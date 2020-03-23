 В Україні є обладнання, яке за день може робити тисячу досліджень на коронавірус, - Ляшко

Про це на брифінгу в понеділок 23 березня сказав заступник міністра охорони здоров'я, головний державний санітарний лікар Віктор Ляшко, передає Цензор.НЕТ із посиланням на "Укрінформ".
"Сьогодні в Україні наявні тести з експрес-діагностики, які будуть використовуватися сімейними лікарями, лікарнями в інфекційних відділеннях. Частину буде передано бригадам, які працюють на виклик. І також забезпечена ПЛР тестами, які є золотим стандартом діагностики коронавірусної хвороби. Ми маємо першу поставку, найближчим часом очікуємо другу поставку. Тому турбуватися про те, що у нас бракуватиме тест-систем, не потрібно. Система охорони здоров'я відпрацьовує всі алгоритми і працює так, щоб ніхто не залишився без тестування або без встановленого діагнозу", - сказав він.
Ляшко зазначив, що наразі в референс-лабораторіях є обладнання, яке за один день може робити тисячу досліджень.
"Нещодавно ми провели нараду з приватними лабораторіями, відпрацювали алгоритми співпраці і звітування, тому місць, де буде проходити тестування, в нас збільшується щодня. Тому питання діагностики, думаю, буде закрито", - додав він.
Станом на ранок 23 березня до Центру громадського здоров'я (ЦГЗ) надійшло 114 повідомлень про підозру на Covid-19, загалом же в Україні зафіксовано 73 випадки коронавірусної хвороби Covid-19.
И СКОРОЙ СКАЗАЛИ НИКОГО НЕ ТЕСТИТЬ
ТЕСТЯТ ТОЛЬКО ЕСЛИ ТІ В ТЯЖЕЛОМ СОСТОЯНИИ ИЛИ ПОСМЕРТНО
- 23.03.20 02:25 Самолет с партией тестов для выявления COVID-19 приземлился в Украине, - ОП. ФОТО
- 23.03.20 13:59 Центр общественного здоровья получил из Китая 521 штук тест-систем, каждая из которых рассчитана на 50 тысяч человек.
Цей номер вже не пройде.
Хотя это оптимизм: в лабораториях расценки уже с 1500 грн начинаются.
А если есть , то почему до сих пор не включено на полную мощность для тестирования ВСЕХ , а в первую очередь всех , кто так срочно "полюбил" родину и вернулся заражать своих родных и близких !
"Мы готовы к любому развитию событий"
Оборудование есть - толку нет.
Власть есть - толку нет.
...