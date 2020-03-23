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 Політика України
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Все про:ВР (7305) карантин (846) позачергове засідання (25) Кравчук Євгенія (42) COVID-19 (1624) коронавірус (370)

 "Спеціальні маски, окуляри, рукавички", - "слуга народу" Кравчук про позачергове засідання Ради в умовах карантину

Заступник голови фракції "Слуга народу" Євгенія Кравчук заявляє, що під час анонсованого позачергового засідання Верховної Ради народні депутати будуть забезпечені додатковими засобами захисту: спеціальними масками, окулярами і рукавичками.

"Верховна Рада не може ініціювати надзвичайний стан. Верховна Рада зобов’язана зібратися і розглянути це питання у дводенний термін, але тільки після того, як буде або рішення РНБО, або звернення Кабінету міністрів, і після цього буде указ президента, де буде чітко прописано обґрунтування введення надзвичайного стану і конкретно - які обмеження будуть для громадян України та для юридичних осіб після можливого введення надзвичайного стану", - зазначила Кравчук, передає Цензор.НЕТ із посиланням на УНІАН.

За словами Кравчук, сьогодні і завтра буде аналізуватися інформація, яка надходить з різних регіонів.

"Проходять селекторні наради з мерами, з головами ОДА. Сьогодні о 15:00 буде ще одне засідання Кабінету міністрів. Виконавча влада якраз має повну інформацію про стан і в різних галузях, і в різних регіонах", - сказала вона.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Більшість фракцій Ради виступили проти введення надзвичайного стану, - заступник голови фракції "Голос" Железняк

Коментуючи інформацію, що частина депутатів боїться прийти до сесійної зали парламенту через ситуацію з коронавірусом, Кравчук наголосила: "Це дуже відповідальний період для країни, щоб народні депутати боялися прийти та проголосувати. Я думаю, що апарат Верховної Ради та керівництво Верховної Ради забезпечать додаткові засоби захисту, спеціальні маски, окуляри, рукавички – це все може бути забезпечено".

"Навіть для того, щоб гіпотетично ухвалити законопроєкт, який тимчасово дозволить Верховній Раді працювати, голосувати та ухвалювати рішення на комітетах в режимі відеоконференції, як це пропонується в законопроєкті першого віцеспікера Руслана Стефанчука, то потрібно хоча б раз зібратися фізично та проголосувати. Після цього можлива дистанційна робота Верховної Ради", - пояснила Кравчук.

Дивіться також на "Цензор.НЕТ": Погоджувальна рада ВР відбувається в онлайн-режимі, обговорюють можливе позачергове засідання Ради, - Ірина Геращенко. ФОТО

Источник: https://censor.net.ua/ua/n3183659
 
 
 Топ коментарі
 
Для дармоедов и халявщиков нашлись средства индивидуальной защиты?
А в аптеках таблички "масок и антисептика нет".
Офигенная готовность!
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какого хрена,никаких масок,тем более специальных
они ведь не нужны,раз вывезли тоннами
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Лучше бы они гандоны на голову понатягивали.
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Є така задачка на логіку, як за дапомогою лише двох презервативів, мати секс з трьома дамами, з яких одна ВІЛ інфікована, так, щоб не заразитись самому, і не заразити двох інших дам.
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В аптеках нет вообще ничего, все запасы сплавили за границу зеленомордые малороские гниды.
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Давате в костюмы и пользу стране приносить, зелененькие."Спеціальні маски, окуляри, рукавички", - "слуга народу" Кравчук про позачергове засідання Ради в умовах карантину - Цензор.НЕТ 7902
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Жена уболтала. Сходил забрал из такрюкзака полупаковки масок (еще ASAP овские, спасибо "Хоттабычу" подогнал в свое время).
На этих ушлепков из ЗЕленых госструктур не то что надежды нет, как бы рвотными массами не изойти.
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ЗЕленые уже попрятались хотят по телефону из под юбки лены голосовать
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яка така гостра необхідність збиратись раді в таких умовах? Країну збираєтесь здати? Якщо зраді можна, то людям біля ОП точно можна (це на вулиці).
винесіть список питань, що збираєтесь так екстрено приймати, можливо звільнення ермака, чи імпічмент нелоха?
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Га**они їм видайте, хай натягнуть на голови га**они - і це буде найкращий захист....
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Найкращий захист народу України від тих га**онів, що сидять у зраді....
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Вот раньше не додумались вести заседания Рады в онлайн режиме.. А какая была бы красота. Один в Майами, другой на Мальдивах, третий в Омане , кто в Куршавеле, кто в Лондоне и от туда голосовали. бы . А тут облом нужно сидеть в своих поместьях и квартирах.. Но на вооружение это возьмут, на время когда карантин закончится.
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У захисному депутатському костюмчику може голосувати будь-яка тьотя Клава.
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Главное носик припудрить и бубочку нацепить , шо б знали шо это коалиция турбо-клоунов !
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То ми будемо дивитись,як якісь космонавти прийдуть,понаприймають законів,і попензлюють собі десь...Від тих квартальних шуток юмора починає вже шляк трафляти...
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