за коронавирусной инфекции - Цензор.НЕТ 4025
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Ничего,это долго играющая инвестиция.
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С 8к до 6 просел, всё хочу над ними поржать, что не брали обычные ценные бумаги, но пока дальше не валится, жду повода.
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И да, они нашли своих клиентов - торговцев оружием, Ц.Порно, наркотиками, пиратским ПО, так что можно сказать что это обеспеченная валюта, правда мрачным говном всяким.
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Будут продавать 1 биткойн за 1кг гречки. Если конечно интернет не отключат в связи с введением ЧС а в дальнейшем и военного положения из-за предстоящей уже гражданской войны
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А для мене новина, що пемдовкч буває декількох видів. Цікаво, скільки видів закрили каупюапи?
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Февраль. Путин велел отправить в Китай 2 млн. медицинских масок. Март. Путин договорился, что Россия получит из Китая 25,5 млн. медицинских масок. На одном месте два раза всех переиграл.
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Пока порохло визжало о "вывезенных масках", ***** отправило маски в Китай, и отправило в Италию 8 бригад эсесовц... военврачей. Вот так дёшево ***** снимет санкции и т.д. Эпидемия ведь не вечна. Народу перемрёт, конечно, но ведь всё рано или поздно устаканится.
Полуокруженная врагом Украина палила во все стороны - и во врага чуть-чуть, и хорошенько в союзников, и вниз себе по ногам, и вверх, в хмурое небо...
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Россия ограничила экспорт всех видов круп из-за падения цены на нефть и санкции .
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Не поможет! Срочно начинайте сеять вот это вот все... лебеду!!))
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Скоро ножки Трампа клянчить будут,не долго осталось.
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зелох42 спеши всё продать не сцы, да у нас этого зерна и крупы как грязи, если шо в Африке купим вридорого.
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Молодцы, во первых знают что им пда, во вторых меньше предложений - выше цена, а нам только того и нада, если б еще агрохолдинги небыли зарегестрированны в Польше и не оставляли бы там основные налоги, но это уже другая история.
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да ладно. якутский скульптор спасёт расею, еды подкинет. её у него як гною!
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нуда... мы же добрые. Поможем "соседям и братьям" не умереть с голодухи. Не то,что они нам помогли...
Как еще понимать то, что наша власть "несмотря ни на что не собирается гораничивать экспорт зерновых.... кур..."? Думаете, в росию не отправят? ага... Как бы там ни было, но тот, кто запрещает экспорт в своей стране, прав. А нас умышленно уничтожают всякими дурацкими способами. Пугают, голодом морят... (матюки)
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Перший дзвіночок, сподіваюсь наши зебілятка не побіжать годувати сверхдержаву?
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Как бы нам самим просить жрать не пришлось. Знакомые фермеры рассказывали что гречку у нас почти не сеют, а закупают как раз у Рашки и Китая. Зато все поля соей и репаком засеяли, так как ето самый выгодный товар на експорт
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Є таке, гречихи ми мало вирощуєм, а іншого з запасом, ніколи не розумів людей, що їдять в рік максимум 1 кг гречки і купляють при шухері по 20 кг, до речі гречка в магазинах є.
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По той же причине что и остальные продукты, беднота - боятся не то что нехватки - а подорожания.
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Тоді логічно купляти те, що їсиш постійно?
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Гречка универсальнее, можно с маслом и солью жрать, а так любые углевоты тащат, а потом ходят кто за 40-50 лет как бочки и боровы. Не логично, но и не логичнее чем не учить личные финансы, голосовать за рыгов и слуг бени, и в целом развивать критичное мышление.
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А шо там наші совєтнікі прєзєдєнта по вивозу зернових з України?
Працють, як бджілки, за прикладом радника з медицини?
Нє?
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Мокші як завжди -ідійоти . Українці холодильники м'ясом , та салом забили , а довбні мокшанські пусті крупи жерти будуть
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До речі --Монголія припинила екпорт м'яса в рашку .
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Ви там не дуже розказуйте. Бо припруться.

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Российский бизнес попросил у Беларуси помощи с продуктами питания. Россияне, когда закрыли границу, ретейлеры их обратились к нам: дайте продукты питания, потому что у нас начинается дефицит, - рассказал Лукашенко.

https://gordonua.com/news/worldnews/posle-zakrytiya-granic-rossiyane-poprosili-u-belarusi-produkty-pitaniya-lukashenko-1491937.html
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Хорошо бы нам тоже ввести запрет на експорт зерновых. Ато уже гречка в магазинах по 40грн. Я уже молчу что итальянских макорон не найти. А наши макароны из говна и клея есть невозможно
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У нас все є, та і скільки треба тої гречки, а спагетті італійськи вчора купляв по 37 грн за 0,5 кг.
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Позавчора був в метро , спагетті італійські, регіон сан вінченцо, сан-дамьяно-асти, тел + 390141975254, 37 грн.
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Никто не наживается на беде . Бизнес , ничего личного .
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чтобы цены не росли. у нас меньше крупы станет. а я не люблю крупу. только манку люблю. а манка у нас своя? Росія обмежила експорт всіх видів круп через коронавірусну інфекцію - Цензор.НЕТ 91
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Хитренькие. Все кругом будут "лапу сосать", а они гречневую кашу наворачивать.
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Ну ты и дурак! Лукашенко же сказал,что кацапы,наоборот,просят продукты у Беларуси,-а ты почему говоришь что беларусы будут лапу сосать? Или ты считаешь что твой президент ВРЕТ?
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говорили же пуйлу три гуся венгерских, замороженных : месть,
это блюдо которое подают холодным... Росія обмежила експорт всіх видів круп через коронавірусну інфекцію - Цензор.НЕТ 819
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а в Украине будет Голод из-за Клоуна, сейчас баржами вывозят зерно.
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