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 Суспільство, За кордоном
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Все про:Бразилія (73) карантин (846) Польща (2159) українці (1810) евакуація (349) Дещиця (69) COVID-19 (1624) коронавірус (370)

 Українців із Бразилії евакуює польська авіакомпанія, - Дещиця

Група громадян України повернеться додому з Бразилії транзитом через Варшаву завдяки домовленостям українських дипломатів з МЗС Польщі та авіакомпанією LOT.

Як інформує Цензор.НЕТ із посиланням на "Укрінформ", про це повідомив посол України в Польщі Андрій Дещиця.

"Уже вирішено питання, що 19 громадян України прилетять 25 березня через Ріо-де-Жанейро до Варшави польським літаком. Ми домовляємося, щоб того ж дня спецрейсом авіакомпанії SkyUp вони вилетіли до Києва", - повідомив дипломат.

Він зазначив, що зараз уряд Польщі спільно з авіакомпанією LOT проводить операцію "Політ додому" (LOTdodomu) з метою повернення поляків на батьківщину у зв'язку з епідемією коронавірусу.

За досягнутою домовленістю, LOT також забиратиме українських громадян із віддалених точок планети, куди здійснюють рейси польські літаки - якщо на борту будуть вільні місця. Йдеться про країни Латинської Америки, Південної Азії, Африки, куди не літають літаки українських авіаліній.

Дещиця зазначив, що це питання вирішуватиметься у співпраці посольства України з посольствами Польщі у таких країнах.

Читайте також: Українців із Канади евакуюють спецрейсом МАУ у четвер, - посол Шевченко

Источник: https://censor.net.ua/ua/n3183660
 
 
 Топ коментарі
 
Как ж мы про бразильских соотечественников чуть не забыли, это не есть хорошо.
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Админ не отвечает даже на письма по электронке! При бане сообщайте причину, если до вас никак не дозваться! Баните по кляузам необоснованным?
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а может им еще и ключи от квратиры где деньги лежат?
Украинцев из Бразилии эвакуирует польская авиакомпания, - Дещица - Цензор.НЕТ 9746
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Как ж мы про бразильских соотечественников чуть не забыли, это не есть хорошо.
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Потому как, если США сказали что прекращают авиасообщение с другими странами, значит так и будет и без всяких там оговорок.
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Латинской Америки, Южной Азии, Африки, куда не летают самолеты украинских авиалиний.Источник: https://censor.net.ua/n3183660 И как они там оказались? Так-же и домой.
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а может им еще и ключи от квратиры где деньги лежат?
Украинцев из Бразилии эвакуирует польская авиакомпания, - Дещица - Цензор.НЕТ 9746
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Якщо там добре ізольовані бокси, то це краще ніж за містом і без ізоляції.
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Не зовсім. На гугл мапі якийсь пердімонокль - дві лікарні №21, одна сумнозвісна Канатна (де лише підхопити ще букет хвороб можна), друга на Ігрені. Не те щоб центр міста... але так, не дуже й ізольовані локації.
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Літаки вже в Італії, привіт хворим в Москві, хай чекають.
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Комусь ще незрозуміло? Кремлядські маріонетки здійснюють відверту біологічну атаку проти населення України, щоб влаштувати масове вимирання і покласти Україну під ноги ***** для репопуляції кацапами та бурятами.
Це геноцид, пані та панове.
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Населення України атакує населення України?
Чи вони вже не українці?
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"Слуги наріду" - населення України?
Хіба що формально за пачпортами (і це не факт, там можуть бути "резервні" громадянства).
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По Варшаве пробегитесь по маркетам цены на гречку, туалетку промониторьте.
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Админ не отвечает даже на письма по электронке! При бане сообщайте причину, если до вас никак не дозваться! Баните по кляузам необоснованным?
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Донна роза Д'альвадорес!!! и полсамалёта диких обезьян! и они в борисполе все кааааак прыгнут!
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могли бы и доминиканцев по пути захватить...
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А может падла клоун это все делает по указке *****?
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