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 В Україні є обладнання, яке за день може робити тисячу досліджень на коронавірус, - Ляшко

На сьогодні в українських референс-лабораторіях є обладнання, яке за один день може робити тисячу досліджень на коронавірус.

Про це на брифінгу в понеділок 23 березня сказав заступник міністра охорони здоров'я, головний державний санітарний лікар Віктор Ляшко, передає Цензор.НЕТ із посиланням на "Укрінформ".

"Сьогодні в Україні наявні тести з експрес-діагностики, які будуть використовуватися сімейними лікарями, лікарнями в інфекційних відділеннях. Частину буде передано бригадам, які працюють на виклик. І також забезпечена ПЛР тестами, які є золотим стандартом діагностики коронавірусної хвороби. Ми маємо першу поставку, найближчим часом очікуємо другу поставку. Тому турбуватися про те, що у нас бракуватиме тест-систем, не потрібно. Система охорони здоров'я відпрацьовує всі алгоритми і працює так, щоб ніхто не залишився без тестування або без встановленого діагнозу", - сказав він.

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Ляшко зазначив, що наразі в референс-лабораторіях є обладнання, яке за один день може робити тисячу досліджень.

"Нещодавно ми провели нараду з приватними лабораторіями, відпрацювали алгоритми співпраці і звітування, тому місць, де буде проходити тестування, в нас збільшується щодня. Тому питання діагностики, думаю, буде закрито", - додав він.

Станом на ранок 23 березня до Центру громадського здоров'я (ЦГЗ) надійшло 114 повідомлень про підозру на Covid-19, загалом же в Україні зафіксовано 73 випадки коронавірусної хвороби Covid-19.

Источник: https://censor.net.ua/ua/n3183657
 
   
 Топ коментарі
 
только место тайное и надо найти яйцо кащея или коломойского чтоб туда попасть
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где маски и тесты, чертилы?..кто продал 1тыс. тонн масок?..почему эта с*ука не сидит еще?..кто в доле, кто крышевал эту "сделку"?..Аваков, к тебе вопросы... В Украине есть оборудование, которое за день может делать тысячу исследований на коронавирус, - Ляшко - Цензор.НЕТ 9142
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Просте питання - чому не роблять?
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только место тайное и надо найти яйцо кащея или коломойского чтоб туда попасть
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Но... Воно стоїть у Феофаніх, або у резиденції найвеличнішого.
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У нас есть такие приборы... но мы вам о них не расскажем.
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ні, воно просто не державне, а приватне. Невже ви за останні роки не робили жодних аналізів? А якщо робили, то хіба не бачили де?
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Может делать, а может и не делать, может есть оборудование - а может и нету... ПЗДЦ В Украине есть оборудование, которое за день может делать тысячу исследований на коронавирус, - Ляшко - Цензор.НЕТ 6266
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ПОКА ЗАПРЕТИЛИ ЧАСТНІМ ЛАБОРАТОРИЯМ ТЕСТИТЬ
И СКОРОЙ СКАЗАЛИ НИКОГО НЕ ТЕСТИТЬ
ТЕСТЯТ ТОЛЬКО ЕСЛИ ТІ В ТЯЖЕЛОМ СОСТОЯНИИ ИЛИ ПОСМЕРТНО
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Поэтому беспокоиться о том, что у нас не хватит тест-систем, не нужно, когда у нас в Стране так говорят я еще больше начинаю паниковать.
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ПОКАЖИТЕ ЕГО! Что это за такая штука, которая у нас есть, а в других странах не оказалось!)
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І ще - зателефонуйте у будь яку аптеку, та спитайте "Делалгіл" або "Хлорохін" (єдині ліки, які хоч і не безпосередньо, але діють на коронавірус). Відповідь - вже немає і не буде.
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ждёт наплыва, шоб проверить, а правда ли?
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Оборудование есть,но где оно - страшная тайна.
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а кому делают тестирование в Украине? Ведь не секрет, что в этом нуждаются не все и даже не половина.
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где маски и тесты, чертилы?..кто продал 1тыс. тонн масок?..почему эта с*ука не сидит еще?..кто в доле, кто крышевал эту "сделку"?..Аваков, к тебе вопросы... В Украине есть оборудование, которое за день может делать тысячу исследований на коронавирус, - Ляшко - Цензор.НЕТ 9142
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ты это... слазь с экраном, звездун фейсбучный. и почитай в Вики, что такое "стратегия". может и поймёшь, почему к тебе такое отношение... В Україні є обладнання, яке за день може робити тисячу досліджень на коронавірус, - Ляшко - Цензор.НЕТ 8356
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Это напомнило мне одну известную фразу:"Дорога есть,но она где-то под снегом".
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«Чим жахливіша брехня, тим більше в неї вірять.»
Цей номер вже не пройде.
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1000 - в Италии находят 5000-8000 в день, что с остальными делать?
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Извиняюсь, Вы спрашиваете что делать с остальными в Италии? Так это вопрос к правительству Италии и к медицинским службам в Италии.
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этот балабол уже поднадоел, второй месяц балаболит мантру - завтра будут маски, теперь балаболит нам тесты не нужны, мы сами можем анализы делать.
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Скорее, это оборудование, которое за тысячу гривен может провести одно исследование в день на коронавирус.
Хотя это оптимизм: в лабораториях расценки уже с 1500 грн начинаются.
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тЫц-п@@дЫц - вы там определитесь , есть у нас оборудование или нет ?
А если есть , то почему до сих пор не включено на полную мощность для тестирования ВСЕХ , а в первую очередь всех , кто так срочно "полюбил" родину и вернулся заражать своих родных и близких !
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Но оно секретное и сейчас его нельзя использовать.
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Вибачте за нескромне запитання - How much does it cost?
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>< У нас не будет ни как в Китае - мы не ходим строем, ни как в Иране - у нас нет столько религиозных, ни как в Италиях-Испаниях - мы никогда не доверяли власти.
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"Мы готовы к встрече коронавируса"
"Мы готовы к любому развитию событий"
Оборудование есть - толку нет.
Власть есть - толку нет.
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...министраМОЗ -коммуняку-садиста... увольте нах и пробу на корону никогда не берите..в расход он себя сам списал.. В Україні є обладнання, яке за день може робити тисячу досліджень на коронавірус, - Ляшко - Цензор.НЕТ 4799
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есть оборудование, которое за один день может делать тысячу исследований на коронавирус, да продайте его у нас же практически нет заболевших, может кому нужнее.
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Где ЛАБОРАТОРИИ? И КАК ТУДА ДОБРАТЬСЯ, ТАНСПОРТА НЕТУ?
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Він якби з дуба впав,той Ляшко...От спустись на землю,і не як Ляшко,а як пересічний,скажімо,Дрискун звернись до сімейного чи в поліклініку щоб зробити той тест...Там пошлють і будуть довго сміятись...Скажуть,прийшло на область двісті тестів,то навіть можновладцям не старчило,не то шо якимсь дрискунам...
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